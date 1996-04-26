Force Index with 2 Moving Averages mp

MT4용 Crypto_Forex 지표 "FORCE 지수 및 2개 이동 평균". 리페인트 불필요.





- 이 지표는 추세 방향의 모멘텀 트레이딩에 매우 유용합니다.

- "FORCE 지수 및 2개 이동 평균" 지표를 사용하면 Force 지수의 빠르고 느린 이동 평균을 확인할 수 있습니다.

- Force 지수는 가격과 거래량 데이터를 단일 값으로 결합하는 최고의 지표 중 하나입니다.

- Force 지수 자체는 가격 변동에 사용된 파워의 양을 측정하는 강력한 오실레이터입니다.

- 지표는 추세 변화를 매우 조기에 확인할 수 있는 기회를 제공합니다.

- 이 지표는 매개변수를 통해 매우 쉽게 설정할 수 있으며, 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다.

- 그림에서 매수 및 매도 진입 조건을 확인할 수 있습니다.





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.