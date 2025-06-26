XSmart Pro EA MT5

XSmartPro EA - Professionelles Grid-Handelssystem

Intelligentes bidirektionales DCA-Grid mit erweiterten Sicherheitsfiltern

Übersicht

XSmartPro EA ist ein professionelles Grid DCA (Dollar Cost Averaging) Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die einen sicheren und effizienten Devisenhandel wünschen. Der EA verwendet eine intelligente bidirektionale Grid-Strategie in Kombination mit fortschrittlichen technischen Filtern, um Einstiegspunkte zu optimieren und Ihr Konto zu schützen.

Hauptmerkmale

Smart Grid DCA System

Bidirektionales Grid eröffnet automatisch KAUF-Aufträge in Aufwärtstrends und VERKAUF-Aufträge in Abwärtstrends. Flexibler DCA-Multiplikator verwendet progressive Losgrößenerhöhung mit geometrischer Progression (Standard 1,05x). Dynamic Step System verwendet ein zweistufiges System mit Step1 bei 200 Punkten und Step2 bei 300 Punkten. Die Maximum Order Control ermöglicht konfigurierbare maximale DCA-Orders bis zu 50 Orders.

Erweiterte technische Filter

Der EMA-Trend-Filter verwendet den EMA (Standard 34-Perioden auf D1), um die Marktrichtung zu bestimmen. Der RSI-Sicherheitsfilter greift nur ein, wenn der RSI extreme Bedingungen bestätigt (überverkauft unter 25, überkauft über 75). Intelligente Einstiegslogik platziert KAUFEN nur bei Aufwärtstrend und überverkauftem RSI, VERKAUFEN nur bei Abwärtstrend und überkauftem RSI. Die Trendwechselerkennung wechselt automatisch die Richtung, wenn sich der Trend umkehrt.

Risikomanagement & Sicherheit

Individuelles Take Profit-Ziel: Standardmäßig $0,25 Gewinn für jede Order. Positive DD Target schließt alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn $5 erreicht. Trailing Stop bietet einen optionalen Trailing Stop mit anpassbarer Aktivierung und Stufe. Margin Defense reduziert automatisch die Losgrößen, wenn das Margin-Level unter den Schwellenwert fällt. Counter Order Protection umfasst ein intelligentes Gegenorder-System mit konfigurierbarem Multiplikator.

Zeit- und Session-Management

Der Filter für die Handelszeiten ist für 07:00-15:30 GMT (Überschneidung von London und NY) optimiert. Die neue Option "Bar Check" ermöglicht die Prüfung auf neue Orders nur bei neuen M1-Bars. Market Session Detection erkennt automatisch die Marktbedingungen und passt sich diesen an.

Geld-Management

Umfassender Money Check prüft vor jeder Order, ob ausreichend Geld vorhanden ist. Progressive Lot-Reduktion reduziert automatisch die Lotgröße, wenn die Marge nicht ausreicht. Volume Normalization stellt sicher, dass alle Aufträge den Anforderungen des Brokers entsprechen. Account Protection bietet mehrere Sicherheitsebenen, um Kontobeschädigungen zu verhindern.

Eingabe-Parameter

Allgemeine Einstellungen

Startlot (0,01) - Anfängliche Lotgröße für die erste Order

Magic Number (7770) - Eindeutige Kennung für EA-Aufträge

Einzelne Order TP (USD) (0.25) - Gewinnziel der einzelnen Order in USD

Positive DD-Schwelle zum Schließen aller (USD) (5) - Gesamtgewinnschwelle zum Schließen aller Positionen

Lot-Multiplikator für Counter-Order (x Gesamt-Lots) (0) - Multiplikator für Counter-Trend-Orders

Nur bei neuem M1-Balken auf neue Orders prüfen (true) - Option zur Prüfung bei neuem Balken

Grid-Einstellungen

DCA-Multiplikator (für alle Orders) (1.05) - Losgrößenmultiplikator für DCA-Progression

Step1 distance (points) (200) - Anfänglicher Schrittabstand zwischen Aufträgen

Step2-Abstand (Punkte) (300) - Erweiterter Schrittabstand für spätere Aufträge

Anzahl der Aufträge vor dem Wechsel zu Schritt2 (5) - Anzahl der Aufträge vor dem Wechsel zu größeren Schritten

Maximale Anzahl von DCA-Orders (50) - Maximal zulässige Gesamtanzahl von DCA-Orders

