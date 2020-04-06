AI Bolinger Rsi PRO

AI Bollinger + RSI PRO — Die Evolution eines Klassikers.

Er gehört zur EA AI PRO Serie, was bedeutet, dass der Code zu 100% von Künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde. Zudem ist er mit 24 verschiedenen Funktionen zur Positionsverwaltung auf institutionellem Niveau ausgestattet.

AI Bollinger + RSI PRO — Dies ist ein professioneller Handelsalgorithmus.

Im Kern des Expert Advisors (EA) liegt eine zeiterprobte Trend- und Kontertrend-Strategie, verstärkt durch moderne Filterung und ein System zur Bestätigung des Einstiegs. Die Entscheidungslogik ist in zwei Phasen unterteilt: Signalsuche und Einstiegsbestätigung.

Das breite Arsenal des Roboters umfasst: Einen Intelligenten Nachrichtenfilter (Smart News Filter), vier Varianten für den SL (Stop Loss), drei Varianten für den Trailing SL (einschließlich fortschrittlichem High/Low Trailing) und ein System für Teilschließungen (Partial Close), ebenfalls in drei verschiedenen Varianten (einschließlich einer einzigartigen Option basierend auf der Menge des Volumen-Multiplikators).

Außerdem gibt es zwei Optionen für den Volumen-Multiplikator mit flexiblen Einstellungen für ein aggressives Wachstum des Depots. Die einzigartige Technologie zur Bestätigung des Basissignals durch Price Action (Ausbruch/Breakout) filtert Marktlärm und eröffnet Trades nur bei echter Preisbewegung. Zudem stehen drei Take Profit Optionen zur Verfügung, einschließlich Profit Trailing.

Der Expert Advisor funktioniert auf jedem Zeitrahmen (Timeframe) und Handelsinstrument im MT5, mit allen Kontotypen, jedem Broker und Prop Trading Firmen. Einwandfreier Maschinencode eliminiert menschliche Fehler und Emotionen. Dies ist die Wahl für Profis, die maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität bei den Einstellungen benötigen.

Vertrauen Sie Ihr Trading der reinen digitalen Intelligenz an.

====================================================================================

DETAILLIERTE BENUTZERANLEITUNG 

1 ===== STRATEGIE (STRATEGY) =====

1. Signalbildung (Filter gegen Fehleinstiege)

Der Expert Advisor analysiert kontinuierlich den Markt und verwendet eine Kombination aus zwei Indikatoren, um ideale Umkehrpunkte zu finden:

  • Bollinger Bands (Bollinger Bänder): Identifiziert extreme Preisabweichungen.

    • Kaufsignal (Buy): Der Preis berührt oder durchbricht das untere Band.

    • Verkaufssignal (Sell): Der Preis berührt oder durchbricht das obere Band.

  • RSI (Relative Strength Index): Filtert die Volatilität und bestätigt die Stärke des Impulses.

Das Hauptsignal von den Bollinger Bändern wird NUR dann als gültig betrachtet, wenn sich der RSI genau in diesem Moment im überkauften oder überverkauften Bereich befindet (standardmäßig über Level 70 oder unter Level 30).

Diese doppelte Filterung eliminiert das "Rauschen" und schwache Signale und lässt nur Momente mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für einen Rückprall (Rebound) übrig.

2. Smart Confirmation Modus (Bestätigung durch Kerzenausbruch)

Das Hauptmerkmal des Expert Advisors ist die Funktion UseCandleConfirmation. Dies ist ein Schutz vor dem Handel gegen einen starken Trend (das sogenannte "Greifen ins fallende Messer").

Wenn der Parameter UseCandleConfirmation = true ist, arbeitet der EA nach folgendem Algorithmus:

  1. Warten (Standby): Nach Erhalt des Signals von den Indikatoren (Bollinger + RSI) eröffnet der EA den Trade NICHT sofort. Er geht in den Wartemodus.

  2. Price Action Prüfung: Der EA merkt sich die Signalkerze und wartet auf den Beweis, dass der Preis tatsächlich dreht.

    • Für KAUF (BUY): Der EA wartet, bis der aktuelle Preis (Ask) das High (Hoch) der Signalkerze durchbricht. Erst danach wird die Order geöffnet.

    • Für VERKAUF (SELL): Der EA wartet, bis der aktuelle Preis (Bid) das Low (Tief) der Signalkerze durchbricht.

