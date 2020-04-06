Cable Trinity Pro

GBPUSD London Scalper Inteligente | Opera sólo cuando la probabilidad es alta

❌ ¿Cansado de los falsos movimientos de los lunes?
❌ ¿Frustrado por la volatilidad aleatoria de los viernes?

Cable Trinity Pro es un Asesor Experto profesional de scalping en GBPUSD (Cable) diseñado para operar sólo cuando el mercado estadísticamente se comporta mejor - durante el impulso institucional de la sesión de Londres.

En lugar de operar todos los días y exponer su cuenta a un ruido innecesario, Cable Trinity Pro utiliza una lógica de calendario inteligente para operar sólo en días de alta probabilidad:

  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves

Este enfoque selectivo ayuda a reducir el drawdown, evitar configuraciones de baja calidad y centrarse exclusivamente en operaciones de precisión.

Por qué Cable Trinity Pro es diferente

La mayoría de los EAs operan 24/5 y dependen de la suerte.
Cable Trinity Pro opera menos, pero de forma más inteligente.

  • Se salta los lunes de bajo volumen
  • ✔ Evita los impredecibles viernes
  • Negocia sólo durante la volatilidad de la apertura de Londres.
  • Diseñado exclusivamente para GBPUSD

Ideal para operadores que prefieren calidad a cantidad.

Resumen de la estrategia

Cable Trinity Pro utiliza una estrategia de Momentum Dip-Buy & Pullback:

  • Monitoriza el rango de la Sesión Asiática
  • Entra en operaciones durante la apertura de Londres (08:00 - 12:00 hora del servidor)
  • Confirma la dirección utilizando una Media Móvil H1.
  • Evita las entradas de "cuchillo que cae" operando sólo en la dirección de la tendencia

La estrategia está optimizada para capturar los movimientos de liquidez institucional que suelen observarse en el GBPUSD.

Características principales

  • Trinity Calendar Logic
    Desactiva automáticamente la operativa los lunes y viernes para evitar falsas rupturas y una acción errática de los precios.

  • Motor de Recuperación Inteligente
    Utiliza un mecanismo de recuperación controlado (Multiplier 2.0) diseñado para salir eficientemente de las operaciones durante la fuerte volatilidad de Londres.

  • Modo Auto-Compounding
    Modo opcional de crecimiento agresivo diseñado para cuentas pequeñas y medianas ($500+).

  • Protección de noticias y diferenciales
    El filtro de diferenciales incorporado detiene las operaciones durante periodos de volatilidad anormal y picos de baja liquidez.

  • Cuadro de mandos profesional
    Control en tiempo real de los beneficios, el capital, la reducción y el estado de las operaciones.

¿Quién debería usar este EA?

  • ✔ Los comerciantes se centraron en GBPUSD solamente
  • ✔ Traders que prefieren configuraciones de baja frecuencia y alta calidad
  • Usuarios cómodos con sistemas basados en la recuperación
  • Cuentas a partir de $500+
  • Traders que quieran precisión en la sesión de Londres

No recomendado para:
- Cuentas muy pequeñas
- Traders que buscan una alta frecuencia de operaciones
- Usuarios poco familiarizados con los sistemas de recuperación

Configuración recomendada

  • Símbolo: GBPUSD solamente
  • Marco temporal: M15
  • Días de negociación: Martes - Jueves (automático)
  • Sesión: Apertura de Londres
  • Depósito mínimo: $500 (modo de recuperación)
  • Apalancamiento: 1:500 o superior recomendado
  • Tipo de cuenta: Estándar / ECN / Raw Spread

Consejo: Pruebe siempre a utilizar la opción Rent en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Advertencia de riesgo importante

Este Asesor Experto utiliza un sistema de multiplicador de recuperación.
Si bien esto puede ayudar a recuperar las pérdidas de manera eficiente y mantener una alta tasa de ganancias, conlleva un mayor riesgo que las estrategias sin recuperación.

Este EA está diseñado para un crecimiento agresivo y sólo debe utilizarse con la comprensión adecuada del riesgo.

Pruébelo siempre en una cuenta demo antes de ejecutarlo en una cuenta real.

Información del desarrollador

Desarrollado por Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions

Visite mi perfil MQL5 para más Asesores Expertos y herramientas de trading.

