EA Performance Monitor

EA Performance Monitor - Ihr Trading Command Center

Überblick

EA Performance Monitor ist ein umfassendes Überwachungstool für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Übersicht über alle Expert Advisors bietet, die in Ihren Charts laufen. Dieses Dienstprogramm zeigt Leistungsmetriken, Risikobewertung und Kontostatus in einem zentralen Dashboard an und ermöglicht so ein effizientes Portfoliomanagement und fundierte Entscheidungen.

Wichtigste Merkmale

Mission Control Dashboard

Verwandeln Sie Ihren Trading-Arbeitsbereich in eine professionelle Kommandozentrale mit einem Panel, das Live-Performance-Metriken wie Gewinn, Trades und Positionen anzeigt und alle 5 Sekunden aktualisiert. Die sofortige Risikobewertung zeigt den Prozentsatz des Drawdowns deutlich an. Der Kontostandsmonitor zeigt Kontostand, Eigenkapital und Margin-Level mit visuellen Warnungen an.

Intelligente EA-Erkennungsfunktion

Keine Einrichtung erforderlich. Die automatische Erkennung findet jeden EA, der in allen Ihren Charts läuft. Intelligentes Mapping ordnet Handelsaktivitäten dem richtigen EA zu. Echtzeit-Status hebt aktive EAs hervor und markiert wartende EAs.

Professionelles Risikomanagement

Eingebautes Drawdown-Tracking basierend auf dem aktuellen Kontostand. Historisches Peak-Tracking hält die beste Performance fest. Ein-Klick-Reset ermöglicht einen Neustart ohne Verlust der EA-Einstellungen.

Integrität der Daten

Absturzsichere Speicherung stellt sicher, dass die Performance-Daten einen MT5-Neustart überstehen. Intelligente Validierung behebt automatisch beschädigte Daten. Ein Backup-System mit mehreren Sicherheitsebenen schützt Ihre Historie.

Optimierte Leistung

Leichter Betrieb mit minimaler CPU-Belastung, selbst bei mehr als 20 EAs. Speichereffizient mit intelligenter Zwischenspeicherung zur Vermeidung von Speicherlecks. Die konfigurierbare Aktualisierungsfunktion ermöglicht die Anpassung der Aktualisierungsgeschwindigkeit an den jeweiligen Bedarf.

Professionelle Anzeige

Farbcodierte Alarme zeigen Gewinne (grün) und Verluste (rot) sofort an. Präzise Formatierung mit ausgerichteten Zahlen für einfache Lesbarkeit. Responsives Layout passt sich an jede Bildschirmgröße an.

Vorteile

Vollständige Portfolioübersicht - Überwachen Sie alle Expert Advisors von einem einzigen Dashboard aus, ohne zwischen den Charts wechseln zu müssen.

Sofortige Risikoidentifizierung - Identifizieren Sie problematische EAs, bevor erhebliche Verluste auftreten, indem Sie den Drawdown in Echtzeit überwachen.

Genaue Leistungsverfolgung - Führen Sie einen vollständigen Leistungsverlauf, der auch bei Abstürzen und Neustarts erhalten bleibt.

Zeiteffizienz - Eliminieren Sie die manuelle Überprüfung von Charts und konzentrieren Sie sich auf die Optimierung von Handelsstrategien.

Installation und Einrichtung

Die Installation dauert etwa 30 Sekunden. Legen Sie den EA auf einen beliebigen Chart und beobachten Sie, wie er automatisch alle Ihre EAs erkennt. Sie können sofort mit der Überwachung beginnen, ohne dass eine Konfiguration erforderlich ist.

Kompatibilität

Funktioniert mit jedem Expert Advisor eines beliebigen Entwicklers. Kompatibel mit Grid EAs, Scalpers, Trendfolgern, Martingale-Systemen und allen anderen EA-Typen.

Das Paket enthält

EA Performance Monitor (Vollversion), vollständiger Quellcode, Installationshandbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und Anpassungsbeispielen für Farben, Layouts und Einstellungen.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 | Typ: Überwachungsdienstprogramm | Aktualisierungshäufigkeit: Alle 5 Sekunden (konfigurierbar) | Ressourcenverbrauch: Weniger als 1% CPU | Kompatibilität: Alle EA-Typen | Datenpersistenz: Absturzsichere Speicherung

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Plattform, stabile Internetverbindung, mindestens 100MB freier Speicherplatz für die Daten.

