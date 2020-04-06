ApexBTC EA
- 专家
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- 版本: 1.0
- 激活: 15
ApexBTC EA - 专业比特币交易系统
BTCUSD 高级剥头皮策略
专为比特币开发的高级EA，结合智能突破策略和专业风险管理。
主要特点
自动突破策略
- 智能检测摆动高点和低点
- 战略性布置挂单
- 捕捉比特币爆发性走势
- 正常市场条件下每天至少2次入场
完整风险管理
- 基于风险百分比自动计算手数
- 所有交易设置止损和止盈
- 移动止损以最大化利润
- 集成止损保护
智能过滤器
- 可配置点差过滤器
- 交易时间控制
- 24/7全天候运行，包括周末
高级仪表板
- 实时显示每日、每月和总体表现
- 胜率和交易次数
- 持仓和挂单状态
- 专业暗色主题设计
推荐设置
时间周期: M10 (10分钟)
账户类型: RAW/ECN (低点差)
最低资金: 100美元
最大点差: 2200点
运行时间: 24/7全天候，包括周末
风险管理:
- 固定手数或基于风险百分比
- 可调整止盈和止损
- 可配置移动止损
兼容性
- 平台: MetaTrader 5
- 交易品种: BTCUSD
- 推荐时间周期: M10
- 账户类型: RAW/ECN (推荐)
- 最低资金: 100美元
重要要求
- 最低资金100美元
- 具有竞争力点差的经纪商(推荐RAW/ECN)
- 最大点差2200点
- 稳定连接(推荐VPS以获得更好性能)
特别优惠 - 递进定价
注意: 每售出5份价格上涨。立即以最低价格获取您的ApexBTC EA！
独家奖励: 购买后发送私信以获得:
- 完整配置和优化指南
- 买家专属奖励
借助专业技术达到比特币交易的巅峰。
注意: 所有交易都涉及风险。在使用真实资金交易之前，请先在模拟账户上测试。
支持: 购买后通过私信联系以获得完整指南和独家奖励！