Aureus Prime | Fortgeschrittener XAUUSD Handelsalgorithmus

Aureus Prime ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde für Händler entwickelt, die eine strukturierte Marktteilnahme, eine sitzungsbasierte Ausführung und eine kontrollierte Risikoexposition bevorzugen.

Aureus Prime vermeidet Marktbedingungen mit geringer Liquidität und wird nur während aktiver Handelssitzungen eingesetzt, in denen die Preisbewegung und das Volumen in der Regel höher sind.

💎 DER AUREUS-VORTEIL

Session-basierte Handelslogik: Der Algorithmus bleibt während der Stunden mit geringer Liquidität (Asian Session) inaktiv und führt Trades nur während vordefinierter aktiver Sessions (London & New York, 09:00 - 22:00 Serverzeit) aus.

Trend- und Momentum-Filter: Handelseinträge werden anhand von Trend- und Momentum-Bedingungen mit höherem Zeitrahmen gefiltert, um das Risiko von Gegentrends und instabilem Marktverhalten zu reduzieren.

Dynamischer Aktienschutz: Ein integrierter Aktienüberwachungsmechanismus kann offene Positionen schließen, wenn vordefinierte Drawdown-Schwellenwerte erreicht werden, um das Risiko unter anormalen Marktbedingungen zu begrenzen.

Adaptive Positionsgrößenanpassung: Optional ist eine automatische Lot-Anpassung auf Basis des Kontostandes verfügbar, die eine flexible Positionsskalierung je nach Kontogröße ermöglicht.

📊 BACKTEST PERFORMANCE (Historische Daten)

Gewinn-Faktor: ~2.0

~2.0 Gewinn-Rate: ~74%

~74% Sharpe-Ratio : > 9,0

: > 9,0 Drawdown: Kontrolliert (strategieabhängig)

Hinweis: Die historischen Ergebnisse basieren auf Backtesting und sind keine Garantie für die zukünftige Performance.

⚙️ ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: M15

M15 Konto-Typ: Standard / ECN / Rohspanne

Standard / ECN / Rohspanne Mindesteinlage: $500

$500 Empfohlener Leverage: 1:500 (Bevorzugt für optimale Leistung)

1:500 (Bevorzugt für optimale Leistung) VPS: Empfohlen für eine stabile Ausführung