Trading Dashboard Pro MT4

Trading Dashboard Pro MT4: Die ultimative Kommandozentrale

⭐⭐⭐⭐⭐ Modernisieren Sie Ihr klassisches MetaTrader 4 Terminal sofort

Trading Dashboard Pro MT4 ist nicht nur ein Indikator, sondern ein umfassendes Dienstprogramm für das Risikomanagement und die Kontoanalyse, das speziell entwickelt wurde, um die klassische MT4-Plattform mit den Möglichkeiten der modernen Analytik auszustatten. Es wurde für professionelle Händler, Prop-Firm-Kandidaten (FTMO, MFF, The Funded Trader) und ernsthafte Scalper entwickelt und fasst wichtige Marktdaten, Kontostandskennzahlen und historische Performance in einer einzigen, eleganten Oberfläche zusammen.

Hören Sie auf, mit veralteten Tools zu handeln. Trading Dashboard Pro MT4 macht externe Tabellenkalkulationen, Taschenrechner oder komplexe mathematische Berechnungen überflüssig. Es liefert Echtzeit-Informationen direkt auf Ihrem Chart mit null Latenz, sogar auf der älteren MT4-Engine.

🚀 WARUM SIE DIESES DASHBOARD FÜR MT4 BRAUCHEN

1. Für Prop Firm Trader (FTMO, MFF, etc.)
Proprietary Trading Firmen haben strenge Regeln bezüglich Daily Drawdown und Max Drawdown. Das Standard-MT4-Terminal berechnet oder zeigt diese Limits nicht dynamisch an.
Die Lösung: Unser Dashboard verfolgt speziell Ihren Max DD (Maximum Drawdown) für den aktuellen Tag und den aktuellen Monat und zeigt ihn in Echtzeit an. Sie wissen sofort, wie nah Sie an Ihrem täglichen Verlustlimit sind und können so Kontoverletzungen vermeiden.

2. Für Scalper und Daytrader
Wenn Sie auf M1 oder M5 scalpen, haben Sie keine Zeit, die Registerkarte "Kontohistorie" zu öffnen, mit der rechten Maustaste zu klicken und manuell Ihre Gewinne zu addieren, um zu sehen, ob Sie Ihr Tagesziel erreicht haben.
Die Lösung: Der Bereich " Tägliche Handelsanalyse " wird sofort nach jedem abgeschlossenen Handel aktualisiert. Sie zeigt Ihren exakten Nettogewinn, die gehandelten Lots und die Gesamtzahl der Trades für "Heute" und "Gestern" auf einen Blick an.

3. Für Risikomanager
Viele Trader lassen ihre Konten platzen, weil sie die Margin Level % ignorieren, bis es zu spät ist.
Die Lösung: Das Dashboard verfügt über einen dynamischen Account Health Monitor. Er ändert Farbe und Status (SAFE, CAUTION, DANGER, NO MARGIN) auf der Grundlage Ihrer freien Margin und Ihres Eigenkapitals und warnt Sie visuell, bevor ein Stop Out erfolgt.

📊 DETAILLIERTE AUFSCHLÜSSELUNG DER FUNKTIONEN

A. Echtzeit-Kontomonitor (oberer Bereich)
Dieser Bereich fungiert als Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs und zeigt die Vitaldaten Ihres Handelskontos an.

  • Saldo vs. Eigenkapital: Veranschaulichen Sie die tatsächliche Lücke zwischen Ihrem geschlossenen Saldo und dem variablen Eigenkapital.
  • Margin-Gesundheit: Zeigt die Marge, die freie Marge und das Margenniveau in % an.
    • Hoch (grün): Freie Marge > 50 % des Saldos. Sie können sicher handeln.
    • Mittel (Gelb): Freie Marge > 20% des Saldos. Vorsicht ist geboten.
    • Niedrig (Rot): Freie Marge < 20%. Kritisches Risiko.
  • Current P/L: Zeigt den gleitenden Gewinn/Verlust aller offenen Aufträge zusammen an.
  • Tägliche Änderung: Zeigt den realisierten Gewinn/Verlust für den aktuellen Tag an und wird um Mitternacht automatisch zurückgesetzt.

B. Positionsübersicht (Sentiment-Analyse)
Hören Sie auf, offene Orders manuell zu zählen. Dieses Modul bietet eine klare Momentaufnahme Ihres Marktengagements.

