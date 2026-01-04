GoldTrendGuard EA
- Asesores Expertos
- Amit Sadanand Narawane
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
⚙️ GoldTrendGuard EA - Estrategia de Tendencia y Pullback para XAUUSD
El EA GoldTrendGuard es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado y optimizado específicamente para el Oro (XAUUSD), principalmente en el marco temporal M15.
El EA está optimizado para XAUUSD. Técnicamente se puede conectar a otros símbolos; sin embargo, el rendimiento y el comportamiento fuera de XAUUSD no están garantizados y pueden diferir significativamente debido a las características del símbolo, la volatilidad y las especificaciones del contrato.
GoldTrendGuard EA negocia retrocesos dentro de tendencias fuertes utilizando la estructura EMA, el filtrado de fuerza de tendencia ADX y la gestión de riesgos basada en ATR.
🚫 No Grid
🚫 No Martingale
✅ Totalmente automático
✅ Lógica de trading con control de riesgo
⚙️ Descripción general de la estrategia
GoldTrendGuard EA identifica fuertes tendencias alcistas o bajistas usando alineación multi-EMA con confirmación ADX, luego entra en operaciones sólo en retrocesos saludables hacia la media de la tendencia.
El EA evita deliberadamente:-
Mercados laterales o agitados
- Operaciones excesivas
- Condiciones de gran dispersión
- Técnicas de promediación arriesgadas
El EA opera selectivamente y puede permanecer inactivo durante condiciones de mercado desfavorables.
Este comportamiento es intencionado y forma parte de su diseño de control de riesgos.
⚙️ Condiciones de negociación
- Símbolos admitidos: XAUUSD
- Marco temporal: M15
- Tipo de cuenta:
ECN / Low-spread recomendado
- Depósito mínimo: $200+ ( $500+ preferido )
- Riesgo recomendado: 0.5% - 1% por operación
⚠️ Los resultados dependen de las condiciones del broker, spread, calidad de ejecución y configuración de riesgo.
⚙️ Timeframe & Session Nota
Comportamiento del Filtro
de Sesión El filtro de tiempo de sesión está diseñado para operaciones intradía.
Cuando el EA se utiliza en marcos temporales superiores (H1 y superiores), el filtro de sesión se ignora automáticamente para evitar bloquear operaciones válidas.
Esto asegura un comportamiento consistente tanto durante el backtesting como durante la operativa en tiempo real.
⚙️ Características principales
✅ Lógica de tendencia y Pullback (EMA 9 / 21 / 50)
✅ Filtro de fuerza de tendencia ADX
✅ Stop Loss y Take Profit basados en ATR Take Profit
✅ Cálculo dinámico del lote basado en el riesgo
✅ Modo opcional de lote fijo
✅ Gestión del punto de equilibrio basada en ATR-basado en ATR
✅ Trailing stop opcional
✅ Salida inteligente de invalidación de tendencia mediante DMI
✅ Filtro de spread
✅ Filtro de tiempo de sesión
✅ Protección diaria contra pérdidas
✅ Enfriamiento tras alcanzar el stop de pérdidas
⚙️ Riesgo ycontroles de
seguridad
Controles de seguridad
- Límite máximo de reducción diaria
- Una operación por símbolo a la vez
- Enfriamiento después de operaciones perdedoras
- Sin lógica de cobertura, cuadrícula o martingalaDiseñado
⚙️ Entradas Explicadas (Importante)
🔹 Gestión de Riesgo
UseRiskPercent - Habilita el riesgo basado en porcentajes
RiskPercent - Riesgo por operación (recomendado 0.5% - 1%)
FixedLot - Tamaño de lote fijo (se utiliza si UseRiskPercent está desactivado)
🔹 Indicadores
EMAFast / EMAMid / EMASlow - Estructura de tendencia
ADXPeriod / ADXMin - Filtro de fuerza de tendencia
ATRPeriod - Medición de volatilidad
🔹 Parámetros de operación
SL_ATR_Mult - Multiplicador de Stop Loss (basado en ATR)
TP_ATR_Mult - Multiplicador de Take Profit (basado en ATR)
🔹 Filtros
MaxSpread - Diferencial máximo permitido
UseSessionFilter - Activar el filtro de horas de negociación
SessionStartHour / SessionEndHour - Ventana de negociación
MaxDailyLossPct - Protección contra pérdidas diarias
🔹 Gestión de operaciones
UseBreakeven - Habilita la lógica del punto de equilibrio
BE_ATR_Trigger / BE_ATR_Buffer - Disparador y búfer del punto de equilibrio
UseTrailing - Habilita el trailing stop
UseDMIExit - Salida inteligente de invalidación de tendencia
⚙️ Best Practices
- Utilizar brokers ECN con spread bajospread ECN
- Evite operar durante noticias de alto impacto
- Comience con demo o bajo riesgo
- No aumente el riesgo agresivamente
- Permita que el EA se ejecute continuamente
⚠️ Descargo de responsabilidad
- Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los resultados dependen de las condiciones del broker, el spread, la velocidad de ejecución y la volatilidad del mercado.
- Este EA no promete beneficios y debe ser probado en demo antes de su uso en vivo.
- Utilícelo bajo su propia responsabilidad. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.