Trading Dashboard Pro MT4: Die ultimative Kommandozentrale

⭐⭐⭐⭐⭐ Modernisieren Sie Ihr klassisches MetaTrader 4 Terminal sofort

Trading Dashboard Pro MT4 ist nicht nur ein Indikator, sondern ein umfassendes Dienstprogramm für das Risikomanagement und die Kontoanalyse, das speziell entwickelt wurde, um die klassische MT4-Plattform mit den Möglichkeiten der modernen Analytik auszustatten. Es wurde für professionelle Händler, Prop-Firm-Kandidaten (FTMO, MFF, The Funded Trader) und ernsthafte Scalper entwickelt und fasst wichtige Marktdaten, Kontostandskennzahlen und historische Performance in einer einzigen, eleganten Oberfläche zusammen.

Hören Sie auf, mit veralteten Tools zu handeln. Trading Dashboard Pro MT4 macht externe Tabellenkalkulationen, Taschenrechner oder komplexe mathematische Berechnungen überflüssig. Es liefert Echtzeit-Informationen direkt auf Ihrem Chart mit null Latenz, sogar auf der älteren MT4-Engine.

🚀 WARUM SIE DIESES DASHBOARD FÜR MT4 BRAUCHEN

1. Für Prop Firm Trader (FTMO, MFF, etc.)

Proprietary Trading Firmen haben strenge Regeln bezüglich Daily Drawdown und Max Drawdown. Das Standard-MT4-Terminal berechnet oder zeigt diese Limits nicht dynamisch an.

✅ Die Lösung: Unser Dashboard verfolgt speziell Ihren Max DD (Maximum Drawdown) für den aktuellen Tag und den aktuellen Monat und zeigt ihn in Echtzeit an. Sie wissen sofort, wie nah Sie an Ihrem täglichen Verlustlimit sind und können so Kontoverletzungen vermeiden.

2. Für Scalper und Daytrader

Wenn Sie auf M1 oder M5 scalpen, haben Sie keine Zeit, die Registerkarte "Kontohistorie" zu öffnen, mit der rechten Maustaste zu klicken und manuell Ihre Gewinne zu addieren, um zu sehen, ob Sie Ihr Tagesziel erreicht haben.

✅ Die Lösung: Der Bereich " Tägliche Handelsanalyse " wird sofort nach jedem abgeschlossenen Handel aktualisiert. Sie zeigt Ihren exakten Nettogewinn, die gehandelten Lots und die Gesamtzahl der Trades für "Heute" und "Gestern" auf einen Blick an.

3. Für Risikomanager

Viele Trader lassen ihre Konten platzen, weil sie die Margin Level % ignorieren, bis es zu spät ist.

✅ Die Lösung: Das Dashboard verfügt über einen dynamischen Account Health Monitor. Er ändert Farbe und Status (SAFE, CAUTION, DANGER, NO MARGIN) auf der Grundlage Ihrer freien Margin und Ihres Eigenkapitals und warnt Sie visuell, bevor ein Stop Out erfolgt.

📊 DETAILLIERTE AUFSCHLÜSSELUNG DER FUNKTIONEN

A. Echtzeit-Kontomonitor (oberer Bereich)

Dieser Bereich fungiert als Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs und zeigt die Vitaldaten Ihres Handelskontos an.

Saldo vs. Eigenkapital: Veranschaulichen Sie die tatsächliche Lücke zwischen Ihrem geschlossenen Saldo und dem variablen Eigenkapital.

Veranschaulichen Sie die tatsächliche Lücke zwischen Ihrem geschlossenen Saldo und dem variablen Eigenkapital. Margin-Gesundheit: Zeigt die Marge, die freie Marge und das Margenniveau in % an. Hoch (grün): Freie Marge > 50 % des Saldos. Sie können sicher handeln. Mittel (Gelb): Freie Marge > 20% des Saldos. Vorsicht ist geboten. Niedrig (Rot): Freie Marge < 20%. Kritisches Risiko.