Ergebnis: Dies vermeidet Einstiege bei Kerzen mit langen Dochten (Schatten), bei denen der Preis das Band berührt hat, sich aber weiter gegen Sie bewegt. Wir steigen nur ein, wenn der Markt die Bewegung in unsere Richtung bestätigt.

2 ===== INFO-DASHBOARD (DASHBOARD) =====

Einstellungen des visuellen Informationspanels, das auf dem Chart angezeigt wird.

Es zeigt den aktuellen Spread, die Handelsergebnisse für Tag/Woche/Monat/Jahr sowie den aktuellen schwebenden Gewinn und das Verhältnis von gewinnbringenden/verlustreichen Trades an.

Tipp: Bei der Optimierung im Strategietester arbeitet das Panel im visuellen Modus, aber für maximale Geschwindigkeit der mathematischen Optimierung kann es deaktiviert werden (ShowDashboard = false). 

3 ===== SIGNALUMKEHR (REVERSE SIGNAL) =====

Kehrt die Logik des Indikators um.

Wenn aktiviert (true), eröffnet der Berater bei einem Stochastik-Kauf-Signal (überverkauft) einen Verkaufs-Trade. Nützlich in starken Trendmärkten, wo Oszillatoren oft falsche Umkehrsignale geben.

4 ===== POSITIONSDREHUNG (POSITION REVERSAL) =====

Taktik zum Wechseln der Richtung.

Wenn aktiviert (true), eröffnet der Berater sofort einen neuen Trade in die entgegengesetzte Richtung, wenn eine Position durch Stop Loss geschlossen wird.

Hinweis: Das Volumen (Lot) für diesen neuen Trade wird gemäß den Regeln von Abschnitt 23 (Volumen-Multiplikator) berechnet.

5 ===== NACHRICHTENSCHUTZ (NEWS PROTECTION) =====

Integrierter Nachrichtenfilter.

Der Berater pausiert den Handel automatisch für die angegebene Anzahl von Minuten vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten (für die Währungen des Paares oder nur USD).

Wichtig: Funktioniert nur im Echtzeitmodus (Live). Im Strategietester sind Nachrichtendaten nicht verfügbar.

6 ===== GEWINN-/VERLUSTLIMITS (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Globaler Depotschutz.

Ermöglicht das Festlegen eines Gewinnziels oder Verlustlimits (in % des Saldos oder in Punkten) für alle offenen Positionen zusammen. Bei Erreichen des Limits werden alle Trades geschlossen und der Berater stoppt seine Arbeit.

7 ===== BETRIEBSTIMER (OPERATION TIMER) =====

Intraday-Zeitfilter.

Legt starre Betriebszeiten für den Berater fest (z. B. Handel nur von 08:00 bis 20:00 Uhr). Außerhalb dieser Zeit werden keine neuen Trades eröffnet.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Risikomanagement für jeden Trade.

SL_PERCENT: Stop Loss in % des Eröffnungspreises.

SL_POINTS: Fester Stop Loss in Punkten.

SL_ATR: Dynamischer Stop Loss basierend auf der Marktvolatilität (ATR).

SL_HI_LO: Intelligenter Stop Loss, der hinter dem Hoch oder Tief der vorherigen geschlossenen Kerze platziert wird.

Broker-Stoplevels – Abstände zu SL und TP werden automatisch mit den Mindestanforderungen des Brokers abgeglichen.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Einstellungen zur Gewinnmitnahme.

Kann in Punkten, Prozent oder als Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) festgelegt werden. Wenn z. B. RRR=2.0 ist, ist der Take Profit doppelt so groß wie der Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Ein mächtiges Werkzeug zum Schutz des erzielten Gewinns durch automatisches Nachziehen des Stop-Loss-Niveaus, das der Preisbewegung folgt.

Parameter UseTrailing: Hauptschalter (true/false).

Parameter Trail_Mode (Trailing-Modus): Auswahl des Algorithmus zum Bewegen des Stops.

Verfügbare Modi:

TRAIL_STANDARD (Standard): Klassisches Trailing in Punkten. Funktioniert mit zwei Parametern:

Trail_Start: Gewinndistanz (in Punkten), bei deren Erreichen das Trailing aktiviert wird.