  • KAUFEN Seite: Zeigt die Summe der aktiven Kaufaufträge, das gesamte Kaufvolumen (Lots) und die Buy P/L.
  • SELL-Seite: Zeigt die Summe der aktiven Verkaufsaufträge, das gesamte Verkaufsvolumen (Lots) und den Sell P/L.
  • TOTAL: Das Gesamtengagement. Dies ist wichtig für Hedging-Strategien, um sicherzustellen, dass Ihre Nettolosgröße ausgeglichen ist.

C. Historischer Performance Analyzer
Eine blätterbare Tabelle, die einen tiefen Einblick in Ihre frühere Performance gibt.

  • Granularität: Zeigen Sie Daten nach bestimmten Daten, Wochensummen, Monatssummen und Gesamtsummen an.
  • Metriken pro Zeitraum:
    • MAX DD: Der maximale Equity Drawdown, der in diesem bestimmten Zeitraum verzeichnet wurde.
    • LOTS: Gesamtes gehandeltes Volumen.
    • TRADES: Anzahl der ausgeführten Geschäfte/Aufträge.
    • PROFIT: Nettofinanzergebnis (einschließlich Swaps und Provisionen).
  • Interaktives Blättern: Verwenden Sie die Schaltflächen << und >>, um durch Ihre Handelshistorie Monate oder Jahre in die Vergangenheit zu blättern.

D. Visual Balance Chart
Zahlen sind gut, aber Trends sind besser. Das integrierte BalanceChart zeichnet eine visuelle Darstellung der Wachstumskurve Ihres Kontos direkt auf der Dashboard-Oberfläche. So erkennen Sie sofort, ob Ihre Strategie einen Aufwärtstrend (Wachstum) oder einen Abwärtstrend (Verfall) aufweist.

⚙️ EINGABEPARAMETER

Das Dashboard ist so konzipiert, dass es sofort einsatzbereit ist, lässt sich aber auch in hohem Maße anpassen.

  • Sprache: Wählen Sie aus 10 unterstützten Sprachen (Englisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Japanisch). Die gesamte Oberfläche wird sofort aktualisiert.
  • VerlaufTage: Legt fest, wie viele Tage des Verlaufs das Dashboard durchsucht.
    • Empfehlung: Setzen Sie den Wert auf 30 für optimale Leistung auf MT4. Setzen Sie den Wert auf 365 für eine tiefgehende jährliche Analyse.
  • Gitterlinien anzeigen: Schaltet die visuellen Gitternetzlinien in den Tabellen für ein klareres Aussehen ein.
  • Farbeinstellungen: Vollständig anpassbare Farben für Hintergrund, Text, Überschriften, Gewinn (grün) und Verlust (rot), die zu Ihrer hellen oder dunklen Chartvorlage passen.

