GoldStorm Pro EA MT5

GoldStorm Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie Fractal Trading System
Überblick
GoldStorm Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und fortschrittliche Fractal-Breakout-Strategien verwendet. Das System kombiniert drei unabhängige Handelsstrategien, die zusammenarbeiten, um verschiedene Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten.
Wichtigste Merkmale
Multi-Strategie-Architektur
Strategie A (konservativ) bietet langfristigen Swing-Handel mit hochwahrscheinlichen Setups. Strategie B (Aggressiv) bietet momentumbasierten Ausbruchshandel für volatile Bewegungen. Strategie C (Trendfolge) ermöglicht das Mitreißen von Haupttrends, um erhebliche Gewinne zu erzielen.
Erweiterte Fraktalanalyse
Fraktal-Erkennungssystem für mehrere Zeitrahmen mit anpassbarer Bestätigung der linken/rechten Balken, dynamischer Optimierung des Rückblickzeitraums und intelligenter Berechnung des Einstiegspreises mit Offset-Puffern.
Umfassendes Risikomanagement
Prozentuale Positionsgröße, maximale tägliche Handelslimits, fortschrittliche Money-Management-Prüfungen und mehrere Sicherheitsfilter und -validierungen.
Intelligentes Handelsmanagement
Break-even-Funktionalität, Trailing-Stop-System, virtueller Orderverfall und intelligente Positionsüberwachung.
Strategie-Details
Strategie A - Konservativer Swing-Handel
Analyse-Zeitrahmen: 4-Stunden-Charts zur Trenderkennung. Einstiegszeitrahmen: 1-Stunden-Charts für präzises Timing. Risiko-Ertrags-Verhältnis: 2,5:1, optimiert für beständige Gewinne. Ideal für: Stabile, hochwahrscheinliche Setups mit geringem Risiko.
Strategie B - Aggressives Momentum
Analyse-Zeitrahmen: 1-Stunden-Charts für Momentum-Erkennung. Einstiegszeitrahmen: 30-Minuten-Charts für schnelle Einstiege. Risiko-Belohnung: 3:1-Verhältnis für explosive Bewegungen. Ideal für: Erfassen von Ausbruchsvolatilität und Marktmomentum.
Strategie C - Langfristige Trendfolge
Analyse-Zeitrahmen: Tages-Charts für die Analyse von Haupttrends. Einstiegszeitrahmen: 1-Stunden-Charts für optimale Einstiege. Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,3:1 für maximale Trendgewinne. Ideal für: Mitnahme von großen Markttrends für beträchtliche Gewinne.
Eingabe-Parameter
Strategie-Einstellungen
Run Conservative Strategy - Aktiviert/deaktiviert den konservativen Swing-Trading-Ansatz
Aggressive Strategie ausführen - Aktiviert/deaktiviert die Momentum-Breakout-Strategie
Run Long-Term Strategy - Aktiviert/deaktiviert die Trendfolgestrategie
Maximum Spread Allowed - Verhindert den Handel bei hohen Spreads (in Punkten)
Expert Advisor ID - Eindeutiger Bezeichner für die Handelsverwaltung
Trade Comment - Benutzerdefinierter Kommentar für alle Trades
Use Virtual Expiration - Aktivieren Sie das System für den automatischen Ablauf von Aufträgen
Stop Loss/Take Profit nach Entry setzen - Option zum Setzen von Levels nach Orderausführung
Positionsgröße und Risikomanagement
Positionsgrößenmethode - Wählen Sie zwischen manueller Losgröße oder prozentualem Risiko
Feste Losgröße - Spezifische Losgröße bei Verwendung des manuellen Modus
Risiko pro Handel - Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (empfohlen: 0,25%)
Use Account Equity - Berechnung der Positionsgröße auf Basis des Eigenkapitals statt des Kontostands
Maximale Positionsgröße - Obere Grenze für die Positionsgröße
Minimale Positionsgröße - Untere Grenze für die Positionsgröße
Einstellungen für Sicherheit und Schutz
Enable Basic Safety Checks - Aktivieren Sie umfassende Sicherheitsüberprüfungen
Minimum Margin Level - Erforderlicher Margin-Prozentsatz vor Handelsstopps
Erforderliche Mindesthistorie - Für eine zuverlässige Analyse benötigte Bars
Handels-Filter
Spread-Filter aktivieren - Blockieren von Trades bei hohen Spread-Bedingungen
Maximaler Spread - Spread-Schwelle in Pips für die Handelsausführung
Zeitfilter aktivieren - Beschränkung des Handels auf bestimmte Stunden
