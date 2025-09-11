EA Performance Monitor - Ihr Trading Command Center

Überblick

EA Performance Monitor ist ein umfassendes Überwachungstool für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Übersicht über alle Expert Advisors bietet, die in Ihren Charts laufen. Dieses Dienstprogramm zeigt Leistungsmetriken, Risikobewertung und Kontostatus in einem zentralen Dashboard an und ermöglicht so ein effizientes Portfoliomanagement und fundierte Entscheidungen.

Wichtigste Merkmale

Mission Control Dashboard

Verwandeln Sie Ihren Trading-Arbeitsbereich in eine professionelle Kommandozentrale mit einem Panel, das Live-Performance-Metriken wie Gewinn, Trades und Positionen anzeigt und alle 5 Sekunden aktualisiert. Die sofortige Risikobewertung zeigt den Prozentsatz des Drawdowns deutlich an. Der Kontostandsmonitor zeigt Kontostand, Eigenkapital und Margin-Level mit visuellen Warnungen an.

Intelligente EA-Erkennungsfunktion

Keine Einrichtung erforderlich. Die automatische Erkennung findet jeden EA, der in allen Ihren Charts läuft. Intelligentes Mapping ordnet Handelsaktivitäten dem richtigen EA zu. Echtzeit-Status hebt aktive EAs hervor und markiert wartende EAs.

Professionelles Risikomanagement

Eingebautes Drawdown-Tracking basierend auf dem aktuellen Kontostand. Historisches Peak-Tracking hält die beste Performance fest. Ein-Klick-Reset ermöglicht einen Neustart ohne Verlust der EA-Einstellungen.

Integrität der Daten

Absturzsichere Speicherung stellt sicher, dass die Performance-Daten einen MT5-Neustart überstehen. Intelligente Validierung behebt automatisch beschädigte Daten. Ein Backup-System mit mehreren Sicherheitsebenen schützt Ihre Historie.

Optimierte Leistung

Leichter Betrieb mit minimaler CPU-Belastung, selbst bei mehr als 20 EAs. Speichereffizient mit intelligenter Zwischenspeicherung zur Vermeidung von Speicherlecks. Die konfigurierbare Aktualisierungsfunktion ermöglicht die Anpassung der Aktualisierungsgeschwindigkeit an den jeweiligen Bedarf.

Professionelle Anzeige

Farbcodierte Alarme zeigen Gewinne (grün) und Verluste (rot) sofort an. Präzise Formatierung mit ausgerichteten Zahlen für einfache Lesbarkeit. Responsives Layout passt sich an jede Bildschirmgröße an.

Vorteile

Vollständige Portfolioübersicht - Überwachen Sie alle Expert Advisors von einem einzigen Dashboard aus, ohne zwischen den Charts wechseln zu müssen.

Sofortige Risikoidentifizierung - Identifizieren Sie problematische EAs, bevor erhebliche Verluste auftreten, indem Sie den Drawdown in Echtzeit überwachen.

Genaue Leistungsverfolgung - Führen Sie einen vollständigen Leistungsverlauf, der auch bei Abstürzen und Neustarts erhalten bleibt.

Zeiteffizienz - Eliminieren Sie die manuelle Überprüfung von Charts und konzentrieren Sie sich auf die Optimierung von Handelsstrategien.

Installation und Einrichtung

Die Installation dauert etwa 30 Sekunden. Legen Sie den EA auf einen beliebigen Chart und beobachten Sie, wie er automatisch alle Ihre EAs erkennt. Sie können sofort mit der Überwachung beginnen, ohne dass eine Konfiguration erforderlich ist.

Kompatibilität

Funktioniert mit jedem Expert Advisor eines beliebigen Entwicklers. Kompatibel mit Grid EAs, Scalpers, Trendfolgern, Martingale-Systemen und allen anderen EA-Typen.

Das Paket enthält

EA Performance Monitor (Vollversion), vollständiger Quellcode, Installationshandbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und Anpassungsbeispielen für Farben, Layouts und Einstellungen.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 | Typ: Überwachungsdienstprogramm | Aktualisierungshäufigkeit: Alle 5 Sekunden (konfigurierbar) | Ressourcenverbrauch: Weniger als 1% CPU | Kompatibilität: Alle EA-Typen | Datenpersistenz: Absturzsichere Speicherung

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Plattform, stabile Internetverbindung, mindestens 100MB freier Speicherplatz für die Daten.

Professionelle EA-Überwachungslösung für effizientes Portfolio-Management und Risikoüberwachung.