Autor: TomyBui Development - Professionelle Werkzeuge für MT4 & MT5

Empfohlene Produkte
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator scannt und zeigt Währungspaare an, deren gleitende Durchschnitte sich kürzlich in einem bestimmten Zeitrahmen angeglichen haben. Sie können konfigurieren, welche Paare der Indikator scannen soll. Er umfasst auch alle Arten von Warnoptionen. Bullische MA-Ausrichtung = MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Bären-MA-Ausrichtung = MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Merkmale Kann an einen Chart angehängt werden und scannt alle konfigurierten und im Market Watch Window sichtbaren Währungspaare Es kann alle verfügbar
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
Symbol1 2Changer MT4
JIHUN NAM
Indikatoren
Hallo, Dies ist ein einfaches Symbol ändern Panel. Dies ist eine Vollversion von Symbol1 2Changer Die Symbole müssen in Ihrer Market Watch Liste aktiv sein. Parameter: SymbolList - Sie können weitere Symbole mit einem Komma(,) hinzufügen ratio - ändern Sie die Größe LineNumber - Sie können einstellen, wie viele Symbole pro Zeile angezeigt werden sollen. button_width - ändert die Größe der Schaltfläche button_height - Ändern Sie die Größe der Schaltfläche Dankeschön.
Super Trend Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Der SuperTrend-Indikator ist ein beliebtes technisches Analyseinstrument, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um Trends im Preis eines Finanzinstruments, wie z. B. einer Aktie, eines Währungspaars oder eines Rohstoffs, zu erkennen. Er wird in erster Linie in der Chartanalyse verwendet, um Händlern zu helfen, Entscheidungen über den Einstieg in oder den Ausstieg aus Positionen am Markt zu treffen. Diese Version des Supertrend-Indikators wurde exakt aus der Handelsansicht für die Verwen
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Daily Average Retracement Dashboard PRO
Ruen Fei Chong
Indikatoren
Daily Average - Retracement Dashboard   is an indicator that allows you to monitor more than one currency pairs at one time. This indicator is mainly for strategy that trade price retracement based on Resistance3/4 or Support 3/4. After apply this indicator to the chart window, it will hide the chart and display the currency pairs in a table form. There are several data shown on the table that will help trader know when to analyze the currency and do trade using retracement. The indicator will s
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser Basic Support and Resistance Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT5 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Optio
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme auf Knopfdruck ändern, was Ihnen die Mühe erspart, die Zeiträume zu wechseln. Wir streamen die tatsächliche Funktionsweise des Systems live. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Investitionen sollten auf Ihr eigenes Risiko getätigt werden. Wir haften nicht für Nachteile
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Candlestick Pattern Scanner and Detector
Abdulhadi Darwish
Indikatoren
Der Candlestick Pattern Detector ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der entwickelt wurde, um Candlestick-Muster auf Ihren Charts zu erkennen und hervorzuheben. Derzeit erkennt der Indikator ein bestimmtes Candlestick-Muster - den Pinbar, der für seine Bedeutung in der technischen Analyse und für Handelsstrategien bekannt ist. Dieses Tool bietet Händlern visuelle Anhaltspunkte, die es ihnen erleichtern, potenzielle Marktumkehrungen oder -fortsetzungen zu erkennen. Merkmale: Anpassb
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indikatoren
Commodity Channel Index Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Werte der mittleren und extremen Niveaus und der Dive
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Ihr Erfolg als Devisenhändler hängt davon ab, ob Sie erkennen können, wann eine Währung oder ein Währungspaar überverkauft oder überkauft ist. Wenn sie stark oder schwach ist. Dieses Konzept ist das Herzstück des Devisenhandels. Ohne den Quantum Currency Strength-Indikator ist dies fast unmöglich. Es gibt einfach zu viele Währungen und zu viele Paare, um dies schnell und einfach selbst zu tun. Sie brauchen Hilfe! Der Quantum Currency Strength Indikator wurde mit einem einfachen Ziel vor Augen en
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
EZT Trade History
Tibor Rituper
Indikatoren
EZT Handelsverlauf Dies ist ein großartiges Tool, um vergangene Trades zu analysieren oder laufende Trades zu verfolgen, insbesondere wenn Sie einen EA zur Verwaltung Ihrer Transaktionen verwenden. Sie sehen die genaue Kerze, an der der Handel eröffnet und geschlossen wurde. Zusammenklappbares, schwebendes Panel auf dem Chart, das Sie mit der Maus beliebig verschieben können. Wenn Sie mehrere EAs mit unterschiedlichen magischen Zahlen verwenden, haben Sie 5 Optionen, um diese Trades zu trennen,
AI trend navigator by K Neighbor for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
" Übersicht In der sich ständig weiterentwickelnden Handels- und Investmentlandschaft wächst die Nachfrage nach hochentwickelten und zuverlässigen Tools. Der AI Trend Navigator ist ein Indikator, der diese Nachfrage befriedigt und wertvolle Einblicke in Markttrends und potenzielle zukünftige Kursbewegungen liefert. Der AI Trend Navigator Indikator wurde entwickelt, um Markttrends mit Hilfe des k-Nearest Neighbors (KNN)-Klassifikators vorherzusagen. Durch die intelligente Analyse der jüngsten
