Mean reversion automatic

Mean Reversion Automatic ist ein Handels-Bot für Menschen, die eine sichere Handelsautomatisierung wünschen. Basierend auf mehreren Filtern, die effiziente Trades machen. Entwickelt für die wichtigsten Forex. Adjustables Parameter availables. Machen Sie x3 in ein paar Monaten verlieren ein paar Penny, wie Sie auf dem Screenshot sehen können. Inklusive Geld-Management und Wachstum Compounding. Machen Sie Ihre Trades in völliger Sicherheit mit diesem Bot. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren
Empfohlene Produkte
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (2)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein professioneller Netzberater arbeitet an RSI-Indikatoren (Relative Strength Index). hat die Funktion, die Inanspruchnahme des Kontos durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPTIONEN: RSI_PERIOD - Zeitraum zur Berechnung des Relativen-Stärke-Index; UP_LEVEL - obere Grenze; DN_LEVEL - untere Grenze; RSI_TIMEFRAME - Zeitrahmen für die Berechnung; START_LOT - anfängliches L
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experten
Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Shinkiro DE40 Scalper: Präzises Scalping auf einem dynamischen Index Der Shinkiro DE40 Scalper ist ein automatisiertes Handelssystem, das potenzielle Handelsmöglichkeiten anhand der höchsten und niedrigsten Preisniveaus der letzten X Balken identifiziert. Dieses Expert Advisor (EA) konzentriert sich auf Konsistenz und Risikomanagement und erzielt die besten Ergebnisse
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
True Range Pro MT5
Smart Forex Lab.
5 (10)
Experten
Präzises Nachtscalping & Smart Grid System Der True Range Pro EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nachts handelt und die Preisreversion ausnutzt. Der EA handelt mit Limit-Orders mit Stop Loss und Take Profit. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD. Der True Range Pro wurde für die MetaTrader 4/5 Plattform entwickelt. Er ist einfach zu installieren und wird mit einer detaillierten Anleitung zur Einrichtung geliefert. Der EA ist für den Einsatz auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Fast and the Furious
Anton Chuev
Experten
Die Funktionsweise dieses Expert Advisors ist in erster Linie auf die Eliminierung unrentabler Positionen nach dem Martingale-Prinzip mit Neuberechnung des Loses je nach Marktsituation ausgelegt. Der EA verwendet gleitende Durchschnitte mit verschiedenen Perioden, um die Trendstärke und den Zeitpunkt für die Eröffnung eines Geschäfts zu bestimmen, sowie RSI, um die Eröffnung von Geschäften auf dem Höhepunkt eines Trends zu vermeiden. Die Lot-Berechnung erfolgt automatisch in Abhängigkeit vom akt
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
Crash Killer Pro
Guy Bertrand Djiozang Fopa
Experten
Crash Killer Pro Dieser Roboter unterstützt Sie automatisch beim Handel mit dem Crash-Index. Um Verluste zu vermeiden, müssen Sie jedoch wissen, wie man den Trend liest. Starten Sie den Roboter nur in eindeutigen Trendphasen, die entweder aufwärts oder abwärts verlaufen. Einige Empfehlungen: Überprüfen Sie den Trend mit einem 1-Stunden-Zeitrahmen Crash 1000 für Roboter empfohlen Zeitrahmen 1 Minute Mindestkapital 300 Sie können die Standardeinstellungen verwenden oder anpassen.
