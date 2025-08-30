Bantam EA - Strukturiertes Scalping auf EUR/USD (H1)

Bantam ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Währungspaar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Preisausbrüche um die letzten Hoch- und Tiefstände zu identifizieren und zu handeln, basierend auf einer internen Logik, die von der Preisstruktur abgeleitet ist.

Der EA platziert schwebende Orders zu ausgewählten Preispunkten und verwaltet Positionen mit einem integrierten Trailing-Stop-System. Sobald ein Handel aktiviert ist, kann der EA die Position schnell schließen oder sie je nach Preisdynamik weiterlaufen lassen. Der EA verfügt über einen moderaten Verlustausgleichsmechanismus, der die Performance bei kontrolliertem Risiko verbessern soll.

Überblick über die Strategie

Symbol: EUR/USD

Zeitrahmen: H1

Einstiegsmethode: Pending Orders, die bei ausgewählten Höchst- und Tiefstständen platziert werden

Ausstiegs-Logik: Trailing Stop + zeitbasierter Ausstieg

Verlustausgleich: Moderates, einstufiges Erholungssystem (kein Grid/Martingale)

Wichtigste Merkmale

Vollständig automatisiert

Handelsmanagement über Trailing-Stop und Zeitfilter

Jeweils ein Handel pro Richtung

Verwendet keine Grid- oder Martingale-Systeme

Kompatibel mit Hedge- und Netting-Kontotypen

Empfehlungen für die Nutzung

Betrieb auf einem VPS mit niedriger Latenzzeit

Verwendung mit Brokern, die Raw-Spreads, Zero-Spread-Konto und schnelle Ausführung anbieten

Empfohlene Mindesteinlage: $50

Testen Sie immer in einer Demo- oder risikoarmen Live-Umgebung, bevor Sie den EA vollständig einsetzen.