Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten.

Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen.

SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und seine Truppen nur dann ruhig bewegt, wenn die Gewinnchancen hoch sind. So entsteht das Handelsumfeld eines Champions.

Fünf strategische Vorteile der Implementierung von SHOGUN Trade

SHOGUN Trade bietet Händlern die Perspektive eines **'Generals'**, der das gesamte Schlachtfeld kontrolliert, und nicht die Perspektive eines emotional getriebenen 'Infanteristen'. Die Vorteile der Beseitigung unklarer Ermessensentscheidungen und der Gewährleistung eines disziplinierten Handels sind folgende

1. vollständige Abkehr vom "Irgendwie"-Handel

Sind Sie den Kursbewegungen ausgeliefert und bereuen es, einen Handel nach Gefühl eingegangen zu sein?

  • Vorteile: Die fortschrittliche **Marktstruktur-Analyse-Engine** ermittelt automatisch die aktuelle Trendstruktur, indem sie die "Hoch-Tief-Grenzen" und "Cut-Offs" des Marktes automatisch identifiziert.

  • Ergebnis: Es wird auf einen Blick klar, ob es sich um einen Trend handelt, den es zu attackieren gilt, oder um eine Anpassung, die es zu beobachten gilt, was unbegründete Zocker-Trades praktisch unmöglich macht.

2. Zweistufige Authentifizierung zur Vermeidung von "Damashi" und zum Reiten auf der echten Welle

Wenn Sie zu früh einsteigen, können Sie Geld verlieren, wenn Sie zu spät einsteigen, können Sie Ihre Gewinne schmälern.

  • Vorteile: Das System erkennt den Beginn eines Trends in zwei Phasen: **Phase I (Vorahnung) und Phase II (Expansion/Antrieb)**. Das System durchläuft "damashi" zu Beginn einer Bewegung und zielt erst auf "Phase II", wenn der Markt definitiv zu laufen begonnen hat.

  • Ergebnis: Sie eliminieren das Risiko, bei unsicheren Anfangsbewegungen Geld zu verlieren, und können sicher nur die "leckeren Phasen" nehmen, in denen die meiste Energie explodiert.

3. eine eiserne Verteidigung, um einen Zermürbungskrieg in einem "festgefahrenen Markt" zu vermeiden.

Viele Händler steigen aus, ohne zu wissen, wie man sich in einer Marktspanne verteidigt" und nicht, wie man einen Gewinn erzielt.

  • Vorteil: Die adaptive Volatilitätsfilterung erkennt einen Mangel an Energie auf dem Markt und gibt keine Signale, wenn die Gewinnchancen gering sind.

  • Ergebnis: Sie können Geld (Truppen) sparen, indem Sie sinnlose Kämpfe vermeiden und die professionelle Disziplin des "Wartens" auf die nächste große Welle automatisieren .

4. eine "Big Picture"-Sicht, die die sieben Zeitrahmen unter Kontrolle bringt

Kurzsichtiges Handeln ist selbstmörderisch, da es gegen den großen Strom schwimmt.

  • Vorteil: Das synchronisierte Multi-Zeitrahmen-Dashboard ermöglicht es Ihnen, alle Trendbedingungen von M1 (einminütig) bis D1 (täglich) in einer einzigen Matrix zu überwachen.

  • Ergebnis: Sie können sofort eine gewinnbringende Vorwärtsstrategie festlegen, wie z. B. **"den täglichen Rückenwind nutzen und auf dem 5-Minuten-Bein angreifen "**, ohne jedes Mal den Chart wechseln zu müssen.

5. Sie müssen sich nicht mehr mit Ausstiegsstrategien herumschlagen, z. B. mit der Frage, wohin Sie fliehen sollen".

Der schwierigste Teil der Ausstiegsstrategie ist der Ausstieg. Dies ist die Lösung, um Gewinne aus Gier zu verpassen oder zu früh auszusteigen und dies zu bedauern.

  • Vorteil: Die geometrische Projektionsfunktion projiziert einen "projizierten Ankunftspunkt" auf das Diagramm, der aus der aktuellen Wellenenergie berechnet wird.

  • Ergebnis: Sie können Gewinne auf der Grundlage objektiver Zahlen und nicht auf der Grundlage von Emotionen und Ängsten festschreiben, wodurch Sie ein stabiles Risiko-Ertrags-Verhältnis (Gewinn/Verlust-Verhältnis) beibehalten können.

Zusammengefasst: die Entwicklung, die SHOGUN Trade bewirkt hat

SHOGUN Trade zu erwerben ist mehr als nur der Kauf eines Werkzeugs. Es geht darum, sich einen Kompass und die Disziplin anzueignen, um das chaotische Schlachtfeld der Märkte ohne Zögern zu beherrschen. Es geht darum, den Lärm des Marktes zu durchdringen und sich zu einem kühlen, strategischen Händler wie ein General zu entwickeln.

Holen Sie sich jetzt die Perspektive eines Generals] Wie fühlt es sich an, das gesamte Schlachtfeld zu überblicken? Um das herauszufinden, sollten Sie zunächst die Demoversion des Strategietesters ausprobieren. Wenn Sie einmal den Moment erlebt haben, in dem sich die sieben Zeitachsen synchronisieren und sich ein klarer Weg nach vorne abzeichnet, werden Sie nie wieder zur "Infanterie"-Perspektive zurückkehren.

Zur Feier der Veröffentlichung bieten wir für eine begrenzte Zeit einen Sonderpreis an. Sichern Sie sich diesen leistungsstarken Motor für die Marktbeherrschung.


