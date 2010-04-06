Daily Synthetic Breakout PRO

AQS-SynthetikBreakOut PRO

Trendfolgender Breakout Expert Advisor für MetaTrader 5

Entwickelt um einen synthetischen UTC-Handelstag für Portabilität und konsistente Ausführung

Übersicht

AQS-SyntheticBreakOut PRO ist ein regelbasierter trendfolgender Breakout Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um eine häufige Schwäche von "täglichen" Handelssystemen zu reduzieren: die Abhängigkeit von Broker-Serverzeiten und Sitzungsdefinitionen.

Viele tägliche Breakout-Strategien verlassen sich implizit auf vom Broker definierte Tageskerzen, was bedeutet, dass sich dieselbe Strategie bei verschiedenen Brokern, VPS-Standorten oder Symbolen mit nicht standardmäßigen Handelssitzungen unterschiedlich verhalten kann. AQS-SyntheticBreakOut PRO entschärft dieses Problem, indem es einen synthetischen Handelstag in UTC konstruiert, wodurch die Breakout-Logik in verschiedenen Umgebungen konsistenter angewendet werden kann.

Der EA ist als mittelfristige, portfoliorientierte Breakout-Komponente konzipiert, bei der Ausführungsdisziplin, Robustheit und Risikokontrolle Vorrang vor Häufigkeit oder aggressiven Erholungstechniken haben.

Strategie-Klassifizierung

Primärer Typ: Trendfolgender Ausbruch

Handelsstil: Ausdehnung der Handelsspanne / Ausbruch aus der Volatilität

Zeithorizont: Mittelfristig (H1-basierte Logik)

Dieser EA:

✔ handelt bestätigte Richtungsexpansion, nachdem der Preis eine abgeschlossene Spanne verlassen hat

❌ verwendet KEINE Grid-, Martingal-, Durchschnitts-, Hedging-, Erholungs- oder Counter-Trend-Logik

❌ ist KEIN Scalping- oder Hochfrequenzsystem

Synthetisches UTC-Tageskonzept

Anstatt sich auf die vom Broker definierten Tageskerzen zu verlassen, erstellt der EA einen synthetischen Handelstag unter Verwendung einer konfigurierbaren UTC-Startstunde.

Wichtigste Design-Ziele:

Verringerung der Anfälligkeit für Zeitverschiebungen des Brokerservers

Verbesserung der Portabilität zwischen Brokern und VPS-Umgebungen

Erstellung von Breakout-Levels aus abgeschlossenen Sitzungen statt aus untertägigen Störungen

Dies ist besonders wichtig, wenn der EA über mehrere Symbole und/oder Broker hinweg eingesetzt wird.

Handelslogik (High-Level)

Synthetische Tageskonstruktion (UTC)

Kursdaten werden unter Verwendung einer konfigurierbaren Startstunde in synthetische UTC-basierte Handelstage gruppiert. Bereichsdefinition aus abgeschlossenen synthetischen Tagen

Der Ausbruchsbereich (Hoch/Tief) wird aus den letzten N abgeschlossenen synthetischen Tagen unter Verwendung von H1-Daten berechnet. Breakout-Bestätigung mit Puffer

Ein Handel wird nur dann in Betracht gezogen, wenn der Kurs außerhalb der Spanne schließt, mit einem zusätzlichen konfigurierbaren Puffer, um falsche Ausbrüche zu reduzieren. Optionales Trend-Gate (ADX)

Ein ADX-Filter kann aktiviert werden, um Trades auf stärkere direktionale Bedingungen zu beschränken. Ausführungsdisziplin

Tägliche Handelslimits und bar-basierte Cooldowns werden verwendet, um Over-Trading zu reduzieren und das Verhalten wiederholbar zu halten.

Test von Zeitrahmen und Umgebung

Die Strategie wurde hauptsächlich auf dem H1-Zeitrahmen getestet .

Sie wurde auch in Umgebungen mit höherer Streuung (z. B. Spread-basierte / SB-Kontobedingungen) validiert, wobei Ausführungssicherheitsmechanismen zur Unterstützung realistischerer Handelsbedingungen eingesetzt wurden.

Hinweis: Die Bedingungen der Broker sind sehr unterschiedlich (Spread, Kommissionen, Kontraktspezifikationen, Stop-Levels, Ausführungsqualität). Benutzer sollten den EA bei ihrem eigenen Broker validieren.

Risikomanagement und Ausführungskontrollen

AQS-SyntheticBreakOut PRO ist mit transparenten Risikokontrollen und Ausführungshärtung ausgestattet:

ATR-basierter Stop-Loss und Take-Profit (konfigurierbare Perioden und Multiplikatoren)

Optionaler fester SL/TP Fallback

Optionaler Trailing-Stop (konfigurierbarer Start- und Trail-Abstand)

Optionale defensive Risikominderungsmechanismen (konfigurierbar)

Überprüfung der Einhaltung der Stop-Distanz durch den Broker

Freeze-Level Awareness zur Reduzierung von Modifikationsfehlern

Maximale Trades pro Tag und bar-basierter Einstiegs-Cooldown

Der EA versucht nicht, Verluste durch aggressives Positions-Stacking oder Lot-Eskalation auszugleichen.

Enthaltene Konfigurationen (13 .set-Dateien)

Dieses Produkt enthält 13 vorkonfigurierte .set-Dateien, die jeweils für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Zeitrahmen kalibriert sind.

FX-Konfigurationen (9 aufgelistet):

AUDJPY

AUDUSD

EURAUD

GBPAUD

GBPUSD

USDCAD

USDCHF

USDJPY

GBPJPY

Index-Konfigurationen (4 aufgelistet):

NAS100

US30

US500

JPN225

Jede Konfiguration dient als Ausgangspunkt und sollte nur für das entsprechende Symbol/Zeitfenster verwendet werden.

Wichtig: Die Symbolnamen können je nach Broker variieren (Suffixe wie .r , _SB , m , etc.). Wenn Ihr Broker einen anderen Symbolnamen verwendet, laden Sie die .set-Datei, wenden Sie sie auf das entsprechende Instrument auf Ihrer Plattform an und überprüfen Sie dann die Spread-/Kontraktspezifikationen.

Wie Voreinstellungsdateien (.set) bereitgestellt werden

Um sicherzustellen, dass Käufer sofort mit den exakt getesteten Konfigurationen handeln können, werden die entsprechenden Voreinstellungsdateien auf Anfrage nach dem Kauf bereitgestellt.

Wie Käufer die Voreinstellungsdateien erhalten

Nach dem Kauf können Käufer die Voreinstellungsdateien über anfordern:

MQL5 Private Nachrichten , oder

den offiziellen Support-Kontakt (support@auroraquantsystems.com)

Die voreingestellten Dateien werden umgehend geliefert und entsprechen denselben Parametern, die bei den Tests verwendet werden, einschließlich der Einstellungen für Risiko, Sitzung und Ausführung.

Empfohlene Verwendung

Konzipiert als Portfoliokomponente , nicht als "All-in-One"-System für einen einzelnen Markt

Verwenden Sie eine Konfiguration pro Symbol und Zeitrahmen

Vor dem Live-Einsatz immer auf einem Demokonto validieren

Wenden Sie konservative Risikoeinstellungen an, die der Größe Ihres Kontos und den Bedingungen Ihres Brokers entsprechen.

Wenn Sie Parameter ändern, testen und validieren Sie die Ausführungsbeschränkungen (Stop-Levels, Freeze-Levels, Spread-Verhalten) erneut.

Spread-Bedingungen und konservative Testannahmen

Alle Strategien wurden unter konservativen Spread-Annahmen evaluiert und über ein 7-Jahres-Fenster getestet (Details finden Sie auf unserer Website).

Die Spread-Statistiken wurden durch Stichproben des vom Broker gemeldeten Spreads (SYMBOL_SPREAD) während der Strategie-Tester-Läufe gemessen und sind in Punkten ausgedrückt (native MetaTrader-Einheit).

Erläuterung der Einheit:

- Bei 5-stelligen Standard-FX-Symbolen entsprechen 10 Punkte 1 Pip

- Bei Indizes/CFDs entsprechen die Punkte dem nativen Mindestpreisschritt des Instruments (Pip-Umrechnung entfällt)

Um Best-Case-Annahmen zu vermeiden, geben wir beides an:

den Median-Spread (50. Perzentil) - repräsentativ für typische Bedingungen, und

den 90. Perzentil-Spread, der ungünstige Bedingungen widerspiegelt, wie z. B. verringerte Liquidität oder vom Broker auferlegte Ausweitungen.

Die Strategielogik und die Risikokontrollen wurden so bewertet, dass sie auch bei einem 90-prozentigen Spread stabil bleiben, um die Robustheit unter ungünstigen Handelsbedingungen zu gewährleisten.

Spread-Statistiken (Punkte mit Pip-Äquivalenten, wo zutreffend)

Instrument Median-Spread 90. Perzentil-Spread AUDJPY 38,0 Punkte(≈3,8 Pips) 120,0 Punkte(≈12,0 Zacken) AUDUSD 50,0 Punkte(≈5,0 Zacken) 50,0 Punkte(≈5,0 Zacken) EURAUD 190,0 Punkte(≈19,0 Zacken) 190,0 Punkte(≈19,0 Zacken) GBPAUD 10,0 Punkte(≈1,0 Punkte) 18,0 Punkte(≈1,8 Zacken) GBPUSD 50,0 Punkte(≈5,0 Zacken) 50,0 Punkte(≈5,0 Zacken) USDCAD 50,0 Punkte(≈5,0 Punkte) 50,0 Punkte(≈5,0 Zacken) USDCHF 5,0 Punkte(≈0,5 Zacken) 50.0 Punkte(≈5.0 Punkte) USDJPY 50,0 Punkte(≈5,0 Zacken) 50,0 Punkte(≈5,0 Punkte) GBPJPY 4,0 Punkte(≈0,4 Zacken) 9,0 Pkte(≈0,9 Punkte) JPN225 80,0 Pkte. 80,0 Punkte NAS100 10,0 Punkte 20,0 Punkte US30 30,0 Punkte 37,0 Pkt. US500 6,0 Pkt. 6,0 Pkt.