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experten
Extensiver wurde für den Handel mit beliebigen Märkten (Aktien, Forex, Rohstoffe, Futures, Kryptowährungen) entwickelt. Die Strategien werden auf der Grundlage verschiedener Preisaktionen entwickelt, die auf verschiedenen Fibonacci Extension Levels beobachtet werden. Produkt-Homepage: https: //www.mql5.com/en/market/product/51242 VORTEILE: Funktioniert auf jedem Markt und Zeitrahmen Mehrere Strategien in 4 Kategorien: Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Gleichzeitiger Handel auf einer
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
Experten
VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKTESTS! NACHRICHT MIR UND FORDERN SIE EINE 5-TAGE-DEMOVERSION DES EA HEUTE! Detroit Smash FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit USDCAD auf dem H1-Chart entwickelt wurde und der eine präzise Handelsausführung mit strukturiertem Risikomanagement verbindet. Er unterstützt sowohl dynamische als auch feste Losgrößen und ermöglicht es Händlern, das Engagement je nach Kontogröße und Risikopräferenz anzupassen und den Take-Profit zu definieren, um Gewinn
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
Argo Gold Edition MT5
Encho Enev
Experten
Hallo Trader! Ich stelle Ihnen Argo Gold Edition MT5 vor - einen Experten für den Goldhandel, der auf die Besonderheiten der Goldbewegungen auf den internationalen Märkten zugeschnitten ist. Die Grundlage seiner Logik ist, dass er profitablen Mustern folgt, die aus vergangenen Perioden stammen. Die mathematischen Algorithmen basieren auf der Korrelation zwischen den Werten der verwendeten Indikatoren und der entsprechenden Bewegung des Goldpreises. Der Experte ist auf der Grundlage der ARGO-Seri
M15 Scalping
Minh Phuong Phung
Experten
Ein professioneller Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5 , der eine Multi-Timeframe-Trendanalyse mit Breakout-Einstiegssignalen kombiniert . Der EA ist für alle Zeitrahmen und Währungspaare, einschließlich der wichtigsten Paare und XAUUSD , geeignet . Hauptmerkmale: 1. Multi-Timeframe-Analyse : Verwendet EMA-Indikatoren im aktuellen Zeitrahmen für Einstiegssignale Analysiert den Trend im höheren Zeitrahmen zur Bestätigung der Richtung Konfigurierbarer höherer Zeitrahmen ( Standard: H1) Funkt
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experten
Alpha B3 Renko Trader ist ein spezialisierter Roboter für den Handel mit dem Bovespa B3 (Mini-Index und Mini-Dollar), der die Candlestick-Analyse des Renko-Charts (intern berechnet, ohne grafische Darstellung) mit der Alpha B3-Strategie kombiniert. Mit dem Roboter können Sie die Größe des Renko-Chart-Bausteins für die Eingangssignale sowie die Anzahl der zu analysierenden Candlesticks festlegen. Sie können auch feste Stopps in Punkten festlegen. Außerdem können Sie Funktionen wie die Anzahl der
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experten
Advanced Trader MT5 ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der mit Hilfe des benutzerdefinierten Indikators "Trend for MT5" entwickelt wurde, den Sie hier finden können . Der Experte wurde auf AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD und USDCHF mit historischen Daten von vielen Jahren getestet, Sie können es auch mit echten Ticks Geschichte Daten auf MT5 Backtest-Plattform testen. Auch wenn Sie nicht 100% automatisch handeln wollen, können Sie es als ein gutes Werkzeug für den Handel verwenden, es gibt Paramete
Infinity Trend EA Multi Timeframe with RSI Filter
Tsuyoshi Uno
Experten
Kapitalschutz hat Priorität – Gewinne werden dennoch angestrebt Dieser Expert Advisor (EA) wurde mit dem Kapitalschutz als oberster Priorität entwickelt und erreichte in Backtests ein durchschnittliches jährliches Wachstum von +24,5% (abhängig von den Bedingungen). Dank vier robuster Filter, einschließlich Range-Erkennung , generiert der EA lediglich 0 bis wenige hochselektive Trades pro Monat . Er sorgt für langfristige Stabilität und wechselt nach Erreichen des täglichen Gewinnziels oder in P
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experten
VR Smart Grid ist ein vollständiger Trading-Berater für MetaTrader 4 und MetaTrader 5, der auf der klassischen Grid-Trading-Strategie basiert. Der Roboter öffnet Positionen eigenständig, verwaltet sie und schließt sie teilweise, wodurch ein effizientes Auftragsraster entsteht, das sich an Marktveränderungen anpasst. Nach 15 Jahren Entwicklung hat der Berater Tausende von Variationen und Tests durchlaufen — dies ist das Ergebnis einer systematischen Verbesserung auf realen und Demo-Konten. Set-Da
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
Experten