EMA-Trend-Filter

EMA-Zeitrahmen (D1) - Zeitrahmen für die EMA-Trendberechnung

EMA Periode (34) - Gleitende Durchschnittsperiode für die Trenderkennung

EMA Applied Price (CLOSE) - Für die EMA-Berechnung verwendeter Preistyp

RSI-Filter

Use RSI Filter (true) - Aktiviert/deaktiviert den RSI-Sicherheitsfilter

RSI Timeframe (M15) - Zeitrahmen für die RSI-Berechnung

RSI Periode (14) - Periode des RSI-Indikators

RSI Overbought Level (75) - Oberer Schwellenwert für den überkauften Zustand

RSI Oversold Level (25) - Unterer Schwellenwert für den überverkauften Zustand

RSI Bar Shift (0=aktuell, 1=vorhergehend) (1) - Welcher Balken wird für die RSI-Berechnung verwendet?

Nachlaufender Stopp

Trailing-Stop verwenden (false) - Aktivieren/Deaktivieren der Trailing-Stop-Funktion

Trailing auslösen, wenn Gewinn erreicht (USD) (35.0) - Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing

Trailing-Schritt (USD) (5.0) - Schrittgröße für die Anpassung des Trailing-Stops

Zeitfilter GMT+0

Zeitfilter verwenden (true) - Aktivieren/Deaktivieren der Handelszeitenbeschränkung

Handelsstartzeit (HH:MM) (07:00) - Beginn der Handelssitzung

Handelsendezeit (HH:MM) (15:30) - Ende der Handelssitzung

Margin-Verteidigung

Aktivieren/Deaktivieren des Margin-Schutzes (false) - Aktivierung des Margin-Schutzsystems

Margin-Level zur Aktivierung der Verteidigung (%) (500) - Margin-Schwelle für die Aktivierung der Verteidigung

DCA-Multiplikator-Reduzierung (%) (20.0) - Reduzierung der Losgröße bei aktivierter Verteidigung

Detaillierte Protokolle aktivieren (false) - Detaillierte Operationsprotokolle anzeigen

Handelsstrategie

Die Trenderkennung verwendet den EMA, um die Marktrichtung zu bestimmen. Der sichere Einstieg erfolgt nur, wenn der RSI extreme Bedingungen bestätigt. Grid Expansion fügt Positionen in vorgegebenen Intervallen hinzu. Gewinnmitnahme schließt einzelne Orders bei Zielgewinn oder alle Orders bei positivem DD. Die Risikokontrolle setzt mehrere Sicherheitsmechanismen ein, um vor übermäßigem Drawdown zu schützen.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: Beliebig (EA funktioniert auf allen Zeitrahmen). Währungspaare: Die wichtigsten Paare (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, usw.). Konto-Typ: ECN oder Standard. Mindesteinlage: $1000 empfohlen. Risiko-Level: Konservativ bis moderat.

Wichtige Hinweise

Es wird dringend empfohlen, den RSI-Filter zu aktivieren, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Überwachen Sie die Marge und halten Sie eine ausreichende Marge für die DCA-Erweiterung. Die Handelszeiten sind für die Überschneidungen von London und NY optimiert. Testen Sie vor dem Live-Handel gründlich mit Backtesting. VPS wird für einen ununterbrochenen Betrieb empfohlen.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 | Strategie: Bidirektionales Grid DCA mit EMA/RSI-Filtern | Positionsmanagement: Progressive Losgröße mit Sicherheitsfiltern | Risiko-Ansatz: Mehrschichtiger Schutz mit Margin Defense

Professioneller Grid-Handel mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau.


