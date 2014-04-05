Day Trading Indicator MT5
- Yan Zhen Du
- Version: 5.2
- Aktivierungen: 5
Durch die Kombination mehrerer Schichten hochentwickelter Algorithmen scannt der Indikator den Chart in Echtzeit und übersetzt komplexe Marktdaten in einfache visuelle Signale und Farbcodes - einfach genug für Anfänger, um zu folgen, und leistungsstark genug für Profis.
Wichtigste Vorteile
Intra-Day und Scalping: Optimiert für den schnellen und präzisen kurzfristigen Handel.
Day & Swing Trading: Zuverlässiges Tool zum Erfassen größerer Kursbewegungen.
Mehrere Währungen und Märkte: Funktioniert bei Devisen, Rohstoffen, Indizes und mehr.
Multi-Timeframe-Unterstützung: Liefert konsistente Leistung über verschiedene Chart-Zeitrahmen hinweg.
Stabil und genau: Alle Signale sind stabil - keine Neudarstellung, kein Redrawing und keine Verzögerung.
Klare Handelssignale: Pfeilmarkierungen heben Einstiegs- und Ausstiegspunkte hervor.
Einstiegs-/Ausstiegspfeile mit Benachrichtigungen (Telefon & E-Mail)
Empfehlungen
Beste Paare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD, und ähnliche liquide Instrumente
Optimaler Zeitrahmen: H1 (funktioniert über mehrere)
Konto-Typ: Jeder ECN- oder Low-Spread-Broker