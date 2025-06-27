Flash Xbest EA MT5
- Experten
- Khac Thanh Bui
- Version: 2.15
- Aktualisiert: 13 September 2025
- Aktivierungen: 5
FlashXbestEA - Professionelles Williams %R Grid Handelssystem
Revolutionäre DCA-Strategie mit fortschrittlicher Marktintelligenz
FlashXbestEA stellt die nächste Generation des automatisierten Grid-Trading dar und kombiniert die Williams %R Momentum-Analyse mit hochentwickelten Dollar Cost Averaging (DCA) Techniken. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise mehrere Positionen unter Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Kapital durch intelligente Erholungsmechanismen zu schützen.
Zentrale Handelslogik
Williams %R Richtungsstrategie
Der EA verwendet den Williams %R-Indikator als primären Signalgeber. Wenn %R steigt (bullisches Momentum), platziert er KAUF-Aufträge. Wenn der %R-Indikator fällt (bärisches Momentum), platziert er SELL-Orders. Dieser auf dem Momentum basierende Ansatz stellt sicher, dass die Trades mit der Marktrichtung übereinstimmen.
Intelligentes Rastersystem
Die erste Order wird platziert, wenn das Williams %R seine Richtung ändert. DCA-Orders werden hinzugefügt, wenn sich der Preis von bestehenden Positionen entfernt. Die Schrittdistanz verwendet anfangs kleinere Schritte und später größere Schritte. Die Lotprogression stellt sicher, dass jede neue Order eine größere Lotgröße verwendet, um eine schnellere Erholung zu ermöglichen.
Detaillierte Eingabeparameter
Allgemeine Einstellungen
Anfangslosgröße (0,01) - Anfängliche Positionsgröße für den ersten Auftrag
Magische Zahl zur Identifizierung (1101) - Eindeutige Kennung für EAs Trades
Maximale Aufträge pro Richtung (10) - Maximal erlaubte KAUF- oder VERKAUFSaufträge
Schrittabstände
Step1 Abstand - Punkte (110) - Abstand zwischen den ersten Orders
Step2 Abstand - Punkte (180) - Abstand für spätere Orders mit größeren Abständen
Anzahl der Orders vor der Verwendung von Step2 (5) - Wann wird von engem zu weitem Abstand gewechselt
DCA-Multiplikator
Losmultiplikator (1,17) - Progressiver Multiplikator für die Losgröße
- 1,00 = Feste Lose (keine Erhöhung)
- 1,17 = 17% Erhöhung pro Auftrag
- 1,50 = 50%ige Erhöhung pro Auftrag
Beispiel mit 1,17: Auftrag 1 verwendet 0,01 Lot, Auftrag 2 verwendet 0,0117 Lot, Auftrag 3 verwendet 0,0137 Lot
DCA-Modus - Wählen Sie Ihre Mittelwertbildungsstrategie:
- All DCA: Erlaubt sowohl die Durchschnittsbildung in Gewinn- als auch in Verlustrichtung
- Nur DCA+: Nur Mittelwertbildung in Gewinnrichtung
- Nur DCA-: Nur Durchschnitt nach unten (zu Verlustpositionen hinzufügen)
Erholungssystem
TP für Einzel-/Gruppenaufträge - USD (0,5) - Gewinnziel für einzelne Positionen
Maximale negative DD-Schwelle - USD (5.0) - Drawdown-Level, das den Erholungsmodus auslöst
Recovery target profit - USD (5.0) - Gesamtgewinnziel zum Schließen aller Positionen
Williams %R-Filter
Williams %R Zeitrahmen - Chart Zeitrahmen für die %R Berechnung (M1, M5, M15, etc.)
Williams %R Berechnungsperiode (100) - Anzahl der Bars für die %R Berechnung
Anzahl der vorherigen Balken für die Bestätigung des %R-Durchschnitts (2) - Für die Bestätigung des Signals benötigte Balken
Oberer Schwellenwert zur Vermeidung von überkauftem Rauschen (-30,0) - Signale oberhalb dieses Wertes werden ignoriert
Unterer Schwellenwert zur Vermeidung von überverkauftem Rauschen (-70,0) - Signale unterhalb dieses Niveaus werden ignoriert
Neuer Bar Check
Zeitrahmen für die Erkennung neuer Balken - Wann wird auf neue Handelsmöglichkeiten geprüft?
Grundlegende Einstellungen
Handelszeitenfilter aktivieren - Handel auf bestimmte Stunden beschränken
Handelsstartzeit GMT+0 (8:00) - Wann der Handel jeden Tag beginnen soll
Handelsendzeit GMT+0 (9:00) - Wann wird der Handel täglich beendet
Spread-Filter aktivieren - Vermeiden Sie den Handel bei hohen Spreads
Maximal erlaubter Spread - Punkte (30) - Überspringen Sie den Handel, wenn der Spread diesen Wert überschreitet
Maximale Slippage - Punkte (15) - Toleranz bei der Orderausführung
Detaillierte Protokollierung aktivieren - Detaillierte Informationen in den Protokollen anzeigen
Profit-Etiketten
Gewinnbeschriftungen im Chart aktivieren - Gewinn-/Verlustbeschriftungen im Chart anzeigen
Schriftgröße für Gewinnbeschriftungen (8) - Größe des Gewinntextes
Hours to keep labels on chart (36) - Wie lange die Labels angezeigt werden sollen
Erweiterte Funktionen
Technologie zur Rauschfilterung
Der EA enthält eine ausgeklügelte Rauschfilterung, um falsche Signale zu vermeiden, indem %R-Signale in extremen überkauften/überverkauften Zonen ignoriert werden, eine Bestätigung mehrerer Balken vor der Platzierung von Aufträgen erforderlich ist und Whipsaw-Trades während unruhiger Märkte verhindert werden.
Intelligenter Erholungsalgorithmus
Wenn der Drawdown die maximale negative DD-Schwelle überschreitet, setzt das System individuelle Take-Profits aus, setzt DCA entsprechend der %R-Richtung fort, überwacht den Gesamtgewinn des Portfolios, schließt ALLE Positionen, wenn das Erholungsziel erreicht ist, und setzt das System für einen Neustart zurück.
Adaptives Positionsmanagement
DCA-Konsistenzprüfung stellt sicher, dass neue DCA-Aufträge mit der %R-Richtung übereinstimmen. Dynamic Step Sizing verwendet größere Schritte für spätere Aufträge, um ein Überexposure zu verhindern. Intelligente Lot-Progression mit exponentiellem Anstieg macht Verluste schneller wieder wett.
Handels-Szenarien
Szenario 1: Trending Market (KAUFEN)
%R dreht bei 1850,00 nach oben, BUY-Order 1 mit 0,01 Lot bei 1850,00. Der Preis steigt auf 1851,50 und nimmt einen Gewinn von 0,50 $ mit. %R bleibt zinsbullisch, Kurs sinkt auf 1848,90, KAUFAuftrag 2 mit 0,0117 Lot bei 1848,90. Fortsetzen, bis sich der Trend ändert.
Szenario 2: Erholungsmodus
Der Portfolio Drawdown erreicht den maximalen negativen DD von -$5.00. Das System geht in den Erholungsmodus über, setzt einzelne TPs aus, setzt DCA per %R-Signale fort und schließt alles, wenn das Erholungsziel von +$5,00 erreicht ist.
Leitfaden für optimale Einstellungen
Konservativ (Anfänger) - Startlot: 0,01, Multiplikator: 1.10, Step1/Step2: 150/250 Punkte, Max DD: 3.0 USD
Aggressiv (Fortgeschrittene) - Startlot: 0,02, Multiplikator: 1,25, Schritt1/Schritt2: 80/120 Punkte, Max DD: 10,0 USD
Ausgewogen (Empfohlen) - Die Standardeinstellungen bieten ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis, geeignet für Konten ab 500 USD mit einer erwarteten monatlichen Rendite von 5-15 %.
Professionelle Eigenschaften
Multi-Currency Support funktioniert mit allen Devisenpaaren, Metallen und Indizes. VPS-kompatibel für 24/7-Betrieb. Niedrige Latenzzeit mit optimierter minimaler Ressourcennutzung. Broker-Neutralität funktioniert mit allen MT5-Brokern. Backtest-freundlich mit umfassender Unterstützung für historische Tests.
Mindestanforderungen
MT5 Plattform, $100+ Konto (empfohlen $500+), stabile Internetverbindung, Grundkenntnisse im Grid Trading.
Technische Daten
Plattform: MetaTrader 5 | Strategie: Williams %R Grid mit DCA | Positionsmanagement: Intelligentes Grid-System mit Recovery-Modus | Risiko-Ansatz: Progressives Lot-Sizing mit Drawdown-Schutz
Verwandeln Sie Ihren Handel mit diesem EA in institutioneller Qualität.
