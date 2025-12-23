PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA

Präzisionsgold PRO: Der institutionelle Ansatz für den algorithmischen XAUUSD-Handel

Willkommen bei der Dokumentation zu PrecisionGold PRO, einem Handelssystem, das entwickelt wurde, um die dem Goldmarkt innewohnenden Volatilitätsprobleme zu lösen. Es handelt sich hierbei nicht um ein "Schnell-reich-werden"-Programm, sondern um einen disziplinierenden Algorithmus, der für ein ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde.

Null-Kompromiss-Sicherheit: KEIN Raster. KEIN Martingal. KEINE Arbitrage. 💎 Kernphilosophie: "Sniper-Entries basierend auf der Marktstruktur".

📊 ABSCHNITT 1: DIE "SNIPER"-LOGIK ENTSCHLÜSSELT

Die meisten Gold-EAs scheitern, weil sie versuchen, die Marktrichtung zu erraten oder Verluste durch eine Verdopplung wieder hereinzuholen. PrecisionGold PRO ist anders. Er stützt sich auf ein streng kodiertes "3-Faktoren-Konfluenz-Modell", das im Quellcode zu finden ist.

1. Der Makro-Trend-Filter (H4-Zeitrahmen) Bevor der EA nach einem Handel sucht, scannt er den höheren Zeitrahmen (H4) unter Verwendung eines doppelten Systems exponentieller gleitender Durchschnitte (EMA 50 & EMA 200).

  • Bullish Scenario: Wenn der Preis > EMA 50 > EMA 200 ist, geht der EA in den "Buy Only Mode" über.

  • Bären-Szenario: Wenn der Kurs < EMA 50 < EMA 200 ist, geht der EA in den "Sell Only Mode" über.

  • Der Vorteil: Dies verhindert, dass der EA am oberen Ende kauft oder am unteren Ende verkauft. Es zwingt das System, mit dem institutionellen Geld zu fließen , nicht dagegen.

2. Der Micro-Entry Trigger (H1 Fractal Breakout) Wir steigen nicht zum "Current Price" ein. Wir verwenden Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop), die bei bestimmten Bill Williams Fractal Levels auf dem H1 Chart platziert werden.

  • Warum Fraktale? Ein 5-Balken-Fraktal-Hoch stellt ein verifiziertes Widerstandsniveau dar. Indem wir einen Buy Stop leicht oberhalb dieses Niveaus (plus einen Puffer) platzieren, steigen wir nur in den Markt ein, wenn der Kurs mit Schwungdurchbricht.

  • Schutz vor Fehlausbrüchen: Wenn der Kurs das Niveau berührt, aber nicht durchbricht, wird die Order nie ausgelöst. Der EA bereinigt dann diese "veralteten" Aufträge, damit Ihr Chart sauber bleibt.

3. Momentum-Validierung (ADX-Filter) Gold gerät oft in lange Phasen der Seitwärtskonsolidierung (die "Chop Zone"). Hier verlieren Trend-EAs Geld.

  • Der Filter: Der EA verwendet den Average Directional Index (ADX).

  • Die Regel: Der Handel ist strengstens verboten, wenn der ADX < 20 ist. Wir schlagen nur zu, wenn Volatilität vorhanden ist.

🛡️ ABSCHNITT 2: MATHEMATISCHE RISIKOARCHITEKTUR

Ihr Kapital ist Ihr Inventar. PrecisionGold PRO schützt es mithilfe eines dynamischen, sich selbst anpassenden Risikomodells.

💎 Der ATR-Mechanismus "Atempause" Gold ist volatil. Ein fester Stop-Loss (z.B. 50 Pips) ist gefährlich, da 50 Pips heute ein Geräusch, morgen aber ein Trend sein können.

  • Dynamischer SL: Der Stop Loss wird als 2,5 x ATR ( Average True Range) berechnet .

  • Dynamisches TP: Der Take Profit wird als 5,0 x ATR berechnet .

  • Ergebnis: Das System passt sich dem Herzschlag des Marktes an. In ruhigen Märkten sind Ihre Stopps eng gesetzt. Bei volatilen Nachrichtenereignissen werden Ihre Stopps automatisch erweitert, um Stop-Hunting zu vermeiden.

💎Smart Margin Check (Neu in v1.25) Wir haben die Ausführungsengine umgeschrieben. Bevor eine Order gesendet wird, führt der EA einen "Pre-Flight Safety Check" durch :

  1. Er prüft den Leverage Ihres Brokers.

  2. Er berechnet die genaue Marge, die für den Handel erforderlich ist.

  3. Er vergleicht dies mit Ihrer freien Marge.

  4. Aktion: Ist die erforderliche Marge größer als die freie Marge , wird der Handel sofort abgebrochen. Dadurch wird der gefürchtete "Fehler 134: Not Enough Money" und schützt Ihr Konto vor einem zu hohen Leverage.