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitys
Der MT4 to Discord Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Handelssignale direkt an Discord zu senden. Dieses Tool verwandelt Ihr Handelskonto in einen effizienten Signalanbieter. Passen Sie die Nachrichtenformate Ihrem Stil an! Wählen Sie für eine einfache Verwendung aus vorgefertigten Vorlagen und entscheiden Sie, welche Nachrichtenelemente einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT5-Vers
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikato
Robi Auto
Yvan Musatov
Experten
Robi Auto Expert Advisor arbeitet mit scharfen Tick-Bewegungen. Es geht durch die gesamte Geschichte und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Je mehr Latenz Ihr Broker in der Höhe des Internet-Kanals hat, desto höher müssen Sie Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop setzen, damit der Server sie zum gewünschten Preis verarbeiten kann und desto niedriger wird die Handelsfrequenz sein. Die Einzigartigkeit des Expert Advisors besteht darin, dass er in jeder beliebigen Stundenperiode
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
Indikatoren
Volume Confirm Trend Zone ist der Indikator für die Filterung seitwärts und Trend bestätigen, um Ihr System Handel zu helfen. Der Indikator kann jedes Währungspaar, jeden Zeitrahmen und jeden Broker verwenden. Sie können sehen, Trend-Zone, wenn die Farbe in Volumen-Indikator zu ändern. Eigenschaften Wenn die Farbe auf blau wechselt: Buy Zone ist ein starker Trend. Wenn die Farbe auf rot wechselt: Sell Zone ist ein starker Trend.
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Indikatoren
Multi-Pivot-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug MULTI PIVOT PRO-INDIKATOR Professioneller Multi-Pivot-Indikator für MT4 5-in-1 Pivot-Indikator Professionelles Handelswerkzeug für MetaTrader 4 ENGLISCH TÜRKÇE Multi-Pivot-Indikator PRO Klassisch Fibonacci Camarilla Woodie DM Was ist der Multi Pivot Indikator? Multi Pivot Indicator ist ein professionelles Handelsinstrument, das 5 verschiedene Pivot-Berechnungsmethoden auf Ihren MetaTrader 4-Charts anzeigt. Pivot-Punkte
PatternMMB
Mikhail Bilan
Indikatoren
Der Handelsindikator PatternMMB findet die gängigsten Candlestick-Analysemuster und gibt darauf basierende Handelsempfehlungen aus Der Handelsindikator PatternMMB sucht nach Candlestick-Mustern im Preisdiagramm und gibt je nach Art des gefundenen Candlestick-Musters Handelsempfehlungen aus. Es ist auch möglich, akustische Benachrichtigungen zu senden, wenn alle oder einige der ausgewählten Muster erscheinen, mit einer Erklärung des Musters und seiner Interpretation. Darüber hinaus wurden die Ei
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indikatoren
Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells: 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (od
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
Real SMC same with Lux method
Minh Truong Pham
4 (2)
Indikatoren
Dieser All-in-One-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Preisaktionsmethoden zu markieren. Nach der Veröffentlichung unseres Fair Value Gap-Skripts erhielten wir zahlreiche Anfragen aus unserer Community, weitere Funktionen in derselben Kategorie zu veröffentlichen. //------------------------------------
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitys
Jetzt haben Sie Ihr ganz eigenes PROP FIRM AUTO-CLOSER Programm ! Sobald Ihr Kontoziel oder Ihr Drawdown erreicht ist, werden alle offenen Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Kontoziel (genauer Betrag): Geben Sie das genaue Kontoziel ein. Sobald der Aktienkurs Ihr angegebenes Kontoziel erreicht, werden alle offenen Aufträge geschlossen. Achten Sie darauf, dass Sie einen gewissen Puffer für Slippage einplanen. Fester Wert oder dynamischer Wert:
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
GoldStorm Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie Fractal Trading System Überblick GoldStorm Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und fortschrittliche Fractal-Breakout-Strategien verwendet. Das System kombiniert drei unabhängige Handelsstrategien, die zusammenarbeiten, um verschiedene Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale Multi-Strategie-Architektur Strateg
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
Cloud DCA Pro EA - Fortgeschrittenes Ichimoku DCA Handelssystem Produkt-Übersicht Cloud DCA Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der die Ichimoku Kinko Hyo-Analyse mit einer intelligenten Dollar Cost Averaging-Strategie kombiniert. Entwickelt für den systematischen, emotionsfreien Handel ohne traditionelle Stop-Losses. Hauptmerkmale Keine Stop-Loss-Strategie - Verwendet intelligente DCA-Levels anstelle von harten Stopps Ichimoku-Wolkenanalyse - Professionelle Trenderkennung und Filterung
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
