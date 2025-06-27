Flash Xbest EA MT5

FlashXbestEA - Professionelles Williams %R Grid Handelssystem

Revolutionäre DCA-Strategie mit fortschrittlicher Marktintelligenz

FlashXbestEA stellt die nächste Generation des automatisierten Grid-Trading dar und kombiniert die Williams %R Momentum-Analyse mit hochentwickelten Dollar Cost Averaging (DCA) Techniken. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise mehrere Positionen unter Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Kapital durch intelligente Erholungsmechanismen zu schützen.

Zentrale Handelslogik

Williams %R Richtungsstrategie

Der EA verwendet den Williams %R-Indikator als primären Signalgeber. Wenn %R steigt (bullisches Momentum), platziert er KAUF-Aufträge. Wenn der %R-Indikator fällt (bärisches Momentum), platziert er SELL-Orders. Dieser auf dem Momentum basierende Ansatz stellt sicher, dass die Trades mit der Marktrichtung übereinstimmen.

Intelligentes Rastersystem

Die erste Order wird platziert, wenn das Williams %R seine Richtung ändert. DCA-Orders werden hinzugefügt, wenn sich der Preis von bestehenden Positionen entfernt. Die Schrittdistanz verwendet anfangs kleinere Schritte und später größere Schritte. Die Lotprogression stellt sicher, dass jede neue Order eine größere Lotgröße verwendet, um eine schnellere Erholung zu ermöglichen.

Detaillierte Eingabeparameter

Allgemeine Einstellungen

Anfangslosgröße (0,01) - Anfängliche Positionsgröße für den ersten Auftrag

Magische Zahl zur Identifizierung (1101) - Eindeutige Kennung für EAs Trades

Maximale Aufträge pro Richtung (10) - Maximal erlaubte KAUF- oder VERKAUFSaufträge

Schrittabstände

Step1 Abstand - Punkte (110) - Abstand zwischen den ersten Orders

Step2 Abstand - Punkte (180) - Abstand für spätere Orders mit größeren Abständen

Anzahl der Orders vor der Verwendung von Step2 (5) - Wann wird von engem zu weitem Abstand gewechselt

DCA-Multiplikator

Losmultiplikator (1,17) - Progressiver Multiplikator für die Losgröße

  • 1,00 = Feste Lose (keine Erhöhung)
  • 1,17 = 17% Erhöhung pro Auftrag
  • 1,50 = 50%ige Erhöhung pro Auftrag

Beispiel mit 1,17: Auftrag 1 verwendet 0,01 Lot, Auftrag 2 verwendet 0,0117 Lot, Auftrag 3 verwendet 0,0137 Lot

DCA-Modus - Wählen Sie Ihre Mittelwertbildungsstrategie:

  • All DCA: Erlaubt sowohl die Durchschnittsbildung in Gewinn- als auch in Verlustrichtung
  • Nur DCA+: Nur Mittelwertbildung in Gewinnrichtung
  • Nur DCA-: Nur Durchschnitt nach unten (zu Verlustpositionen hinzufügen)

Erholungssystem

TP für Einzel-/Gruppenaufträge - USD (0,5) - Gewinnziel für einzelne Positionen

Maximale negative DD-Schwelle - USD (5.0) - Drawdown-Level, das den Erholungsmodus auslöst

Recovery target profit - USD (5.0) - Gesamtgewinnziel zum Schließen aller Positionen

Williams %R-Filter

Williams %R Zeitrahmen - Chart Zeitrahmen für die %R Berechnung (M1, M5, M15, etc.)

Williams %R Berechnungsperiode (100) - Anzahl der Bars für die %R Berechnung

Anzahl der vorherigen Balken für die Bestätigung des %R-Durchschnitts (2) - Für die Bestätigung des Signals benötigte Balken

Oberer Schwellenwert zur Vermeidung von überkauftem Rauschen (-30,0) - Signale oberhalb dieses Wertes werden ignoriert

Unterer Schwellenwert zur Vermeidung von überverkauftem Rauschen (-70,0) - Signale unterhalb dieses Niveaus werden ignoriert

Neuer Bar Check

Zeitrahmen für die Erkennung neuer Balken - Wann wird auf neue Handelsmöglichkeiten geprüft?

