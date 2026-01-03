INDIKATOR: GEN SWING SIGNAL

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN SWING SIGNAL ist ein spezialisierter Price-Action-Indikator, der entwickelt wurde, um die Erkennung von Umkehrmustern mit hoher Wahrscheinlichkeit zu automatisieren, basierend auf Smart Money Concepts (SMC). Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren konzentriert sich dieses System auf die Marktstruktur und Liquidität.

Der Indikator sucht speziell nach Swing Failure Patterns (SFP), bei denen der Preis ein vorheriges Hoch oder Tief durchbricht, um Liquidität abzugreifen, und bestätigt die Umkehrung mithilfe eines Mechanismus zur Änderung des Lieferzustands (CISD). Er visualisiert den strukturellen Zusammenbruch direkt auf dem Chart mit Trendlinien und liefert klare Einstiegspfeile, wenn ein gültiges Setup bestätigt wird.

Wichtigste Merkmale

Automatisierte SFP-Erkennung: Identifiziert "Liquidity Sweeps", bei denen der Kurs einen Pivot-Punkt durchbricht, aber das Momentum nicht aufrechterhalten kann, was oft auf eine Falle hindeutet.

CISD-Bestätigungslogik: Verwendet einen strengen Bestätigungsalgorithmus (Change in State of Delivery), um zu überprüfen, ob sich die Marktstruktur verschoben hat, bevor ein Signal erzeugt wird.

Dynamisches Pivot-Mapping: Erkennt und speichert automatisch signifikante Swing Highs und Swing Lows auf der Grundlage einer einstellbaren Empfindlichkeit.

Visuelle Chart-Elemente: Zeichnet gestrichelte Linien auf den Chart, um genau zu markieren, wo der Liquiditäts-Sweep und die Strukturverschiebung stattgefunden haben, und hilft so bei der manuellen Analyse.

Anpassbare Warnungen: Löst sofortige Pop-up-Warnungen aus, wenn ein bestätigtes Kauf- oder Verkaufs-Setup erkannt wird.

Eingabe-Parameter

Berechnungen

InpLen: Die Lookback-Länge für die Bestimmung von Pivot-Punkten (Swing Highs/Lows). Höhere Werte erkennen größere Marktstrukturen.

InpMaxEdge: Die maximale Anzahl der Bars, die zwischen dem Pivot und dem Sweep liegen dürfen (Lookback-Limit).

InpPatience: Die maximale Anzahl von Takten, die der Markt nach einem Sweep benötigt, um die Umkehrung zu bestätigen (CISD).

Die maximale Anzahl von Takten, die der Markt nach einem Sweep benötigt, um die Umkehrung zu bestätigen (CISD). InpToleranz: Ein Rauschfilterwert, der sicherstellt, dass die Preisverschiebung signifikant genug ist, um ein Signal auszulösen.

Erscheinungsbild

InpBullCol: Farbe für bullische Signale (Pfeile und Strukturlinien).

InpBearCol: Farbe für Bearish-Signale (Pfeile und Strukturlinien).

Signal-Logik

Der Indikator identifiziert zunächst signifikante Pivot-Punkte (Hochs und Tiefs) auf der Grundlage des Parameters InpLen. Er erkennt einen Sweep (Liquidity Grab), wenn der aktuelle Preis ein vorheriges Pivot-Level durchbricht, aber Anzeichen einer Ablehnung zeigt. Sobald ein Sweep erkannt wird, wartet das System auf einen Change in State of Delivery (CISD). Dies setzt voraus, dass der Kurs im Vergleich zu den Eröffnungskursen der Sweep-Sequenz stark in die entgegengesetzte Richtung schließt. Wenn die CISD-Bedingung innerhalb des InpPatience-Fensters erfüllt ist, wird ein BUY- oder SELL-Signalpfeil gezeichnet.

Verwendung