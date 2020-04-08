Force Index with 2 Moving Averages mp
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.31
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы и 2 скользящие средние" для MT4. Не перерисовывается.
- Этот индикатор отлично подходит для импульсной торговли в направлении тренда.
- Индикатор "Индекс силы и 2 скользящие средние" позволяет отображать быстрые и медленные скользящие средние индекса силы.
- Индекс силы — один из лучших индикаторов, объединяющих данные о цене и объёме в единое значение.
- Индекс силы сам по себе является мощным осциллятором, измеряющим силу, движущую цену.
- Индикатор позволяет увидеть смену тренда на очень ранней стадии.
- Этот индикатор очень легко настроить с помощью параметров, его можно использовать на любом таймфрейме.
- Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.