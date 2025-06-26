XSmart Pro EA MT5

XSmartPro EA - Professionelles Grid-Handelssystem

Intelligentes bidirektionales DCA-Grid mit erweiterten Sicherheitsfiltern

Übersicht

XSmartPro EA ist ein professionelles Grid DCA (Dollar Cost Averaging) Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die einen sicheren und effizienten Devisenhandel wünschen. Der EA verwendet eine intelligente bidirektionale Grid-Strategie in Kombination mit fortschrittlichen technischen Filtern, um Einstiegspunkte zu optimieren und Ihr Konto zu schützen.

Hauptmerkmale

Smart Grid DCA System

Bidirektionales Grid eröffnet automatisch KAUF-Aufträge in Aufwärtstrends und VERKAUF-Aufträge in Abwärtstrends. Flexibler DCA-Multiplikator verwendet progressive Losgrößenerhöhung mit geometrischer Progression (Standard 1,05x). Dynamic Step System verwendet ein zweistufiges System mit Step1 bei 200 Punkten und Step2 bei 300 Punkten. Die Maximum Order Control ermöglicht konfigurierbare maximale DCA-Orders bis zu 50 Orders.

Erweiterte technische Filter

Der EMA-Trend-Filter verwendet den EMA (Standard 34-Perioden auf D1), um die Marktrichtung zu bestimmen. Der RSI-Sicherheitsfilter greift nur ein, wenn der RSI extreme Bedingungen bestätigt (überverkauft unter 25, überkauft über 75). Intelligente Einstiegslogik platziert KAUFEN nur bei Aufwärtstrend und überverkauftem RSI, VERKAUFEN nur bei Abwärtstrend und überkauftem RSI. Die Trendwechselerkennung wechselt automatisch die Richtung, wenn sich der Trend umkehrt.

Risikomanagement & Sicherheit

Individuelles Take Profit-Ziel: Standardmäßig $0,25 Gewinn für jede Order. Positive DD Target schließt alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn $5 erreicht. Trailing Stop bietet einen optionalen Trailing Stop mit anpassbarer Aktivierung und Stufe. Margin Defense reduziert automatisch die Losgrößen, wenn das Margin-Level unter den Schwellenwert fällt. Counter Order Protection umfasst ein intelligentes Gegenorder-System mit konfigurierbarem Multiplikator.

Zeit- und Session-Management

Der Filter für die Handelszeiten ist für 07:00-15:30 GMT (Überschneidung von London und NY) optimiert. Die neue Option "Bar Check" ermöglicht die Prüfung auf neue Orders nur bei neuen M1-Bars. Market Session Detection erkennt automatisch die Marktbedingungen und passt sich diesen an.

Geld-Management

Umfassender Money Check prüft vor jeder Order, ob ausreichend Geld vorhanden ist. Progressive Lot-Reduktion reduziert automatisch die Lotgröße, wenn die Marge nicht ausreicht. Volume Normalization stellt sicher, dass alle Aufträge den Anforderungen des Brokers entsprechen. Account Protection bietet mehrere Sicherheitsebenen, um Kontobeschädigungen zu verhindern.

Eingabe-Parameter

Allgemeine Einstellungen

Startlot (0,01) - Anfängliche Lotgröße für die erste Order

Magic Number (7770) - Eindeutige Kennung für EA-Aufträge

Einzelne Order TP (USD) (0.25) - Gewinnziel der einzelnen Order in USD

Positive DD-Schwelle zum Schließen aller (USD) (5) - Gesamtgewinnschwelle zum Schließen aller Positionen

Lot-Multiplikator für Counter-Order (x Gesamt-Lots) (0) - Multiplikator für Counter-Trend-Orders

Nur bei neuem M1-Balken auf neue Orders prüfen (true) - Option zur Prüfung bei neuem Balken

Grid-Einstellungen

DCA-Multiplikator (für alle Orders) (1.05) - Losgrößenmultiplikator für DCA-Progression

