US30 Empire AI

US30 Empire | Automatisiertes Index-Ausbruchssystem

Beim Handel ist das Risikomanagement wichtiger als die Vorhersage.

US30 Empire ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Dow Jones Index (US30) entwickelt wurde. Der EA basiert auf einem strukturierten New York Session Breakout-Ansatz, der sich auf Perioden erhöhter Marktaktivität konzentriert.

Das System wurde mit Risikokontrolle als Kernprinzip entwickelt, wobei vordefinierte Stop-Loss-Levels und eingebaute Kontoschutzregeln verwendet werden.

💎 Hauptmerkmale der Strategie

  • Box Breakout Logic
    Überwacht eine vordefinierte Preismarkenspanne und handelt potenzielle Ausbrüche während der Eröffnung der New Yorker Sitzung.

  • Trendfilter
    Ein interner H1 SMA (50) Trendfilter wird verwendet, um Einstiege in Gegentrends und instabile Marktbedingungen zu reduzieren.

  • Dynamisches Risikomanagement
    Optionale automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands und des benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes.

  • Kontoschutzkontrollen
    Eingebaute Limits für:
    • Maximaler Tagesverlust
    • Maximaler Gesamtverlust des Eigenkapitals
    Der Handel wird automatisch pausiert, wenn die Risikogrenzen erreicht sind.

🛡 Sicherheit und Risikokontrolle

  • Kein Martingal
  • Kein Grid
  • Keine Arbitrage
  • Fester Stop Loss und Take Profit für jeden Handel
  • Optionaler Trailing-Stop zur Verwaltung offener Gewinne

⚙️ Empfohlene Handelsbedingungen

  • Symbol: US30 (Dow Jones, WS30, DJ30 - abhängig vom Broker)
  • Zeitrahmen: M15 (H1 wird intern für Trendfilterung verwendet)
  • Mindestguthaben: $500
  • Empfohlenes Guthaben: $1.500+ für konservative Risikoeinstellungen
  • Broker: Low-Spread / ECN bevorzugt
  • VPS: Empfohlen für stabile Ausführung und Sitzungsgenauigkeit

🔧 Eingabeparameter

  • UseDynamicRisk
    Aktiviert die automatische Losberechnung auf Basis des Kontostands
  • RiskPercent
    Prozentsatz des Kontos, der pro Handel riskiert wird (niedrigere Werte für Stabilität empfohlen)
  • MaxDailyLoss
    Tägliches Aktienverlustlimit (EA stoppt den Handel, wenn es erreicht wird)
  • MaxTotalDD
    Gesamtes Limit für den Aktienverlust zum Schutz des Kontos
  • BoxStartHour / BoxEndHour
    Konfigurierbares Server-Zeitfenster für den Breakout-Bereich

👤 Für wen ist dieser EA geeignet?

  • ✔ Trader, die sich auf Indexinstrumente konzentrieren
  • ✔ Nutzer, die Wert auf strukturierte Risikokontrolle legen
  • ✔ Trader, die VPS für sitzungsbasierte Systeme nutzen

Nicht geeignet für:
- Trader, die garantierte Gewinne erwarten
- Grid- oder Martingale-Strategien
- Benutzer, die MT5 nicht kontinuierlich laufen lassen können

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Indizes ist mit erheblichen Risiken verbunden. Marktvolatilität, Spreads, Slippage und Brokerausführung können die Ergebnisse beeinflussen.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

📩 Unterstützung

Für Hilfe bei der Einrichtung oder allgemeine Fragen, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 Private Messages nach dem Kauf.

Sie können auch meine anderen Expert Advisors und Trading Utilities auf meinem MQL5-Profil erkunden.

Entwickler:
Mohd Feroze (Feroze)
MQL5-Entwickler

Weitere Produkte dieses Autors
TrendFuze Pro
Mohd Feroze
Indikatoren
TrendFuze Pro Präzisions-Handels-Dashboard für klare, sichere Entscheidungen Hören Sie auf, den Trend zu erraten Reagieren Sie nicht mehr auf widersprüchliche Indikatoren Handeln Sie mit Klarheit, Struktur und Bestätigung Noch nicht sicher? Nutzen Sie die 1-Monats-Mietoption , um TrendFuze Pro zu testen, bevor Sie die unbegrenzte Lizenz erwerben. Was ist TrendFuze Pro? TrendFuze Pro ist ein Premium-Dashboard für den manuellen Handel , das für Trader entwickelt wurde, die Präzision,
FREE
Ghost Trader Pro
Mohd Feroze
Utilitys
Ghost Trader Pro Professionelles Stealth Trade Management Dienstprogramm für MT5 Verstecken Sie Ihren Stop Loss & Take Profit vor dem Broker Erweiterte manuelle Handelskontrolle Gebaut für Präzisions-Scalpers & professionelle Trader Ghost Trader Pro ist ein fortschrittliches Handelsverwaltungsprogramm , das für professionelle manuelle Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle, Geschwindigkeit und Privatsphäre wünschen. Dieses Tool schafft eine geheime Ausführungsebene zwischen Ihrer
FREE
Cable Trinity Pro
Mohd Feroze
Experten
Kabel Trinity Pro Smart GBPUSD London Scalper | Handelt nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist Genervt von falschen Montagsbewegungen? Frustriert von zufälliger Freitagsvolatilität? Cable Trinity Pro ist ein professioneller GBPUSD (Cable) Scalping Expert Advisor , der darauf ausgelegt ist, nur dann zu handeln , wenn der Markt statistisch gesehen am besten abschneidet - während der institutionellen London-Session. Anstatt jeden Tag zu handeln und Ihr Konto unnötigem Rauschen auszusetzen, v
Aureus Prime
Mohd Feroze
Experten
Aureus Prime | Fortgeschrittener XAUUSD Handelsalgorithmus Aureus Prime ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde für Händler entwickelt, die eine strukturierte Marktteilnahme, eine sitzungsbasierte Ausführung und eine kontrollierte Risikoexposition bevorzugen. Aureus Prime vermeidet Marktbedingungen mit geringer Liquidität und wird nur während aktiver Handelssitzungen eingesetzt, in denen die Preisbewe
NewsIQ Prime AI
Mohd Feroze
Experten
NewsIQ Prime AI - Marktvolatilität mit Präzision erfassen NewsIQ Prime AI ist ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit Nachrichtenereignissen , der entwickelt wurde, um während der extremen Volatilität zu agieren, die durch wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen entsteht. Anstatt zu versuchen, die Marktrichtung vorherzusagen, verwendet NewsIQ Prime AI eine Straddle-Ausführungsstrategie , die es ihm ermöglicht, aus explosiven Preisbewegungen in beide Richtungen Kapital zu sch
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension