ApexBTC EA

ApexBTC EA - Système de Trading Professionnel pour Bitcoin

Stratégie Avancée de Scalping pour BTCUSD

Expert Advisor premium développé spécifiquement pour Bitcoin, combinant une stratégie de breakout intelligente avec une gestion professionnelle des risques.

Caractéristiques Principales

Stratégie Automatique de Breakout

  • Détection intelligente des swing highs et swing lows
  • Ordres en attente positionnés stratégiquement
  • Capture les mouvements explosifs du Bitcoin
  • Minimum 2 entrées par jour dans des conditions de marché normales

Gestion Complète des Risques

  • Calcul automatique du lot basé sur le pourcentage de risque
  • Stop Loss et Take Profit sur toutes les transactions
  • Trailing Stop Loss pour maximiser les profits
  • Protection anti-Stop Out intégrée

Filtres Intelligents

  • Filtre de spread configurable
  • Contrôle des heures de trading
  • Fonctionne 24h/24 et 7j/7 y compris les week-ends

Tableau de Bord Premium

  • Performance quotidienne, mensuelle et totale en temps réel
  • Taux de réussite et nombre de transactions
  • Statut des positions et ordres en attente
  • Design professionnel à thème sombre

Paramètres Recommandés

Période: M10 (10 minutes)

Type de Compte: RAW/ECN (spreads faibles)

Capital Minimum: 100 USD

Spread Maximum: 2200 points

Fonctionnement: 24h/24 et 7j/7 y compris les week-ends

Gestion des Risques:

  • Lot fixe ou basé sur le pourcentage de risque
  • Take Profit et Stop Loss ajustables
  • Trailing Stop configurable

Compatibilité

  • Plateforme: MetaTrader 5
  • Symbole: BTCUSD
  • Période Recommandée: M10
  • Type de Compte: RAW/ECN (recommandé)
  • Capital Minimum: 100 USD

Exigences Importantes

  • Capital minimum de 100 USD
  • Courtier avec spread compétitif (RAW/ECN recommandé)
  • Spread maximum de 2200 points
  • Connexion stable (VPS recommandé pour de meilleures performances)

OFFRE SPÉCIALE - TARIFICATION PROGRESSIVE

ATTENTION: Le prix augmente toutes les 5 ventes. Obtenez votre ApexBTC EA au prix le plus bas disponible maintenant!

BONUS EXCLUSIF: Après l'achat, envoyez un message privé pour recevoir:

  • Guide complet de configuration et d'optimisation
  • Bonus spécial pour les acheteurs

Atteignez le sommet du trading Bitcoin avec une technologie professionnelle.

Note: Tout trading comporte des risques. Testez sur un compte démo avant de trader avec de l'argent réel.

Support: Après l'achat, contactez via message privé pour recevoir votre guide complet et bonus exclusif!