💎 Auto-Lot-Skalierung Sie müssen keinen Taschenrechner verwenden.

  • Stellen Sie einfach RiskPerTrade = 1.0 ( 1%) ein.

  • Der EA berechnet: (Kontostand * 0,01) / (Stop-Loss-Abstand in Punkten * Tick-Wert) .

  • Ergebnis: Egal, ob der Stop Loss 50 oder 100 Pips beträgt, Ihr monetäres Risiko bleibt genau 1% Ihres Kontostandes.

💰 ABSCHNITT 3: KAPITALFAHRPLAN & EMPFEHLUNGEN

Um Ihnen bei der Planung Ihrer Investitionsreise zu helfen, folgen Sie bitte diesen abgestuften Empfehlungen:

🟢 Stufe 1: Der "Tester" ($200 - $500)

  • Zielsetzung: Überprüfung und risikoarme Tests.

  • Konfiguration: RiskPerTrade = 0,0 und MinLotSize = 0,01 einstellen .

  • Strategie: Verwenden Sie feste 0,01 Lots. Dies ermöglicht dem EA, seine Strategie mit minimalem Drawdown auszuführen. Perfekt für Cent-Konten oder kleine ECN-Konten.

🟡 Tier 2: Der "Builder" (500 $ - 2.500 $)

  • Zielsetzung: Zusammengesetztes Wachstum.

  • Konfiguration: RiskPerTrade = 1,0 einstellen .

  • Strategie: Lassen Sie die Auto-Lot-Funktion arbeiten. Wenn Ihr Guthaben von $500 auf $1000 wächst, erhöht der EA automatisch die Losgrößen. Wenn Sie einen Drawdown erleben, werden die Losgrößen automatisch reduziert, um das Kapital zu erhalten.

🔴 Stufe 3: Der "Profi" ($2.500+)

  • Zielsetzung: Einkommenserzielung und Herausforderungen für Prop Firm.

  • Konfiguration: RiskPerTrade = 0,5 bis 1,0 .

  • Strategie: Fokus auf Konsistenz. Der harte Stop Loss und der Wochenendfilter machen diesen EA konform mit den meisten Prop Firm Regeln (FTMO, MFF, etc.).

⚙️ ABSCHNITT 4: PARAMETER-WÖRTERBUCH

=== Strategie-Einstellungen ===

  • MagischeNummer: Eine eindeutige ID, die es Ihnen ermöglicht, mehrere EAs auf demselben Konto laufen zu lassen.

  • Handelskommentar: Kennzeichnen Sie Ihre Trades (z.B. "PrecisionGold").

  • MaxSpread: (Standardwert: 40). Kritischfür Gold: Wenn Ihr Broker bei Nachrichten hohe Spreads hat, erhöhen Sie diesen Wert auf 50 oder 60, um sicherzustellen, dass die Trades ausgeführt werden.

=== Risikomanagement ===

  • RiskPerTrade: Der Prozentsatz des Gleichgewichts zum Risiko (z.B. 1,0 = 1%). Setzen Sie den Wert auf 0, um feste Lots zu verwenden.

  • UseEquity: (Wahr/Falsch). Bei True wird das Risiko auf der Grundlage des Eigenkapitals berechnet (einschließlich variabler P/L). Wenn False, basierend auf Balance.

  • MaxLotGröße: Sicherheitsobergrenze, um versehentlich große Geschäfte zu verhindern.

=== Einstiegseinstellungen ===

  • FractalLookback: Die Anzahl der Bars, die nach Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durchsucht werden.

  • EingabeAufschlag: Pufferabstand (in Pips) oberhalb/unterhalb des Fraktals für schwebende Aufträge.

=== Dashboard-Einstellungen ===

  • ZeigeDashboard: Zeigt das professionelle Info-Panel an (Gewinn, Trend, Spread, Status).

❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Warum handelt der EA nicht jeden Tag? A: PrecisionGold PRO ist ein Scharfschütze, kein Maschinengewehr. Er filtert Marktbedingungen mit geringer Wahrscheinlichkeit heraus. Wenn der H4-Trend flach ist oder der ADX niedrig ist, wartet er ab. Geduld zahlt sich aus.

F: Brauche ich einen VPS? A: Ja. Der EA verwaltet Trailing Stops und Pending Orders in Echtzeit. Ein VPS mit niedriger Latenz (<20ms) gewährleistet, dass Sie die besten Einstiegskurse erhalten.

F: Kann ich diesen EA auch für andere Paare wie EURUSD verwenden? A: Die Logik (Fractals + Trend) ist universell, aber die Standardeinstellungen (ATR-Multiplikatoren) sind für die Volatilität von XAUUSD optimiert . Sie müssten die Set-Dateien für andere Paare optimieren.

