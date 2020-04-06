PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA

PrecisionGold PRO: El Enfoque Institucional para el Trading Algorítmico en XAUUSD

Bienvenido a la documentación de PrecisionGold PRO, un sistema de trading diseñado para resolver los problemas inherentes a la volatilidad del mercado del Oro. Este no es un esquema de "enriquecimiento rápido"; es un algoritmo que impone disciplina, diseñado para un crecimiento serio del capital.

Seguridad Sin Compromisos: SIN Cuadrícula (Grid). SIN Martingala. SIN Arbitraje. 💎 Filosofía Central: "Entradas de Francotirador basadas la Estructura del Mercado".

📊 SECCIÓN 1: LA LÓGICA DEL "FRANCOTIRADOR" DECODIFICADA

La mayoría de los EAs de Oro fracasan porque intentan adivinar la dirección del mercado o recuperar pérdidas duplicando el riesgo. PrecisionGold PRO es diferente. Se basa en un "Modelo de Confluencia de 3 Factores" estrictamente codificado.

1. El Filtro de Macro-Tendencia (Temporalidad H4) Antes de buscar una operación, el EA escanea la temporalidad superior (H4) utilizando un sistema dual de Medias Móviles Exponenciales (EMA 50 y EMA 200).

  • Escenario Alcista: Si Precio > EMA 50 > EMA 200, el EA entra en "Modo Solo Compras".

  • Escenario Bajista: Si Precio < EMA 50 < EMA 200, el EA entra en "Modo Solo Ventas".

  • El Beneficio: Esto evita que el EA compre en el pico o venda en el fondo. Obliga al sistema a fluir con el dinero institucional, no en su contra.

2. El Disparador de Micro-Entrada (Ruptura Fractal H1) No entramos al "Precio de Mercado". Utilizamos Órdenes Pendientes (Buy Stop / Sell Stop) colocadas en niveles específicos de Fractales de Bill Williams en el gráfico H1.

  • ¿Por qué Fractales? Un Fractal Alto de 5 barras representa un nivel de resistencia verificado. Al colocar un Buy Stop ligeramente por encima de este nivel, solo entramos al mercado si el precio rompe con impulso.

  • Protección contra Falsas Rupturas: Si el precio toca el nivel pero falla en romperlo, la orden nunca se activa. El EA limpia estas órdenes "viejas" para mantener su gráfico limpio.

3. Validación de Impulso (Filtro ADX) El Oro a menudo entra en largos periodos de consolidación lateral (Zona de "Ruido"). Aquí es donde los EAs de tendencia pierden dinero.

  • El Filtro: El EA utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX).

  • La Regla: El trading está estrictamente prohibido si ADX < 20. Solo atacamos cuando hay volatilidad presente.

🛡️ SECCIÓN 2: ARQUITECTURA MATEMÁTICA DE RIESGO

Su capital es su inventario. PrecisionGold PRO lo protege utilizando un modelo de riesgo dinámico y autoajustable.

💎 Mecanismo ATR de "Espacio para Respirar" El Oro es volátil. Un Stop Loss fijo (ej. 50 pips) es peligroso.

  • SL Dinámico: El Stop Loss se calcula como 2.5 x ATR (Rango Verdadero Promedio).

  • TP Dinámico: El Take Profit se calcula como 5.0 x ATR .

  • Resultado: El sistema se adapta al ritmo del mercado. En mercados tranquilos, sus stops son ajustados. En noticias volátiles, sus stops se amplían automáticamente para evitar el barrido de stops.

💎 Comprobación Inteligente de Margen (Nuevo en v1.25) Hemos reescrito el motor de ejecución. Antes de enviar cualquier orden, el EA realiza una "Comprobación de Seguridad Previa al Vuelo":

  1. Verifica el apalancamiento de su bróker.

  2. Calcula el margen exacto requerido para la operación.

  3. Lo compara con su Margen Libre.

  4. Acción: Si Margen Requerido > Margen Libre , la operación se aborta inmediatamente. Esto previene el temido error "Not Enough Money" y protege su cuenta del sobreapalancamiento.

💎 Escalado Automático de Lotes No necesita usar una calculadora.

  • Simplemente configure RiskPerTrade = 1.0 (1%).

  • El EA calcula: (Balance de Cuenta * 0.01) / (Distancia Stop Loss en Puntos * Valor del Tick) .

  • Resultado: Ya sea que el Stop Loss sea de 50 pips o 100 pips, su riesgo monetario permanece exactamente en el 1% de su balance.

💰 SECCIÓN 3: HOJA DE RUTA DE CAPITAL

🟢 Nivel 1: El "Probador" ($200 - $500)

  • Objetivo: Verificación y pruebas de bajo riesgo.

  • Configuración: Establezca RiskPerTrade = 0.0 y MinLotSize = 0.01 .

  • Estrategia: Use lotes fijos de 0.01. Esto permite al EA ejecutar su estrategia con un drawdown mínimo. Perfecto para cuentas Cent o ECN pequeñas.

🟡 Nivel 2: El "Constructor" ($500 - $2,500)

  • Objetivo: Crecimiento compuesto.

  • Configuración: Establezca RiskPerTrade = 1.0 .

  • Estrategia: Deje que la función Auto-Lot trabaje. A medida que su balance crece de $500 a $1000, el EA aumentará automáticamente el tamaño del lote. Si experimenta un drawdown, reducirá el lote para preservar el capital.

🔴 Nivel 3: El "Profesional" ($2,500+)

  • Objetivo: Generación de ingresos y Cuentas de Fondeo (Prop Firms).

  • Configuración: RiskPerTrade = 0.5 a 1.0 .

  • Estrategia: Enfoque en la consistencia. El Stop Loss duro y el Filtro de Fin de Semana hacen que este EA cumpla con las reglas de la mayoría de las empresas de fondeo (FTMO, MFF, etc.).

⚙️ SECCIÓN 4: DICCIONARIO DE PARÁMETROS

=== Strategy Settings (Ajustes de Estrategia) ===

  • MagicNumber: Un ID único que le permite ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta.

  • MaxSpread: (Predeterminado: 40). Crítico para Oro: Si su bróker tiene spreads altos durante las noticias, aumente esto a 50 o 60.

=== Risk Management (Gestión de Riesgo) ===

  • RiskPerTrade: El % del balance a arriesgar. Establezca en 0 para usar lotes fijos.

  • UseEquity: (True/False). Si es True, el riesgo se calcula basado en la Equidad (Equity).

  • MaxLotSize: Techo de seguridad para evitar operaciones accidentalmente enormes.

=== Entry Settings (Ajustes de Entrada) ===

  • FractalLookback: El número de barras para escanear niveles de Soporte/Resistencia.

  • EntryOffset: Distancia de búfer (en pips) para las órdenes pendientes.

=== Dashboard Settings ===

  • ShowDashboard: Muestra el panel de información profesional.

❓ PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P: ¿Por qué el EA no opera todos los días? R: PrecisionGold PRO es un Francotirador, no una Ametralladora. Filtra las condiciones de mercado de baja probabilidad. Si la tendencia H4 es plana o el ADX es bajo, espera. La paciencia paga.

P: ¿Necesito un VPS? R: Sí. El EA gestiona trailing stops y órdenes pendientes en tiempo real. Un VPS de baja latencia (<20ms) asegura los mejores precios de entrada.

P: ¿Puedo usar esto en otros pares como EURUSD? R: La lógica (Fractales + Tendencia) es universal, pero la configuración predeterminada (multiplicadores ATR) está optimizada para la volatilidad de XAUUSD. Necesitaría optimizar los "set files" para otros pares.

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Operar XAUUSD implica un riesgo significativo. El rendimiento pasado de PrecisionGold PRO en backtests no es indicativo de resultados futuros en trading real debido a spreads variables y deslizamiento (slippage). Siempre use una cuenta Demo primero.


