Bantam

Bantam EA - Strukturiertes Scalping auf EUR/USD (H1)

Bantam ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Währungspaar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Preisausbrüche um die letzten Hoch- und Tiefstände zu identifizieren und zu handeln, basierend auf einer internen Logik, die von der Preisstruktur abgeleitet ist.

Der EA platziert schwebende Orders zu ausgewählten Preispunkten und verwaltet Positionen mit einem integrierten Trailing-Stop-System. Sobald ein Handel aktiviert ist, kann der EA die Position schnell schließen oder sie je nach Preisdynamik weiterlaufen lassen. Der EA verfügt über einen moderaten Verlustausgleichsmechanismus, der die Performance bei kontrolliertem Risiko verbessern soll.

Überblick über die Strategie

  • Symbol: EUR/USD

  • Zeitrahmen: H1

  • Einstiegsmethode: Pending Orders, die bei ausgewählten Höchst- und Tiefstständen platziert werden

  • Ausstiegs-Logik: Trailing Stop + zeitbasierter Ausstieg

  • Verlustausgleich: Moderates, einstufiges Erholungssystem (kein Grid/Martingale)

Wichtigste Merkmale

  • Vollständig automatisiert

  • Handelsmanagement über Trailing-Stop und Zeitfilter

  • Jeweils ein Handel pro Richtung

  • Verwendet keine Grid- oder Martingale-Systeme

  • Kompatibel mit Hedge- und Netting-Kontotypen

Empfehlungen für die Nutzung

  • Betrieb auf einem VPS mit niedriger Latenzzeit

  • Verwendung mit Brokern, die Raw-Spreads, Zero-Spread-Konto und schnelle Ausführung anbieten

  • Empfohlene Mindesteinlage: $50

  • Testen Sie immer in einer Demo- oder risikoarmen Live-Umgebung, bevor Sie den EA vollständig einsetzen.

⚠️ Hinweis:Es wird nicht garantiert, dass dieser EA profitabel ist. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie ihn nach eigenem Ermessen und nur mit Risikokapital.


📩 Benötigen Sie benutzerdefinierte EA-Einstellungen?
💡 Möchten Sie Ihren eigenen Expert Advisor erstellen?

WICHTIG: Besuchen Sie unsere Website über den Link in meinem Profil, um weitereKOSTENLOSEIndikatoren und EAs zu finden!