Trading Start Hour - Beginn des Handelsfensters (GMT)
Handelsende-Stunde - Ende des Handelsfensters (GMT)
Avoid News Times - Überspringen Sie den Handel während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen
Wochenendfilter aktivieren - Verhindert den Handel während der Wochenendstunden
Weekend Start Hour - Beginn der Wochenendbeschränkungen (Freitag)
Margin-Levels prüfen - Kontomargin vor dem Handel überwachen
Minimum Margin Threshold - Margin-Level, unter dem der Handel gestoppt wird
Einstiegs-Management
Minimum Entry Distance - Erforderlicher Abstand vom aktuellen Preis (in Pips)
Maximale Orders pro Richtung - Begrenzung gleichzeitiger Positionen
Order Filter Distance - Mindestabstand zwischen ähnlichen Orders (in Pips)
Use Close Price Filter - Zusätzliche Validierung anhand des vorherigen Schlusskurses
Minimale Marktvolatilität - Erforderliche 24-Stunden-Kursbewegung (in Pips)
Exit-Verwaltung
Standard-Stop-Loss - Standard-Stop-Loss-Abstand (in Pips)
Standard Take Profit - Standard Take Profit-Abstand (in Pips)
Trailing-Stop-System
Trailing Start Distance - Gewinnniveau vor Beginn des Trailing (in Pips)
Trailing Step Size - Abstand, der vom aktuellen Preis beibehalten werden soll (in Pips)
Trailing Increment - Mindestbewegung für die Trailing-Anpassung (in Pips)
Break-Even-Schutz
Break-Even Trigger - Gewinnniveau, um den Stop zum Einstieg zu bewegen (in Pips)
Break-Even-Profit - Kleiner Gewinn, der bei Erreichen des Break-Even beibehalten werden soll (in Pips)
Empfohlene Einstellungen
Für ein $1.000-Konto (Goldhandel) - Risiko pro Handel: 0,25 %, maximale Positionsgröße: 0,05 Lots, Standard-Stop-Loss: 300 Pips, Standard-Take-Profit: 200 Pips, Trailing-Start: 100 pips, Handelszeiten: 7:00 - 10:00 GMT
Für konservativen Handel - Aktivieren Sie nur Strategie A, Risiko pro Handel: 0,2%, Maximale Orders pro Richtung: 1
Für Aggressives Trading - Aktivieren Sie alle Strategien, Risiko pro Trade: 0.3%, Maximale Orders pro Richtung: 2
Performance-Optimierung
Empfehlungen für Chart-Zeitrahmen - Optimal: H1 (1-Stunden) Charts für beste Balance; Akzeptabel: M15, M30, H4-Charts
Symbolkompatibilität - Primär: Alle wichtigen Paare (EU, GU, XAU, etc.); Sekundär: Wichtige Forex-Paare mit Parameteranpassung; Nicht empfohlen: Exotische Paare oder Kryptowährungen
Technische Anforderungen
Plattform: MetaTrader 5. Mindesteinlage: $100 (empfohlen $1,000+). Kontotyp: Jeder (Demo/Real, Hedge/Netting). VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb. Internet: Stabile Verbindung erforderlich.
Sicherheitsmerkmale
Eingebaute Schutzmechanismen - Validierung der Geldverwaltung, Überprüfung der Einhaltung von Stop-Levels, Überprüfung historischer Daten, Schutz vor Null-Divisionen, Überprüfung von Array-Grenzen, umfassende Fehlerprotokollierung.
Intelligente Anpassungen - Automatische Skalierung der Losgröße für jede Kontogröße, dynamische Spread-Anpassung, Berücksichtigung der Marktstunden, Vermeidung von Wochenendhandel, Vermeidung von Nachrichtenzeiten.
Installation und Einrichtung
Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn, indem Sie ihn in Ihren MetaTrader 5 Experts Ordner legen. Fügen Sie ihn durch Ziehen auf den XAUUSD H1 Chart hinzu. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie die Parameter auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz anpassen. Aktivieren Sie Auto-Trading, um sicherzustellen, dass der EA-Handel zulässig ist. Überwachen Sie die Leistung, indem Sie die Protokolle und den Handelsverlauf regelmäßig überprüfen.
Technische Daten
Plattform: MetaTrader 5 | Strategie: Multi-Strategie-Fraktal-Breakout-System | Positionsmanagement: Prozentsatzbasiert mit intelligentem Handelsmanagement | Risikoansatz: Mehrschichtiger Schutz mit Break-Even und Trailing Stops
Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu Kapitalverlusten führen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
