US30 Empire AI

US30 Empire | Automatisiertes Index-Ausbruchssystem

Beim Handel ist das Risikomanagement wichtiger als die Vorhersage.

US30 Empire ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Dow Jones Index (US30) entwickelt wurde. Der EA basiert auf einem strukturierten New York Session Breakout-Ansatz, der sich auf Perioden erhöhter Marktaktivität konzentriert.

Das System wurde mit Risikokontrolle als Kernprinzip entwickelt, wobei vordefinierte Stop-Loss-Levels und eingebaute Kontoschutzregeln verwendet werden.

💎 Hauptmerkmale der Strategie

Box Breakout Logic

Überwacht eine vordefinierte Preismarkenspanne und handelt potenzielle Ausbrüche während der Eröffnung der New Yorker Sitzung.

Überwacht eine vordefinierte Preismarkenspanne und handelt potenzielle Ausbrüche während der Eröffnung der New Yorker Sitzung.

Trendfilter

Ein interner H1 SMA (50) Trendfilter wird verwendet, um Einstiege in Gegentrends und instabile Marktbedingungen zu reduzieren.

Ein interner Trendfilter wird verwendet, um Einstiege in Gegentrends und instabile Marktbedingungen zu reduzieren.

Dynamisches Risikomanagement

Optionale automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands und des benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes.

Optionale automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands und des benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes.

Kontoschutzkontrollen

Eingebaute Limits für: Maximaler Tagesverlust Maximaler Gesamtverlust des Eigenkapitals Der Handel wird automatisch pausiert, wenn die Risikogrenzen erreicht sind.

Eingebaute Limits für: Der Handel wird automatisch pausiert, wenn die Risikogrenzen erreicht sind.

🛡 Sicherheit und Risikokontrolle

Kein Martingal

Kein Grid

Keine Arbitrage

Fester Stop Loss und Take Profit für jeden Handel

Optionaler Trailing-Stop zur Verwaltung offener Gewinne

⚙️ Empfohlene Handelsbedingungen

Symbol: US30 (Dow Jones, WS30, DJ30 - abhängig vom Broker)

US30 (Dow Jones, WS30, DJ30 - abhängig vom Broker) Zeitrahmen: M15 (H1 wird intern für Trendfilterung verwendet)

M15 (H1 wird intern für Trendfilterung verwendet) Mindestguthaben: $500

$500 Empfohlenes Guthaben: $1.500+ für konservative Risikoeinstellungen

$1.500+ für konservative Risikoeinstellungen Broker: Low-Spread / ECN bevorzugt

Low-Spread / ECN bevorzugt VPS: Empfohlen für stabile Ausführung und Sitzungsgenauigkeit

🔧 Eingabeparameter

UseDynamicRisk

Aktiviert die automatische Losberechnung auf Basis des Kontostands

Aktiviert die automatische Losberechnung auf Basis des Kontostands RiskPercent

Prozentsatz des Kontos, der pro Handel riskiert wird (niedrigere Werte für Stabilität empfohlen)

Prozentsatz des Kontos, der pro Handel riskiert wird (niedrigere Werte für Stabilität empfohlen) MaxDailyLoss

Tägliches Aktienverlustlimit (EA stoppt den Handel, wenn es erreicht wird)

Tägliches Aktienverlustlimit (EA stoppt den Handel, wenn es erreicht wird) MaxTotalDD

Gesamtes Limit für den Aktienverlust zum Schutz des Kontos

Gesamtes Limit für den Aktienverlust zum Schutz des Kontos BoxStartHour / BoxEndHour

Konfigurierbares Server-Zeitfenster für den Breakout-Bereich

👤 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die sich auf Indexinstrumente konzentrieren

✔ Nutzer, die Wert auf strukturierte Risikokontrolle legen

✔ Trader, die VPS für sitzungsbasierte Systeme nutzen

Nicht geeignet für:

- Trader, die garantierte Gewinne erwarten

- Grid- oder Martingale-Strategien

- Benutzer, die MT5 nicht kontinuierlich laufen lassen können

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Indizes ist mit erheblichen Risiken verbunden. Marktvolatilität, Spreads, Slippage und Brokerausführung können die Ergebnisse beeinflussen.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

📩 Unterstützung

Für Hilfe bei der Einrichtung oder allgemeine Fragen, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 Private Messages nach dem Kauf.

Sie können auch meine anderen Expert Advisors und Trading Utilities auf meinem MQL5-Profil erkunden.

Entwickler:

Mohd Feroze (Feroze)

MQL5-Entwickler