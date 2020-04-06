PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA

PrecisionGold PRO: El Enfoque Institucional para el Trading Algorítmico en XAUUSD

Bienvenido a la documentación de PrecisionGold PRO, un sistema de trading diseñado para resolver los problemas inherentes a la volatilidad del mercado del Oro. Este no es un esquema de "enriquecimiento rápido"; es un algoritmo que impone disciplina, diseñado para un crecimiento serio del capital.

✅ Seguridad Sin Compromisos: SIN Cuadrícula (Grid). SIN Martingala. SIN Arbitraje. 💎 Filosofía Central: "Entradas de Francotirador basadas la Estructura del Mercado".

📊 SECCIÓN 1: LA LÓGICA DEL "FRANCOTIRADOR" DECODIFICADA

La mayoría de los EAs de Oro fracasan porque intentan adivinar la dirección del mercado o recuperar pérdidas duplicando el riesgo. PrecisionGold PRO es diferente. Se basa en un "Modelo de Confluencia de 3 Factores" estrictamente codificado.

1. El Filtro de Macro-Tendencia (Temporalidad H4) Antes de buscar una operación, el EA escanea la temporalidad superior (H4) utilizando un sistema dual de Medias Móviles Exponenciales (EMA 50 y EMA 200).

Escenario Alcista: Si Precio > EMA 50 > EMA 200, el EA entra en "Modo Solo Compras".

Escenario Bajista: Si Precio < EMA 50 < EMA 200, el EA entra en "Modo Solo Ventas".

El Beneficio: Esto evita que el EA compre en el pico o venda en el fondo. Obliga al sistema a fluir con el dinero institucional, no en su contra.

2. El Disparador de Micro-Entrada (Ruptura Fractal H1) No entramos al "Precio de Mercado". Utilizamos Órdenes Pendientes (Buy Stop / Sell Stop) colocadas en niveles específicos de Fractales de Bill Williams en el gráfico H1.

¿Por qué Fractales? Un Fractal Alto de 5 barras representa un nivel de resistencia verificado. Al colocar un Buy Stop ligeramente por encima de este nivel, solo entramos al mercado si el precio rompe con impulso.

Protección contra Falsas Rupturas: Si el precio toca el nivel pero falla en romperlo, la orden nunca se activa. El EA limpia estas órdenes "viejas" para mantener su gráfico limpio.

3. Validación de Impulso (Filtro ADX) El Oro a menudo entra en largos periodos de consolidación lateral (Zona de "Ruido"). Aquí es donde los EAs de tendencia pierden dinero.

El Filtro: El EA utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX).

La Regla: El trading está estrictamente prohibido si ADX < 20. Solo atacamos cuando hay volatilidad presente.

🛡️ SECCIÓN 2: ARQUITECTURA MATEMÁTICA DE RIESGO

Su capital es su inventario. PrecisionGold PRO lo protege utilizando un modelo de riesgo dinámico y autoajustable.

💎 Mecanismo ATR de "Espacio para Respirar" El Oro es volátil. Un Stop Loss fijo (ej. 50 pips) es peligroso.

SL Dinámico: El Stop Loss se calcula como 2.5 x ATR (Rango Verdadero Promedio).

TP Dinámico: El Take Profit se calcula como 5.0 x ATR .

Resultado: El sistema se adapta al ritmo del mercado. En mercados tranquilos, sus stops son ajustados. En noticias volátiles, sus stops se amplían automáticamente para evitar el barrido de stops.

💎 Comprobación Inteligente de Margen (Nuevo en v1.25) Hemos reescrito el motor de ejecución. Antes de enviar cualquier orden, el EA realiza una "Comprobación de Seguridad Previa al Vuelo":

Verifica el apalancamiento de su bróker. Calcula el margen exacto requerido para la operación. Lo compara con su Margen Libre. Acción: Si Margen Requerido > Margen Libre , la operación se aborta inmediatamente. Esto previene el temido error "Not Enough Money" y protege su cuenta del sobreapalancamiento.

