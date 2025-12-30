NewsIQ Prime AI

🔷 NewsIQ Prime AI - Marktvolatilität mit Präzision erfassen

NewsIQ Prime AI ist ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit Nachrichtenereignissen, der entwickelt wurde, um während der extremen Volatilität zu agieren, die durch wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen entsteht.

Anstatt zu versuchen, die Marktrichtung vorherzusagen, verwendet NewsIQ Prime AI eine Straddle-Ausführungsstrategie, die es ihm ermöglicht, aus explosiven Preisbewegungen in beide Richtungen Kapital zu schlagen und gleichzeitig das Kapital durch automatisches Risikomanagement und intelligente Trailing-Stops zu schützen.

Ob NFP, FOMC, CPI oder andere wichtige USD-Wirtschaftsereignisse, der EA wickelt den gesamten Prozess automatisch ab - von der Erkennung des Ereignisses und der Verfolgung des Countdowns bis hin zur präzisen Orderplatzierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

🔑 Hauptmerkmale

  • 📅 Automatisierte Nachrichtenerkennung
    Nahtlose Integration mit dem nativen MetaTrader 5 Wirtschaftskalender zur automatischen Erkennung von USD-Nachrichtenereignissen mit hohem und mittlerem Einfluss.
  • ⚙️ Null Setup - keine externen Abhängigkeiten
    Verwendet den eingebauten MT5-Serverkalender. Keine DLLs, keine externen URLs, keine komplexen Konfigurationen.
  • Straddle-Ausführungsstrategie
    Platziert automatisch Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders vor der Nachrichtenveröffentlichung und stellt so die Bereitschaft für Volatilität in jede Richtung sicher.
  • 🛡️ Dynamisches Risikomanagement
    Beinhaltet Hard Stop Loss, Take Profit und einen intelligenten Trailing Stop, um Gewinne bei schnellen Kursbewegungen zu schützen.
  • 📐 Automatische Losgrößenberechnung (Equity-Based)
    Unterstützt die automatische Losgrößenberechnung auf Basis des Kontoguthabens, so dass die Positionsgrößen dynamisch skaliert werden können, wenn sich der Kontostand ändert - keine manuelle Losgrößenanpassung erforderlich.
  • 📊 Live On-Chart Dashboard
    Zeigt den Namen des bevorstehenden Nachrichtenereignisses, einen Echtzeit-Countdown-Timer und den aktuellen Systemstatus an.
  • 💡 Visuelle Gewinnverfolgung
    Schwebende Gewinnmarkierungen erscheinen nach jedem abgeschlossenen Handel auf dem Chart und geben sofortiges visuelles Feedback zur Performance.

⚙️ So funktioniert es

  1. Scannen: Überwacht kontinuierlich den MT5-Wirtschaftskalender auf bevorstehende wichtige USD-Nachrichtenereignisse.
  2. Warten: Zeigt einen Live-Countdown-Timer direkt auf dem Chart an.
  3. Ausführen: Platziert Sekunden vor der Veröffentlichung eine präzise "Falle" mit Buy Stop- und Sell Stop-Orders über und unter dem aktuellen Kurs.
  4. Verwalten: Sobald die Volatilität einen Handel auslöst, verwaltet der EA die Position mit einem Trailing Stop, während die entgegengesetzte schwebende Order automatisch entfernt wird.

🧩 Eingabeparameter

Strategie-Einstellungen

  • Dist_Points - Abstand (in Punkten) vom Preis, um Pending Orders zu platzieren
  • SecondsBefore - Sekunden vor dem Nachrichtenereignis, um Pending Orders zu platzieren
  • SecondsExpire - Zeit, in der Pending Orders aktiv bleiben, wenn keine Volatilität auftritt

Risiko-Management

  • AutoLots - Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Losgrößenbestimmung
  • FixedLot - Manuelle Losgröße, wenn AutoLots deaktiviert ist
  • UseTrailing - Aktivieren oder Deaktivieren der Trailing-Stop-Logik
  • TrailTrigger - Gewinn (in Punkten), der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist

Nachrichten-Filter

  • TradeHigh - Aktiviert den Handel bei Ereignissen mit hohem Einfluss
  • TradeMedium - Ermöglicht den Handel bei Ereignissen mit mittlerer Auswirkung

📌 Empfehlungen

  • Symbol: Optimiert und hauptsächlich getestet für XAUUSD (Gold). Auch kompatibel mit den wichtigsten USD-Paaren wie EURUSD und USDJPY.
  • Zeitrahmen: M1 (empfohlen) - Optimiert für eine schnelle Ausführung während der Veröffentlichung von Nachrichten. Höhere Zeitrahmen können die Effektivität verringern.
  • Broker: Low-Spread / ECN-Broker für den Nachrichtenhandel empfohlen.
  • VPS: Dringend empfohlen für geringere Latenzzeiten und schnellere Ausführung.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Nachrichtenereignissen hängt von den Echtzeit-Marktbedingungen ab, einschließlich Spread-Ausweitung, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers.

Aus diesem Grund spiegeln die Ergebnisse des klassischen Strategy Testers das Verhalten im Live-Nachrichtenhandel nicht genau wider.

Es wird eine Testversion zur Verfügung gestellt, die es den Nutzern ermöglicht, den EA auf einem Demokonto während Live-Nachrichtenereignissen sicher zu testen.

🚀 Übernehmen Sie die Kontrolle über die Nachrichten. Handeln Sie Volatilität mit Präzision.

Laden Sie NewsIQ Prime AI noch heute herunter.

Weitere Produkte dieses Autors
Ghost Trader Pro
Mohd Feroze
Utilitys
Ghost Trader Pro Professionelles Stealth Trade Management Dienstprogramm für MT5 Verstecken Sie Ihren Stop Loss & Take Profit vor dem Broker Erweiterte manuelle Handelskontrolle Gebaut für Präzisions-Scalpers & professionelle Trader Ghost Trader Pro ist ein fortschrittliches Handelsverwaltungsprogramm , das für professionelle manuelle Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle, Geschwindigkeit und Privatsphäre wünschen. Dieses Tool schafft eine geheime Ausführungsebene zwischen Ihrer
Cable Trinity Pro
Mohd Feroze
Experten
Kabel Trinity Pro Smart GBPUSD London Scalper | Handelt nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist Genervt von falschen Montagsbewegungen? Frustriert von zufälliger Freitagsvolatilität? Cable Trinity Pro ist ein professioneller GBPUSD (Cable) Scalping Expert Advisor , der darauf ausgelegt ist, nur dann zu handeln , wenn der Markt statistisch gesehen am besten abschneidet - während der institutionellen London-Session. Anstatt jeden Tag zu handeln und Ihr Konto unnötigem Rauschen auszusetzen, v
TrendFuze Pro
Mohd Feroze
Indikatoren
TrendFuze Pro Präzisions-Handels-Dashboard für klare, sichere Entscheidungen Hören Sie auf, den Trend zu erraten Reagieren Sie nicht mehr auf widersprüchliche Indikatoren Handeln Sie mit Klarheit, Struktur und Bestätigung Noch nicht sicher? Nutzen Sie die 1-Monats-Mietoption , um TrendFuze Pro zu testen, bevor Sie die unbegrenzte Lizenz erwerben. Was ist TrendFuze Pro? TrendFuze Pro ist ein Premium-Dashboard für den manuellen Handel , das für Trader entwickelt wurde, die Präzision,
Aureus Prime
Mohd Feroze
Experten
Aureus Prime | Fortgeschrittener XAUUSD Handelsalgorithmus Aureus Prime ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde für Händler entwickelt, die eine strukturierte Marktteilnahme, eine sitzungsbasierte Ausführung und eine kontrollierte Risikoexposition bevorzugen. Aureus Prime vermeidet Marktbedingungen mit geringer Liquidität und wird nur während aktiver Handelssitzungen eingesetzt, in denen die Preisbewe
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension