US30 Empire AI

US30 Empire | Automatisiertes Index-Ausbruchssystem
Beim Handel ist das Risikomanagement wichtiger als die Vorhersage.
US30 Empire ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Dow Jones Index (US30) entwickelt wurde. Der EA basiert auf einem strukturierten New York Session Breakout-Ansatz, der sich auf Perioden erhöhter Marktaktivität konzentriert.
Das System wurde mit Risikokontrolle als Kernprinzip entwickelt, wobei vordefinierte Stop-Loss-Levels und eingebaute Kontoschutzregeln verwendet werden.
💎 Hauptmerkmale der Strategie
- Box Breakout Logic
Überwacht eine vordefinierte Preismarkenspanne und handelt potenzielle Ausbrüche während der Eröffnung der New Yorker Sitzung.
- Trendfilter
Ein interner H1 SMA (50) Trendfilter wird verwendet, um Einstiege in Gegentrends und instabile Marktbedingungen zu reduzieren.
- Dynamisches Risikomanagement
Optionale automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands und des benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes.
- Kontoschutzkontrollen
Eingebaute Limits für:
- Maximaler Tagesverlust
- Maximaler Gesamtverlust des Eigenkapitals
🛡 Sicherheit und Risikokontrolle
- Kein Martingal
- Kein Grid
- Keine Arbitrage
- Fester Stop Loss und Take Profit für jeden Handel
- Optionaler Trailing-Stop zur Verwaltung offener Gewinne
⚙️ Empfohlene Handelsbedingungen
- Symbol: US30 (Dow Jones, WS30, DJ30 - abhängig vom Broker)
- Zeitrahmen: M15 (H1 wird intern für Trendfilterung verwendet)
- Mindestguthaben: $500
- Empfohlenes Guthaben: $1.500+ für konservative Risikoeinstellungen
- Broker: Low-Spread / ECN bevorzugt
- VPS: Empfohlen für stabile Ausführung und Sitzungsgenauigkeit
🔧 Eingabeparameter
- UseDynamicRisk
Aktiviert die automatische Losberechnung auf Basis des Kontostands
- RiskPercent
Prozentsatz des Kontos, der pro Handel riskiert wird (niedrigere Werte für Stabilität empfohlen)
- MaxDailyLoss
Tägliches Aktienverlustlimit (EA stoppt den Handel, wenn es erreicht wird)
- MaxTotalDD
Gesamtes Limit für den Aktienverlust zum Schutz des Kontos
- BoxStartHour / BoxEndHour
Konfigurierbares Server-Zeitfenster für den Breakout-Bereich
👤 Für wen ist dieser EA geeignet?
- ✔ Trader, die sich auf Indexinstrumente konzentrieren
- ✔ Nutzer, die Wert auf strukturierte Risikokontrolle legen
- ✔ Trader, die VPS für sitzungsbasierte Systeme nutzen
Nicht geeignet für:
- Trader, die garantierte Gewinne erwarten
- Grid- oder Martingale-Strategien
- Benutzer, die MT5 nicht kontinuierlich laufen lassen können
⚠️ Wichtiger Hinweis
Der Handel mit Indizes ist mit erheblichen Risiken verbunden. Marktvolatilität, Spreads, Slippage und Brokerausführung können die Ergebnisse beeinflussen.
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
📩 Unterstützung
Für Hilfe bei der Einrichtung oder allgemeine Fragen, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 Private Messages nach dem Kauf.
Sie können auch meine anderen Expert Advisors und Trading Utilities auf meinem MQL5-Profil erkunden.
Entwickler:
Mohd Feroze (Feroze)
MQL5-Entwickler