💎 Escalado Automático de Lotes No necesita usar una calculadora.

Simplemente configure RiskPerTrade = 1.0 (1%).

El EA calcula: (Balance de Cuenta * 0.01) / (Distancia Stop Loss en Puntos * Valor del Tick) .

Resultado: Ya sea que el Stop Loss sea de 50 pips o 100 pips, su riesgo monetario permanece exactamente en el 1% de su balance.

💰 SECCIÓN 3: HOJA DE RUTA DE CAPITAL

🟢 Nivel 1: El "Probador" ($200 - $500)

Objetivo: Verificación y pruebas de bajo riesgo.

Configuración: Establezca RiskPerTrade = 0.0 y MinLotSize = 0.01 .

Estrategia: Use lotes fijos de 0.01. Esto permite al EA ejecutar su estrategia con un drawdown mínimo. Perfecto para cuentas Cent o ECN pequeñas.

🟡 Nivel 2: El "Constructor" ($500 - $2,500)

Objetivo: Crecimiento compuesto.

Configuración: Establezca RiskPerTrade = 1.0 .

Estrategia: Deje que la función Auto-Lot trabaje. A medida que su balance crece de $500 a $1000, el EA aumentará automáticamente el tamaño del lote. Si experimenta un drawdown, reducirá el lote para preservar el capital.

🔴 Nivel 3: El "Profesional" ($2,500+)

Objetivo: Generación de ingresos y Cuentas de Fondeo (Prop Firms).

Configuración: RiskPerTrade = 0.5 a 1.0 .

Estrategia: Enfoque en la consistencia. El Stop Loss duro y el Filtro de Fin de Semana hacen que este EA cumpla con las reglas de la mayoría de las empresas de fondeo (FTMO, MFF, etc.).

⚙️ SECCIÓN 4: DICCIONARIO DE PARÁMETROS

=== Strategy Settings (Ajustes de Estrategia) ===

MagicNumber: Un ID único que le permite ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta.

MaxSpread: (Predeterminado: 40). Crítico para Oro: Si su bróker tiene spreads altos durante las noticias, aumente esto a 50 o 60.

=== Risk Management (Gestión de Riesgo) ===

RiskPerTrade: El % del balance a arriesgar. Establezca en 0 para usar lotes fijos.

UseEquity: (True/False). Si es True, el riesgo se calcula basado en la Equidad (Equity).

MaxLotSize: Techo de seguridad para evitar operaciones accidentalmente enormes.

=== Entry Settings (Ajustes de Entrada) ===

FractalLookback: El número de barras para escanear niveles de Soporte/Resistencia.

EntryOffset: Distancia de búfer (en pips) para las órdenes pendientes.

=== Dashboard Settings ===

ShowDashboard: Muestra el panel de información profesional.

❓ PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P: ¿Por qué el EA no opera todos los días? R: PrecisionGold PRO es un Francotirador, no una Ametralladora. Filtra las condiciones de mercado de baja probabilidad. Si la tendencia H4 es plana o el ADX es bajo, espera. La paciencia paga.

P: ¿Necesito un VPS? R: Sí. El EA gestiona trailing stops y órdenes pendientes en tiempo real. Un VPS de baja latencia (<20ms) asegura los mejores precios de entrada.

P: ¿Puedo usar esto en otros pares como EURUSD? R: La lógica (Fractales + Tendencia) es universal, pero la configuración predeterminada (multiplicadores ATR) está optimizada para la volatilidad de XAUUSD. Necesitaría optimizar los "set files" para otros pares.

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Operar XAUUSD implica un riesgo significativo. El rendimiento pasado de PrecisionGold PRO en backtests no es indicativo de resultados futuros en trading real debido a spreads variables y deslizamiento (slippage). Siempre use una cuenta Demo primero.