Shinkiro DE40 Scalper

Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January
Take advantage of this special offer before the price returns to $199.


Shinkiro DE40 Scalper: Präzises Scalping auf einem dynamischen Index

Der Shinkiro DE40 Scalper ist ein automatisiertes Handelssystem, das potenzielle Handelsmöglichkeiten anhand der höchsten und niedrigsten Preisniveaus der letzten X Balken identifiziert. Dieses Expert Advisor (EA) konzentriert sich auf Konsistenz und Risikomanagement und erzielt die besten Ergebnisse während der Eröffnungsphase der Frankfurter Börse, kann aber auch auf Marktbewegungen während der New Yorker und Londoner Handelssitzungen reagieren.

Warum eignet sich der DE40 (DAX) für Scalping?

Der DE40-Index (DAX) umfasst die 40 führenden Unternehmen Deutschlands, die verschiedene Branchen abdecken und eine treibende Kraft für das wirtschaftliche Wachstum sind. Da Unternehmen bestrebt sind, zu expandieren und ihre Gewinne zu steigern, weist dieser Index oft eine hohe Liquidität und Volatilität auf. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer geeigneten Wahl für kurzfristige Handelsstrategien wie Scalping. Die aktiven Preisschwankungen während der wichtigsten Handelssitzungen bieten präzise Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, die perfekt zur Strategie des Shinkiro DE40 Scalpers passen.

Hauptmerkmale

  • Flexible Risikoeinstellungen – Basierend auf Nutzerfeedback wurden die Einschränkungen für Stop-Loss-Werte angepasst, um mehr Flexibilität im Risikomanagement zu ermöglichen.
  • Nachrichtenfilter – Der integrierte Nachrichtenfilter hilft dabei, während hochvolatiler Nachrichtenereignisse nicht zu handeln, um unvorhersehbare Marktbewegungen zu vermeiden.
  • Grafisches Bedienfeld – Zeigt Handelsstatistiken in Echtzeit, um eine transparente Übersicht über die Performance zu ermöglichen.
  • Anpassbare Handelszeiten und Parameter – Benutzer können die Einstellungen individuell an ihre Handelsstrategie und Risikotoleranz anpassen.
    Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, den EA vor der Live-Nutzung gründlich per Backtesting und Forward-Testing zu testen.

Der Shinkiro DE40 Scalper ist ideal für Händler, die auf präzise Ein- und Ausstiegsstrategien setzen.
Vor dem Einsatz in einem Live-Konto ist eine umfassende Backtesting- und Demotest-Phase ratsam, um sicherzustellen, dass der EA mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmt.

