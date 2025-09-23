Trading Dashboard Pro

Trading Dashboard Pro: Die ultimative Kommandozentrale für MT5

⭐⭐⭐⭐⭐ Verwandeln Sie Ihr Terminal in eine professionelle Trading-Station

Trading Dashboard Pro ist ein umfassendes Tool für Risikomanagement und Kontoanalyse. Es bündelt wichtige Marktdaten und Kennzahlen zur Kontogesundheit in einer eleganten Oberfläche, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Entscheidungen zu treffen.

🚀 WARUM SIE DIESES DASHBOARD BRAUCHEN

1. Für Prop-Trading-Firmen (FTMO, MFF usw.)
Prop-Firmen haben strenge Regeln bezüglich des täglichen Drawdowns.
Die Lösung: Unser Dashboard überwacht speziell Ihren Max DD für den aktuellen Tag und Monat. Sie sehen sofort, wie nah Sie Ihrem Verlustlimit sind.

2. Für Skalper und Daytrader
Die Lösung: Der Abschnitt Tägliche Analyse zeigt sofort Ihren Nettogewinn, gehandelte Lots und die Anzahl der Trades für "Heute" und "Gestern" auf einen Blick.

3. Risikomanagement
Die Lösung: Der dynamische Monitor ändert Farbe und Status (SICHER, VORSICHT, GEFAHR) basierend auf Ihrem Margin-Level und warnt Sie visuell vor einem Stop-Out.

📊 DETAILLIERTE FUNKTIONEN

  • Echtzeit-Monitor: Visualisierung von Kontostand vs. Equity und Margin-Gesundheit.
  • Positionsübersicht: Schnappschuss der Exposure (Buy vs. Sell, Lots, P/L).
  • Historische Performance: Analyse von Max Drawdown und Gewinn nach Tag, Woche und Monat.
  • Balance-Chart: Integrierte Darstellung der Wachstumskurve Ihres Kontos.

Mehrsprachige Unterstützung inklusive.

Auswahl:
Nguyen Manh Hung
132
Nguyen Manh Hung 2025.10.12 14:06 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Fiormai1010
26
Fiormai1010 2025.10.12 09:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

sandrorjbr
21
sandrorjbr 2025.10.03 04:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

KDest
575
KDest 2025.09.30 05:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Khac Thanh Bui
4545
Antwort vom Entwickler Khac Thanh Bui 2025.10.03 03:56
Thank bro!
Antwort auf eine Rezension