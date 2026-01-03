GEN Swing Signal

INDIKATOR: GEN SWING SIGNAL

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN SWING SIGNAL ist ein spezialisierter Price-Action-Indikator, der entwickelt wurde, um die Erkennung von Umkehrmustern mit hoher Wahrscheinlichkeit zu automatisieren, basierend auf Smart Money Concepts (SMC). Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren konzentriert sich dieses System auf die Marktstruktur und Liquidität.

Der Indikator sucht speziell nach Swing Failure Patterns (SFP), bei denen der Preis ein vorheriges Hoch oder Tief durchbricht, um Liquidität abzugreifen, und bestätigt die Umkehrung mithilfe eines Mechanismus zur Änderung des Lieferzustands (CISD). Er visualisiert den strukturellen Zusammenbruch direkt auf dem Chart mit Trendlinien und liefert klare Einstiegspfeile, wenn ein gültiges Setup bestätigt wird.

Wichtigste Merkmale

  • Automatisierte SFP-Erkennung: Identifiziert "Liquidity Sweeps", bei denen der Kurs einen Pivot-Punkt durchbricht, aber das Momentum nicht aufrechterhalten kann, was oft auf eine Falle hindeutet.
  • CISD-Bestätigungslogik: Verwendet einen strengen Bestätigungsalgorithmus (Change in State of Delivery), um zu überprüfen, ob sich die Marktstruktur verschoben hat, bevor ein Signal erzeugt wird.
  • Dynamisches Pivot-Mapping: Erkennt und speichert automatisch signifikante Swing Highs und Swing Lows auf der Grundlage einer einstellbaren Empfindlichkeit.
  • Visuelle Chart-Elemente: Zeichnet gestrichelte Linien auf den Chart, um genau zu markieren, wo der Liquiditäts-Sweep und die Strukturverschiebung stattgefunden haben, und hilft so bei der manuellen Analyse.
  • Anpassbare Warnungen: Löst sofortige Pop-up-Warnungen aus, wenn ein bestätigtes Kauf- oder Verkaufs-Setup erkannt wird.

Eingabe-Parameter

Berechnungen

  • InpLen: Die Lookback-Länge für die Bestimmung von Pivot-Punkten (Swing Highs/Lows). Höhere Werte erkennen größere Marktstrukturen.
  • InpMaxEdge: Die maximale Anzahl der Bars, die zwischen dem Pivot und dem Sweep liegen dürfen (Lookback-Limit).
  • InpPatience: Die maximale Anzahl von Takten, die der Markt nach einem Sweep benötigt, um die Umkehrung zu bestätigen (CISD).
  • InpToleranz: Ein Rauschfilterwert, der sicherstellt, dass die Preisverschiebung signifikant genug ist, um ein Signal auszulösen.

Erscheinungsbild

  • InpBullCol: Farbe für bullische Signale (Pfeile und Strukturlinien).
  • InpBearCol: Farbe für Bearish-Signale (Pfeile und Strukturlinien).

Signal-Logik

  1. Der Indikator identifiziert zunächst signifikante Pivot-Punkte (Hochs und Tiefs) auf der Grundlage des Parameters InpLen.
  2. Er erkennt einen Sweep (Liquidity Grab), wenn der aktuelle Preis ein vorheriges Pivot-Level durchbricht, aber Anzeichen einer Ablehnung zeigt.
  3. Sobald ein Sweep erkannt wird, wartet das System auf einen Change in State of Delivery (CISD). Dies setzt voraus, dass der Kurs im Vergleich zu den Eröffnungskursen der Sweep-Sequenz stark in die entgegengesetzte Richtung schließt.
  4. Wenn die CISD-Bedingung innerhalb des InpPatience-Fensters erfüllt ist, wird ein BUY- oder SELL-Signalpfeil gezeichnet.

