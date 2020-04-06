ApexBTC EA

ApexBTC EA - 专业比特币交易系统

BTCUSD 高级剥头皮策略

专为比特币开发的高级EA，结合智能突破策略和专业风险管理。

主要特点

自动突破策略

  • 智能检测摆动高点和低点
  • 战略性布置挂单
  • 捕捉比特币爆发性走势
  • 正常市场条件下每天至少2次入场

完整风险管理

  • 基于风险百分比自动计算手数
  • 所有交易设置止损和止盈
  • 移动止损以最大化利润
  • 集成止损保护

智能过滤器

  • 可配置点差过滤器
  • 交易时间控制
  • 24/7全天候运行，包括周末

高级仪表板

  • 实时显示每日、每月和总体表现
  • 胜率和交易次数
  • 持仓和挂单状态
  • 专业暗色主题设计

推荐设置

时间周期: M10 (10分钟)

账户类型: RAW/ECN (低点差)

最低资金: 100美元

最大点差: 2200点

运行时间: 24/7全天候，包括周末

风险管理:

  • 固定手数或基于风险百分比
  • 可调整止盈和止损
  • 可配置移动止损

兼容性

  • 平台: MetaTrader 5
  • 交易品种: BTCUSD
  • 推荐时间周期: M10
  • 账户类型: RAW/ECN (推荐)
  • 最低资金: 100美元

重要要求

  • 最低资金100美元
  • 具有竞争力点差的经纪商(推荐RAW/ECN)
  • 最大点差2200点
  • 稳定连接(推荐VPS以获得更好性能)

特别优惠 - 递进定价

注意: 每售出5份价格上涨。立即以最低价格获取您的ApexBTC EA！

独家奖励: 购买后发送私信以获得:

  • 完整配置和优化指南
  • 买家专属奖励

借助专业技术达到比特币交易的巅峰。

注意: 所有交易都涉及风险。在使用真实资金交易之前，请先在模拟账户上测试。

支持: 购买后通过私信联系以获得完整指南和独家奖励！