Trail_Step: Bewegungsschritt. Der Berater bewegt den Stop Loss jedes Mal, wenn der Preis die angegebene Anzahl von Punkten in die profitable Richtung zurücklegt. Beispiel: Start=50, Step=10. Sobald der Gewinn 50 Punkte beträgt, bewegt sich der Stop auf Breakeven. Wenn der Preis weitere 10 Punkte vorrückt, zieht der Stop nach.

TRAIL_ATR (Nach Volatilität): Adaptiver Modus, der sich an die aktuelle Marktaktivität anpasst. Die Trailing-Distanz wird basierend auf dem ATR-Indikator (Average True Range) berechnet.

Wenn die Volatilität hoch ist, wird der Stop weiter weg gehalten, um nicht durch zufälliges "Rauschen" getroffen zu werden.

Wenn die Volatilität niedrig ist, wird der Stop enger gezogen. Einstellungsparameter: Trail_ATR_Period (Periode des ATR-Indikators) und Trail_ATR_Mult (Multiplikator des ATR-Wertes).

TRAIL_HI_LO (Nach Kerzen): Professioneller Modus für den Trendhandel ("Schatten-Trailing"). Der Berater bewegt den Stop Loss strikt entlang der Extrema geschlossener Kerzen:

Für Käufe (Buy): Der Stop wird unter das Low (Tief) der vorherigen Kerze gesetzt.

Für Verkäufe (Sell): Der Stop wird über das High (Hoch) der vorherigen Kerze gesetzt. Dieser Modus ermöglicht es, die Position so lange wie möglich zu halten, solange der Trend seine Struktur beibehält (steigende Tiefs oder fallende Hochs), und sofort auszusteigen, wenn der Trend bricht.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Neue einzigartige Funktion)

Intelligentes System zur Verlustwiederherstellung durch Gewinnziele.

Logik: Wenn aktiviert (UseTrailingProfit = true), merkt sich der Berater den Verlustprozentsatz von Trades, die im Minus geschlossen wurden.

Beim Eröffnen eines NEUEN Trades erhöht der Berater automatisch dessen Standard-Take-Profit um diesen kumulierten Verlustprozentsatz.

Ziel: Vergangene Verluste ausgleichen und die gesamte Serie mit einem einzigen erfolgreichen Trade im Nettogewinn schließen.

Reset: Der kumulierte Prozentsatz wird in zwei Fällen auf 0 % zurückgesetzt:

Wenn irgendein Trade im Nettogewinn schließt (vollständig).

Wenn der Berater über die Schaltfläche im Chart aus- und wieder eingeschaltet wird.

12 ===== TEIL-SCHLIESSUNG (PARTIAL CLOSE) =====

(Detaillierte Einstellung der Positionsentlastung)

Sicherung eines Teils des Gewinns ("Safe").

UsePartialClose: Hauptschalter der Funktion.

Partial_Mode (Aufteilungsvariante):

MANUAL (Klassisch): Der Berater schließt einen Teil der Position, wenn der Preis eine feste Distanz (PartialStart) in Punkten zurücklegt. Wenn ein Schritt festgelegt ist (Partial_Close_Step > 0), schließt er weiterhin alle N Punkte Teile.

EQUAL PARTS (Gleiche Teile): Der Berater berechnet die Niveaus selbst. Er nimmt die Distanz vom Eröffnungspreis bis zum endgültigen Take Profit und teilt sie in gleiche Abschnitte. Die Anzahl der Abschnitte wird in Partial_Parts_Count festgelegt (z. B. 10 Teile). Das Volumen wird ebenfalls gleichmäßig aufgeteilt.

Unload Lines (Visualisierung):

Der Berater zeichnet horizontale Linien im Chart, die genau zeigen, wo die Position entlastet wird.

Intelligente Funktion: Sobald der Preis die Linie berührt und ein Teil geschlossen wird, wird diese Linie sofort vom Chart entfernt, sodass Sie nur die verbleibenden aktiven Ziele sehen.

  • (Nach Anzahl der Volumen-Schritte)

Wie es funktioniert: Dieser nicht standardmäßige Modus erstellt automatisch (ohne Ihre manuelle Einstellung und nur bei Auswahl dieser Option) ein "intelligentes Raster" für die Teil-Schließung, das direkt davon abhängt, wie stark der Martingale (Abschnitt 23) das Volumen des aktuellen Trades erhöht hat. Letztendlich gilt: Je stärker das Volumen der Position erhöht wurde, desto mehr Entlastungsteile wird diese Position haben. Der Berater teilt die Distanz vom Eröffnungspreis bis zum Take Profit automatisch in gleiche Teile.

Hauptbedingung: Der Modus funktioniert nur, wenn Martingale aktiviert ist (UseMartingale = true).

13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====

Verschieben des Stop Loss auf den Eröffnungspreis.

Wird ausgelöst, wenn der Preis eine bestimmte Anzahl von Punkten (BE_Start) zurücklegt. Bietet Schutz vor Verlusten, wenn der Preis dreht.

14 ===== AUFTRAGSTYP (ORDER TYPE) =====

Wahl der Einstiegsmethode. ENTRY_MARKET_ONLY wird für sofortige Ausführung empfohlen.

15 ===== HAUPTEINSTELLUNGEN (MAIN SETTINGS) =====

Basisparameter: Magische Nummer (damit der Berater seine Trades unterscheidet), Spread-Filter (MaxSpread) und Slippage.

16 ===== RISIKOMANAGEMENT (RISK MANAGEMENT) =====

Berechnung des anfänglichen Positionsvolumens (wenn keine Verlustserie vorliegt).

FixedLot: Handel mit konstantem Lot.

UseAutoLot: Automatische Lot-Berechnung als % des Saldos.

17 ===== HANDELSZEITEN (TRADING HOURS) =====

Zusätzlicher Zeitfilter (Startstunde und Endstunde), wenn Sie nur bestimmte Sitzungen handeln möchten (z. B. London und New York).

18 ===== HANDELSRICHTUNG (TRADE DIRECTION) =====

Erlaubt dem Berater, nur in eine Richtung zu handeln (Nur Buy oder Nur Sell) oder in beide (Both).

19 ===== POSITONSLINIEN (LINE MARKER) =====

Visualisierung von Eröffnungsniveaus und Take Profits auf dem Chart mit farbigen Linien.

Bereinigungslogik – wenn eine Linie gelöscht wird, wird auch der zugehörige Auftrag gelöscht; wenn ein Auftrag ausgeführt wird, wird die entsprechende Linie gelöscht.

20 ===== HANDELSHISTORIE (TRADE MARKERS) =====

Historie auf dem Chart. Zeichnet Pfeile oder Markierungen dort, wo vergangene Trades getätigt wurden, und beschriftet deren Ergebnis (Gewinn/Verlust).

21 ===== TONSIGNALE (SOUND SIGNALS) =====

Audioalarme beim Ein-/Ausschalten des Beraters über die Schaltfläche oder bei Durchführung von Operationen.

22 ===== HANDELSTAGE (TRADING DAYS) =====

Filter nach Wochentagen.

23 ===== VOLUMEN-MULTIPLIKATOR (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sehr wichtiger Abschnitt)

System zur Erhöhung der Lot-Größe nach Verlusten (Martingale) zur schnellen Wiederherstellung von Verlusten.

Funktioniert nur, wenn der Schalter UseMartingale = true ist.

Wie es funktioniert (Logik):

Wenn ein Trade per Stop Loss geschlossen wird (Verlust), erhöht der Berater das Volumen des nächsten Trades. Wenn der nächste ebenfalls ein Verlust ist, wächst das Volumen erneut. Sobald ein Trade im Gewinn (Take Profit) schließt, wird das Volumen sofort auf das anfängliche (aus Abschnitt 16) zurückgesetzt.

Reset-Bedingung: Der Zyklus wird auch zurückgesetzt, wenn Sie den Berater über die Schaltfläche im Chart aus- und wieder einschalten.

In der Einstellung MartingaleMode wählen Sie die Mathematik der Erhöhung:

Variante 1: MULTIPLY (Multiplikation)

Das Lot des vorherigen Verlusttrades wird mit der Zahl MartingaleValue multipliziert.

Beispiel: Anfangslot 0.1, Wert 2.0.

Trade 1 (0.1 Lot) -> Verlust.

Trade 2 öffnet mit Volumen: 0.2 (0.1 * 2). -> Verlust.

Trade 3 öffnet mit Volumen: 0.4 (0.2 * 2).

Variante 2: ADD (Addition)

Zum Lot des vorherigen Verlusttrades wird einfach die Zahl MartingaleValue addiert (sanfterer Modus).

Beispiel: Anfangslot 0.1, Wert 0.1.

Trade 1 (0.1 Lot) -> Verlust.

Trade 2 öffnet mit Volumen: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Schrittlimit):

Sicherheitseinstellung. Bestimmt, wie oft hintereinander der Berater das Volumen erhöhen darf.

Wenn 0: Unendliche Erhöhung (klassisches Martingale).

Wenn 5: Das Volumen wächst für die ersten 5 Verluste. Ab dem 6. Verlust in Folge hört das Volumen auf zu wachsen und wird auf dem Niveau des 5. Schrittes fixiert, bis die Serie mit einem Gewinn endet.

Margin-Prüfung – vor dem Platzieren einer Order prüft der Berater automatisch, ob genügend freie Margin vorhanden ist; wenn nicht, wird der Trade übersprungen.

24 ===== PYRAMIDISIERUNG (PYRAMIDING) =====

(Fortgeschrittene Gewinntaktik)

Methode zum aggressiven Aufbau von Gewinnen.

Wenn eine Position ins Plus geht, kann der Berater zusätzliche Orders in dieselbe Richtung öffnen.

MaxPositions: Maximale Anzahl gleichzeitig offener Orders in eine Richtung.

PyramidStep: Schritt (in Punkten), nach dem eine neue Order geöffnet wird.

PyramidLotMult: Lot-Multiplikator für zusätzliche Orders. Zum Beispiel, wenn 1.0 — Volumen ist gleich; wenn 2.0 — Zusatzvolumen verdoppelt sich.

===================================================================================

WICHTIG ZU BEACHTEN FÜR EINSTELLUNGEN:

    • Wenn der Broker 5 Stellen hat (1.12345), dann ist 1 Punkt = 0.00001.

      Wenn der Broker 3 Stellen hat (100.123 — Yen-Paare), dann ist 1 Punkt = 0.001.

Wichtige Nuance: Der Berater nimmt Einstellungen (Stop Loss, Take Profit, Trailing) in Punkten (Points) wahr, nicht in "alten Pips".

Auf einem 5-Stellen-Konto entspricht der Wert 50 in den Einstellungen 5 "alten" Pips (50 Punkte).

Auf einem 4-Stellen-Konto entspricht der Wert 50 gleich 50 "alten" Pips.

Sie müssen dies bei der Eingabe der Einstellungen berücksichtigen.

    • Funktioniert dieser Berater mit verschiedenen Kontotypen?

Ja, er ist universell, aber mit einem Vorbehalt bezüglich Netting.

Detaillierte Aufschlüsselung nach Typen:

Hedging: Ja, volle Unterstützung.

Der Code des Beraters (insbesondere die Pyramidisierungsfunktionen UsePyramiding und Positionsbegrenzungen MaxPositions) ist ursprünglich für Hedging konzipiert, wo mehrere Trades auf einem Instrument gleichzeitig geöffnet werden können.

Netting: Funktioniert, aber die Strategie ändert sich.

Im Code gibt es eine Prüfung: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Der Berater versteht, dass er auf einem Netting-Konto ist.

Einschränkung: Auf einem Netting-Konto können Sie physisch keine 3 verschiedenen Positionen haben (wie in MaxPositions = 3 konfiguriert). Beim Versuch hinzuzufügen (Pyramidisierung), wird der Berater einfach den Durchschnitt bilden (Volumen hinzufügen) in eine einzige Gesamtposition. Der Modus "Teil-Schließung" wird auch mit dieser Gesamtposition funktionieren.

Raw, Zero, ECN (Provisionskonten): Ja, funktioniert korrekt.

Diese Konten zeichnen sich durch enge Spreads aus, berechnen aber eine Provision pro Lot.

In den Gewinnberechnungsfunktionen (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) verwendet der Berater die Formel: DealProfit + DealSwap + DealCommission

Das bedeutet, er sieht und berücksichtigt die Provision bei der Berechnung von Verlusten für Martingale oder Trailing Profit. Er wird einen Trade nicht fälschlicherweise als profitabel betrachten, wenn der Gewinn klein, aber die Provision groß ist.

Cent, Micro, Standard, Premium: Ja, funktioniert.

Der Berater liest das Mindest-Lot und den Lot-Schritt aus den Instrumenteneinstellungen (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Wenn dies ein Cent-Konto mit Lot 0.1 oder 0.01 ist — passt sich der Berater dank der ValidateVolume-Funktion automatisch an und rundet das Volumen korrekt.

Fazit: Der Berater ist technisch bereit, auf allen Kontotypen zu arbeiten, die von der MetaTrader-Plattform bereitgestellt werden.


