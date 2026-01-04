El EA GoldTrendGuard es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado y optimizado específicamente para el Oro (XAUUSD), principalmente en el marco temporal M15.

El EA está optimizado para XAUUSD. Técnicamente se puede conectar a otros símbolos; sin embargo, el rendimiento y el comportamiento fuera de XAUUSD no están garantizados y pueden diferir significativamente debido a las características del símbolo, la volatilidad y las especificaciones del contrato.

GoldTrendGuard EA negocia retrocesos dentro de tendencias fuertes utilizando la estructura EMA, el filtrado de fuerza de tendencia ADX y la gestión de riesgos basada en ATR.

🚫 No Grid

🚫 No Martingale

✅ Totalmente automático

✅ Lógica de trading con control de riesgo

⚙️ Descripción general de la estrategia

GoldTrendGuard EA identifica fuertes tendencias alcistas o bajistas usando alineación multi-EMA con confirmación ADX, luego entra en operaciones sólo en retrocesos saludables hacia la media de la tendencia.

El EA evita deliberadamente:

Mercados laterales o agitados

- Operaciones excesivas

- Condiciones de gran dispersión

- Técnicas de promediación arriesgadas

El EA opera selectivamente y puede permanecer inactivo durante condiciones de mercado desfavorables.

Este comportamiento es intencionado y forma parte de su diseño de control de riesgos.

⚙️ Condiciones de negociación

- Símbolos admitidos: XAUUSD

- Marco temporal: M15

- Tipo de cuenta:

ECN / Low-spread recomendado

- Depósito mínimo: $200+ ( $500+ preferido )

- Riesgo recomendado: 0.5% - 1% por operación

⚠️ Los resultados dependen de las condiciones del broker, spread, calidad de ejecución y configuración de riesgo.

⚙️ Timeframe & Session Nota

Comportamiento del Filtro

de Sesión El filtro de tiempo de sesión está diseñado para operaciones intradía.

Cuando el EA se utiliza en marcos temporales superiores (H1 y superiores), el filtro de sesión se ignora automáticamente para evitar bloquear operaciones válidas.

Esto asegura un comportamiento consistente tanto durante el backtesting como durante la operativa en tiempo real.

⚙️ Características principales

✅ Lógica de tendencia y Pullback (EMA 9 / 21 / 50)

✅ Filtro de fuerza de tendencia ADX

✅ Stop Loss y Take Profit basados en ATR Take Profit

✅ Cálculo dinámico del lote basado en el riesgo

✅ Modo opcional de lote fijo

✅ Gestión del punto de equilibrio basada en ATR-basado en ATR

✅ Trailing stop opcional

✅ Salida inteligente de invalidación de tendencia mediante DMI

✅ Filtro de spread

✅ Filtro de tiempo de sesión

✅ Protección diaria contra pérdidas

✅ Enfriamiento tras alcanzar el stop de pérdidas

⚙️ Riesgo y

seguridad

Controles de seguridad

controles de

- Límite máximo de reducción diaria

- Una operación por símbolo a la vez

- Enfriamiento después de operaciones perdedoras

- Sin lógica de cobertura, cuadrícula o martingalaDiseñado

⚙️ Entradas Explicadas (Importante)

🔹 Gestión de Riesgo

con un enfoque en el control de riesgos y la sostenibilidad de la cuenta a largo plazo.

UseRiskPercent - Habilita el riesgo basado en porcentajes

RiskPercent - Riesgo por operación (recomendado 0.5% - 1%)

FixedLot - Tamaño de lote fijo (se utiliza si UseRiskPercent está desactivado)

🔹 Indicadores

EMAFast / EMAMid / EMASlow - Estructura de tendencia

ADXPeriod / ADXMin - Filtro de fuerza de tendencia

ATRPeriod - Medición de volatilidad

🔹 Parámetros de operación

SL_ATR_Mult - Multiplicador de Stop Loss (basado en ATR)

TP_ATR_Mult - Multiplicador de Take Profit (basado en ATR)

🔹 Filtros

MaxSpread - Diferencial máximo permitido

UseSessionFilter - Activar el filtro de horas de negociación

SessionStartHour / SessionEndHour - Ventana de negociación

MaxDailyLossPct - Protección contra pérdidas diarias

🔹 Gestión de operaciones

UseBreakeven - Habilita la lógica del punto de equilibrio

BE_ATR_Trigger / BE_ATR_Buffer - Disparador y búfer del punto de equilibrio

UseTrailing - Habilita el trailing stop

UseDMIExit - Salida inteligente de invalidación de tendencia

⚙️ Best Practices

- Utilizar brokers ECN con spread bajospread ECN

- Evite operar durante noticias de alto impacto

- Comience con demo o bajo riesgo

- No aumente el riesgo agresivamente

- Permita que el EA se ejecute continuamente

⚠️ Descargo de responsabilidad