⚠️ DISCLAIMER: Der Handel mit XAUUSD ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die bisherige Leistung von PrecisionGold PRO in Backtests ist aufgrund variabler Spreads und Slippage kein Indikator für zukünftige Ergebnisse beim Live-Handel. Verwenden Sie immer zuerst ein Demokonto.

Empfohlene Produkte
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Experten
Gold Sentinel - Präzisions-Skalierer für XAUUSD Überblick Gold Sentinel ist ein Expert Advisor, der für strukturiertes Scalping auf XAUUSD entwickelt wurde. Er wendet eine adaptive Ausbruchserkennung und ein systematisches Risikomanagement an, um eindeutige Handelsbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit im volatilen Umfeld von Gold zu identifizieren. Das System arbeitet konsistent und zurückhaltend und konzentriert sich auf eine präzise Ausführung und nicht auf Overtrading. Hauptmerkmale Präzis
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Breakout Master Strategy ist ein präzisionsgefertigter Long-Only Expert Advisor, der von bullischen Ausbrüchen bei Indizes und Rohstoffen wie Gold profitiert. Es ist der eigentliche Motor, der hinter der öffentlich getrackten Darwinex-Strategie EWLT steckt - echtes Geld, echte Ergebnisse und jetzt auch für die Automatisierung auf Ihrem MetaTrader 5-Terminal verfügbar. Dies ist kein Grid oder Martingale EA. Es handelt sich um eine regelbasierte Strategie, die auf Preisaktionen und Momentum basier
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
VTech 3in1 Gold EA
Hasmukh B Kholia
Experten
VTech 3in1 EA - GOLD Edition ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert Grid-, Hedge- und Martingale-Strategien mit fortschrittlichen Filtern und intelligenten Kontrollfunktionen und bietet Ihnen eine starke Performance in trendigen, schwankenden und seitwärts tendierenden Goldmärkten. Hinweis: Dieser EA ist nur für den XAUUSD (Gold) konzipiert. Er funktioniert möglicherweise nicht mit anderen Instrumenten. Hauptmerkmale: 50 Buy +
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experten
EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experten
Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experten
Dieser einfache Grid-Trading-EA platziert Limit-Kaufaufträge oder Kauf-Stopp-Aufträge mit Gewinnmitnahme bei jedem Schritt auf der Grundlage der angegebenen Preisspanne. Der Benutzer muss die folgenden Einstellungen vornehmen: inputUpperRange - Dies definiert den Höchstpreis. Standardwert ist Ask + 1000 Punkte. inputLowerRange - Hier wird der untere Preis festgelegt, Standardwert ist Ask - 1000 Punkte . inputGridLevels - Hier wird die Anzahl der Level (oder Orders) festgelegt, die innerhalb des
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Willkommen in der Welt des Präzisionshandels! Der CrossPulse EA ist mit einer detaillierten Handelslogik ausgestattet, um Ihnen, dem Händler, ein dynamisches und anpassbares Werkzeug an die Hand zu geben. Mit einem Preis von nur $65 ist dieser EA für diejenigen gedacht, die ihre Handelsstrategien selbst verfeinern und optimieren möchten. Bitte beachten Sie, dass CrossPulse nicht voroptimiert ist - es ist so aufgebaut, dass es eine Grundlage für Ihre Optimierung bietet und Ihnen die volle Kontro
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
GoldStorm Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie Fractal Trading System Überblick GoldStorm Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und fortschrittliche Fractal-Breakout-Strategien verwendet. Das System kombiniert drei unabhängige Handelsstrategien, die zusammenarbeiten, um verschiedene Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale Multi-Strategie-Architektur Strateg
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
Cloud DCA Pro EA - Fortgeschrittenes Ichimoku DCA Handelssystem Produkt-Übersicht Cloud DCA Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der die Ichimoku Kinko Hyo-Analyse mit einer intelligenten Dollar Cost Averaging-Strategie kombiniert. Entwickelt für den systematischen, emotionsfreien Handel ohne traditionelle Stop-Losses. Hauptmerkmale Keine Stop-Loss-Strategie - Verwendet intelligente DCA-Levels anstelle von harten Stopps Ichimoku-Wolkenanalyse - Professionelle Trenderkennung und Filterung
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
FlashXbestEA - Professionelles Williams %R Grid Handelssystem Revolutionäre DCA-Strategie mit fortschrittlicher Marktintelligenz FlashXbestEA stellt die nächste Generation des automatisierten Grid-Trading dar und kombiniert die Williams %R Momentum-Analyse mit hochentwickelten Dollar Cost Averaging (DCA) Techniken. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise mehrere Positionen unter Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Kapital durc
