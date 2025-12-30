🔷 NewsIQ Prime AI - Marktvolatilität mit Präzision erfassen

NewsIQ Prime AI ist ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit Nachrichtenereignissen, der entwickelt wurde, um während der extremen Volatilität zu agieren, die durch wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen entsteht.

Anstatt zu versuchen, die Marktrichtung vorherzusagen, verwendet NewsIQ Prime AI eine Straddle-Ausführungsstrategie, die es ihm ermöglicht, aus explosiven Preisbewegungen in beide Richtungen Kapital zu schlagen und gleichzeitig das Kapital durch automatisches Risikomanagement und intelligente Trailing-Stops zu schützen.

Ob NFP, FOMC, CPI oder andere wichtige USD-Wirtschaftsereignisse, der EA wickelt den gesamten Prozess automatisch ab - von der Erkennung des Ereignisses und der Verfolgung des Countdowns bis hin zur präzisen Orderplatzierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

🔑 Hauptmerkmale

📅 Automatisierte Nachrichtenerkennung

Nahtlose Integration mit dem nativen MetaTrader 5 Wirtschaftskalender zur automatischen Erkennung von USD-Nachrichtenereignissen mit hohem und mittlerem Einfluss .

Nahtlose Integration mit dem nativen MetaTrader 5 Wirtschaftskalender zur automatischen Erkennung von . ⚙️ Null Setup - keine externen Abhängigkeiten

Verwendet den eingebauten MT5-Serverkalender. Keine DLLs, keine externen URLs, keine komplexen Konfigurationen.

Verwendet den eingebauten MT5-Serverkalender. Keine DLLs, keine externen URLs, keine komplexen Konfigurationen. ⚡ Straddle-Ausführungsstrategie

Platziert automatisch Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders vor der Nachrichtenveröffentlichung und stellt so die Bereitschaft für Volatilität in jede Richtung sicher.

Platziert automatisch Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders vor der Nachrichtenveröffentlichung und stellt so die Bereitschaft für Volatilität in jede Richtung sicher. 🛡️ Dynamisches Risikomanagement

Beinhaltet Hard Stop Loss, Take Profit und einen intelligenten Trailing Stop, um Gewinne bei schnellen Kursbewegungen zu schützen.

Beinhaltet Hard Stop Loss, Take Profit und einen intelligenten Trailing Stop, um Gewinne bei schnellen Kursbewegungen zu schützen. 📐 Automatische Losgrößenberechnung (Equity-Based)

Unterstützt die automatische Losgrößenberechnung auf Basis des Kontoguthabens, so dass die Positionsgrößen dynamisch skaliert werden können, wenn sich der Kontostand ändert - keine manuelle Losgrößenanpassung erforderlich.

Unterstützt die automatische Losgrößenberechnung auf Basis des Kontoguthabens, so dass die Positionsgrößen dynamisch skaliert werden können, wenn sich der Kontostand ändert - keine manuelle Losgrößenanpassung erforderlich. 📊 Live On-Chart Dashboard

Zeigt den Namen des bevorstehenden Nachrichtenereignisses, einen Echtzeit-Countdown-Timer und den aktuellen Systemstatus an.

Zeigt den Namen des bevorstehenden Nachrichtenereignisses, einen Echtzeit-Countdown-Timer und den aktuellen Systemstatus an. 💡 Visuelle Gewinnverfolgung

Schwebende Gewinnmarkierungen erscheinen nach jedem abgeschlossenen Handel auf dem Chart und geben sofortiges visuelles Feedback zur Performance.

⚙️ So funktioniert es

Scannen: Überwacht kontinuierlich den MT5-Wirtschaftskalender auf bevorstehende wichtige USD-Nachrichtenereignisse. Warten: Zeigt einen Live-Countdown-Timer direkt auf dem Chart an. Ausführen: Platziert Sekunden vor der Veröffentlichung eine präzise "Falle" mit Buy Stop- und Sell Stop-Orders über und unter dem aktuellen Kurs. Verwalten: Sobald die Volatilität einen Handel auslöst, verwaltet der EA die Position mit einem Trailing Stop, während die entgegengesetzte schwebende Order automatisch entfernt wird.

🧩 Eingabeparameter

Strategie-Einstellungen

Dist_Points - Abstand (in Punkten) vom Preis, um Pending Orders zu platzieren

- Abstand (in Punkten) vom Preis, um Pending Orders zu platzieren SecondsBefore - Sekunden vor dem Nachrichtenereignis, um Pending Orders zu platzieren

- Sekunden vor dem Nachrichtenereignis, um Pending Orders zu platzieren SecondsExpire - Zeit, in der Pending Orders aktiv bleiben, wenn keine Volatilität auftritt

Risiko-Management

AutoLots - Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Losgrößenbestimmung

- Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Losgrößenbestimmung FixedLot - Manuelle Losgröße, wenn AutoLots deaktiviert ist

- Manuelle Losgröße, wenn AutoLots deaktiviert ist UseTrailing - Aktivieren oder Deaktivieren der Trailing-Stop-Logik

- Aktivieren oder Deaktivieren der Trailing-Stop-Logik TrailTrigger - Gewinn (in Punkten), der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist

Nachrichten-Filter

TradeHigh - Aktiviert den Handel bei Ereignissen mit hohem Einfluss

- Aktiviert den Handel bei Ereignissen mit hohem Einfluss TradeMedium - Ermöglicht den Handel bei Ereignissen mit mittlerer Auswirkung

📌 Empfehlungen

Symbol: Optimiert und hauptsächlich getestet für XAUUSD (Gold) . Auch kompatibel mit den wichtigsten USD-Paaren wie EURUSD und USDJPY.

Optimiert und hauptsächlich getestet für . Auch kompatibel mit den wichtigsten USD-Paaren wie EURUSD und USDJPY. Zeitrahmen: M1 (empfohlen) - Optimiert für eine schnelle Ausführung während der Veröffentlichung von Nachrichten. Höhere Zeitrahmen können die Effektivität verringern.

- Optimiert für eine schnelle Ausführung während der Veröffentlichung von Nachrichten. Höhere Zeitrahmen können die Effektivität verringern. Broker: Low-Spread / ECN-Broker für den Nachrichtenhandel empfohlen.

Low-Spread / ECN-Broker für den Nachrichtenhandel empfohlen. VPS: Dringend empfohlen für geringere Latenzzeiten und schnellere Ausführung.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Nachrichtenereignissen hängt von den Echtzeit-Marktbedingungen ab, einschließlich Spread-Ausweitung, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers.

Aus diesem Grund spiegeln die Ergebnisse des klassischen Strategy Testers das Verhalten im Live-Nachrichtenhandel nicht genau wider.

Es wird eine Testversion zur Verfügung gestellt, die es den Nutzern ermöglicht, den EA auf einem Demokonto während Live-Nachrichtenereignissen sicher zu testen.

🚀 Übernehmen Sie die Kontrolle über die Nachrichten. Handeln Sie Volatilität mit Präzision.

Laden Sie NewsIQ Prime AI noch heute herunter.