Zenth – Präzisionshandel mit Gewinnschutz Warum mit dem Durchschnitt zufrieden geben? Zenth ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist eine disziplinierte Handelsmaschine. Entwickelt für Händler, die kluge Risikogestaltung und strategische Ausführung priorisieren, bietet dieser EA eine saubere, leistungsstarke Handelslösung, die sich auf Konsistenz und den Schutz von Gewinnen konzentriert. Für Trader, die vorausdenken Wie es handelt:  Handelt basierend auf hochwahrscheinlichen Kerzenf
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experten
Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Experten
Poltergeist FX ist ein Expert Advisor (EA), der für GBPUSD auf dem H1-Chart entwickelt wurde und sowohl dynamische als auch feste Losgrößen sowie fortschrittliche Risikomanagement-Tools integriert. Er nutzt ATR-basierte Stop-Loss-, Break-Even-Schutz-, Trailing-Stop- und Profit-Locking-Mechanismen, um die Handelsausführung zu optimieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu steuern. Der EA unterstützt bis zu 100 offene Positionen und bietet Kontosicherheitsmaßnahmen wie maximale Spread-Filter,
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Experten
Entdecken Sie intelligentes und professionelles Trading mit Tabow 3.1 Tabow 3.1 ist ein präzise entwickelter Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, mögliche Hochs und Tiefs mithilfe des Awesome Oscillators zu identifizieren. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind—basierend auf Schwellenwerten, deren Veränderungen und weiteren Kriterien—für qualitativ hochwertige Einstiegssignale. Der EA öffnet jeweils nur einen Trade und nutzt fein abgestimmte Take-Profit- (
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Weitere Produkte dieses Autors
Eldry extreme oscillator
Samuel Bedin
Indikatoren
Eldry extreme ist ein effizienter Oszillator, der gute Einstiegspunkte bietet. Ähnlich wie die Stochastik, aber leistungsfähiger. Folgen Sie Trends mit hoher Genauigkeit Signale, die durch Crossover. Machen Sie Ihre Tades Positionen mit mehr Vertrauen. Anpassbar an alle Zeitrahmen und charts.just fügen Sie die Datei in MQL5/Indikatoren auf mt5 und genießen. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.
FREE
Quantum bot
Samuel Bedin
Experten
Quantum Bot für den Forex-Handel entwickelt. Test auf eur/usd gibt gute Renditen. auf der Grundlage mehrerer Indikatoren gehören Risikomanagement. beste Zeitrahmen 1h; 4h. dieser Bot wurde Backtesting für das vergangene Jahr und gibt 2000% Rückkehr Gewinn. keine versteckten verlorenen Trades im Code. Einstellungen sind customizables, um Ihnen eine bessere Erfahrung des Handels. kontaktieren Sie mich für weitere Details oder Installationsanleitung
Edry Automatic
Samuel Bedin
Experten
Edry Automatic basiert auf dem Edry Extrem Oscillator. Dieser Indikator ist sehr effizient im Handel und nicht sehr bekannt, was ein positiver Punkt ist, um gute Einstiegsmöglichkeiten zu finden. Multi timeframes verfügbar. Beste Ergebnisse auf den wichtigsten Devisenmärkten. Inklusive Geldmanagement und Handelsparameter. Die Ergebnisse beim Backtesting sind ohne Trailing-Stop besser. Es kann Ihre Investition in ein paar Monaten verdoppeln. zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.
Elliott Wave automatic
Samuel Bedin
Experten
Dieser Handels-Bot basiert auf der Elliott-Wellen-Theorie. Entwickelt für die wichtigsten Forex. beste Leistung in h1 auf EUR/USD. vollständig einstellbare Parameter mit Geld-Management und Wachstum Gewinne Compounding. Bis zu 500% in sechs Monaten, wie Sie auf Backtest sehen können. Leistung und fiability, wird dieser Bot geben Ihnen mehr Vertrauen in den Handel. Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren.
Predictive signals resonance
Samuel Bedin
Experten
Predictive Signal Resonance ist ein mql5 EA, der MACD und Resonanztheorie kombiniert. Diese Kombination ist sehr effektiv und genau. Customizables Einstellungen. Fokus auf Majors Forex, diese ea wurde Backtesting auf eur usd 1h Zeitrahmen. Gibt 2000% Rückkehr für das letzte Jahr. Rote und grüne Pfeile werden unter dem Chart angezeigt. Die EA ist ein All-in-One-Automatisierung von dieser Logik. Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren.
Predictive predilection
Samuel Bedin
Indikatoren
Wer möchte nicht die Marktpreise vorhersagen? Dieser Indikator gibt Ihnen mehr Vertrauen, um eine Position einzunehmen. Er gibt Ihnen Warnungen mit einem Prozentsatz der Chance, dass die nächste Kerze bärisch oder bullisch sein könnte. Natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können versuchen.... Sie können den Prozentsatz anpassen, um einen präziseren Filter zu erhalten. Zögern Sie nicht, mich für Informationen zu kontaktieren.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension