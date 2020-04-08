Force Index with 2 Moving Averages mp

Indicateur Crypto_Forex « Indice FORCE et 2 moyennes mobiles » pour MT4. Aucun changement de style.

- Cet indicateur est idéal pour le trading dynamique en direction de la tendance.
- L'indicateur « Indice FORCE et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'indice Force.
- L'indice Force est l'un des meilleurs indicateurs combinant les données de prix et de volume en une seule valeur.
- L'indice Force est un oscillateur puissant qui mesure la puissance utilisée pour faire varier le prix.
- L'indicateur permet de visualiser les changements de tendance très tôt.
- Il est très facile à configurer grâce à ses paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.
- Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont visibles sur les images.

Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité !
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.

