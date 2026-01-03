ApexBTC EA

ApexBTC EA - プロフェッショナルビットコイン取引システム

BTCUSD向け高度なスキャルピング戦略

ビットコイン専用に開発されたプレミアムエキスパートアドバイザー。インテリジェントなブレイクアウト戦略とプロフェッショナルなリスク管理を組み合わせています。

主な特徴

自動ブレイクアウト戦略

  • スイングハイとスイングローのインテリジェント検出
  • 戦略的に配置された待機注文
  • ビットコインの爆発的な動きをキャッチ
  • 通常の市場条件で1日最低2回のエントリー

完全なリスク管理

  • リスク率に基づく自動ロット計算
  • すべての取引にストップロスとテイクプロフィット
  • 利益を最大化するトレーリングストップロス
  • ストップアウト防止保護機能を統合

インテリジェントフィルター

  • 設定可能なスプレッドフィルター
  • 取引時間のコントロール
  • 週末を含む24時間365日稼働

プレミアムダッシュボード

  • 日次、月次、総合パフォーマンスをリアルタイム表示
  • 勝率と取引回数
  • ポジションと待機注文のステータス
  • プロフェッショナルなダークテーマデザイン

推奨設定

時間足: M10（10分）

口座タイプ: RAW/ECN（低スプレッド）

最小資金: 100 USD

最大スプレッド: 2200ポイント

稼働時間: 週末を含む24時間365日

リスク管理:

  • 固定ロットまたはリスク率ベース
  • 調整可能なテイクプロフィットとストップロス
  • 設定可能なトレーリングストップ

互換性

  • プラットフォーム: MetaTrader 5
  • シンボル: BTCUSD
  • 推奨時間足: M10
  • 口座タイプ: RAW/ECN（推奨）
  • 最小資金: 100 USD

重要な要件

  • 最小資金100 USD
  • 競争力のあるスプレッドのブローカー（RAW/ECN推奨）
  • 最大スプレッド2200ポイント
  • 安定した接続（より良いパフォーマンスのためVPS推奨）

特別オファー - 段階的価格設定

注意: 5回販売ごとに価格が上昇します。今すぐ最低価格でApexBTC EAを入手してください！

限定ボーナス: 購入後、プライベートメッセージを送信して受け取ってください:

  • 完全な設定と最適化ガイド
  • 購入者限定ボーナス

プロフェッショナルな技術でビットコイン取引の頂点に到達しましょう。

注意: すべての取引にはリスクが伴います。リアルマネーで取引する前にデモ口座でテストしてください。

サポート: 購入後、プライベートメッセージで連絡して、完全なガイドと限定ボーナスを受け取ってください！


作者のその他のプロダクト
CatFather EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (3)
エキスパート
LIVE SIGNAL EXNESS Overview  CatFather EA- Advanced Breakout System for XAUUSD and BTCUSD CatFather EA is a professional multi-asset Expert Advisor designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) and BTCUSD (Bitcoin). This breakout strategy leverages support and resistance levels to place pending orders during key market sessions, with built-in risk management and trailing stops for optimized performance. Optimized for fast backtesting and live trading, it includes a compact control panel for rea
HyperNDX EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (1)
エキスパート
HyperNDX Pro - ゴールド取引EA 購入後、セットアップのお手伝いをしますので、メッセージをお送りください。 プレミアムビジュアルインターフェースを備えたXAUUSD用プロフェッショナル自動売買システム。 機能： インテリジェントなサポート/レジスタンスレベル分析 利益を最大化するダイナミックトレーリングストップ ニューヨークセッション時間に最適化 取引ごとの自動リスク管理 主な特徴： スマート戦略： H1レベル検出 + 精密なエントリー実行 安全な取引： すべての取引にストップロスとテイクプロフィットがあります - グリッド、マーチンゲール、ヘッジングのようなリスクの高い戦略ではありません リスク管理： 固定ロットまたはリスク％、1日の最大取引数制限 ブローカーサポート： 2桁および3桁のブローカー用に事前設定済み プレミアムUI： リアルタイムダッシュボード、損益バッジ、サイバーパンクテーマ ダッシュボード表示： 残高、有効証拠金、ドローダウン 日次/月次/合計損益 アクティブポジションとトレーリング状況 パフォーマンス評価 設定： H1時間足で動作 カスタマイズ可能な
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.75 (16)
エキスパート
NeonScalper EA - Safe & Reliable Gold Trading Robot !!! AFTER BUY IT SEND ME A MESSAGE TO HAVE SET FILE !!! LIVE SIGNAL Professional Automated Trading for XAUUSD (Gold) on M15 Timeframe) NeonScalper EA is an expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe (M15). It employs a breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance without relying on high-risk methods such as Martingale or Grid trading. Important : Use a lo
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信