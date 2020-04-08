Force Index with 2 Moving Averages mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.31
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Indice FORCE e 2 Medie Mobili" per MT4. Nessuna modifica.
- Questo indicatore è eccellente per il momentum trading nella direzione del trend.
- L'indicatore "Indice FORCE e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'indice Force.
- L'indice Force è uno dei migliori indicatori che combina i dati di prezzo e volume in un unico valore.
- L'indice Force è un potente oscillatore che misura la quantità di energia utilizzata per muovere il prezzo.
- L'indicatore offre l'opportunità di vedere il cambiamento di tendenza in anticipo.
- È molto facile impostare questo indicatore tramite parametri e può essere utilizzato su qualsiasi intervallo di tempo.
- È possibile visualizzare le condizioni di ingresso di acquisto e vendita nelle immagini.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.