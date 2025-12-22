Ghost Trader Pro
- Utilitys
- Mohd Feroze
- Version: 1.40
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Ghost Trader Pro
Professionelles Stealth Trade Management Dienstprogramm für MT5
👻 Verstecken Sie Ihren Stop Loss & Take Profit vor dem Broker
⚡ Erweiterte manuelle Handelskontrolle
🛡 Gebaut für Präzisions-Scalpers & professionelle Trader
Ghost Trader Pro ist ein fortschrittliches Handelsverwaltungsprogramm, das für professionelle manuelle Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle, Geschwindigkeit und Privatsphäre wünschen.
Dieses Tool schafft eine geheime Ausführungsebene zwischen Ihrer Strategie und dem Markt und stellt sicher, dass Ihr Stop Loss und Take Profit für den Broker unsichtbar bleiben.
Nur der Einstiegskurs ist sichtbar - die gesamte Ausstiegslogik wird intern vom EA gehandhabt.
🚀 Strategische Vorteile
- Stealth Execution (Virtual SL/TP)
Verwenden Sie virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Der Broker sieht nur den Einstiegskurs, was dazu beiträgt, Trades vor Stop-Hunting und Volatilitätsspitzen zu schützen.
- Schnelle Reversal-Logik (Auto-Flip)
Entwickelt für präzises Scalping. Schließen Sie sofort eine gegenläufige Position und eröffnen Sie einen neuen direktionalen Handel mit einem einzigen Klick.
- Flexible Risikomodi
Nahtloses Umschalten zwischen:
- - Hedging-Modus - Sicherer Modus, der gleichzeitige Kauf- und Verkaufspositionen erlaubt
- - Auto-Flip-Modus - Aggressiver Modus für sofortige Richtungswechsel
- Algorithmischer Trailing-Stop
Schützen Sie nicht realisierte Gewinne mit einem virtuellen Trailing-Stop, der unbemerkt im Hintergrund arbeitet, ohne Ausstiegsniveaus zu verraten.
- Pro-Grade-Oberfläche
Minimalistisches, dunkles Dashboard, das für Geschwindigkeit, Klarheit und geringere visuelle Ermüdung während längerer Handelssitzungen entwickelt wurde.
🛠 Bedienungshandbuch
- Ghost Trader Pro an einen beliebigen Chart anhängen
- Definieren Sie Risikoparameter (Lot Size, Virtual SL / TP) direkt auf dem Panel
- Wählen Sie den Betriebsmodus:
- - Absicherungsmodus (Sicher)
- - Auto-Flip-Modus (Aggressiv)
- Führen Sie Trades über das integrierte Dashboard aus
Optimiert für XAUUSD, US30, und die wichtigsten FX-Paare.
⚙️ Technische Spezifikationen (Eingaben)
- Standard-Lotgröße - Voreingestelltes Handelsvolumen für eine schnelle Ausführung
- Ghost SL (Punkte) - Abstand für den virtuellen Stop Loss (Beispiel: 300 Punkte)
- Ghost TP (Punkte) - Abstand für den virtuellen Take Profit
- Trail Step (Points) - Schwellenwert zur Aktivierung der virtuellen Trailing-Stop-Logik
👤 Wer sollte dieses Tool nutzen?
- ✔ Manuelle Scalper und Daytrader
- ✔ Trader, die sich Sorgen über das Stop-Hunting von Brokern machen
- ✔ Benutzer, die mit volatilen Instrumenten wie Gold (XAUUSD) handeln
- ✔ Trader, die schnelle Ausführung und Diskretion wünschen
Nicht empfohlen für:
- Nutzer vollautomatischer Strategien
- Trader, die MT5 nicht kontinuierlich laufen lassen können
⚠️ Wichtige technische Voraussetzung
Da alle (virtuellen) Ghost-Ebenen intern vom Expert Advisor verwaltet werden, muss das MetaTrader 5-Terminal jederzeit aktiv und mit dem Broker-Server verbunden bleiben.
Das Schließen von MT5 oder der Verlust der Verbindung kann zu nicht verwalteten Positionen führen.
👨💻 Informationen für Entwickler
Entwickelt von Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions
Besuchen Sie mein MQL5-Profil für weitere Expert Advisors und professionelle Handelslösungen.