Force Index with 2 Moving Averages mp

Force Index with 2 Moving Averages
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.31
Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" para MT4. Sem repintura.
- Este indicador é excelente para negociação de momentum na direção da tendência.
- O indicador "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do Índice de Força.
- O Índice de Força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor.
- O próprio Índice de Força é um oscilador poderoso que mede a quantidade de energia usada para mover o preço.
- O indicador oferece oportunidades de ver a mudança de tendência muito cedo.
- É muito fácil configurar este indicador por meio de parâmetros, podendo ser usado em qualquer período de tempo.
- Você pode ver as condições de entrada de Compra e Venda nas imagens.
