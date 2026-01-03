GEN Swing Signal
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 2.0
- Activaciones: 20
INDICADOR: GEN SWING SIGNAL
Desarrollador: gedeegi
Descripción general
GEN SWING SIGNAL es un indicador especializado de Price Action diseñado para automatizar la detección de patrones de inversión de alta probabilidad basados en Smart Money Concepts (SMC). A diferencia de los osciladores tradicionales, este sistema se centra en la estructura y la liquidez del mercado.
El indicador busca específicamente los Patrones de Fallo de Oscilación (SFP) -donde el precio barre un máximo o mínimo anterior para acaparar liquidez- y confirma la inversión mediante un mecanismo de Cambio en el Estado de Entrega (CISD). Visualiza la ruptura estructural directamente en el gráfico con líneas de tendencia y proporciona flechas de entrada claras cuando se confirma una configuración válida.
Características principales
- Detección automatizada de SFP: Identifica "barridos de liquidez" en los que el precio rompe un punto pivote pero no logra mantener el impulso, lo que a menudo indica una trampa.
- Lógica de confirmación CISD: Utiliza un estricto algoritmo de confirmación (Cambio en el Estado de Entrega) para validar que la estructura del mercado ha cambiado antes de generar una señal.
- Mapeo Dinámico de Pivotes: Detecta y almacena automáticamente Swing Highs y Swing Lows significativos en base a una sensibilidad ajustable.
- Elementos visuales del gráfico: Dibuja líneas discontinuas en el gráfico para marcar exactamente dónde se ha producido el barrido de liquidez y el cambio de estructura, ayudando en el análisis manual.
- Alertas personalizables: Activa alertas emergentes instantáneas cuando se detecta una configuración de compra o venta confirmada.
Parámetros de entrada
Cálculos
- InpLen: La longitud de retroceso para determinar los Puntos Pivote (Swing Highs/Lows). Los valores más altos detectan estructuras de mercado más grandes.
- InpMaxEdge: El número máximo de barras permitidas entre el pivote y el barrido (límite de lookback).
- InpPatience: El número máximo de barras permitidas para que el mercado confirme la inversión (CISD) después de que se produzca un barrido.
- InpTolerance: Un valor de filtro de ruido para asegurar que el desplazamiento del precio es lo suficientemente significativo como para activar una señal.
Aspecto
- InpBullCol: Color para señales alcistas (Flechas y líneas de estructura).
- InpBearCol: Color para señales bajistas (flechas y líneas de estructura).
Lógica de la señal
- El indicador identifica primero los Puntos Pivote significativos (Máximos y Mínimos) basándose en el parámetro InpLen.
- Detecta un Barrido (Liquidity Grab) cuando el precio actual rompe un nivel pivote anterior pero muestra signos de rechazo.
- Una vez que se detecta un barrido, el sistema espera un Cambio en el Estado de Entrega (CISD). Esto requiere que el precio cierre con fuerza en la dirección opuesta en relación con los precios de apertura de la secuencia de barrido.
- Si la condición CISD se cumple dentro de la ventana InpPatience, se traza una flecha de señal de COMPRA o VENTA.
Uso
- Diseñado para operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC) o estrategias Price Action.
- Se utiliza mejor en instrumentos volátiles como el Oro (XAUUSD), Índices, o Cripto donde los barridos de liquidez son frecuentes.
- Sirve como herramienta de confirmación fiable para identificar cambios de tendencia en niveles clave de soporte y resistencia.