Der Recovery Master ist ein präzisionsgefertigtes System zur Wiederherstellung von Handelskonten mit Vertrauen. Basierend auf der bewährten Zone Recovery-Strategie und geschützt durch eine maximale Drawdown-Obergrenze, verhindert er ein unkontrolliertes Martingale-Verhalten und holt den Großteil Ihrer Handelsverluste zurück. Mit früheren Updates wurde eine leistungsstarke Unterstützung für Scalping- und Schnellfeuerstrategien eingeführt, ohne die Integrität der Wiederherstellung zu beeinträchtigen. Neue Updates vereinfachen die Benutzerfreundlichkeit für Trader, die nur wenig Erfahrung mit einem Trading-Bot haben.

Wichtige Informationen - Lesen Sie dies, um Probleme zu vermeiden:

Hebelwirkung: 1:100 mehr ist immer besser

ist immer besser Beständiges Internet für ununterbrochene Ausführung

Ein Hedge-Konto

Demo-Versionen funktionieren nur im Strategie-Tester

Der TP für in einem Backtest eröffnete Trades ist immer 100 Pips

Einstellungen:

Stop-Loss-Größe - Dies ist der Abstand, um den sich der Preis bewegen muss, damit Recovery-Trades eröffnet werden. Sie muss in Pips angegeben werden. Maximaler Drawdown - Steuert den maximalen prozentualen Rückgang des Guthabens, den der Bot verlieren darf, bevor er alle Trades schließt. Stop Trading When Max Drawdown Is Reached - Schaltet den Bot ab, wenn der maximale Drawdown erreicht ist. Dashboard anzeigen - Zeigt ein dynamisches Dashboard an, das nützliche Einblicke in den Chart bietet. Dieses Dashboard erhöht die Dauer der Backtests, daher können Sie es ausschalten.

Nur Demo-Einstellungen:

Use Recovery - Erlaubt dem Bot, Verluste auszugleichen. Trade to open - Legt fest, ob der Bot Kauf- oder Verkaufstransaktionen eröffnen soll. Die Lotgröße ist immer die minimal erlaubte Lotgröße, öffnen Sie also mehr Trades, um die Lotgröße zu erhöhen. Anzahl der zu eröffnenden Trades - Sagt dem Bot, wie viele Trades er öffnen soll. Allow the trading of EURUSD and XAUUSD - Erlaubt dem Bot den Handel mit EURUSD oder XAUUSD. Diese Einstellung ist aufgrund der Art und Weise, wie Demoversionen erstellt werden, notwendig.



