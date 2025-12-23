PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA

Präzisionsgold PRO: Der institutionelle Ansatz für den algorithmischen XAUUSD-Handel

Willkommen bei der Dokumentation zu PrecisionGold PRO, einem Handelssystem, das entwickelt wurde, um die dem Goldmarkt innewohnenden Volatilitätsprobleme zu lösen. Es handelt sich hierbei nicht um ein "Schnell-reich-werden"-Programm, sondern um einen disziplinierenden Algorithmus, der für ein ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde.

✅ Null-Kompromiss-Sicherheit: KEIN Raster. KEIN Martingal. KEINE Arbitrage. 💎 Kernphilosophie: "Sniper-Entries basierend auf der Marktstruktur".

📊 ABSCHNITT 1: DIE "SNIPER"-LOGIK ENTSCHLÜSSELT

Die meisten Gold-EAs scheitern, weil sie versuchen, die Marktrichtung zu erraten oder Verluste durch eine Verdopplung wieder hereinzuholen. PrecisionGold PRO ist anders. Er stützt sich auf ein streng kodiertes "3-Faktoren-Konfluenz-Modell", das im Quellcode zu finden ist.

1. Der Makro-Trend-Filter (H4-Zeitrahmen) Bevor der EA nach einem Handel sucht, scannt er den höheren Zeitrahmen (H4) unter Verwendung eines doppelten Systems exponentieller gleitender Durchschnitte (EMA 50 & EMA 200).

Bullish Scenario: Wenn der Preis > EMA 50 > EMA 200 ist, geht der EA in den "Buy Only Mode" über.

Bären-Szenario: Wenn der Kurs < EMA 50 < EMA 200 ist, geht der EA in den "Sell Only Mode" über.

Der Vorteil: Dies verhindert, dass der EA am oberen Ende kauft oder am unteren Ende verkauft. Es zwingt das System, mit dem institutionellen Geld zu fließen , nicht dagegen.

2. Der Micro-Entry Trigger (H1 Fractal Breakout) Wir steigen nicht zum "Current Price" ein. Wir verwenden Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop), die bei bestimmten Bill Williams Fractal Levels auf dem H1 Chart platziert werden.

Warum Fraktale? Ein 5-Balken-Fraktal-Hoch stellt ein verifiziertes Widerstandsniveau dar. Indem wir einen Buy Stop leicht oberhalb dieses Niveaus (plus einen Puffer) platzieren, steigen wir nur in den Markt ein, wenn der Kurs mit Schwung durchbricht .

Schutz vor Fehlausbrüchen: Wenn der Kurs das Niveau berührt, aber nicht durchbricht, wird die Order nie ausgelöst. Der EA bereinigt dann diese "veralteten" Aufträge, damit Ihr Chart sauber bleibt.

3. Momentum-Validierung (ADX-Filter) Gold gerät oft in lange Phasen der Seitwärtskonsolidierung (die "Chop Zone"). Hier verlieren Trend-EAs Geld.

Der Filter: Der EA verwendet den Average Directional Index (ADX).

Die Regel: Der Handel ist strengstens verboten, wenn der ADX < 20 ist. Wir schlagen nur zu, wenn Volatilität vorhanden ist.

🛡️ ABSCHNITT 2: MATHEMATISCHE RISIKOARCHITEKTUR

Ihr Kapital ist Ihr Inventar. PrecisionGold PRO schützt es mithilfe eines dynamischen, sich selbst anpassenden Risikomodells.

💎 Der ATR-Mechanismus "Atempause" Gold ist volatil. Ein fester Stop-Loss (z.B. 50 Pips) ist gefährlich, da 50 Pips heute ein Geräusch, morgen aber ein Trend sein können.

Dynamischer SL: Der Stop Loss wird als 2,5 x ATR ( Average True Range) berechnet .

Dynamisches TP: Der Take Profit wird als 5,0 x ATR berechnet .

Ergebnis: Das System passt sich dem Herzschlag des Marktes an. In ruhigen Märkten sind Ihre Stopps eng gesetzt. Bei volatilen Nachrichtenereignissen werden Ihre Stopps automatisch erweitert, um Stop-Hunting zu vermeiden.

💎Smart Margin Check (Neu in v1.25) Wir haben die Ausführungsengine umgeschrieben. Bevor eine Order gesendet wird, führt der EA einen "Pre-Flight Safety Check" durch :

Er prüft den Leverage Ihres Brokers. Er berechnet die genaue Marge, die für den Handel erforderlich ist. Er vergleicht dies mit Ihrer freien Marge. Aktion: Ist die erforderliche Marge größer als die freie Marge , wird der Handel sofort abgebrochen. Dadurch wird der gefürchtete "Fehler 134: Not Enough Money" und schützt Ihr Konto vor einem zu hohen Leverage.

💎 Auto-Lot-Skalierung Sie müssen keinen Taschenrechner verwenden.

