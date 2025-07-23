GoldStorm Pro EA MT5

GoldStorm Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie Fractal Trading System

Überblick

GoldStorm Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und fortschrittliche Fractal-Breakout-Strategien verwendet. Das System kombiniert drei unabhängige Handelsstrategien, die zusammenarbeiten, um verschiedene Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten.

Wichtigste Merkmale

Multi-Strategie-Architektur

Strategie A (konservativ) bietet langfristigen Swing-Handel mit hochwahrscheinlichen Setups. Strategie B (Aggressiv) bietet momentumbasierten Ausbruchshandel für volatile Bewegungen. Strategie C (Trendfolge) ermöglicht das Mitreißen von Haupttrends, um erhebliche Gewinne zu erzielen.

Erweiterte Fraktalanalyse

Fraktal-Erkennungssystem für mehrere Zeitrahmen mit anpassbarer Bestätigung der linken/rechten Balken, dynamischer Optimierung des Rückblickzeitraums und intelligenter Berechnung des Einstiegspreises mit Offset-Puffern.

Umfassendes Risikomanagement

Prozentuale Positionsgröße, maximale tägliche Handelslimits, fortschrittliche Money-Management-Prüfungen und mehrere Sicherheitsfilter und -validierungen.

Intelligentes Handelsmanagement

Break-even-Funktionalität, Trailing-Stop-System, virtueller Orderverfall und intelligente Positionsüberwachung.

Strategie-Details

Strategie A - Konservativer Swing-Handel

Analyse-Zeitrahmen: 4-Stunden-Charts zur Trenderkennung. Einstiegszeitrahmen: 1-Stunden-Charts für präzises Timing. Risiko-Ertrags-Verhältnis: 2,5:1, optimiert für beständige Gewinne. Ideal für: Stabile, hochwahrscheinliche Setups mit geringem Risiko.

Strategie B - Aggressives Momentum

Analyse-Zeitrahmen: 1-Stunden-Charts für Momentum-Erkennung. Einstiegszeitrahmen: 30-Minuten-Charts für schnelle Einstiege. Risiko-Belohnung: 3:1-Verhältnis für explosive Bewegungen. Ideal für: Erfassen von Ausbruchsvolatilität und Marktmomentum.

Strategie C - Langfristige Trendfolge

Analyse-Zeitrahmen: Tages-Charts für die Analyse von Haupttrends. Einstiegszeitrahmen: 1-Stunden-Charts für optimale Einstiege. Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,3:1 für maximale Trendgewinne. Ideal für: Mitnahme von großen Markttrends für beträchtliche Gewinne.

Eingabe-Parameter

Strategie-Einstellungen

Run Conservative Strategy - Aktiviert/deaktiviert den konservativen Swing-Trading-Ansatz

Aggressive Strategie ausführen - Aktiviert/deaktiviert die Momentum-Breakout-Strategie

Run Long-Term Strategy - Aktiviert/deaktiviert die Trendfolgestrategie

Maximum Spread Allowed - Verhindert den Handel bei hohen Spreads (in Punkten)

Expert Advisor ID - Eindeutiger Bezeichner für die Handelsverwaltung

Trade Comment - Benutzerdefinierter Kommentar für alle Trades

Use Virtual Expiration - Aktivieren Sie das System für den automatischen Ablauf von Aufträgen

Stop Loss/Take Profit nach Entry setzen - Option zum Setzen von Levels nach Orderausführung

Positionsgröße und Risikomanagement

Positionsgrößenmethode - Wählen Sie zwischen manueller Losgröße oder prozentualem Risiko

Feste Losgröße - Spezifische Losgröße bei Verwendung des manuellen Modus

Risiko pro Handel - Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (empfohlen: 0,25%)

Use Account Equity - Berechnung der Positionsgröße auf Basis des Eigenkapitals statt des Kontostands

Maximale Positionsgröße - Obere Grenze für die Positionsgröße

Minimale Positionsgröße - Untere Grenze für die Positionsgröße

Einstellungen für Sicherheit und Schutz

Enable Basic Safety Checks - Aktivieren Sie umfassende Sicherheitsüberprüfungen

Minimum Margin Level - Erforderlicher Margin-Prozentsatz vor Handelsstopps

Erforderliche Mindesthistorie - Für eine zuverlässige Analyse benötigte Bars

Handels-Filter

Spread-Filter aktivieren - Blockieren von Trades bei hohen Spread-Bedingungen

Maximaler Spread - Spread-Schwelle in Pips für die Handelsausführung

Zeitfilter aktivieren - Beschränkung des Handels auf bestimmte Stunden

Trading Start Hour - Beginn des Handelsfensters (GMT)

