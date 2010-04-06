SMC Gold Pro

SMC GOLD PRO - Zielgerichtete institutionelle Liquidität mit adaptiver Architektur

ist ein exklusiv für den XAUUSD (Gold) entwickelter Handelsalgorithmus mit institutioneller Qualität. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs arbeitet SMC Gold Pro völlig ohne traditionelle SMC-Indikatoren und ohne klassische Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels, die auf festen Pips oder ATR-Berechnungen basieren - stattdessen liest er die rohe Preisstruktur so, wie es professionelle Händler bei großen Banken und Hedgefonds tun.

Unser Ziel ist einfach: konsistente, realistische Rentabilität auf Live-Konten, nicht auf Marketing-Screenshots. Echtzeit, echtes Geld, langfristig

Live-Signal: https: //www.mql5.com/de/signals/2352992

Das Herzstück ist die Adaptive Engine: SMC Gold Pro erkennt automatisch das aktuelle Marktregime und passt alle Parameter in Echtzeit an. Alle paar Stunden optimiert sich das System selbstständig neu - eine manuelle Optimierung durch den Anbieter oder Nutzer ist nicht erforderlich. Was früher ein ständiges Nachjustieren erforderte, erledigt SMC Gold Pro völlig selbstständig.

Reine Price Action, keine MA-Crossovers. Keine Oszillator-Divergenzen. Keine überkauften Zonen. Kein RSI, MACD oder andere klassische Indikatoren. Nur die Sprache des Marktes selbst - Liquidität, Struktur, Ineffizienzen - die Spuren der institutionellen Aktivität.

SMC Gold Pro wurde für die Bedingungen des Live-Marktes entwickelt, nicht für beeindruckende Backtest-Kurven. Aufgrund seiner adaptiven, selbstoptimierenden Architektur kann er nicht überoptimiert oder an historische Daten angepasst werden. Das bedeutet: Erwarten Sie keinen 10-Jahres-Backtest mit unrealistischen Aktienkurven und Gewinnquoten von 90 % - das sind die Markenzeichen von Systemen, die im Live-Handel versagen.

Wichtiger Hinweis zum Backtesting: SMC-Strategien spiegeln die aktuelle Marktmikrostruktur und das institutionelle Verhalten wider, das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Daher sind Backtests über viele Jahre (5-10+) nicht realistisch und können irreführend sein. Dieser EA wird monatlich unter Verwendung eines rollierenden 12-Monats-Fensters optimiert, um sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Plug & Play - Null Konfiguration

SMC Gold Pro ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Keine Optimierung erforderlich. Keine Parametereinstellung. Keine Strategie-Tester-Sitzungen. Schließen Sie ihn einfach an Ihren XAUUSD-Chart an - und fertig. Die Adaptive Engine kümmert sich um alles andere und optimiert sich alle paar Stunden neu, um mit den aktuellen Marktbedingungen Schritt zu halten.

Künftige Verbesserungen werden über regelmäßige Updates bereitgestellt - Ihr EA entwickelt sich automatisch weiter, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Hauptmerkmale:

  • Entwickelt für Gold (XAUUSD) - hohe Volatilität, hohe Präzision

  • Adaptive Architektur - selbstoptimierende Parameter alle paar Stunden

  • Null-Indikator-Design - keine klassischen Indikatoren, reine Preisanalyse

  • Keine festen SL/TP - keine pip-basierten oder ATR-basierten statischen Levels

  • Feiertagskalender - automatische Pause während der Feiertage, um geringe Liquidität zu vermeiden

  • Wochenendschutz - integrierter Close on Friday & Weekend Filter zur Vermeidung von Gaps

  • Institutionelle Logik - handelt mit Smart Money, nicht gegen es

  • Live-First Design - optimiert für reale Märkte, nicht für Backtests

  • Keine Kurvenanpassung - was Sie sehen, ist was Sie bekommen

  • Völlig autonom - keine Anbieter- oder Benutzeroptimierung erforderlich

  • Plug & Play - keine Einrichtung, einfach anschließen und handeln


Adaptive Engine - Zweidimensionale Analyse:

  • Marktstrukturanalyse - wertet Trendstärke und Schwungfrequenz über die letzten 50-100 Bars aus, um den aktuellen Marktcharakter zu verstehen

  • Volatilitätsdynamik - vergleicht die kurzfristige mit der langfristigen Volatilität, um Regimeverschiebungen in Echtzeit zu erkennen

  • Automatische Regime-Erkennung - identifiziert HIGH/LOW-Volatilität, TRENDING oder RANGING-Bedingungen und passt die Einstiegsschwellen und alle Kernparameter entsprechend an

  • Kontinuierliche Selbstoptimierung - kalibriert sich alle paar Stunden neu, ohne dass der Benutzer eingreifen muss


Risikomanagement:

  • Single Position Only - nur ein Handel zur Zeit, voller Fokus

  • Dynamische Risikokontrolle - strukturbasierte Ausstiege, keine festen Pip- oder ATR-Levels

  • Geringes Risiko - kein Grid, kein Martingal, kein Stacking


Anforderungen:

  • Mindesteinlage: $1.000 empfohlen (1:30 Hebelwirkung)

  • VPS empfohlen - für ununterbrochenen 24/5 Betrieb

  • Universelle Kompatibilität - alle Makler, alle Kontotypen (Standard, ECN, Cent)

  • Symbol: Nur XAUUSD,

  • Zeitrahmen: Nur H1

Voraussetzung: Bevor Sie den SMC Gold Pro EA auf dem XAUUSD H1 Chart laden, müssen Sie WebRequests im MT5 aktivieren.

Vorgehensweise:

  1. Gehen Sie zu Tools > Optionen > Expert Advisors .

  2. Markieren Sie WebRequest für die aufgelistete URL zulassen.

  3. Fügen Sie die URL hinzu: http:// worldtimeapi.org