Empfohlene Produkte
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Experten
Dieses Expertenhandelstool nutzt den SuperTrend-Indikator mit einer leistungsstarken individuellen Optimierungsmetrik, um Händlern bei der Suche nach den besten Systemen mit niedriger Stagnation und hohem Nettogewinn zu helfen. Händler eröffnen eine Position (long oder short), wenn die Bar über oder unter der Indikatorlinie eröffnet wird. Sie können die Position verlassen, wenn der Preis das Signal umkehrt oder nicht verlassen und es auf der Grundlage von Risiken (Take Profit, Stop Loss) oder d
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem RSI-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experten
R1 Deep Seek EA – Die ultimative Präzisionshandelslösung! Wenn Sie nach einem hocheffizienten, konsistenten und nachhaltigen Handelsansatz auf dem Forex-Markt suchen, kombiniert mit einem fortschrittlichen, mathematisch gesteuerten Durchschnittssystem, dann ist R1 Deep Seek EA die perfekte Lösung für Sie! Was macht R1 Deep Seek EA einzigartig? R1 Deep Seek EA wurde mit einer intelligenten Strategie entwickelt, die präzise und kalkulierte Trades ausführt. Es platziert mehrere Kauf- und Verkauf
Origin Gold SonicR
Dinh Hoan Luu
Experten
Origin Gold Sonic R EA - Automatisierter Handel für XAU/USD (1H) Überblick Origin Gold Sonic R EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit XAU/USD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen unter Verwendung der Sonic R-Strategie. Dieser EA kombiniert auf intelligente Weise Trendanalysen, volumenbasierte Bestätigungen und dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, um mit Präzision in den Handel ein- und auszusteigen. Hauptmerkmale Vollautomatischer Handel - Führt Kauf- und Verkaufsauftr
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Experten
GoldXpert EA - Multi-Strategy Gold Trading Expert Advisor GoldXpert EA ist ein leistungsstarkes und vollautomatisches Handelssystem für den Goldhandel (XAU/USD). Es integriert mehrere Handelsstrategien, einschließlich Trendfolge, Scalping, Breakout und Mean Reversion, um sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. GoldXpert EA ist perfekt für Trader, die eine intelligente, anpassungsfähige und profitable Lösung für den Goldhandel suchen. Handelt nur mit XAUUSD. Funktioniert gut in TF - M30
EA Solution 500
Thales Uchoa Da Costa Sobrinho
Experten
EA Solution 500 ist ein operativer Assistent, der für Mini-Indice-Operationen entwickelt wurde. Dieser Algorithmus verwenden gleitende Durchschnitte und Oszilatoren, tun Operationen mit excelence in Trends und Umkehrungen. Tests sind in Handelssitzungen seit 2020 getan, dieser Algorithmus zeigte eine 600% Rückkehr, Erlangung 2000 Punkte der maximalen Gewinn und 1250 der maximalen Verlust, beide Tagebuch, Realisierung nur 2-4 Trades pro Tag.
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Breakout Master Strategy ist ein präzisionsgefertigter Long-Only Expert Advisor, der von bullischen Ausbrüchen bei Indizes und Rohstoffen wie Gold profitiert. Es ist der eigentliche Motor, der hinter der öffentlich getrackten Darwinex-Strategie EWLT steckt - echtes Geld, echte Ergebnisse und jetzt auch für die Automatisierung auf Ihrem MetaTrader 5-Terminal verfügbar. Dies ist kein Grid oder Martingale EA. Es handelt sich um eine regelbasierte Strategie, die auf Preisaktionen und Momentum basier
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Gold Hedging Scalper Mt5
Harsh Tiwari
Experten
**2025 Hedging Scalper - Handelspräzision der nächsten Generation** Der **2025 Hedging Scalper** ist ein hochmoderner Trading Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die in volatilen Märkten eine konstante Performance und Präzision erwarten. Er wurde mit fortschrittlichen Algorithmen entwickelt und kombiniert **Scalping- und Hedging-Strategien**, um von Marktschwankungen bei minimalem Risiko zu profitieren. ### Hauptmerkmale: - **Dynamisches Scalping:** Identifiziert Mikrotrends und
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experten
Der Snake Sclaper EA ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine optimierte Breakout-Strategie verwendet. Für den Einstieg werden Stop-Orders verwendet, um die schnellstmögliche Ausführung zu gewährleisten. Der ausgelöste Trailing-Stop kann die Erträge schützen. Bitte testen Sie den EA zunächst in einem Demokonto. Wir empfehlen die Verwendung eines Brokers mit niedrigem Spread und eines VPS mit niedriger Latenzzeit. Dieser EA verwendet keine Grid- oder Martingale-Funktionalitäten ! Üb
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experten
Layer Grid Expert Advisor - Vollständige Produktbeschreibung ABSCHNITT 1: Überblick Ein System, das auf Struktur, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basiert Layer Grid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die mehr als nur Automatisierung wollen - sie suchen Systeme, die auf Struktur basieren, durch Intelligenz verfeinert werden und sich in der Praxis bewähren. Im Gegensatz zu EAs auf dem Massenmarkt, die auf starren, veralteten Vorlagen basieren, ist