Professionelle EA-Überwachungslösung für effizientes Portfolio-Management und Risikoüberwachung.

SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
FREE
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Experten
x4o B1 Dollar Trader Heiken Ashi Trend Retest Strategie Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert. Handelsmethodik Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufw
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Utilitys
Price Action Trade Panel MT5   berechnet den Saldo der Kauf-/Verkaufskraft jedes Symbols/Instruments basierend auf reinen Price Action-Daten der angegebenen (standardmäßig 8) vergangenen Kerzen. Auf diese Weise erhalten Sie die bestmögliche Marktstimmung, indem Sie die Preisbewegung von 32 Symbolen/Instrumenten überwachen, die auf dem Indikatorfeld verfügbar sind. Ein Kauf-/Verkaufsstärke-Niveau von über 60% ergibt ein recht solides Niveau für den Kauf/Verkauf des spezifischen Symbols (bei Verw
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und professionellen Risikokontrollen. Verwenden Sie es, um Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination zu spiegeln. Zuverlässig : Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr. User Guide + Demo | MT4 Version Wichtige Hinweise Local Trade Copier MT5 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bi
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitys
Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
PropSafe Trade Manager
William Lohrman
Utilitys
TradePanel EA - Manuelles + halbautomatisches Trading Dashboard TradePanel EA ist ein leistungsstarker Assistent für Trader, die Präzision, Geschwindigkeit und volle Kontrolle über ihre Trades wünschen. Es kombiniert On-Chart-Ausführung , Basket-Profit-Management , Drawdown-Schutz und Markt-/Session-Bewusstsein in einem einfach zu bedienenden Panel. Hauptmerkmale Click-to-Trade-System Sofortiges Platzieren von Käufen/Verkäufen über das Panel Klicken Sie auf den Chart, um den Stop Loss zu s
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die für MetaTrader 5 entwickelt wurde und auf den Konzepten der Spike-Kursbewegungen und dem AB=CD-Zweischenkelmuster aufbaut. Er liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale, die speziell für kurzfristige Handelsumgebungen optimiert sind. Dieser Indikator wurde für Price Action Trader, Scalper und Fast Scalpers entwickelt und bietet hochpräzise Einstiegspunkte auf dem 1
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Crossing Over
John Signer
Experten
Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
GoldStorm Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie Fractal Trading System Überblick GoldStorm Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und fortschrittliche Fractal-Breakout-Strategien verwendet. Das System kombiniert drei unabhängige Handelsstrategien, die zusammenarbeiten, um verschiedene Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale Multi-Strategie-Architektur Strateg
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
Cloud DCA Pro EA - Fortgeschrittenes Ichimoku DCA Handelssystem Produkt-Übersicht Cloud DCA Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der die Ichimoku Kinko Hyo-Analyse mit einer intelligenten Dollar Cost Averaging-Strategie kombiniert. Entwickelt für den systematischen, emotionsfreien Handel ohne traditionelle Stop-Losses. Hauptmerkmale Keine Stop-Loss-Strategie - Verwendet intelligente DCA-Levels anstelle von harten Stopps Ichimoku-Wolkenanalyse - Professionelle Trenderkennung und Filterung
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
FlashXbestEA - Professionelles Williams %R Grid Handelssystem Revolutionäre DCA-Strategie mit fortschrittlicher Marktintelligenz FlashXbestEA stellt die nächste Generation des automatisierten Grid-Trading dar und kombiniert die Williams %R Momentum-Analyse mit hochentwickelten Dollar Cost Averaging (DCA) Techniken. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise mehrere Positionen unter Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Kapital durc
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro: Die ultimative Kommandozentrale für MT5 Verwandeln Sie Ihr Terminal in eine professionelle Trading-Station Trading Dashboard Pro ist ein umfassendes Tool für Risikomanagement und Kontoanalyse. Es bündelt wichtige Marktdaten und Kennzahlen zur Kontogesundheit in einer eleganten Oberfläche, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Entscheidungen zu treffen. WARUM SIE DIESES DASHBOARD BRAUCHEN 1. Für Prop-Trading-Firmen (FTMO, MFF usw.)
