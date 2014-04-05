TrendFuze Pro

Präzisions-Handels-Dashboard für klare, sichere Entscheidungen

❌ Hören Sie auf, den Trend zu erraten

❌ Reagieren Sie nicht mehr auf widersprüchliche Indikatoren



✅ Handeln Sie mit Klarheit, Struktur und Bestätigung

💡 Noch nicht sicher? Nutzen Sie die 1-Monats-Mietoption, um TrendFuze Pro zu testen, bevor Sie die unbegrenzte Lizenz erwerben.

🧠 Was ist TrendFuze Pro?

TrendFuze Pro ist ein Premium-Dashboard für den manuellen Handel, das für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Klarheit in Echtzeit verlangen.

Die meisten Trader verlieren Geld, weil sie:

Zu spät einsteigen

gegen den Trend handeln

auf unvollständige oder widersprüchliche Signale reagieren

TrendFuze Pro beseitigt diese Verwirrung, indem es die Trendrichtung auf höheren Zeitskalen mit präzisen Einstiegsimpulsen verbindet und gleichzeitig aktiv falsche Signale blockiert, die Kleinanleger in die Falle locken.

🔥 Wie es funktioniert - Die Fusionslogik

TrendFuze Pro verwendet ein strenges 3-Stufen-Bestätigungssystem:

1️⃣ Trend Bias (Big Picture)

Die dynamische EMA-Analyse stellt sicher, dass Sie nur in der dominanten Marktrichtung handeln.

2️⃣ Momentum Filter (Entry Timing)

Stochastik-Logik identifiziert optimale Einstiegszonen: - Überverkauft → Kaufgelegenheiten - Überkauft → Verkaufsgelegenheiten

Stochastik-Logik identifiziert optimale Einstiegszonen:

3️⃣ Falschsignal-Blocker (Price Action Filter)

Selbst wenn Trend und Momentum übereinstimmen, wird auf dem Dashboard WAIT angezeigt, wenn die aktuelle Kerze dem Setup widerspricht. Dies verhindert, dass man Bewegungen hinterherläuft und fallende Messer auffängt.

🚦 Wie man das Dashboard liest

TrendFuze Pro verwendet ein einfaches Ampelsystem:

🟢 GRÜN - JETZT KAUFEN

Trend bullisch + Momentum überverkauft + Bullische Kerze

🔴 ROT - JETZT VERKAUFEN

Trend bärisch + Momentum überkauft + Kerze bärisch

⚫ DARK - WAITING

Unentschlossenheit des Marktes oder Bedingungen mit geringer Wahrscheinlichkeit

🟤 WARNUNG - VORBEREITEN

Setup bildet sich, Warten auf Kerzenbestätigung

🚀 Hauptmerkmale

Premium Dark Glass UI

Moderne, nicht aufdringliche Oberfläche, die sich für jeden Chart-Hintergrund eignet.

Automatische Timeframe-Erkennung

Passt sich automatisch an Ihren Chart-Zeitrahmen von M1 bis Monthly an.

Live-Push-Benachrichtigungen

Sofortige Benachrichtigungen direkt auf Ihr mobiles Gerät.

PC-Benachrichtigungen

Ton- und Pop-up-Benachrichtigungen für den Desktop-Handel.

Status Pulse

Ein Live-Herzschlag-Indikator bestätigt, dass der Scanner aktiv ist und Ticks verarbeitet.

⚙️ Anpassbare Einstellungen

Trend-Zeitrahmen (fest oder aktuell)

Signalzeitrahmen (fest oder aktuell)

Alarmsteuerung (Push / Sound / Pop-ups)

Kerzenbestätigung EIN / AUS

Volle Kontrolle über EMA- und Stochastik-Parameter

👤 Für wen ist dieses Tool geeignet?

✔ Manuelle Trader

✔ Preis-Aktions-Händler

✔ Scalper, Daytrader und Swingtrader

✔ Trader, die Bestätigung wollen, keine Automatisierung

Nicht geeignet für:

- Vollautomatisierter Handel

- "Set & Forget"-Systeme

- Trader, die garantierte Gewinne erwarten

💰 Kauf vs. Miete - Wählen Sie, was zu Ihnen passt

🔓 Unbegrenzte Lizenz - $69

Am besten für Trader, die TrendFuze Pro als langfristiges Entscheidungsinstrument nutzen möchten.

Am besten für Trader, die TrendFuze Pro als langfristiges Entscheidungsinstrument nutzen möchten.

🧪1-Monats-Miete - $30

Ideal zum Testen der Dashboard-Logik, der Alarme und des Bestätigungssystems auf Demo- oder Live-Konten.

Dringend empfohlen: Neue Benutzer sollten mit der Mietoption beginnen, um zu verstehen, wie sich die Signale unter realen Marktbedingungen verhalten.

⚠️ Wichtiger Hinweis

TrendFuze Pro ist ein manuelles Entscheidungshilfe-Tool, kein automatisches Handelssystem.

Es eröffnet oder schließt keine Trades automatisch. Alle Handelsausführungen und das Risikomanagement bleiben in der Verantwortung des Händlers.

Um die beste Erfahrung und das beste Verständnis zu erhalten, sollten Sie die Mietoption nutzen, bevor Sie die unbegrenzte Lizenz erwerben.

💡 Anmerkung des Autors

TrendFuze Pro wurde entwickelt, um die emotionale Entscheidungsfindung und Analyseüberlastung zu beseitigen. Es übernimmt die Analyse - Sie kontrollieren die Ausführung.

Mohd Feroze (Ferozemd)

Professioneller Trader & Entwickler

💡 Profi-Tipp: Funktioniert perfekt mit Ghost Trader Pro für professionelle manuelle Ausführung mit verstecktem SL/TP.