Grundlegende Einstellungen

Handelszeitenfilter aktivieren - Handel auf bestimmte Stunden beschränken

Handelsstartzeit GMT+0 (8:00) - Wann der Handel jeden Tag beginnen soll

Handelsendzeit GMT+0 (9:00) - Wann wird der Handel täglich beendet

Spread-Filter aktivieren - Vermeiden Sie den Handel bei hohen Spreads

Maximal erlaubter Spread - Punkte (30) - Überspringen Sie den Handel, wenn der Spread diesen Wert überschreitet

Maximale Slippage - Punkte (15) - Toleranz bei der Orderausführung

Detaillierte Protokollierung aktivieren - Detaillierte Informationen in den Protokollen anzeigen

Profit-Etiketten

Gewinnbeschriftungen im Chart aktivieren - Gewinn-/Verlustbeschriftungen im Chart anzeigen

Schriftgröße für Gewinnbeschriftungen (8) - Größe des Gewinntextes

Hours to keep labels on chart (36) - Wie lange die Labels angezeigt werden sollen

Erweiterte Funktionen

Technologie zur Rauschfilterung

Der EA enthält eine ausgeklügelte Rauschfilterung, um falsche Signale zu vermeiden, indem %R-Signale in extremen überkauften/überverkauften Zonen ignoriert werden, eine Bestätigung mehrerer Balken vor der Platzierung von Aufträgen erforderlich ist und Whipsaw-Trades während unruhiger Märkte verhindert werden.

Intelligenter Erholungsalgorithmus

Wenn der Drawdown die maximale negative DD-Schwelle überschreitet, setzt das System individuelle Take-Profits aus, setzt DCA entsprechend der %R-Richtung fort, überwacht den Gesamtgewinn des Portfolios, schließt ALLE Positionen, wenn das Erholungsziel erreicht ist, und setzt das System für einen Neustart zurück.

Adaptives Positionsmanagement

DCA-Konsistenzprüfung stellt sicher, dass neue DCA-Aufträge mit der %R-Richtung übereinstimmen. Dynamic Step Sizing verwendet größere Schritte für spätere Aufträge, um ein Überexposure zu verhindern. Intelligente Lot-Progression mit exponentiellem Anstieg macht Verluste schneller wieder wett.

Handels-Szenarien

Szenario 1: Trending Market (KAUFEN)

%R dreht bei 1850,00 nach oben, BUY-Order 1 mit 0,01 Lot bei 1850,00. Der Preis steigt auf 1851,50 und nimmt einen Gewinn von 0,50 $ mit. %R bleibt zinsbullisch, Kurs sinkt auf 1848,90, KAUFAuftrag 2 mit 0,0117 Lot bei 1848,90. Fortsetzen, bis sich der Trend ändert.

Szenario 2: Erholungsmodus

Der Portfolio Drawdown erreicht den maximalen negativen DD von -$5.00. Das System geht in den Erholungsmodus über, setzt einzelne TPs aus, setzt DCA per %R-Signale fort und schließt alles, wenn das Erholungsziel von +$5,00 erreicht ist.

Leitfaden für optimale Einstellungen

Konservativ (Anfänger) - Startlot: 0,01, Multiplikator: 1.10, Step1/Step2: 150/250 Punkte, Max DD: 3.0 USD

Aggressiv (Fortgeschrittene) - Startlot: 0,02, Multiplikator: 1,25, Schritt1/Schritt2: 80/120 Punkte, Max DD: 10,0 USD

Ausgewogen (Empfohlen) - Die Standardeinstellungen bieten ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis, geeignet für Konten ab 500 USD mit einer erwarteten monatlichen Rendite von 5-15 %.

Professionelle Eigenschaften

Multi-Currency Support funktioniert mit allen Devisenpaaren, Metallen und Indizes. VPS-kompatibel für 24/7-Betrieb. Niedrige Latenzzeit mit optimierter minimaler Ressourcennutzung. Broker-Neutralität funktioniert mit allen MT5-Brokern. Backtest-freundlich mit umfassender Unterstützung für historische Tests.

Mindestanforderungen

MT5 Plattform, $100+ Konto (empfohlen $500+), stabile Internetverbindung, Grundkenntnisse im Grid Trading.

Technische Daten

Plattform: MetaTrader 5 | Strategie: Williams %R Grid mit DCA | Positionsmanagement: Intelligentes Grid-System mit Recovery-Modus | Risiko-Ansatz: Progressives Lot-Sizing mit Drawdown-Schutz

Verwandeln Sie Ihren Handel mit diesem EA in institutioneller Qualität.


Auswahl:
245237776
236
245237776 2025.12.25 15:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

budij
14
budij 2025.07.21 03:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Khac Thanh Bui
4537
Antwort vom Entwickler Khac Thanh Bui 2025.12.24 07:37
Thanks
Antwort auf eine Rezension