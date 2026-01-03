ApexBTC EA

ApexBTC EA - Профессиональная Торговая Система для Биткоина

Продвинутая Скальпинг Стратегия для BTCUSD

Премиум Expert Advisor, специально разработанный для Биткоина, сочетающий интеллектуальную стратегию пробоя с профессиональным управлением рисками.

Основные Характеристики

Автоматическая Стратегия Пробоя

  • Интеллектуальное определение максимумов и минимумов свинга
  • Стратегически размещенные отложенные ордера
  • Захватывает взрывные движения Биткоина
  • Минимум 2 входа в день при нормальных рыночных условиях

Полное Управление Рисками

  • Автоматический расчет лота на основе процента риска
  • Stop Loss и Take Profit на всех сделках
  • Trailing Stop Loss для максимизации прибыли
  • Интегрированная защита от Stop Out

Интеллектуальные Фильтры

  • Настраиваемый фильтр спреда
  • Контроль торговых часов
  • Работает 24/7 включая выходные

Премиум Панель

  • Дневная, месячная и общая производительность в реальном времени
  • Процент выигрышей и количество сделок
  • Статус позиций и отложенных ордеров
  • Профессиональный дизайн в темной теме

Рекомендуемые Настройки

Таймфрейм: M10 (10 минут)

Тип Счета: RAW/ECN (низкие спреды)

Минимальный Капитал: 100 USD

Максимальный Спред: 2200 пунктов

Работа: 24/7 включая выходные

Управление Рисками:

  • Фиксированный лот или на основе процента риска
  • Настраиваемые Take Profit и Stop Loss
  • Настраиваемый Trailing Stop

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: BTCUSD
  • Рекомендуемый Таймфрейм: M10
  • Тип Счета: RAW/ECN (рекомендуется)
  • Минимальный Капитал: 100 USD

Важные Требования

  • Минимальный капитал 100 USD
  • Брокер с конкурентным спредом (RAW/ECN рекомендуется)
  • Максимальный спред 2200 пунктов
  • Стабильное соединение (VPS рекомендуется для лучшей производительности)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРОГРЕССИВНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Цена увеличивается каждые 5 продаж. Получите свой ApexBTC EA по самой низкой доступной цене сейчас!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БОНУС: После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить:

  • Полное руководство по настройке и оптимизации
  • Специальный бонус для покупателей

Достигните вершины торговли Биткоином с профессиональной технологией.

Примечание: Вся торговля связана с риском. Тестируйте на демо-счете перед торговлей на реальные деньги.

Поддержка: После покупки свяжитесь через личное сообщение, чтобы получить полное руководство и эксклюзивный бонус!