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Indikatoren
RSI Advanced - Verbessern Sie Ihre Analysen und Handelssignale mit hohem Potenzial Überblick RSI Advanced ist ein leistungsfähiger benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihre technische Analyse verbessern und zuverlässige Handelssignale liefern soll. Dieser Indikator integriert einen standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) mit einem ausgeklügelten System von gleitenden Durchschnitten (MA) und Bollinger Bändern (BB), die direkt auf die RSI-Daten angewendet werden. Darüber hinau
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
Magic Order Manager EA v1.02 - Professioneller Handelsassistent Intelligentes Positionsmanagement-Tool mit Auto-Take-Profit-System Produkt-Beschreibung Magic Order Manager ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsgewinne durch intelligente Automatisierung und Risikokontrolle zu optimieren. Dieses Positionsmanagement-Tool bietet automatische Gewinnmitnahmen auf der Grundlage von anpassbaren Regeln bei gleichzeitiger umfassender Risikoüberwachung. Wichtigste Merkmale
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Utilitys
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Fortgeschrittenes Handelsmanagement-Dienstprogramm (WICHTIG: Dies ist ein Handelsmanagement-Dienstprogramm, KEIN automatisches Handelssystem. Es schließt auf intelligente Weise bestehende Positionen, um den Drawdown zu reduzieren; es eröffnet KEINE neuen Trades). Haben Sie Probleme mit dem Drawdown und der manuellen Verwaltung komplexer, gegenläufiger Positionen? Wir stellen Ihnen den Smart Order Hedging EA MT5 Pro vor, ein leistungsfähiges Dienstprogramm, das a
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Utilitys
PosiOptimizer EA - Smart Hedging Positionsoptimierung Überblick PosiOptimizer EA ist ein hochentwickeltes Positionsmanagement-Tool zur Optimierung von Hedging-Strategien durch intelligentes Schließen von gegenläufigen Orderpaaren. Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen wie K-Means-Clustering, Hash-Maps und Sharpe-Ratio-Analysen, um die optimalsten Positionspaare zu identifizieren und zu schließen und dabei einen kontrollierten Drawdown und die gewünschten Kauf-/Verkaufsverh
FREE
Trading Dashboard Pro MT4
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro MT4: Die ultimative Kommandozentrale Modernisieren Sie Ihr klassisches MetaTrader 4 Terminal sofort Trading Dashboard Pro MT4 ist nicht nur ein Indikator, sondern ein umfassendes Dienstprogramm für das Risikomanagement und die Kontoanalyse, das speziell entwickelt wurde, um die klassische MT4-Plattform mit den Möglichkeiten der modernen Analytik auszustatten. Es wurde für professionelle Händler, Prop-Firm-Kandidaten (FTMO, MFF, The Funded Trader) und ernsthafte Scalpe
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experten
Enhanced Candlestick DCA EA - Professionelle Handelsstrategie Beschreibung Der Enhanced Candlestick DCA EA ist ein hochentwickeltes Multi-Strategie-Handelssystem, das die Analyse japanischer Candlestick-Muster mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) Positionsmanagement kombiniert. Dieser EA wurde mit Blick auf Sicherheit und Rentabilität entwickelt und passt sich durch sein intelligentes Einstiegssystem und sein umfassendes Risikomanagement dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
XSmartPro EA - Professionelles Grid-Handelssystem Intelligentes bidirektionales DCA-Grid mit erweiterten Sicherheitsfiltern Übersicht XSmartPro EA ist ein professionelles Grid DCA (Dollar Cost Averaging) Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die einen sicheren und effizienten Devisenhandel wünschen. Der EA verwendet eine intelligente bidirektionale Grid-Strategie in Kombination mit fortschrittlichen technischen Filtern, um Einstiegspunkte zu optimieren und Ihr Konto zu schützen. Haupt
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
Experten
Präzisionsgold PRO: Der institutionelle Ansatz für den algorithmischen XAUUSD-Handel Willkommen bei der Dokumentation zu PrecisionGold PRO , einem Handelssystem, das entwickelt wurde, um die dem Goldmarkt innewohnenden Volatilitätsprobleme zu lösen. Es handelt sich hierbei nicht um ein "Schnell-reich-werden"-Programm, sondern um einen disziplinierenden Algorithmus, der für ein ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde. Null-Kompromiss-Sicherheit: KEIN Raster. KEIN Martingal. KEINE Arbitrage
