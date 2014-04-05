Day Trading Indicator MT5

Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial.

Durch die Kombination mehrerer Schichten hochentwickelter Algorithmen scannt der Indikator den Chart in Echtzeit und übersetzt komplexe Marktdaten in einfache visuelle Signale und Farbcodes - einfach genug für Anfänger, um zu folgen, und leistungsstark genug für Profis.

Wichtigste Vorteile

  • Intra-Day und Scalping: Optimiert für den schnellen und präzisen kurzfristigen Handel.

  • Day & Swing Trading: Zuverlässiges Tool zum Erfassen größerer Kursbewegungen.

  • Mehrere Währungen und Märkte: Funktioniert bei Devisen, Rohstoffen, Indizes und mehr.

  • Multi-Timeframe-Unterstützung: Liefert konsistente Leistung über verschiedene Chart-Zeitrahmen hinweg.

  • Stabil und genau: Alle Signale sind stabil - keine Neudarstellung, kein Redrawing und keine Verzögerung.

  • Klare Handelssignale: Pfeilmarkierungen heben Einstiegs- und Ausstiegspunkte hervor.

Merkmale

Kein Neuladen, kein Neuzeichnen, keine Verzögerung

Moderne GUI mit intuitivem Design

Geeignet für Intraday-, Swing- und Prop-Firm-Handel

Einstiegs-/Ausstiegspfeile mit Benachrichtigungen (Telefon & E-Mail)

Empfehlungen

  • Beste Paare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD, und ähnliche liquide Instrumente

  • Optimaler Zeitrahmen: H1 (funktioniert über mehrere)

  • Konto-Typ: Jeder ECN- oder Low-Spread-Broker


