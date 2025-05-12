Golden Osiris EA

💡 Was ist Golden Osiris EA?

Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen.
Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von technischen Indikatoren, die speziell auf den Goldmarkt abgestimmt sind.

🔐 Hauptmerkmale:
- ✅ Optimiert für das aktuelle algorithmische Umfeld (2025)
- ✅ Automatische Analyse der wichtigsten Levels und Ausbrüche
- ✅ Intelligentes Risikomanagement:
o Tägliches Verlustlimit
o Kontrolle des Total Drawdown
o Progressive Lot-Skalierung (Auto-Skalierung)
o Optional: Martingale und Trailing Stop
- ✅ Tages- und zeitbasierte Handelskontrolle
- ✅ Standardkonfiguration ist optimal und sofort einsatzbereit
- ✅ Kann auf anderen Symbolen verwendet werden (jedoch speziell für XAUUSD optimiert)
- ✅ 100% automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

⚙️ Anforderungen und Empfehlungen:
- 💳 Empfohlene Ersteinzahlung: $300 / €300
- 📉 Wenn Ihr Konto unter diesem Betrag liegt, wird eine Risikoeinstellung von nicht mehr als 0,5% empfohlen
- ⚠️ Denken Sie daran: nur Sie sind für die Verwaltung Ihres Kontorisikos verantwortlich

🔍 Möchten Sie es ausprobieren?
Sie können die Demoversion herunterladen und Ihre Tests im aktuellen Marktjahr durchführen.
Die Architektur des EA wurde auf der Grundlage der jüngsten strukturellen und algorithmischen Veränderungen auf dem Markt entwickelt, um eine präzise und effiziente Anpassung an die aktuellen Bedingungen zu gewährleisten.

🧠 "Golden Osiris EA ist nicht nur ein Roboter, sondern eine Goldstrategie im Code."
⚠️ Haftungsausschluss: Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie nicht bereit sind zu riskieren oder zu verlieren.

📩 Nach dem Kauf, fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren, wenn Sie Hilfe bei der Aktivierung oder Einrichtung benötigen.