Productos recomendados
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Asesores Expertos
Gold Sentinel - Escalador de precisión para XAUUSD Visión general Gold Sentinel es un Asesor Experto diseñado para el scalping estructurado en XAUUSD. Aplica la detección adaptativa de rupturas y la gestión sistemática del riesgo para identificar condiciones de negociación claras y de alta probabilidad en el entorno volátil del oro. El sistema opera con coherencia y moderación, centrándose en la ejecución de precisión en lugar de sobre-negociación. Características principales Lógica de entrada d
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Breakout Master Strategy — Asesor Experto de precisión, solo en largo, que aprovecha rupturas alcistas en índices y materias primas como el oro. Es el motor real detrás de la estrategia pública de Darwinex EWLT — dinero real, resultados reales, y ahora disponible para automatización en tu terminal de MetaTrader 5. Este no es un EA de grid ni de martingala. Es una estrategia basada en reglas, sustentada en la acción del precio y el momentum, diseñada para traders que valoran la consistencia, el c
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
VTech 3in1 Gold EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
VTech 3in1 EA - GOLD Edition es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) . Combina estrategias de Cuadrícula, Cobertura y Martingala con filtros avanzados y funciones de control inteligente, lo que le proporciona un rendimiento sólido en mercados de oro con tendencia, oscilantes y laterales. Nota: Este EA está diseñado para trabajar sólo en XAUUSD (Oro). Puede que no funcione en otros instrumentos. Características principales: 50 Comprar + 50
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Asesores Expertos
Este sencillo EA de trading de rejilla colocará órdenes de compra limitadas u órdenes stop de compra con toma de beneficios en cada paso basado en el rango de precios dado. El usuario tendrá que introducir los siguientes ajustes: inputUpperRange - Define el precio máximo. Por defecto es ask + 1000 puntos. inputLowerRange - Define el precio bajo, por defecto es ask - 1000 puntos . inputGridLevels - Define el número de niveles (u órdenes) a colocar dentro del rango dado. Por defecto es 10. inputLo
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Asesores Expertos
NOCHE ARDIENTE SCALPER TODO EL NUEVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA RED AÑADIDO El scalping nocturno usando Stop Losses ha funcionado increíblemente bien en años anteriores a 2022. Blazing Night Scalper fue probado originalmente en más de 10 años de Tick Data utilizando Take profit y Stop Loss con resultados sorprendentes. Tan pronto como llegamos a 2022 los scalpers nocturnos se volvieron gradualmente más difíciles de obtener beneficios, probablemente debido a muchas razones, tales como el aum
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Bienvenido al mundo del trading de precisión! CrossPulse EA está diseñado con una lógica de negociación detallada para que usted, el trader, disponga de una herramienta dinámica y personalizable. Con un precio de sólo $65, este EA está diseñado para aquellos que desean refinar y optimizar las estrategias de negociación por su cuenta. Por favor, tenga en cuenta que CrossPulse no está pre-optimizado - está construido para ofrecer una base para su optimización, dándole el control total de la estr
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
GoldStorm Pro - Sistema de negociación fractal multiestrategia avanzado Visión general GoldStorm Pro es un sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando avanzadas estrategias de ruptura fractal. El sistema combina tres estrategias de negociación independientes que trabajan juntas para capturar diferentes movimientos del mercado, manteniendo una estricta gestión del riesgo. Características principales Arquitectura Multi-Estrategia La estrategia A (Con
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indicadores
TradingDashboardPro - Indicador Profesional de Análisis de Trading para MT5 Descripción General TradingDashboardPro es un panel integral de análisis de trading en tiempo real que transforma su gráfico MT5 en una poderosa estación de monitoreo de cuenta. Este indicador de nivel profesional proporciona visualización instantánea de su rendimiento de trading con soporte multiidioma, ayudándole a tomar decisiones informadas con actualizaciones de datos en vivo cada 5 segundos. Características Princip
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
Cloud DCA Pro EA - Sistema Avanzado de Trading Ichimoku DCA Descripción del producto Cloud DCA Pro es un sofisticado Asesor Experto que combina el análisis Ichimoku Kinko Hyo con la estrategia inteligente Dollar Cost Averaging. Diseñado para un trading sistemático, sin emociones y sin stop losses tradicionales. Características principales Estrategia sin Stop Loss - Utiliza niveles DCA inteligentes en lugar de stops duros Análisis de la Nube Ichimoku - Detección y filtrado profesional de tendenci
SeeGrid EA MT5
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
SeeGrid EA - Sistema Avanzado de Trading de Cuadrícula Visión General SeeGrid EA v1.27 es un sofisticado sistema de trading bidireccional que implementa estrategias dinámicas de Dollar-Cost Averaging (DCA) con una gestión avanzada del riesgo. Este Asesor Experto combina la operativa de cuadrícula tradicional con la gestión inteligente de posiciones y el análisis automatizado del mercado. Características principales Sistema DCA bidireccional El DCA positivo sigue la dirección de la tendencia con
FREE
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
FlashXbestEA - Sistema Profesional de Trading Williams %R Grid Estrategia DCA revolucionaria con inteligencia de mercado avanzada FlashXbestEA representa la próxima generación de trading automatizado de grid, combinando el análisis de momentum Williams %R con sofisticadas técnicas de Dollar Cost Averaging (DCA). Este EA gestiona de forma inteligente múltiples posiciones utilizando modelos matemáticos avanzados para maximizar los beneficios a la vez que protege el capital mediante mecanismos de r
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Indicadores
RSI Advanced - Eleve Su Análisis y Señales de Trading de Alto Potencial Descripción General RSI Advanced es un potente indicador personalizado para MetaTrader 5, diseñado para elevar su análisis técnico y proporcionar señales de trading confiables. Este indicador integra un Índice de Fuerza Relativa (RSI) estándar con un sofisticado sistema de Medias Móviles (MA) y Bandas de Bollinger (BB) aplicadas directamente a los datos del RSI. Además, incorpora capacidades avanzadas de detección de diverge
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Utilidades
Magic Order Manager EA v1.02 - Asistente Profesional de Trading Herramienta inteligente de gestión de posiciones con sistema automático de toma de beneficios Descripción del producto Magic Order Manager es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para optimizar los beneficios de las operaciones a través de la automatización inteligente y el control de riesgos. Esta herramienta de gestión de posiciones proporciona una toma de beneficios automatizada basada en reglas personalizables al tiem
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Utilidades
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Utilidad Avanzada de Gestión de Operaciones (IMPORTANTE: Esta es una Utilidad de Gestión de Operaciones, NO un sistema automatizado de operaciones. Cierra inteligentemente las posiciones existentes para reducir el drawdown; NO abre nuevas operaciones). ¿Problemas con el drawdown y la gestión manual de posiciones compensatorias complejas? Presentamos Smart Order Hedging EA MT5 Pro , una potente utilidad diseñada para encontrar y cerrar automáticamente combinacion
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Utilidades
PosiOptimizer EA - Optimizador de Posiciones de Cobertura Inteligente Visión general PosiOptimizer EA es una sofisticada herramienta de gestión de posiciones diseñada para optimizar las estrategias de cobertura mediante el cierre inteligente de pares de órdenes contra-direccionales. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados que incluyen la agrupación de K-means, mapas hash y análisis de ratio de Sharpe para identificar y cerrar los pares de posiciones más óptimos, manteniendo al mismo tie
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Utilidades
EA Performance Monitor - Su Centro de Comando de Operaciones Visión general EA Performance Monitor es una herramienta de monitoreo integral para MetaTrader 5 que proporciona supervisión en tiempo real de todos los Asesores Expertos que se ejecutan a través de sus gráficos. Esta utilidad muestra las métricas de rendimiento, evaluación de riesgos, y la salud de la cuenta en un tablero centralizado, lo que permite una gestión eficiente de la cartera y la toma de decisiones informadas. Característi
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
Enhanced Candlestick DCA EA - Estrategia de Trading Profesional Descripción El Enhanced Candlestick DCA EA es un sofisticado sistema de trading multi-estrategia que combina el análisis de patrones de velas japonesas con la gestión avanzada de posiciones Dollar Cost Averaging (DCA). Desarrollado pensando tanto en la seguridad como en la rentabilidad, este EA se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado a través de su sistema de entrada inteligente y su marco integral de gestió
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
XSmartPro EA - Sistema Profesional de Trading de Cuadrícula Grid Bidireccional Inteligente DCA con Filtros de Seguridad Avanzados Visión general XSmartPro EA es un sistema profesional de trading Grid DCA (Dollar Cost Averaging) diseñado para traders que quieren operar en Forex de forma segura y eficiente. El EA utiliza una estrategia inteligente de cuadrícula bidireccional combinada con filtros técnicos avanzados para optimizar los puntos de entrada y proteger su cuenta. Características principa
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario