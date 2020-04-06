PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA

PrecisionGold PRO: Институциональный подход к алгоритмической торговле на XAUUSD

Добро пожаловать в документацию PrecisionGold PRO, торговой системы, созданной для решения проблем волатильности рынка золота. Это не схема «быстрого обогащения»; это дисциплинированный алгоритм, разработанный для серьезного роста капитала.

Безопасность без компромиссов: БЕЗ Сетки. БЕЗ Мартингейла. БЕЗ Арбитража. 💎 Философия: «Снайперские входы, основанные на структуре рынка».

📊 РАЗДЕЛ 1: ЛОГИКА «СНАЙПЕРА»

Большинство советников по золоту терпят неудачу, потому что пытаются угадать направление рынка или отыграться, удваивая ставки. PrecisionGold PRO отличается. Он опирается на строго закодированную «Модель трехфакторного слияния».

1. Фильтр Макро-Тренда (Таймфрейм H4) Перед поиском сделки советник сканирует старший таймфрейм (H4), используя систему двойной экспоненциальной скользящей средней (EMA 50 и EMA 200).

  • Бычий сценарий: Если Цена > EMA 50 > EMA 200, советник переходит в режим «Только покупки».

  • Медвежий сценарий: Если Цена < EMA 50 < EMA 200, советник переходит в режим «Только продажи».

  • Преимущество: Это предотвращает покупки на вершине или продажи на дне. Это заставляет систему следовать за «умными деньгами».

2. Триггер Микро-Входа (Фрактальный пробой H1) Мы не входим по «текущей цене». Мы используем Отложенные ордера (Buy Stop / Sell Stop), размещенные на уровнях фракталов Билла Уильямса на графике H1.

  • Почему Фракталы? 5-барный фрактальный максимум представляет собой подтвержденный уровень сопротивления. Размещая Buy Stop немного выше этого уровня, мы входим в рынок только в том случае, если цена пробивает его с импульсом.

  • Защита от ложных пробоев: Если цена касается уровня, но не может его пробить, ордер не срабатывает.

3. Валидация Импульса (Фильтр ADX) Золото часто входит в длительные периоды боковой консолидации. Именно здесь трендовые советники теряют деньги.

  • Фильтр: Советник использует индекс ADX.

  • Правило: Торговля строго запрещена, если ADX < 20. Мы атакуем только тогда, когда есть волатильность.

🛡️ РАЗДЕЛ 2: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА РИСКА

Ваш капитал — это ваш инвентарь. PrecisionGold PRO защищает его, используя динамическую модель риска.

💎 Механизм ATR «Пространство для дыхания» Фиксированный стоп-лосс (например, 50 пунктов) опасен для золота.

  • Динамический SL: Стоп-лосс рассчитывается как 2.5 x ATR (Average True Range).

  • Динамический TP: Тейк-профит рассчитывается как 5.0 x ATR .

  • Результат: Система адаптируется к рынку. На новостях стопы расширяются автоматически, чтобы избежать "выноса" стопов.

💎 Smart Margin Check (Новое в v1.25) Мы переписали движок исполнения. Перед отправкой любого ордера советник выполняет «Предполетную проверку безопасности»:

  1. Проверяет кредитное плечо брокера.

  2. Рассчитывает точную маржу.

  3. Сравнивает ее с вашей свободной маржой.

  4. Действие: Если маржи недостаточно, сделка отменяется. Это предотвращает ошибку «Error 134: Not Enough Money».

💎 Авто-Масштабирование Лота Вам не нужно использовать калькулятор.

  • Просто установите RiskPerTrade = 1.0 (1%).

  • Советник рассчитывает лот так, чтобы ваш денежный риск всегда составлял ровно 1% от баланса, независимо от размера стоп-лосса.

💰 РАЗДЕЛ 3: ДОРОЖНАЯ КАРТА КАПИТАЛА

🟢 Уровень 1: «Тестер» (200$ - 500$)

  • Цель: Проверка стратегии с низким риском.

  • Настройка: Установите RiskPerTrade = 0.0 и MinLotSize = 0.01 .

  • Стратегия: Используйте фиксированный лот 0.01. Идеально для центовых счетов или небольших ECN.

🟡 Уровень 2: «Строитель» (500$ - 2,500$)

  • Цель: Сложный процент.

  • Настройка: Установите RiskPerTrade = 1.0 .

  • Стратегия: Позвольте функции Auto-Lot работать. По мере роста баланса советник будет автоматически увеличивать размер лота.

🔴 Уровень 3: «Профессионал» (2,500$+)

  • Цель: Генерация дохода и Проп-трейдинг.

  • Настройка: RiskPerTrade = 0.5 - 1.0 .

  • Стратегия: Жесткий стоп-лосс и фильтр выходных дней делают этот советник совместимым с правилами большинства проп-фирм (FTMO и др.).

⚙️ РАЗДЕЛ 4: СЛОВАРЬ ПАРАМЕТРОВ

=== Strategy Settings ===

  • MagicNumber: Уникальный ID.

  • MaxSpread: (По умолчанию: 40). Критично для золота: Если у вашего брокера высокий спред, увеличьте это значение до 50 или 60.

=== Risk Management ===

  • RiskPerTrade: % риска от баланса. Установите 0 для фиксированного лота.

  • UseEquity: Если True, риск считается от Эквити.

  • MaxLotSize: Потолок безопасности для лота.

=== Entry Settings ===

  • FractalLookback: Количество баров для поиска уровней поддержки/сопротивления.

  • EntryOffset: Буферное расстояние (в пунктах) для отложенных ордеров.

=== Dashboard Settings ===

  • ShowDashboard: Отображает профессиональную инфо-панель.