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
Trend Master GOLD
Pran Gobinda Basak
Experten
Trend Master Gold EA ist eine automatisierte Handelssoftware, die für den Einsatz auf der MQL5-Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor verwendet eine Trendfolgestrategie, um Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu identifizieren. Der EA ist für die Arbeit auf dem 5M-Zeitrahmen konzipiert. Der Trend Master Gold EA verwendet eine Kombination aus technischen Indikatoren und Preisaktionsanalyse, um potenzielle Handels-Setups zu identifizieren. Der EA ist mit einem fortschrittlichen Mon
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROP FIRM READY! -> Set-Datei anfordern | Preis erhöht sich um 100$ nach jedem Kauf | Endpreis 999$ | Darwinex Zero Live Account - Link 100 Tausend Gewinn Firma Zuordnung Kontakt für weitere Informationen. Hauptmerkmale: Forward-Optimierung, Monte Carlo, Sequencial-Optimierung und Walk Forward Matrix Stresstest Verwendet Trailing-Stop und keinen festen TP, so dass der Gewinn nicht gedeckelt ist Symbol: NASDAQ M15 CFD oder Futures Kein Martingal & gridbasierter Handel. Kontaktieren Sie mich, um
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experten
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
Goldora
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Goldora EA ist ein präzises Handelssystem, das exklusiv für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und die Leistung intelligenter Automatisierung, Echtzeitanalyse und adaptiver Handelsausführung kombiniert. Goldora wurde für Händler entwickelt, die Beständigkeit und Kontrolle verlangen, und erkennt auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Scalping- und Swing-Gelegenheiten mithilfe fortschrittlicher Algorithmen, die auf die einzigartige Volatilität von Gold abgestimmt sind. Es passt sich dynamisch an
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
Experten
Zenth – Präzisionshandel mit Gewinnschutz Warum mit dem Durchschnitt zufrieden geben? Zenth ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist eine disziplinierte Handelsmaschine. Entwickelt für Händler, die kluge Risikogestaltung und strategische Ausführung priorisieren, bietet dieser EA eine saubere, leistungsstarke Handelslösung, die sich auf Konsistenz und den Schutz von Gewinnen konzentriert. Für Trader, die vorausdenken Wie es handelt:  Handelt basierend auf hochwahrscheinlichen Kerzenf
Musya EA MT5
Diana Gnasienko
Experten
Automated Trading Advisor for Financial Markets Unser Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das sich auf den Handel auf historisch wichtigen Niveaus konzentriert und eine ausgefeilte technische Analyse für präzise Markteinstiege nutzt. Er arbeitet mit nicht-trendenden Währungspaaren, die hoch korreliert sind, was stabile und vorhersehbare Gewinne garantiert. Advisor Features: Handel mit Paaren mit moderaten Renditen, perfekt geeignet für stabile Gewinne. Es wird empfohlen, ECN-Kon
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experten
Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.36 (22)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
GoldStorm Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie Fractal Trading System Überblick GoldStorm Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und fortschrittliche Fractal-Breakout-Strategien verwendet. Das System kombiniert drei unabhängige Handelsstrategien, die zusammenarbeiten, um verschiedene Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale Multi-Strategie-Architektur Strateg
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
Cloud DCA Pro EA - Fortgeschrittenes Ichimoku DCA Handelssystem Produkt-Übersicht Cloud DCA Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der die Ichimoku Kinko Hyo-Analyse mit einer intelligenten Dollar Cost Averaging-Strategie kombiniert. Entwickelt für den systematischen, emotionsfreien Handel ohne traditionelle Stop-Losses. Hauptmerkmale Keine Stop-Loss-Strategie - Verwendet intelligente DCA-Levels anstelle von harten Stopps Ichimoku-Wolkenanalyse - Professionelle Trenderkennung und Filterung
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
FlashXbestEA - Professionelles Williams %R Grid Handelssystem Revolutionäre DCA-Strategie mit fortschrittlicher Marktintelligenz FlashXbestEA stellt die nächste Generation des automatisierten Grid-Trading dar und kombiniert die Williams %R Momentum-Analyse mit hochentwickelten Dollar Cost Averaging (DCA) Techniken. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise mehrere Positionen unter Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Kapital durc
