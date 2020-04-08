Force Index with 2 Moving Averages mp
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator „FORCE-Index und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4. Kein Repainting.
– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung.
– Der Indikator „FORCE-Index und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des Force-Index.
– Der Force-Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert.
– Der Force-Index selbst ist ein leistungsstarker Oszillator, der die zur Preisbewegung verwendete Kraft misst.
– Der Indikator ermöglicht es, Trendwechsel frühzeitig zu erkennen.
– Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und ist für jeden Zeitrahmen geeignet.
– Die Einstiegsbedingungen für Kauf und Verkauf sind auf den Bildern zu sehen.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.