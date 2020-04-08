Force Index with 2 Moving Averages mp

Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" para MT4. Sin necesidad de repintado.





- Este indicador es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia.

- El indicador "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" permite ver las medias móviles rápidas y lentas del índice Force.

- El índice Force es uno de los mejores indicadores que combina datos de precio y volumen en un solo valor.

- El índice Force es un potente oscilador que mide la cantidad de fuerza utilizada para mover el precio.

- El indicador permite ver el cambio de tendencia con mucha antelación.

- Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal.

- Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.