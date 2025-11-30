Hybrid Coco EA
Preis bei $499 7 Exemplare übrig
Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet.
Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und verwendet eine mehrschichtige Momentum-Analyse, um frühe Trendausbrüche, Fortsetzungswellen und Erschöpfungspunkte zu erkennen - so erhalten Händler starke, saubere Einstiege mit minimalem Rauschen.
Key Features (Momentum Edition)
Momentum Trading Engine
Der Kern von Hybrid Coco verwendet jetzt eine Kombination aus:
MACD Momentum Shifts
RSI Acceleration
CCI Impulse Waves
Volume or volatility confirmation (ATR)
Demmarker
Diese Kombinationen bestätigen, ob ein Markt an Stärke gewinnt, sich abschwächt oder sich auf einen Ausbruch vorbereitet.
Bullish & Bearish Surge Detection
Signale entstehen, wenn das Momentum stark umschlägt:
- Grün: sich beschleunigendes Aufwärtsmomentum
- Rot: starker bärischer Druck
Trendfortsetzungs- und Umkehrmodus
Fortsetzungseinträge bei starkem Momentumschub
Umkehreinträge, wenn überzogenes Momentum zurückschnappt
Adaptive Risikokontrolle
Volatilitätsbasierter SL/TP
Trailing bei nachlassendem Momentum
Auto-Coldown bei unruhigen Märkten
Smooth Performance Mode
Ein"Beach Calm Mode" reduziert die Einstiegsmöglichkeiten während unvorhersehbarer Ausschläge und schützt das Kapital wie Wellen den Sand glätten.
Wie Hybrid Coco Trades (Momentum Logic)
Misst die Marktstärke mithilfe mehrerer Momentum-Indikatoren
Bestätigt die Ausrichtung über alle Zeitrahmen hinweg
Steigt bei starken Ausbrüchen (Breakout) oder Erschöpfungsphasen ein
Steigt aus, wenn das Momentum an Kraft verliert oder das Ziel erreicht wird
Passt das Risiko dynamisch an die Volatilität an
Beste Handelsinstrumente
Gold (XAUUSD)
Forex Majors
Indizes (US30, NAS100)
Timeframes: M1
Warum "Hybrid Coco"?
Der EA symbolisiert:
- Grüne und rote Impulswellen
- Hybride technische Intelligenz
- Eine frische, effiziente, tropische Handelspersönlichkeit
- Goldener Strandglanz = Gewinnvision und Klarheit
Gemini AI experimental use only with your Api Gemini key