ApexBTC EA
- Эксперты
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Продвинутая Скальпинг Стратегия для BTCUSD
Премиум Expert Advisor, специально разработанный для Биткоина, сочетающий интеллектуальную стратегию пробоя с профессиональным управлением рисками.
Основные Характеристики
Автоматическая Стратегия Пробоя
- Интеллектуальное определение максимумов и минимумов свинга
- Стратегически размещенные отложенные ордера
- Захватывает взрывные движения Биткоина
- Минимум 2 входа в день при нормальных рыночных условиях
Полное Управление Рисками
- Автоматический расчет лота на основе процента риска
- Stop Loss и Take Profit на всех сделках
- Trailing Stop Loss для максимизации прибыли
- Интегрированная защита от Stop Out
Интеллектуальные Фильтры
- Настраиваемый фильтр спреда
- Контроль торговых часов
- Работает 24/7 включая выходные
Премиум Панель
- Дневная, месячная и общая производительность в реальном времени
- Процент выигрышей и количество сделок
- Статус позиций и отложенных ордеров
- Профессиональный дизайн в темной теме
Рекомендуемые Настройки
Таймфрейм: M10 (10 минут)
Тип Счета: RAW/ECN (низкие спреды)
Минимальный Капитал: 100 USD
Максимальный Спред: 2200 пунктов
Работа: 24/7 включая выходные
Управление Рисками:
- Фиксированный лот или на основе процента риска
- Настраиваемые Take Profit и Stop Loss
- Настраиваемый Trailing Stop
Совместимость
- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: BTCUSD
- Рекомендуемый Таймфрейм: M10
- Тип Счета: RAW/ECN (рекомендуется)
- Минимальный Капитал: 100 USD
Важные Требования
- Минимальный капитал 100 USD
- Брокер с конкурентным спредом (RAW/ECN рекомендуется)
- Максимальный спред 2200 пунктов
- Стабильное соединение (VPS рекомендуется для лучшей производительности)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРОГРЕССИВНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Цена увеличивается каждые 5 продаж. Получите свой ApexBTC EA по самой низкой доступной цене сейчас!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БОНУС: После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить:
- Полное руководство по настройке и оптимизации
- Специальный бонус для покупателей
Достигните вершины торговли Биткоином с профессиональной технологией.
Примечание: Вся торговля связана с риском. Тестируйте на демо-счете перед торговлей на реальные деньги.
Поддержка: После покупки свяжитесь через личное сообщение, чтобы получить полное руководство и эксклюзивный бонус!