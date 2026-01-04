GoldTrendGuard EA ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt und optimiert wurde, hauptsächlich für den M15-Zeitrahmen.

Der EA ist für XAUUSD optimiert. Er kann technisch an andere Symbole angehängt werden; Leistung und Verhalten außerhalb von XAUUSD sind jedoch nicht garantiert und können aufgrund von Symboleigenschaften, Volatilität und Kontraktspezifikationen erheblich abweichen.

GoldTrendGuard EA handelt mit Pullbacks innerhalb starker Trends unter Verwendung der EMA-Struktur, ADX-Trendstärkefilterung und ATR-basiertem Risikomanagement.

🚫 Kein Grid

🚫 Kein Martingale

✅ Vollautomatisch

✅ Risikokontrollierte Handelslogik

⚙️ Strategieübersicht

GoldTrendGuard EA identifiziert starke Aufwärts- oder Abwärtstrends mithilfe der Multi-EMA-Ausrichtung mit ADX-Bestätigung und geht dann nur bei gesunden Pullbacks in Richtung des Trendmittelwerts in den Handel.

Der EA vermeidet absichtlich:

Seitwärts laufende oder abgehackte Märkte

- Over-Trading

- High-Spread-Bedingungen

- Riskante Mittelwertbildungstechniken

Der EA handelt selektiv und kann während ungünstiger Marktbedingungen inaktiv bleiben.

Dieses Verhalten ist beabsichtigt und Teil des Risikokontrolldesigns.

⚙️ Handelsbedingungen

- Unterstützte Symbole: XAUUSD

- Zeitrahmen: M15

- Kontotyp:

ECN / Niedriger Spread empfohlen

- Mindesteinlage: $200+ ($500+ bevorzugt)

- Empfohlenes Risiko: 0,5% - 1% pro Handel

⚠️ Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Spread, der Ausführungsqualität und den Risikoeinstellungen ab.

⚙️ Timeframe & Session Hinweis

Session Filter Behavior

Der Session Time Filter ist für den Intraday-Handel konzipiert.

Wenn der EA auf höheren Zeitrahmen (H1 und höher) verwendet wird, wird der Sitzungsfilter automatisch ignoriert, um zu vermeiden, dass gültige Trades blockiert werden.

Dies gewährleistet ein konsistentes Verhalten sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Handel auf höheren Timeframes.

⚙️ Hauptmerkmale

✅ Trend & Pullback-Logik (EMA 9 / 21 / 50)

✅ ADX-Trendstärkefilter

✅ ATR-basierter Stop Loss & Take Profit

✅ Dynamische risikobasierte Lotberechnung

✅ Optionaler Fixed Lot Modus

✅ ATR-basiertes Breakeven-Management

✅ Optionaler Trailing-Stop

✅ Intelligenter Trendinvalidierungs-Exit mit DMI

✅ Spread-Filter

✅ Session-Zeitfilter

✅ Täglicher Verlustschutz

✅ Cooldown nach Erreichen des Stop-Loss

⚙️ Risiko &

Sicherheitskontrollen

- Maximales tägliches Drawdown-Limit

- Jeweils nur ein Trade pro Symbol

- Cooldown nach verlorenen Trades

- Keine Hedging-, Grid- oder Martingale-LogikEntwickelt

⚙️ Inputs Explained (Important)

🔹 Risk Management

mit Schwerpunkt auf Risikokontrolle und langfristiger Kontostabilität.

UseRiskPercent - Aktiviert das prozentuale Risiko

RiskPercent - Risiko pro Trade (empfohlen 0.5% - 1%)

FixedLot - Feste Losgröße (wird verwendet, wenn UseRiskPercent deaktiviert ist)

🔹 Indikatoren

EMAFast / EMAMid / EMASlow - Trendstruktur

ADXPeriod / ADXMin - Trendstärkefilter

ATRPeriod - Volatilitätsmessung

🔹 Handelsparameter

SL_ATR_Mult - Stop Loss Multiplikator (ATR-basiert)

TP_ATR_Mult - Take Profit Multiplikator (ATR-basierend)

🔹 Filter

MaxSpread - Maximal zulässiger Spread

UseSessionFilter - Handelszeitenfilter aktivieren

SessionStartHour / SessionEndHour - Handelsfenster

MaxDailyLossPct - Tägliche Verlustabsicherung

🔹 Trade Management

UseBreakeven - Breakeven-Logik aktivieren

BE_ATR_Trigger / BE_ATR_Buffer - Breakeven-Trigger und -Puffer

UseTrailing - Trailing-Stop aktivieren

UseDMIExit - Smart trend invalidation exit

⚙️ Best Practices

- Low-Spread ECN-Broker verwendenECN-Broker mit niedrigen Spreads

- Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten

- Beginnen Sie mit einer Demoversion oder mit geringem Risiko

- Erhöhen Sie das Risiko nicht aggressiv

- Lassen Sie den EA kontinuierlich laufen

⚠️ Haftungsausschluss