Zeigt die Marge, die freie Marge und das Margenniveau in % an. Current P/L: Zeigt den gleitenden Gewinn/Verlust aller offenen Aufträge zusammen an.

Zeigt den gleitenden Gewinn/Verlust aller offenen Aufträge zusammen an. Tägliche Änderung: Zeigt den realisierten Gewinn/Verlust für den aktuellen Tag an und wird um Mitternacht automatisch zurückgesetzt.

B. Positionsübersicht (Sentiment-Analyse)

Hören Sie auf, offene Orders manuell zu zählen. Dieses Modul bietet eine klare Momentaufnahme Ihres Marktengagements.

KAUFEN Seite: Zeigt die Summe der aktiven Kaufaufträge, das gesamte Kaufvolumen (Lots) und die Buy P/L.

Zeigt die Summe der aktiven Kaufaufträge, das gesamte Kaufvolumen (Lots) und die Buy P/L. SELL-Seite: Zeigt die Summe der aktiven Verkaufsaufträge, das gesamte Verkaufsvolumen (Lots) und den Sell P/L.

Zeigt die Summe der aktiven Verkaufsaufträge, das gesamte Verkaufsvolumen (Lots) und den Sell P/L. TOTAL: Das Gesamtengagement. Dies ist wichtig für Hedging-Strategien, um sicherzustellen, dass Ihre Nettolosgröße ausgeglichen ist.

C. Historischer Performance Analyzer

Eine blätterbare Tabelle, die einen tiefen Einblick in Ihre frühere Performance gibt.

Granularität: Zeigen Sie Daten nach bestimmten Daten, Wochensummen, Monatssummen und Gesamtsummen an.

Zeigen Sie Daten nach bestimmten Daten, Wochensummen, Monatssummen und Gesamtsummen an. Metriken pro Zeitraum : MAX DD: Der maximale Equity Drawdown, der in diesem bestimmten Zeitraum verzeichnet wurde. LOTS: Gesamtes gehandeltes Volumen. TRADES: Anzahl der ausgeführten Geschäfte/Aufträge. PROFIT: Nettofinanzergebnis (einschließlich Swaps und Provisionen).

: Interaktives Blättern: Verwenden Sie die Schaltflächen << und >>, um durch Ihre Handelshistorie Monate oder Jahre in die Vergangenheit zu blättern.

D. Visual Balance Chart

Zahlen sind gut, aber Trends sind besser. Das integrierte BalanceChart zeichnet eine visuelle Darstellung der Wachstumskurve Ihres Kontos direkt auf der Dashboard-Oberfläche. So erkennen Sie sofort, ob Ihre Strategie einen Aufwärtstrend (Wachstum) oder einen Abwärtstrend (Verfall) aufweist.

⚙️ EINGABEPARAMETER

Das Dashboard ist so konzipiert, dass es sofort einsatzbereit ist, lässt sich aber auch in hohem Maße anpassen.

Sprache: Wählen Sie aus 10 unterstützten Sprachen (Englisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Japanisch). Die gesamte Oberfläche wird sofort aktualisiert.

Wählen Sie aus 10 unterstützten Sprachen (Englisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Japanisch). Die gesamte Oberfläche wird sofort aktualisiert. VerlaufTage: Legt fest, wie viele Tage des Verlaufs das Dashboard durchsucht. Empfehlung: Setzen Sie den Wert auf 30 für optimale Leistung auf MT4. Setzen Sie den Wert auf 365 für eine tiefgehende jährliche Analyse.

Legt fest, wie viele Tage des Verlaufs das Dashboard durchsucht. Gitterlinien anzeigen: Schaltet die visuellen Gitternetzlinien in den Tabellen für ein klareres Aussehen ein.

Schaltet die visuellen Gitternetzlinien in den Tabellen für ein klareres Aussehen ein. Farbeinstellungen: Vollständig anpassbare Farben für Hintergrund, Text, Überschriften, Gewinn (grün) und Verlust (rot), die zu Ihrer hellen oder dunklen Chartvorlage passen.

Autor: TomyBui Development - Professionelle Werkzeuge für MT4 & MT5