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro: Die ultimative Kommandozentrale für MT5 Verwandeln Sie Ihr Terminal in eine professionelle Trading-Station Trading Dashboard Pro ist ein umfassendes Tool für Risikomanagement und Kontoanalyse. Es bündelt wichtige Marktdaten und Kennzahlen zur Kontogesundheit in einer eleganten Oberfläche, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Entscheidungen zu treffen. WARUM SIE DIESES DASHBOARD BRAUCHEN 1. Für Prop-Trading-Firmen (FTMO, MFF usw.)
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Indikatoren
RSI Advanced - Verbessern Sie Ihre Analysen und Handelssignale mit hohem Potenzial Überblick RSI Advanced ist ein leistungsfähiger benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihre technische Analyse verbessern und zuverlässige Handelssignale liefern soll. Dieser Indikator integriert einen standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) mit einem ausgeklügelten System von gleitenden Durchschnitten (MA) und Bollinger Bändern (BB), die direkt auf die RSI-Daten angewendet werden. Darüber hinau
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
Magic Order Manager EA v1.02 - Professioneller Handelsassistent Intelligentes Positionsmanagement-Tool mit Auto-Take-Profit-System Produkt-Beschreibung Magic Order Manager ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsgewinne durch intelligente Automatisierung und Risikokontrolle zu optimieren. Dieses Positionsmanagement-Tool bietet automatische Gewinnmitnahmen auf der Grundlage von anpassbaren Regeln bei gleichzeitiger umfassender Risikoüberwachung. Wichtigste Merkmale
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Utilitys
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Fortgeschrittenes Handelsmanagement-Dienstprogramm (WICHTIG: Dies ist ein Handelsmanagement-Dienstprogramm, KEIN automatisches Handelssystem. Es schließt auf intelligente Weise bestehende Positionen, um den Drawdown zu reduzieren; es eröffnet KEINE neuen Trades). Haben Sie Probleme mit dem Drawdown und der manuellen Verwaltung komplexer, gegenläufiger Positionen? Wir stellen Ihnen den Smart Order Hedging EA MT5 Pro vor, ein leistungsfähiges Dienstprogramm, das a
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
PosiOptimizer EA - Smart Hedging Positionsoptimierung Überblick PosiOptimizer EA ist ein hochentwickeltes Positionsmanagement-Tool zur Optimierung von Hedging-Strategien durch intelligentes Schließen von gegenläufigen Orderpaaren. Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen wie K-Means-Clustering, Hash-Maps und Sharpe-Ratio-Analysen, um die optimalsten Positionspaare zu identifizieren und zu schließen und dabei einen kontrollierten Drawdown und die gewünschten Kauf-/Verkaufsverh
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Utilitys
EA Performance Monitor - Ihr Trading Command Center Überblick EA Performance Monitor ist ein umfassendes Überwachungstool für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Übersicht über alle Expert Advisors bietet, die in Ihren Charts laufen. Dieses Dienstprogramm zeigt Leistungsmetriken, Risikobewertung und Kontostatus in einem zentralen Dashboard an und ermöglicht so ein effizientes Portfoliomanagement und fundierte Entscheidungen. Wichtigste Merkmale Mission Control Dashboard Verwandeln Sie Ihren Trading
Trading Dashboard Pro MT4
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro MT4: Die ultimative Kommandozentrale Modernisieren Sie Ihr klassisches MetaTrader 4 Terminal sofort Trading Dashboard Pro MT4 ist nicht nur ein Indikator, sondern ein umfassendes Dienstprogramm für das Risikomanagement und die Kontoanalyse, das speziell entwickelt wurde, um die klassische MT4-Plattform mit den Möglichkeiten der modernen Analytik auszustatten. Es wurde für professionelle Händler, Prop-Firm-Kandidaten (FTMO, MFF, The Funded Trader) und ernsthafte Scalpe
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experten
Enhanced Candlestick DCA EA - Professionelle Handelsstrategie Beschreibung Der Enhanced Candlestick DCA EA ist ein hochentwickeltes Multi-Strategie-Handelssystem, das die Analyse japanischer Candlestick-Muster mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) Positionsmanagement kombiniert. Dieser EA wurde mit Blick auf Sicherheit und Rentabilität entwickelt und passt sich durch sein intelligentes Einstiegssystem und sein umfassendes Risikomanagement dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
XSmartPro EA - Professionelles Grid-Handelssystem Intelligentes bidirektionales DCA-Grid mit erweiterten Sicherheitsfiltern Übersicht XSmartPro EA ist ein professionelles Grid DCA (Dollar Cost Averaging) Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die einen sicheren und effizienten Devisenhandel wünschen. Der EA verwendet eine intelligente bidirektionale Grid-Strategie in Kombination mit fortschrittlichen technischen Filtern, um Einstiegspunkte zu optimieren und Ihr Konto zu schützen. Haupt
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension