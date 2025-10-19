Zenth

Zenth – Präzisionshandel mit Gewinnschutz

Warum mit dem Durchschnitt zufrieden geben?
Zenth ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist eine disziplinierte Handelsmaschine. Entwickelt für Händler, die kluge Risikogestaltung und strategische Ausführung priorisieren, bietet dieser EA eine saubere, leistungsstarke Handelslösung, die sich auf Konsistenz und den Schutz von Gewinnen konzentriert.



Für Trader, die vorausdenken

  • Wie es handelt: Handelt basierend auf hochwahrscheinlichen Kerzenformationen wie Engulfing- und Pin-Bars für schnelle Setups.
  • Intelligentes Ordermanagement: Teilt automatisch Ihre Positionen auf, um Teilgewinne zu sichern, während der verbleibende Lot den Trend weiter verfolgt.
  • Risikokontrolle: Ob Sie konservativ oder aggressiv sind, Zenth gibt Ihnen die Kontrolle über die Risikokonfiguration – bis auf die Dezimalstelle.
  • Minimaler Setup, maximale Effizienz: Laden Sie es einfach auf einem Chart und lassen Sie es alles von Eingängen bis zur Ausstieg-Logik mit chirurgischer Präzision steuern.
  • Ask me for a demo-limited version to try before buying.


Kontaktiere mich für Einstellungen, wenn du wahre Backtest-Genauigkeit möchtest.

Möchtest du mehr? Erhalte direkte Updates und EA-Insights in unserer privaten  Telegram Gruppe nach dem Kauf.

Trete heute unserem MQL-Kanal bei: MQL-Kanal

Lesen Sie unser offizielles EA-Handbuch: Benutzerhandbuch


Schneller Setup in 3 Schritten:

1. Starten Sie Zenth auf Ihrem gewählten Symbol: XAUUSD mit dem empfohlenen Zeitrahmen: M30.

2. Wählen Sie Ihre Handelsinstrumente (Beispiele: XAUUSD) und legen Sie Ihr bevorzugtes Risiko pro Trade fest.

3. Aktivieren Sie die Teileschließungsfunktion, um Gewinne frühzeitig zu sichern und das Risiko zu reduzieren, während der Preis voranschreitet.



Für wen ist es geeignet?

  • Trader, die eine strenge Kontrolle über das Risiko pro Trade wünschen.
  • Diejenigen, die eine konsistente Strategie schätzen, die Risiko und Ertrag ausbalanciert.
  • Jeder, der von überkomplizierten Setups müde ist – dieser EA ist Plug-and-Play.


Minimale Anforderungen:

  • Kontostand von mindestens 100 $
  • Empfohlene Hebelwirkung: 1:30 oder höher
  • MT4/MT5 kompatibler Broker


Gehe den intelligenteren Weg:

Der Anfangspreis liegt bei 100. Sobald 10 Kopien verteilt sind, kosten zukünftige Käufe 130. Aktuelle Anzahl: 9 verkauft.




Bewertungen 3
Mohsen Moshiri
287
Mohsen Moshiri 2025.11.29 11:05 
 

If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.

Sergey Porphiryev
1948
Sergey Porphiryev 2025.11.02 15:35 
 

Backtests of the second update look attractive again! Let's see how it plays out in real life!

