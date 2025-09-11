EA Performance Monitor
- Utilitys
- Khac Thanh Bui
- Version: 2.20
- Aktualisiert: 12 November 2025
- Aktivierungen: 5
EA Performance Monitor - Ihr Trading Command Center
Überblick
EA Performance Monitor ist ein umfassendes Überwachungstool für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Übersicht über alle Expert Advisors bietet, die in Ihren Charts laufen. Dieses Dienstprogramm zeigt Leistungsmetriken, Risikobewertung und Kontostatus in einem zentralen Dashboard an und ermöglicht so ein effizientes Portfoliomanagement und fundierte Entscheidungen.
Wichtigste Merkmale
Mission Control Dashboard
Verwandeln Sie Ihren Trading-Arbeitsbereich in eine professionelle Kommandozentrale mit einem Panel, das Live-Performance-Metriken wie Gewinn, Trades und Positionen anzeigt und alle 5 Sekunden aktualisiert. Die sofortige Risikobewertung zeigt den Prozentsatz des Drawdowns deutlich an. Der Kontostandsmonitor zeigt Kontostand, Eigenkapital und Margin-Level mit visuellen Warnungen an.
Intelligente EA-Erkennungsfunktion
Keine Einrichtung erforderlich. Die automatische Erkennung findet jeden EA, der in allen Ihren Charts läuft. Intelligentes Mapping ordnet Handelsaktivitäten dem richtigen EA zu. Echtzeit-Status hebt aktive EAs hervor und markiert wartende EAs.
Professionelles Risikomanagement
Eingebautes Drawdown-Tracking basierend auf dem aktuellen Kontostand. Historisches Peak-Tracking hält die beste Performance fest. Ein-Klick-Reset ermöglicht einen Neustart ohne Verlust der EA-Einstellungen.
Integrität der Daten
Absturzsichere Speicherung stellt sicher, dass die Performance-Daten einen MT5-Neustart überstehen. Intelligente Validierung behebt automatisch beschädigte Daten. Ein Backup-System mit mehreren Sicherheitsebenen schützt Ihre Historie.
Optimierte Leistung
Leichter Betrieb mit minimaler CPU-Belastung, selbst bei mehr als 20 EAs. Speichereffizient mit intelligenter Zwischenspeicherung zur Vermeidung von Speicherlecks. Die konfigurierbare Aktualisierungsfunktion ermöglicht die Anpassung der Aktualisierungsgeschwindigkeit an den jeweiligen Bedarf.
Professionelle Anzeige
Farbcodierte Alarme zeigen Gewinne (grün) und Verluste (rot) sofort an. Präzise Formatierung mit ausgerichteten Zahlen für einfache Lesbarkeit. Responsives Layout passt sich an jede Bildschirmgröße an.
Vorteile
Vollständige Portfolioübersicht - Überwachen Sie alle Expert Advisors von einem einzigen Dashboard aus, ohne zwischen den Charts wechseln zu müssen.
Sofortige Risikoidentifizierung - Identifizieren Sie problematische EAs, bevor erhebliche Verluste auftreten, indem Sie den Drawdown in Echtzeit überwachen.
Genaue Leistungsverfolgung - Führen Sie einen vollständigen Leistungsverlauf, der auch bei Abstürzen und Neustarts erhalten bleibt.
Zeiteffizienz - Eliminieren Sie die manuelle Überprüfung von Charts und konzentrieren Sie sich auf die Optimierung von Handelsstrategien.
Installation und Einrichtung
Die Installation dauert etwa 30 Sekunden. Legen Sie den EA auf einen beliebigen Chart und beobachten Sie, wie er automatisch alle Ihre EAs erkennt. Sie können sofort mit der Überwachung beginnen, ohne dass eine Konfiguration erforderlich ist.
Kompatibilität
Funktioniert mit jedem Expert Advisor eines beliebigen Entwicklers. Kompatibel mit Grid EAs, Scalpers, Trendfolgern, Martingale-Systemen und allen anderen EA-Typen.
Das Paket enthält
EA Performance Monitor (Vollversion), vollständiger Quellcode, Installationshandbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und Anpassungsbeispielen für Farben, Layouts und Einstellungen.
Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 5 | Typ: Überwachungsdienstprogramm | Aktualisierungshäufigkeit: Alle 5 Sekunden (konfigurierbar) | Ressourcenverbrauch: Weniger als 1% CPU | Kompatibilität: Alle EA-Typen | Datenpersistenz: Absturzsichere Speicherung
System-Anforderungen
MetaTrader 5 Plattform, stabile Internetverbindung, mindestens 100MB freier Speicherplatz für die Daten.
Professionelle EA-Überwachungslösung für effizientes Portfolio-Management und Risikoüberwachung.