Wie ist diese Tabelle zu interpretieren?

Der Median-Spread spiegelt die typischen Ausführungskosten wider.

Der 90. Perzentil-Spread spiegelt Stressbedingungen wider (z. B. außerhalb der Geschäftszeiten, geringe Liquidität).

Wenn der Median gleich dem 90. Perzentil ist, deutet dies auf eine vom Broker erzwungene Spread-Obergrenze hin, die eine bewusst konservative Annahme darstellt.

Pip-Äquivalente werden nur für FX-Symbole angegeben und sind Näherungswerte.

Lizenzierung & Aktivierungen

Dieses Produkt wird mit einer Lizenz mit langer Laufzeit angeboten, um die beabsichtigte Verwendung als systematische, mittelfristige Strategie widerzuspiegeln.

Die Lizenz umfasst mehrere Aktivierungen, was Flexibilität für VPS-Migration, Testumgebungen und Redundanz ermöglicht.

Wichtige Hinweise (Transparenz & Risiko)

Keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs- oder Recovery-Logik

Es werden keine Leistungsgarantien gegeben

Die Ergebnisse sind markt- und maklerabhängig

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance

Testen Sie immer in der Demoversion und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an, bevor Sie live handeln.

Q1) Um welche Art von Strategie handelt es sich?

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

AQS-SyntheticBreakOut PRO ist ein trendfolgender Breakout-EA, der nach dem Ausbruch aus einer abgeschlossenen Handelsspanne eine Richtungsexpansion anstrebt. Es handelt sich nicht um eine Grid-, Martingal- oder Durchschnittsstrategie.

Q2) Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden?

Die Strategie wurde hauptsächlich auf H1 getestet. Verwenden Sie die mitgelieferten .set-Dateien auf dem Zeitrahmen, für den sie erstellt wurden. Wenn Sie sich für andere Zeitrahmen entscheiden (z. B. M30), sollten Sie die Strategie erneut testen und sorgfältig validieren.

Q3) Warum "synthetischer UTC-Tag"?

Viele "tägliche" Strategien hängen von Broker-Server-Zeitgrenzen ab. Dieser EA konstruiert einen synthetischen Tag auf UTC-Basis, so dass die Strategielogik weniger empfindlich auf die Zeiteinstellungen des Brokers reagiert und konsistenter bei verschiedenen Brokern und VPS-Standorten eingesetzt werden kann.

Q4) Funktioniert er auf Spread-basierten / SB-Konten?

Die Strategie wurde in Umgebungen mit höheren Spreads (einschließlich Spread-basierten / SB-Bedingungen) validiert. Die Ausführungsqualität und die Spreads variieren jedoch je nach Broker und Symbol. Führen Sie immer einen Demotest durch und bestätigen Sie die Bedingungen des Symbols (Spread, Kontraktgröße, Stop-Level, Freeze-Level).

F5) Kann ich die enthaltenen Einstellungen bei jedem Broker verwenden?

Die Einstellungen sind als Ausgangspunkte gedacht. Da sich die Spezifikationen der Symbole und die Ausführungsbedingungen unterscheiden, sollten Sie die Einstellungen bei Ihrem Broker überprüfen und die Risikoparameter bei Bedarf anpassen.

F6) Muss ich den EA optimieren?

Nicht unbedingt. Die mitgelieferten .set-Dateien sollen Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglichen. Wenn Sie optimieren, vermeiden Sie eine übermäßige Anpassung und validieren Sie mit robusten Testverfahren (Perioden außerhalb der Stichprobe, konservative Annahmen und realistische Spread-/Ausführungseinstellungen).

F7) Verwendet der EA Martingale, Grid oder Recovery?

Nein. Der EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs-, Hedging- oder Recovery-Logik.

F8) Wie lade ich die .set-Dateien?

Öffnen Sie den Strategy Tester (oder verbinden Sie den EA mit einem Chart), gehen Sie zu Inputs, klicken Sie auf Load, wählen Sie die entsprechende .set-Datei und bestätigen Sie die Übereinstimmung von Symbol und Zeitrahmen. Symbolnamen können Broker-Suffixe enthalten; verwenden Sie das entsprechende Instrument auf Ihrer Plattform.

F9) Was sollte ich tun, bevor ich live handle?

Beginnen Sie mit Demotests, bestätigen Sie die korrekte Symbolzuordnung, überprüfen Sie das Verhalten der Spreads/Stop-Levels/Freeze-Levels und stellen Sie sicher, dass die Risikoeinstellungen Ihres Kontos für Ihr Kapital und Ihre Ziele geeignet sind.





Screenshot zur Verfügung gestellt:

- Visuelle Strategieausführung im H1-Zeitrahmen- Multi-Asset-Beispiele (FX & Indizes)- Langfristige Aktienkurve (2+ Jahre Backtest)- Strategy Tester Report (Schlüsselstatistiken)- Vollständige Eingabekonfiguration und Risikokontrolle