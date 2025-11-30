Preis bei $499 7 Exemplare übrig





Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet.



Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und verwendet eine mehrschichtige Momentum-Analyse, um frühe Trendausbrüche, Fortsetzungswellen und Erschöpfungspunkte zu erkennen - so erhalten Händler starke, saubere Einstiege mit minimalem Rauschen.



Key Features (Momentum Edition)

Momentum Trading Engine

Der Kern von Hybrid Coco verwendet jetzt eine Kombination aus:

MACD Momentum Shifts

RSI Acceleration

CCI Impulse Waves

Volume or volatility confirmation (ATR)

Demmarker

Diese Kombinationen bestätigen, ob ein Markt an Stärke gewinnt, sich abschwächt oder sich auf einen Ausbruch vorbereitet.



Bullish & Bearish Surge Detection

Signale entstehen, wenn das Momentum stark umschlägt:



Grün: sich beschleunigendes Aufwärtsmomentum

Rot: starker bärischer Druck

Trendfortsetzungs- und Umkehrmodus

Fortsetzungseinträge bei starkem Momentumschub

Umkehreinträge, wenn überzogenes Momentum zurückschnappt



Adaptive Risikokontrolle

Volatilitätsbasierter SL/TP

Trailing bei nachlassendem Momentum

Auto-Coldown bei unruhigen Märkten

Smooth Performance Mode

Ein"Beach Calm Mode" reduziert die Einstiegsmöglichkeiten während unvorhersehbarer Ausschläge und schützt das Kapital wie Wellen den Sand glätten.

Wie Hybrid Coco Trades (Momentum Logic)

Misst die Marktstärke mithilfe mehrerer Momentum-Indikatoren

Bestätigt die Ausrichtung über alle Zeitrahmen hinweg

Steigt bei starken Ausbrüchen (Breakout) oder Erschöpfungsphasen ein

Steigt aus, wenn das Momentum an Kraft verliert oder das Ziel erreicht wird

Passt das Risiko dynamisch an die Volatilität an



Beste Handelsinstrumente

Gold (XAUUSD)

Forex Majors

Indizes (US30, NAS100)

Timeframes: M1



Warum "Hybrid Coco"?

Der EA symbolisiert:



Grüne und rote Impulswellen

Hybride technische Intelligenz

Eine frische, effiziente, tropische Handelspersönlichkeit

Goldener Strandglanz = Gewinnvision und Klarheit