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro: Die ultimative Kommandozentrale für MT5 Verwandeln Sie Ihr Terminal in eine professionelle Trading-Station Trading Dashboard Pro ist ein umfassendes Tool für Risikomanagement und Kontoanalyse. Es bündelt wichtige Marktdaten und Kennzahlen zur Kontogesundheit in einer eleganten Oberfläche, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Entscheidungen zu treffen. WARUM SIE DIESES DASHBOARD BRAUCHEN 1. Für Prop-Trading-Firmen (FTMO, MFF usw.)
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Indikatoren
RSI Advanced - Verbessern Sie Ihre Analysen und Handelssignale mit hohem Potenzial Überblick RSI Advanced ist ein leistungsfähiger benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihre technische Analyse verbessern und zuverlässige Handelssignale liefern soll. Dieser Indikator integriert einen standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) mit einem ausgeklügelten System von gleitenden Durchschnitten (MA) und Bollinger Bändern (BB), die direkt auf die RSI-Daten angewendet werden. Darüber hinau
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
Magic Order Manager EA v1.02 - Professioneller Handelsassistent Intelligentes Positionsmanagement-Tool mit Auto-Take-Profit-System Produkt-Beschreibung Magic Order Manager ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsgewinne durch intelligente Automatisierung und Risikokontrolle zu optimieren. Dieses Positionsmanagement-Tool bietet automatische Gewinnmitnahmen auf der Grundlage von anpassbaren Regeln bei gleichzeitiger umfassender Risikoüberwachung. Wichtigste Merkmale
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Utilitys
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Fortgeschrittenes Handelsmanagement-Dienstprogramm (WICHTIG: Dies ist ein Handelsmanagement-Dienstprogramm, KEIN automatisches Handelssystem. Es schließt auf intelligente Weise bestehende Positionen, um den Drawdown zu reduzieren; es eröffnet KEINE neuen Trades). Haben Sie Probleme mit dem Drawdown und der manuellen Verwaltung komplexer, gegenläufiger Positionen? Wir stellen Ihnen den Smart Order Hedging EA MT5 Pro vor, ein leistungsfähiges Dienstprogramm, das a
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
PosiOptimizer EA - Smart Hedging Positionsoptimierung Überblick PosiOptimizer EA ist ein hochentwickeltes Positionsmanagement-Tool zur Optimierung von Hedging-Strategien durch intelligentes Schließen von gegenläufigen Orderpaaren. Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen wie K-Means-Clustering, Hash-Maps und Sharpe-Ratio-Analysen, um die optimalsten Positionspaare zu identifizieren und zu schließen und dabei einen kontrollierten Drawdown und die gewünschten Kauf-/Verkaufsverh
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Utilitys
EA Performance Monitor - Ihr Trading Command Center Überblick EA Performance Monitor ist ein umfassendes Überwachungstool für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Übersicht über alle Expert Advisors bietet, die in Ihren Charts laufen. Dieses Dienstprogramm zeigt Leistungsmetriken, Risikobewertung und Kontostatus in einem zentralen Dashboard an und ermöglicht so ein effizientes Portfoliomanagement und fundierte Entscheidungen. Wichtigste Merkmale Mission Control Dashboard Verwandeln Sie Ihren Trading
Trading Dashboard Pro MT4
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro MT4: Die ultimative Kommandozentrale Modernisieren Sie Ihr klassisches MetaTrader 4 Terminal sofort Trading Dashboard Pro MT4 ist nicht nur ein Indikator, sondern ein umfassendes Dienstprogramm für das Risikomanagement und die Kontoanalyse, das speziell entwickelt wurde, um die klassische MT4-Plattform mit den Möglichkeiten der modernen Analytik auszustatten. Es wurde für professionelle Händler, Prop-Firm-Kandidaten (FTMO, MFF, The Funded Trader) und ernsthafte Scalpe
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experten
Enhanced Candlestick DCA EA - Professionelle Handelsstrategie Beschreibung Der Enhanced Candlestick DCA EA ist ein hochentwickeltes Multi-Strategie-Handelssystem, das die Analyse japanischer Candlestick-Muster mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) Positionsmanagement kombiniert. Dieser EA wurde mit Blick auf Sicherheit und Rentabilität entwickelt und passt sich durch sein intelligentes Einstiegssystem und sein umfassendes Risikomanagement dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
Experten
Präzisionsgold PRO: Der institutionelle Ansatz für den algorithmischen XAUUSD-Handel Willkommen bei der Dokumentation zu PrecisionGold PRO , einem Handelssystem, das entwickelt wurde, um die dem Goldmarkt innewohnenden Volatilitätsprobleme zu lösen. Es handelt sich hierbei nicht um ein "Schnell-reich-werden"-Programm, sondern um einen disziplinierenden Algorithmus, der für ein ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde. Null-Kompromiss-Sicherheit: KEIN Raster. KEIN Martingal. KEINE Arbitrage
