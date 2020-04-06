PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA

PrecisionGold PRO：XAUUSD 算法交易的机构级方案

欢迎查阅 PrecisionGold PRO 文档，这是一款专为解决黄金市场固有波动问题而设计的交易系统。这不是一个“快速致富”的工具；它是为严肃的资本增长而设计的纪律执行算法。

✅ 零妥协的安全： 无网格 (No Grid)。无马丁格尔 (No Martingale)。无套利。 💎 核心理念： “基于市场结构的狙击手入场”。

📊 第 1 部分：“狙击手”逻辑解码

大多数黄金 EA 之所以失败，是因为它们试图猜测市场方向或通过加倍下注来挽回损失。PrecisionGold PRO 与众不同。它依赖于源代码中严格编写的**“三因素融合模型”**。

1. 宏观趋势过滤器 (H4 时间框架) 在寻找交易之前，EA 使用双指数移动平均线系统 (EMA 50 & EMA 200) 扫描更高的时间框架 (H4)。

看涨情景： 如果 价格 > EMA 50 > EMA 200，EA 进入“仅买入模式”。

看跌情景： 如果 价格 < EMA 50 < EMA 200，EA 进入“仅卖出模式”。

优势： 这防止了 EA 在顶部买入或在底部卖出。它迫使系统跟随机构资金流向，而不是与其对抗。

2. 微观入场触发器 (H1 分形突破) 我们不在“当前价格”入场。我们在 H1 图表上的特定比尔·威廉姆斯分形 (Fractal) 水平放置挂单 (Buy Stop / Sell Stop)。

为什么选择分形？ 5 根 K 线的分形高点代表经过验证的阻力位。通过在该水平略上方放置 Buy Stop，我们仅在价格凭借动量 突破 时才入场。

假突破保护： 如果价格触及该水平但未能突破，则订单永远不会触发。EA 会清理这些“陈旧”订单以保持图表整洁。

3. 动量验证 (ADX 过滤器) 黄金经常进入长时间的横盘整理期。这就是趋势 EA 亏钱的地方。

过滤器： EA 利用平均趋向指数 (ADX)。

规则： 如果 ADX < 20，严禁交易。我们只在有波动时出击。

🛡️ 第 2 部分：数学风险架构

您的资金就是您的库存。PrecisionGold PRO 使用动态的、自我调整的风险模型来保护它。

💎 ATR “呼吸空间”机制 黄金波动很大。固定的止损 (例如 50 点) 是危险的。

动态止损 (SL)： 计算公式为 2.5 x ATR (平均真实波幅)。

动态获利 (TP)： 计算公式为 5.0 x ATR 。

结果： 系统适应市场的脉搏。在平静的市场中，止损较紧。在剧烈的新闻事件中，止损会自动扩大以避免止损猎杀。

💎 智能保证金检查 (v1.25 新功能) 我们重写了执行引擎。在发送任何订单之前，EA 会执行**“飞行前安全检查”**：

检查经纪商的杠杆。 计算交易所需的精确保证金。 将其与您的可用保证金进行比较。 操作： 如果 所需保证金 > 可用保证金 ，交易立即中止。这防止了可怕的“错误 134：资金不足”并保护您的账户免受过度杠杆影响。

💎 自动手数缩放 您不需要使用计算器。

只需设置 RiskPerTrade = 1.0 (1%)。

EA 计算公式： (账户余额 * 0.01) / (止损距离点数 * 点值) 。

结果： 无论止损是 50 点还是 100 点，您的资金风险始终保持在余额的 1%。

💰 第 3 部分：资金路线图与建议

为了帮助您规划投资之旅，请遵循以下分级建议：

🟢 第 1 级：“测试者” ($200 - $500)

目标： 验证和低风险测试。

配置： 设置 RiskPerTrade = 0.0 和 MinLotSize = 0.01 。

策略： 使用固定的 0.01 手。这允许 EA 以最小的回撤执行其策略。非常适合美分账户或小型 ECN 账户。

🟡 第 2 级：“建设者” ($500 - $2,500)

目标： 复利增长。

配置： 设置 RiskPerTrade = 1.0 。

策略： 让自动手数功能发挥作用。随着您的余额从 500 美元增长到 1000 美元，EA 将自动增加手数。如果您遇到回撤，它会自动减小手数以保护本金。

🔴 第 3 级：“专业人士” ($2,500+)

目标： 创收和自营公司挑战 (Prop Firm)。

配置： RiskPerTrade = 0.5 到 1.0 。

策略： 专注于一致性。硬止损和周末过滤器使该 EA 符合大多数自营公司 (FTMO, MFF 等) 的规则。

⚙️ 第 4 部分：参数字典

=== Strategy Settings (策略设置) ===

MagicNumber： 唯一 ID，允许您在同一账户上运行多个 EA。

TradeComment： 标记您的交易 (例如 "PrecisionGold")。

MaxSpread： (默认：40)。对黄金至关重要： 如果您的经纪商在新闻期间点差很高，请将其增加到 50 或 60 以确保交易执行。

=== Risk Management (风险管理) ===

RiskPerTrade： 每笔交易的风险百分比。设置为 0 以使用固定手数。

UseEquity： (True/False)。如果为 True，风险基于净值计算。

MaxLotSize： 防止意外大额交易的安全上限。

=== Entry Settings (入场设置) ===

FractalLookback： 扫描支撑/阻力位的 K 线数量。

EntryOffset： 挂单在分形上方/下方的缓冲距离 (点数)。

=== Dashboard Settings (仪表板设置) ===

ShowDashboard： 显示专业信息面板 (利润、趋势、点差、状态)。

❓ 常见问题解答 (FAQ)

问：为什么 EA 不是每天都交易？ 答：PrecisionGold PRO 是狙击手，而不是机关枪。它过滤掉低概率的市场条件。如果 H4 趋势平坦或 ADX 低，它会等待。耐心会有回报。

问：我需要 VPS 吗？ 答：是的。 EA 实时管理移动止损和挂单。低延迟 VPS (<20ms) 确保您获得最佳入场价格。

问：我可以将其用于 EURUSD 等其他货币对吗？ 答：逻辑 (分形 + 趋势) 是通用的，但默认设置 (ATR 乘数) 针对 XAUUSD 的波动性进行了优化。对于其他货币对，您需要优化设置文件。

⚠️ 免责声明： 交易 XAUUSD 涉及重大风险。PrecisionGold PRO 在回测中的过往表现并不预示实盘交易的未来结果，因为点差和滑点存在差异。请务必先使用模拟账户。