Stellen Sie einfach RiskPerTrade = 1.0 ( 1%) ein.

Der EA berechnet: (Kontostand * 0,01) / (Stop-Loss-Abstand in Punkten * Tick-Wert) .

Ergebnis: Egal, ob der Stop Loss 50 oder 100 Pips beträgt, Ihr monetäres Risiko bleibt genau 1% Ihres Kontostandes.

💰 ABSCHNITT 3: KAPITALFAHRPLAN & EMPFEHLUNGEN

Um Ihnen bei der Planung Ihrer Investitionsreise zu helfen, folgen Sie bitte diesen abgestuften Empfehlungen:

🟢 Stufe 1: Der "Tester" ($200 - $500)

Zielsetzung: Überprüfung und risikoarme Tests.

Konfiguration: RiskPerTrade = 0,0 und MinLotSize = 0,01 einstellen .

Strategie: Verwenden Sie feste 0,01 Lots. Dies ermöglicht dem EA, seine Strategie mit minimalem Drawdown auszuführen. Perfekt für Cent-Konten oder kleine ECN-Konten.

🟡 Tier 2: Der "Builder" (500 $ - 2.500 $)

Zielsetzung: Zusammengesetztes Wachstum.

Konfiguration: RiskPerTrade = 1,0 einstellen .

Strategie: Lassen Sie die Auto-Lot-Funktion arbeiten. Wenn Ihr Guthaben von $500 auf $1000 wächst, erhöht der EA automatisch die Losgrößen. Wenn Sie einen Drawdown erleben, werden die Losgrößen automatisch reduziert, um das Kapital zu erhalten.

🔴 Stufe 3: Der "Profi" ($2.500+)

Zielsetzung: Einkommenserzielung und Herausforderungen für Prop Firm.

Konfiguration: RiskPerTrade = 0,5 bis 1,0 .

Strategie: Fokus auf Konsistenz. Der harte Stop Loss und der Wochenendfilter machen diesen EA konform mit den meisten Prop Firm Regeln (FTMO, MFF, etc.).

⚙️ ABSCHNITT 4: PARAMETER-WÖRTERBUCH

=== Strategie-Einstellungen ===

MagischeNummer: Eine eindeutige ID, die es Ihnen ermöglicht, mehrere EAs auf demselben Konto laufen zu lassen.

Handelskommentar: Kennzeichnen Sie Ihre Trades (z.B. "PrecisionGold").

MaxSpread: (Standardwert: 40). Kritischfür Gold: Wenn Ihr Broker bei Nachrichten hohe Spreads hat, erhöhen Sie diesen Wert auf 50 oder 60, um sicherzustellen, dass die Trades ausgeführt werden.

=== Risikomanagement ===

RiskPerTrade : Der Prozentsatz des Gleichgewichts zum Risiko (z.B. 1,0 = 1%). Setzen Sie den Wert auf 0, um feste Lots zu verwenden.

UseEquity: (Wahr/Falsch). Bei True wird das Risiko auf der Grundlage des Eigenkapitals berechnet (einschließlich variabler P/L). Wenn False, basierend auf Balance.

MaxLotGröße: Sicherheitsobergrenze, um versehentlich große Geschäfte zu verhindern.

=== Einstiegseinstellungen ===

FractalLookback: Die Anzahl der Bars, die nach Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durchsucht werden.

EingabeAufschlag: Pufferabstand (in Pips) oberhalb/unterhalb des Fraktals für schwebende Aufträge.

=== Dashboard-Einstellungen ===

ZeigeDashboard: Zeigt das professionelle Info-Panel an (Gewinn, Trend, Spread, Status).

❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Warum handelt der EA nicht jeden Tag? A: PrecisionGold PRO ist ein Scharfschütze, kein Maschinengewehr. Er filtert Marktbedingungen mit geringer Wahrscheinlichkeit heraus. Wenn der H4-Trend flach ist oder der ADX niedrig ist, wartet er ab. Geduld zahlt sich aus.

F: Brauche ich einen VPS? A: Ja. Der EA verwaltet Trailing Stops und Pending Orders in Echtzeit. Ein VPS mit niedriger Latenz (<20ms) gewährleistet, dass Sie die besten Einstiegskurse erhalten.

F: Kann ich diesen EA auch für andere Paare wie EURUSD verwenden? A: Die Logik (Fractals + Trend) ist universell, aber die Standardeinstellungen (ATR-Multiplikatoren) sind für die Volatilität von XAUUSD optimiert . Sie müssten die Set-Dateien für andere Paare optimieren.

Der Handel mit XAUUSD ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die bisherige Leistung von PrecisionGold PRO in Backtests ist aufgrund variabler Spreads und Slippage kein Indikator für zukünftige Ergebnisse beim Live-Handel. Verwenden Sie immer zuerst ein Demokonto.