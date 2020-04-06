QS Velocity AUDUSD

QuantumScale Velocity AUD



Der QuantumScale Velocity AUD kombiniert streng validierte Momentum-Signale mit einer Umkehrlogik, um hochwahrscheinliche Einstiege auf dem AUDUSD M15-Zeitrahmen durchzuführen. Anstatt sich ausschließlich auf statische Ziele zu verlassen, nutzt der Algorithmus einen dynamischen, volatilitätsbasierten Ausstiegsmechanismus, um Positionen sofort zu schließen, wenn die Trendstärke nachlässt, so dass realisierte Gewinne geschützt sind.

Wichtige Fakten zur Strategie



Primäre Indikatoren: Awesome Oscillator (AO) für die Momentum-Richtung, Relative Strength Index (RSI) für die Umkehrbestätigung und Average Directional Index (ADX) für die Trendstärkenanalyse.

Einstiegslogik: Trades werden nur ausgelöst, wenn der AO (Threshold Crossing) und der RSI (Reversal Signal) gleichzeitig einen positiven Entscheidungswert liefern.

Ausstiegslogik: Der primäre Ausstieg erfolgt dynamisch auf Basis der ADX-Aktivität. Wenn der Trend an "Energie" verliert (Aktivität fällt unter den Schwellenwert), wird der Handel geschlossen. Harter Stop Loss und Take Profit dienen als sekundäre Grenzen.

Unser Qualitätsversprechen



Der Markt ist überschwemmt mit Expert Advisors, die überoptimierte Backtest-Kurven aufweisen, aber beim langfristigen Erfolg versagen.

Unser Fokus liegt nicht auf einem schnellen Verkauf, sondern auf langfristigem, robustem Erfolg. Wir entwickeln Algorithmen, die auf realen Marktprinzipien basieren und darauf ausgelegt sind, sich an einen sich ständig verändernden Markt anzupassen.

Aus diesem Grund bieten wir unsere EAs in einem fairen Abo-Modell an:

Langfristige Robustheit vor kurzfristigem Hype: Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen.

Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen. Laufende Updates und Wartung: Aktive Kunden erhalten kontinuierliche Updates und Verbesserungen, um sicherzustellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt und nicht nach einer einzigen Version veraltet.

Das Ziel sindmit vorhersehbaren und überschaubaren Kosten - nicht einmalige Verkäufe auf der Basis von überoptimierten Backtests.

Strategiekonzept



Der QuantumScale Velocity AUD basiert auf dem Prinzip der "Signal Confluence". Der Algorithmus handelt nicht auf Basis einzelner Indikatoren, sondern erfordert eine spezifische Abstimmung von Preisbewegung, Momentum und Volatilität, bevor ein Trade ausgeführt wird.

Der Einstiegsmechanismus: Die Strategie verwendet einen Verifizierungsprozess mit zwei Filtern. Zunächst wird der Marktfluss mithilfe des Awesome Oscillators analysiert, um das zugrunde liegende Richtungsmomentum zu bestätigen. Gleichzeitig werden diese Daten mit dem RSI abgeglichen, um Erschöpfungspunkte (überkaufte/überverkaufte Bedingungen) zu identifizieren. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn die Richtung des Momentums mit einem gültigen Umkehrsignal übereinstimmt, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Bewegung statistisch erhöht und falsche Ausbrüche in unruhigen Märkten herausgefiltert werden.

Der Exit-Mechanismus: Während standardmäßige harte Take Profits vorhanden sind, liegt die Hauptstärke dieses EA in seiner "Smart Exit"-Logik. Mit Hilfe des ADX misst der Bot kontinuierlich die Effizienz des aktuellen Trends. Wenn der Markt in eine Phase der Stagnation eintritt oder die Trendintensität unter eine kritische Schwelle fällt, setzt der Algorithmus die Standardziele außer Kraft und schließt die Position vorzeitig. So wird verhindert, dass sich Gewinngeschäfte aufgrund von Marktumkehrungen oder Liquiditätsengpässen in Verluste verwandeln.

Risikomanagement



Jeder Aspekt unserer EAs ist auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle ausgelegt.

Fester Stop-Loss: Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop-Loss gesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.

Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop-Loss gesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Kein Martingale : Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant.

: Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant. Kein Grid : Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen.

: Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen. Trailing-Stop: Ein eingebauter Trailing-Stop kann aktiviert werden, um Gewinne zu sichern, sobald sich ein Handel in günstiges Terrain bewegt. Die Trailing-Logik ist einfach und transparent und wurde entwickelt, um die ADX-basierte Ausstiegslogik zu ergänzen und nicht zu ersetzen.

Setup-Leitfaden & Empfehlungen



Symbol: AUDUSD

AUDUSD Zeitrahmen: M15

M15 Kontotyp: ECN / Raw Spread (niedrige Spreads & schnelle Ausführung sind entscheidend).

ECN / Raw Spread (niedrige Spreads & schnelle Ausführung sind entscheidend). Mindestkapital: € 50 (Handelsvolumen: 0,01 Lot; bei einem Hebel von 1:500; wenn der Hebel niedriger ist: Kapital entsprechend erhöhen)

Empfohlene Broker:



Unsere besten Testergebnisse wurden erzielt mit:

RoboForex (Prime oder ECN Konten)

Über uns



QuantumScale ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Wir haben uns auf die Entwicklung von quantitativen, algorithmischen Handelssystemen spezialisiert. Unsere Mission ist es, robuste, transparente und langfristig erfolgreiche Handelslösungen für private und professionelle Trader zu schaffen.

Haftungsausschluss



Alle Backtest-Ergebnisse und Leistungsdaten, die für diesen Expert Advisor angezeigt werden, basieren auf historischen Daten. Sie sind keine Garantie oder Vorhersage für eine zukünftige Performance. Die Handelsergebnisse können aufgrund von Faktoren wie den spezifischen Bedingungen Ihres Brokers und Kontotyps von den Backtests abweichen.