Handelsende-Stunde - Ende des Handelsfensters (GMT)

Avoid News Times - Überspringen Sie den Handel während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen

Wochenendfilter aktivieren - Verhindert den Handel während der Wochenendstunden

Weekend Start Hour - Beginn der Wochenendbeschränkungen (Freitag)

Margin-Levels prüfen - Kontomargin vor dem Handel überwachen

Minimum Margin Threshold - Margin-Level, unter dem der Handel gestoppt wird

Einstiegs-Management

Minimum Entry Distance - Erforderlicher Abstand vom aktuellen Preis (in Pips)

Maximale Orders pro Richtung - Begrenzung gleichzeitiger Positionen

Order Filter Distance - Mindestabstand zwischen ähnlichen Orders (in Pips)

Use Close Price Filter - Zusätzliche Validierung anhand des vorherigen Schlusskurses

Minimale Marktvolatilität - Erforderliche 24-Stunden-Kursbewegung (in Pips)

Exit-Verwaltung

Standard-Stop-Loss - Standard-Stop-Loss-Abstand (in Pips)

Standard Take Profit - Standard Take Profit-Abstand (in Pips)

Trailing-Stop-System

Trailing Start Distance - Gewinnniveau vor Beginn des Trailing (in Pips)

Trailing Step Size - Abstand, der vom aktuellen Preis beibehalten werden soll (in Pips)

Trailing Increment - Mindestbewegung für die Trailing-Anpassung (in Pips)

Break-Even-Schutz

Break-Even Trigger - Gewinnniveau, um den Stop zum Einstieg zu bewegen (in Pips)

Break-Even-Profit - Kleiner Gewinn, der bei Erreichen des Break-Even beibehalten werden soll (in Pips)

Empfohlene Einstellungen

Für ein $1.000-Konto (Goldhandel) - Risiko pro Handel: 0,25 %, maximale Positionsgröße: 0,05 Lots, Standard-Stop-Loss: 300 Pips, Standard-Take-Profit: 200 Pips, Trailing-Start: 100 pips, Handelszeiten: 7:00 - 10:00 GMT

Für konservativen Handel - Aktivieren Sie nur Strategie A, Risiko pro Handel: 0,2%, Maximale Orders pro Richtung: 1

Für Aggressives Trading - Aktivieren Sie alle Strategien, Risiko pro Trade: 0.3%, Maximale Orders pro Richtung: 2

Performance-Optimierung

Empfehlungen für Chart-Zeitrahmen - Optimal: H1 (1-Stunden) Charts für beste Balance; Akzeptabel: M15, M30, H4-Charts

Symbolkompatibilität - Primär: Alle wichtigen Paare (EU, GU, XAU, etc.); Sekundär: Wichtige Forex-Paare mit Parameteranpassung; Nicht empfohlen: Exotische Paare oder Kryptowährungen

Technische Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5. Mindesteinlage: $100 (empfohlen $1,000+). Kontotyp: Jeder (Demo/Real, Hedge/Netting). VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb. Internet: Stabile Verbindung erforderlich.

Sicherheitsmerkmale

Eingebaute Schutzmechanismen - Validierung der Geldverwaltung, Überprüfung der Einhaltung von Stop-Levels, Überprüfung historischer Daten, Schutz vor Null-Divisionen, Überprüfung von Array-Grenzen, umfassende Fehlerprotokollierung.

Intelligente Anpassungen - Automatische Skalierung der Losgröße für jede Kontogröße, dynamische Spread-Anpassung, Berücksichtigung der Marktstunden, Vermeidung von Wochenendhandel, Vermeidung von Nachrichtenzeiten.

Installation und Einrichtung

Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn, indem Sie ihn in Ihren MetaTrader 5 Experts Ordner legen. Fügen Sie ihn durch Ziehen auf den XAUUSD H1 Chart hinzu. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie die Parameter auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz anpassen. Aktivieren Sie Auto-Trading, um sicherzustellen, dass der EA-Handel zulässig ist. Überwachen Sie die Leistung, indem Sie die Protokolle und den Handelsverlauf regelmäßig überprüfen.

Technische Daten

Plattform: MetaTrader 5 | Strategie: Multi-Strategie-Fraktal-Breakout-System | Positionsmanagement: Prozentsatzbasiert mit intelligentem Handelsmanagement | Risikoansatz: Mehrschichtiger Schutz mit Break-Even und Trailing Stops

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu Kapitalverlusten führen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