FlashXbestEA - Professionelles Williams %R Grid Handelssystem Revolutionäre DCA-Strategie mit fortschrittlicher Marktintelligenz FlashXbestEA stellt die nächste Generation des automatisierten Grid-Trading dar und kombiniert die Williams %R Momentum-Analyse mit hochentwickelten Dollar Cost Averaging (DCA) Techniken. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise mehrere Positionen unter Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Kapital durc
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro: Die ultimative Kommandozentrale für MT5 Verwandeln Sie Ihr Terminal in eine professionelle Trading-Station Trading Dashboard Pro ist ein umfassendes Tool für Risikomanagement und Kontoanalyse. Es bündelt wichtige Marktdaten und Kennzahlen zur Kontogesundheit in einer eleganten Oberfläche, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Entscheidungen zu treffen. WARUM SIE DIESES DASHBOARD BRAUCHEN 1. Für Prop-Trading-Firmen (FTMO, MFF usw.)
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Indikatoren
RSI Advanced - Verbessern Sie Ihre Analysen und Handelssignale mit hohem Potenzial Überblick RSI Advanced ist ein leistungsfähiger benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihre technische Analyse verbessern und zuverlässige Handelssignale liefern soll. Dieser Indikator integriert einen standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) mit einem ausgeklügelten System von gleitenden Durchschnitten (MA) und Bollinger Bändern (BB), die direkt auf die RSI-Daten angewendet werden. Darüber hinau
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
Magic Order Manager EA v1.02 - Professioneller Handelsassistent Intelligentes Positionsmanagement-Tool mit Auto-Take-Profit-System Produkt-Beschreibung Magic Order Manager ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsgewinne durch intelligente Automatisierung und Risikokontrolle zu optimieren. Dieses Positionsmanagement-Tool bietet automatische Gewinnmitnahmen auf der Grundlage von anpassbaren Regeln bei gleichzeitiger umfassender Risikoüberwachung. Wichtigste Merkmale
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Utilitys
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Fortgeschrittenes Handelsmanagement-Dienstprogramm (WICHTIG: Dies ist ein Handelsmanagement-Dienstprogramm, KEIN automatisches Handelssystem. Es schließt auf intelligente Weise bestehende Positionen, um den Drawdown zu reduzieren; es eröffnet KEINE neuen Trades). Haben Sie Probleme mit dem Drawdown und der manuellen Verwaltung komplexer, gegenläufiger Positionen? Wir stellen Ihnen den Smart Order Hedging EA MT5 Pro vor, ein leistungsfähiges Dienstprogramm, das a
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
PosiOptimizer EA - Smart Hedging Positionsoptimierung Überblick PosiOptimizer EA ist ein hochentwickeltes Positionsmanagement-Tool zur Optimierung von Hedging-Strategien durch intelligentes Schließen von gegenläufigen Orderpaaren. Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen wie K-Means-Clustering, Hash-Maps und Sharpe-Ratio-Analysen, um die optimalsten Positionspaare zu identifizieren und zu schließen und dabei einen kontrollierten Drawdown und die gewünschten Kauf-/Verkaufsverh
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Utilitys
EA Performance Monitor - Ihr Trading Command Center Überblick EA Performance Monitor ist ein umfassendes Überwachungstool für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Übersicht über alle Expert Advisors bietet, die in Ihren Charts laufen. Dieses Dienstprogramm zeigt Leistungsmetriken, Risikobewertung und Kontostatus in einem zentralen Dashboard an und ermöglicht so ein effizientes Portfoliomanagement und fundierte Entscheidungen. Wichtigste Merkmale Mission Control Dashboard Verwandeln Sie Ihren Trading
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experten
Enhanced Candlestick DCA EA - Professionelle Handelsstrategie Beschreibung Der Enhanced Candlestick DCA EA ist ein hochentwickeltes Multi-Strategie-Handelssystem, das die Analyse japanischer Candlestick-Muster mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) Positionsmanagement kombiniert. Dieser EA wurde mit Blick auf Sicherheit und Rentabilität entwickelt und passt sich durch sein intelligentes Einstiegssystem und sein umfassendes Risikomanagement dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
XSmartPro EA - Professionelles Grid-Handelssystem Intelligentes bidirektionales DCA-Grid mit erweiterten Sicherheitsfiltern Übersicht XSmartPro EA ist ein professionelles Grid DCA (Dollar Cost Averaging) Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die einen sicheren und effizienten Devisenhandel wünschen. Der EA verwendet eine intelligente bidirektionale Grid-Strategie in Kombination mit fortschrittlichen technischen Filtern, um Einstiegspunkte zu optimieren und Ihr Konto zu schützen. Haupt
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
Experten
Präzisionsgold PRO: Der institutionelle Ansatz für den algorithmischen XAUUSD-Handel Willkommen bei der Dokumentation zu PrecisionGold PRO , einem Handelssystem, das entwickelt wurde, um die dem Goldmarkt innewohnenden Volatilitätsprobleme zu lösen. Es handelt sich hierbei nicht um ein "Schnell-reich-werden"-Programm, sondern um einen disziplinierenden Algorithmus, der für ein ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde. Null-Kompromiss-Sicherheit: KEIN Raster. KEIN Martingal. KEINE Arbitrage
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension