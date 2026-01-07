Opening Range Breakout EA MT5

Opening Range Breakout EA ist ein fokussierter Handelsroboter, der eine der effektivsten Intraday-Strategien automatisiert: den Handel mit dem Session Breakout. Er arbeitet, indem er den Markt während seiner anfänglichen, ruhigen Phase beobachtet, um die Eröffnungsspanne festzulegen. Sobald diese Spanne definiert ist, ist der EA bereit, in den Handel einzusteigen, sobald die Kursentwicklung einen Ausbruch bestätigt, und hilft Ihnen, die darauf folgende Volatilität zu nutzen.

Die Trading-Idee

Der Kern dieser Strategie ist einfach: Viele der größten Bewegungen des Tages beginnen, wenn der Markt aus seiner anfänglichen Konsolidierung ausbricht. Dieser EA bietet eine automatisierte Möglichkeit, das anfängliche Verhalten des Marktes zu beobachten und einen Handel genau beim Ausbruch auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie die Bewegung nur dann erfassen, wenn ein echtes Momentum vorhanden ist.

Er verwendet eine klassische, strukturierte Ausbruchslogik und setzt keine risikoreichen Techniken wie Martingale- oder Grid-Systeme ein.

Was dieser EA tut:

Identifiziert die Range: Sie legen das Zeitfenster fest (z. B. die ersten 30 Minuten der New Yorker Sitzung), und der EA ermittelt automatisch den höchsten und den niedrigsten Punkt dieses Zeitraums.
Direkte Breakout-Ausführung: Der EA überwacht die Grenzen der Handelsspanne und führt eine Marktorder direkt aus, wenn sich der Kurs entscheidend über den Höchst- oder Tiefststand bewegt.
Wesentliches Risikomanagement: Sie können ganz einfach die erforderlichen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festlegen, um das Risiko jedes Handels zu steuern.

Anpassbare Session-Zeiten: Sie kontrollieren die Start- und Endzeiten für die Berechnung der Handelsspanne und die Ausführung des Handels, so dass Sie die Strategie an verschiedene Marktphasen und Instrumente anpassen können.

Eingabeparameter:

  • Magische Nummer - Eindeutige EA-Identifikationsnummer
  • Zeitverschiebung - Zeitzonenverschiebung in Stunden; ein Wert von 1 addiert eine Stunde zu allen Zeitberechnungen
  • Bereichsfarbe - Farbe , die zum Zeichnen des Bereichs verwendet wird
  • Range color fill - Füllt den Range-Bereich mit Farbe
  • Trade both sides? - Aktiviert den Handel in beide Richtungen eines Bereichs
  • Einstiegsoffset - Abstand in Punkten, der zum Einstiegskurs außerhalb des Bereichs hinzugefügt wird
  • Range starting hour - Stunde, in der der Bereich beginnt
  • Startminute des Bereichs - Minute, in der der Bereich beginnt
  • Endstunde der Range - Stunde, in der die Range endet
  • Bereichsendminute - Minute, in der der Bereich endet
  • Bereichsfilter verwenden? - Aktiviert die Filterung des Bereichs nach Größe
  • Max range - Maximale Größe des Bereichs
  • Min. Bereich - Minimale Größe des Bereichs
  • Stop trading after specific time? - Deaktiviert den Handel und schließt alle Aufträge nach einer bestimmten Zeit
  • Handelsende Stunde - Stunde zum Beenden des Handels
  • Handelsende Minute - Minute zum Beenden des Handels
  • Other range side stop loss - Stop Loss auf der gegenüberliegenden Seite der Handelsspanne
  • Stop Loss in Punkten - Abstand des Stop Loss in Punkten (wenn range sl auf false gesetzt ist)
  • Take Profit in Punkten - Take Profit-Abstand in Punkten
  • Lotsize - Feste Losgröße pro Handel
  • Lotsize percent - Lotsize als Prozentsatz des Saldos (wenn Lotsize auf 0 gesetzt ist)


Wenn Sie Opening Range Breakout EA nützlich finden, ziehen Sie bitte in Betracht, ihn zu bewerten.
Wenn Sie Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben, kontaktieren Sie mich bitte.
