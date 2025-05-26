Gold Surge
- Experten
- Sergey Fateev
- Version: 1.23
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Gold Surge ist ein einfacher Expert Advisor für den Handel mit dem XAUUSD-Instrument. Es gibt keine "künstliche Intelligenz" darin, es gibt keine manipulierte Geschichte, es gibt kein garantiertes Ergebnis, das Sie zum Millionär macht und dergleichen. Es gibt nur ein Ergebnis hier und jetzt.
Empfehlungen
- Währungspaar: XAUUSD
- Zeitrahmen: Beliebig
- Mindesteinlage: $100
- Konto-Typ: ECN, Raw, oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
- Makler: Tickmill, Fusion Marketing
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, Konten mit NIEDRIGEN SPREADS zu verwenden!
- Hebelwirkung: Mindestens 1:100, empfohlen 1:500
- Konto-Typ: Absicherung
- Hohe Leistung: Optimierte Algorithmen, die eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit der Aufträge gewährleisten.
- Zugänglichkeit: Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader geeignet.
- Unterstützung und Updates: Regelmäßige Updates und technischer Support helfen Ihnen, in einem sich wandelnden Markt einen Schritt voraus zu sein.