Step1 distance (points) (200) - Anfänglicher Schrittabstand zwischen Aufträgen

Step2-Abstand (Punkte) (300) - Erweiterter Schrittabstand für spätere Aufträge

Anzahl der Aufträge vor dem Wechsel zu Schritt2 (5) - Anzahl der Aufträge vor dem Wechsel zu größeren Schritten

Maximale Anzahl von DCA-Orders (50) - Maximal zulässige Gesamtanzahl von DCA-Orders

EMA-Trend-Filter

EMA-Zeitrahmen (D1) - Zeitrahmen für die EMA-Trendberechnung

EMA Periode (34) - Gleitende Durchschnittsperiode für die Trenderkennung

EMA Applied Price (CLOSE) - Für die EMA-Berechnung verwendeter Preistyp

RSI-Filter

Use RSI Filter (true) - Aktiviert/deaktiviert den RSI-Sicherheitsfilter

RSI Timeframe (M15) - Zeitrahmen für die RSI-Berechnung

RSI Periode (14) - Periode des RSI-Indikators

RSI Overbought Level (75) - Oberer Schwellenwert für den überkauften Zustand

RSI Oversold Level (25) - Unterer Schwellenwert für den überverkauften Zustand

RSI Bar Shift (0=aktuell, 1=vorhergehend) (1) - Welcher Balken wird für die RSI-Berechnung verwendet?

Nachlaufender Stopp

Trailing-Stop verwenden (false) - Aktivieren/Deaktivieren der Trailing-Stop-Funktion

Trailing auslösen, wenn Gewinn erreicht (USD) (35.0) - Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing

Trailing-Schritt (USD) (5.0) - Schrittgröße für die Anpassung des Trailing-Stops

Zeitfilter GMT+0

Zeitfilter verwenden (true) - Aktivieren/Deaktivieren der Handelszeitenbeschränkung

Handelsstartzeit (HH:MM) (07:00) - Beginn der Handelssitzung

Handelsendezeit (HH:MM) (15:30) - Ende der Handelssitzung

Margin-Verteidigung

Aktivieren/Deaktivieren des Margin-Schutzes (false) - Aktivierung des Margin-Schutzsystems

Margin-Level zur Aktivierung der Verteidigung (%) (500) - Margin-Schwelle für die Aktivierung der Verteidigung

DCA-Multiplikator-Reduzierung (%) (20.0) - Reduzierung der Losgröße bei aktivierter Verteidigung

Detaillierte Protokolle aktivieren (false) - Detaillierte Operationsprotokolle anzeigen

Handelsstrategie

Die Trenderkennung verwendet den EMA, um die Marktrichtung zu bestimmen. Der sichere Einstieg erfolgt nur, wenn der RSI extreme Bedingungen bestätigt. Grid Expansion fügt Positionen in vorgegebenen Intervallen hinzu. Gewinnmitnahme schließt einzelne Orders bei Zielgewinn oder alle Orders bei positivem DD. Die Risikokontrolle setzt mehrere Sicherheitsmechanismen ein, um vor übermäßigem Drawdown zu schützen.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: Beliebig (EA funktioniert auf allen Zeitrahmen). Währungspaare: Die wichtigsten Paare (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, usw.). Konto-Typ: ECN oder Standard. Mindesteinlage: $1000 empfohlen. Risiko-Level: Konservativ bis moderat.

Wichtige Hinweise

Es wird dringend empfohlen, den RSI-Filter zu aktivieren, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Überwachen Sie die Marge und halten Sie eine ausreichende Marge für die DCA-Erweiterung. Die Handelszeiten sind für die Überschneidungen von London und NY optimiert. Testen Sie vor dem Live-Handel gründlich mit Backtesting. VPS wird für einen ununterbrochenen Betrieb empfohlen.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 | Strategie: Bidirektionales Grid DCA mit EMA/RSI-Filtern | Positionsmanagement: Progressive Losgröße mit Sicherheitsfiltern | Risiko-Ansatz: Mehrschichtiger Schutz mit Margin Defense

Professioneller Grid-Handel mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau.