Verwendung

  • Entwickelt für Trader, die Smart Money Concepts (SMC) oder Price Action Strategien verwenden.
  • Am besten geeignet für volatile Instrumente wie Gold (XAUUSD), Indizes oder Kryptowährungen, bei denen es häufig zu Liquiditätsschwankungen kommt.
  • Dient als zuverlässiges Bestätigungsinstrument zur Identifizierung von Trendumkehrungen an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Weitere Produkte dieses Autors
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Experten
GEN Hydra EA Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Hydra EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Seine Kernlogik basiert auf einem Multi-Indikator-Bestätigungssystem. Der EA nutzt einen Pool von über 30 technischen Standardindikatoren, die in MT5 verfügbar sind. Er arbeitet nach dem "Voting"-Prinzip, bei dem jeder aktive Indikator ein bullisches oder bearisches Signal liefert. Ein Handel wird nur dann eingeleitet, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Signale einen
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TARGET TREND Signal ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren und umfassende Zielvisualisierung zu bieten. Dieser Indikator verwendet eine Kombination aus Simple Moving Average (SMA) und Average True Range (ATR), um Trendwechsel zu erkennen und generiert dann klare KAUF- oder VERKAUFssignale. Dieses System verbessert die Handelserfahrung m
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Trend Sniper ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendanfänge oder Preisumkehrungen zu erkennen. Seine Kernstrategie basiert auf einem Volatilitätskanal, der aus einer Kombination von gleitendem Durchschnitt und Standardabweichung gebildet wird. Der EA verfügt über ein einzigartiges Positionsmanagementsystem, das zwei Arten von Gewinnmitnahmen (fest und dynamisch) und eine Umkehrlogik zur Anpassung an Marktveränderungen umfasst. Wie funktioniert er? Einstiegssignal:
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Pvp Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Pvp ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der mit einer Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Dieser EA kombiniert zwei klassische Indikatoren - den RSI für kurze Zeiträume und die Bollinger-Bänder für lange Zeiträume - um starke Konvergenzsignale zu finden. Er sucht nach Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, indem er potenzielle Umkehrpunkte identifiziert, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Crossover-Signal liefern. Merkmale Duale Konfluenz-Strat
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Experten
EA GEN ChronoBox ist eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die speziell für Händler entwickelt wurde, die eine Ausbruchsstrategie bevorzugen. Dieser EA arbeitet unermüdlich, um den Markt zu scannen und potenzielle Momente zu identifizieren, in denen der Preis bereit ist, eine große Bewegung zu machen, und führt Trades für Sie aus. Er ist perfekt geeignet, um das Marktmomentum zu erfassen, das oft auf Konsolidierungsphasen folgt, und verschafft Ihnen einen Vorteil, ohne dass Sie stä
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) erkennt automatisch Schwunghochs und -tiefs, zeichnet dynamische obere und untere Trendlinien mit adaptiver Neigung (ATR, Standardabweichung oder lineare Regressionsannäherung) und markiert Ausbruchspunkte visuell, wenn der Preis die Trendgrenzen überschreitet. Perfekt für Preisaktions-, Ausbruchs- und Trendbestätigungsstrategien über mehrere Zeitrahmen hinweg.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend kombiniert Konzepte aus der statistischen Physik (Temperatur T & Energieschritt Alpha ) mit einer exponentiellen Gewichtung im Boltzmann-Stil, um eine Trendlinie zu erzeugen, die im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten "kontextadaptiver" ist. Das Ergebnis wird dann mit einem EMA geglättet, um klarere Signale zu liefern, die über alle Zeitrahmen hinweg leicht zu lesen sind. Der Indikator färbt Kerzen und Trendlinien
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indikatoren
VOLLVERSION https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals ist ein adaptiver volatilitätsbasierter Trendindikator, der Händlern helfen soll, dominante Trendrichtungen, wichtige Momentum-Übergangspunkte und voraussichtliche Gewinnmitnahmezonen auf visuelle und intuitive Weise zu identifizieren. Der Indikator nutzt einen zeitlich gewichteten gleitenden Durchschnitt in Kombination mit einer statistischen Streuung über
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Band-XP Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Band-XP ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine einzigartige, auf Bollinger Bands (BB) basierende Strategie anwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen BB-Strategien, die sich auf Umkehrungen von Bandberührungen konzentrieren, identifiziert dieser EA Verschiebungen im Marktmomentum. Handelssignale werden generiert, wenn ein "Crossover" in der Abfolge der Bandberührungen auftritt - ein Kaufsignal erscheint beispielsweise, wenn eine Berühr
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN Zenith Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Zenith ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von Preisumkehrmustern (Zenith) auf der Grundlage der Erkennung von Pivotpreisen und Delta-Volumenbewegungen. Dieser Indikator sucht nach Punkten, an denen der Preis ein Swing-Hoch oder Swing-Tief bildet, und erkennt dann einen Ausbruch aus diesem Bereich, um ein starkes Umkehrsignal zu bestätigen. Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Umkehr- und Ausbru
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN RSI Jäger Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen. Die S
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Experten
JanusEA Pro: Ein Marktstruktur-Expertenratgeber Entwickler: Gede Egi Überblick JanusEA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Konzept der Marktstruktur basiert. Der EA identifiziert automatisch Angebots- (Pivot High) und Nachfrage- (Pivot Low) Zonen auf dem Chart. Basierend auf diesen identifizierten Zonen kann JanusEA Trades mit einer von zwei unterschiedlichen, auswählbaren Handelslogiken ausführen: Breakout oder Reversal. Der Name ist vom römischen Gott Janus inspiriert und spi
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Design zeigt ein auffälliges orangefarbenes Countdown-Timer-Symbol vor einem dunkelgrauen Hintergrund, wobei die Uhrzeiger nach rechts oben zeigen. Unterhalb des Timers zeigt ein Candlestick-Chart grüne und rote Balken, die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg darstellen, mit scharfen Details und ausgewogener Komposition. Die Countdown-Zeit von "05:17" wird prominent neben der Uhr angezeigt und verleiht dem Bild ein dynamisches und i
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Logo "RSI+ with 123 Fractals" wurde entwickelt, um eine klare und professionelle visuelle Darstellung eines komplexen technischen Indikators zu bieten, der sich auf präzise Marktanalysen und zuverlässige Muster konzentriert. Jedes Element des Designs ist so gestaltet, dass es die Philosophie und die Stärken des Indikators in der Handelswelt widerspiegelt. Gestaltungselemente: "RSI+"-Text in Fettdruck und Weiß: Der Haupttext "RSI+" steht im Mitte
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert. Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Mar
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Smart Zone Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Smart Zone ist ein MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R) zu identifizieren und zu visualisieren. Er analysiert Kursbewegungen auf einem höheren Zeitrahmen, um signifikante S/R-Zonen zu finden und projiziert diese dann auf das aktuelle Chart. Sein Zweck ist es, Händlern eine klare visuelle Anleitung zu Schlüsselbereichen zu geben, die für die E
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend-Fib-Zonen) GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet. Hauptmerkmale: Automatische Trendstruktur-Erkennung Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik. Hebt die Tren
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
OBMatrix Pro ist ein professioneller Indikator, der die Erkennung von Marktstrukturen (Break of Structure/BOS und Change of Character/CHoCH) mit der automatischen Identifizierung von Orderblöcken (OB) kombiniert. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) verwenden, und hilft bei der Visualisierung von institutionellen Preiszonen und strukturellen Verschiebungen direkt auf Ihrem Chart. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von BOS (Break of Structure) und CHoCH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones ist ein Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um mit Hilfe von Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels wichtige Preiszonen zu identifizieren und gleichzeitig Marktstrukturveränderungen wie Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoCH) zu erkennen. Der Indikator hilft Händlern, kritische Swing-Bereiche und potenzielle Trendfortsetzungs- oder -umkehrzonen zu erkennen. Er umfasst ein
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels für MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels ist ein visueller Indikator, der Händlern helfen soll, kurzfristige Momentum-Verschiebungen und Richtungsänderungen zu erkennen. Er stellt dynamische "Pulse Levels" dar, die von Hull Moving Average (HMA) Momentum-Übergängen abgeleitet sind. Diese Niveaus dienen als adaptive Referenzpunkte, die beim Lesen der Marktstruktur, beim Erkennen potenzieller Umkehrungen und bei der Validierung
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indikatoren
PRO VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) ist ein MT5-Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Pivot-Hochs und -Tiefs erkennt und einzeichnet. Der Indikator verfügt über zwei Sätze von S&R (Hauptstruktur und Quick Levels), eine anpassbare maximale Anzahl von Linien, anpassbare Farben und eine übersichtliche Chartanzeige für eine klarere Preisa
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Support and Resistance Pro ist ein technischer Indikator für MetaTrader, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) mit Hilfe der Preis-Pivot-Logik identifiziert. Er unterstützt Multi-Timeframe-Analysen und enthält ein System zur Erkennung von Trendmomenten, das Händlern hilft, die aktuelle Markttendenz mit zusätzlichen visuellen und Warn-Tools zu verstehen. Wichtigste Merkmale Automatisch
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA ist ein Indikator, der auf EMA + ATR/StdDev basiert und Fibonacci-Volatilitätsbänder (0,618 - 2,618) bildet, um Trendrichtung (Aufwärtstrend/Abwärtstrend) , Einstiegssignale , Take Profit (Ablehnung) und Bounce (Trendfortsetzung) zu erkennen. Es verfügt über Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen sowie eine übersichtliche visuelle Anzeige mit trendfarbenen Zonen. Kurzanleitung für die Verwendung Trend erkennen Nur untere Bänder aktiv
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Vertex Trading System ist ein umfassendes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysemethoden in einem einzigen Tool: ein dynamisches Trendmodul (TurboTrend ) und ein Modul zur Marktstrukturanalyse (Market Structure ). Sein Ziel ist es, klare Trendsignale zu liefern, wichtige Niveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) zu
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN TradeZones Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen. Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien so
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDIKATOR: GEN TriFactaX Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TriFactaX ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung des 1-2-3 Patterns oder Preisumkehrmusters. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Pun
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN SignalBunker Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN SignalBunker ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um starke Handelssignale zu identifizieren, nachdem der Markt eine Phase der Konsolidierung (Seitwärtsbewegung) durchlaufen hat. Dieser Indikator erkennt automatisch Marktbedingungen, die sich in einer Bandbreite befinden, indem er zwei wählbare Methoden anwendet: die ADX-Methode oder die Volatilitätsmethode . Sobald eine Spanne erkannt wird, wartet der Indikator auf
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Experten
GEN UT Bot Entwickler: Gede Egi Überblick GEN UT Bot ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der die Handelsstrategie basierend auf dem beliebten Indikator "UT Bot Alerts" vollständig automatisiert. Dieser EA ist als reines Trendfolgesystem konzipiert, bei dem Handelssignale generiert werden, wenn der Kurs eine dynamische Trendlinie überquert, die aus der Average True Range (ATR) berechnet wird. Mit seinem umfassenden Risikomanagement ist dieser EA für Händler geeignet, die einen systemat
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Sniper Eintrag Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Sniper Entry ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Divergenzen zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) zu identifizieren. Dieser Indikator sucht speziell nach scharfen und präzisen "Sniper"-Divergenzen an Kurshochs und -tiefs. Ein einzigartiges Merkmal ist seine Fähigkeit, automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP)
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN Ichimoku Signal Entwickler: gedeegi Übersicht GEN Ichimoku Signal ist ein technischer Indikator für die MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert zwei verschiedene Trendanalysesysteme, Ichimoku Kinko Hyo und HalfTrend, in einem einzigen visuellen Werkzeug. Die Hauptfunktion des Indikators ist die Einfärbung der Candlesticks auf dem Chart, je nachdem, ob die Bedingungen dieser beiden Systeme übereinstimmen. Der Indikator bietet eine visuelle Darstellung der Marktbedingungen, indem er eine von dre
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension