PropShark - Elite Prop-Firm Trading EA (Multi-Currency Edition)

PropShark ist ein speziell entwickelter Expert Advisor, der Händlern helfen soll, die strengen Gewinn- und Risikoanforderungen von Drittfinanzierungsprogrammen wie FTMO, MyForexFunds, The5ers und ähnlichen Prop-Firm-Herausforderungen zu erfüllen. PropShark ist kein "Nur-Gold"-Roboter für ein einzelnes Instrument, sondern operiert über mehrere wichtige Währungspaare und CFDs hinweg und bietet Ihnen diversifizierte Einstiegsmöglichkeiten, während er dennoch alle Regeln für finanzierte Konten einhält.

Hauptvorteile (Multi-Währungs-Fokus)

Echte Multiwährungsarchitektur

- Handeln Sie mehrere Hauptwährungen (EURUSD, GBPJPY, USDJPY usw.) sowie beliebte CFDs (XAUUSD, US30, NAS100) über eine einzige EA-Instanz.

- Die integrierte Symbolliste kann nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden - Sie brauchen keine separaten EAs pro Paar zu pflegen.

- Jedes Symbol führt unabhängig die gleiche Prop-Firm-konforme Logik aus, was eine natürliche Diversifizierung ermöglicht, anstatt nur auf Gold zu wetten". Funding Account Focus

PropShark ist auf die einzigartigen Ziele von Funded-Account-Bewertungen abgestimmt: konsistente, gemessene Erträge mit striktem Drawdown-Schutz. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Performance-Hürden (tägliche Verlustlimits, Schwellenwerte für den Total Drawdown, tägliche Mindestziele) zu überwinden, die für Programme wie FTMO charakteristisch sind - und zwar für alle aktivierten Symbole. Robustes Risikomanagement

- Adaptive Positionsgrößenberechnung: Berechnet die Losgrößen separat für jedes Währungspaar oder CFD auf der Grundlage der ATR und des Tick-Wertes des jeweiligen Symbols und wendet dann einen einzigen, einheitlichen "Risiko-pro-Handel"-Prozentsatz auf alle Positionen an.

- Tägliche/gesamte Drawdown-Kontrollen: Wenn ein Symbol dazu führt, dass der Gesamt-Drawdown das Firmenlimit erreicht, schließt PropShark sofort alle offenen Positionen (Mehrwährungserkennung eingebaut) und blockiert weitere Einträge.

- Maximale Trades pro Symbol: Sie können die Anzahl der gleichzeitigen Positionen pro Instrument sowie die Gesamtzahl der offenen Trades in Ihrem gesamten Portfolio begrenzen. Session-Aware & News-Safe

- Sie definieren Handelsfenster nach lokaler Serverzeit (z.B. 08:00-20:00). PropShark stellt sicher, dass jedes Symbol nur während seiner optimalen Liquiditätszeit Signale annimmt (z.B. JPY-Paare in der Tokio-Session).

- Globale "No-Trade"-Blöcke (z. B. 22:30-23:55 Uhr) und Blackout-Zeiten für einzelne Symbole bei wichtigen Nachrichtenereignissen - so verletzen Sie niemals eine Regel für finanzierte Konten, indem Sie während einer volatilen Veröffentlichung einer beliebigen Währung halten. Einheitliche Break-Even- und Trailing-Zeiten für alle Währungen

- Wenn ein Handel (z. B. EURUSD oder XAUUSD) die von Ihnen festgelegte Gewinnschwelle erreicht, verschiebt PropShark den Stop-Loss dieser Position automatisch auf Break-Even (plus einen kleinen Puffer) in der nativen Pip/Punkt-Messung des Instruments.

- Die Trailing-Logik gilt auch für jedes einzelne Symbol: Der Stop jedes Paares wird um die von Ihnen festgelegte Distanz nachgezogen (z. B. 10 Pips bei EURUSD, 100 Punkte bei XAUUSD), sobald der Gewinn die von Ihnen festgelegte Schwelle für die "Trailing-Aktivierung" erreicht. On-Chart-Dashboard für alle Symbole

- Anstelle einer Anzeige des Aktienwerts eines einzelnen Symbols fasst das Dashboard von PropShark Ihr gesamtes Portfolio zusammen: Sie sehen den kombinierten Aktienwert, den gesamten Drawdown und den täglichen Gesamtgewinn im Vergleich zum Ziel.

- Ein kurzer Blick zeigt Ihnen, wie viele Trades Sie derzeit offen haben (über alle Paare hinweg), wie viel von Ihrem täglichen Verlustlimit noch übrig ist und wie nahe Sie dem Gewinnziel Ihrer Prop-Firma sind.

Warum PropShark (Multi-Currency Edition)?

Ganzheitliche Diversifizierung : Durch den gleichzeitigen Handel mit mehreren unkorrelierten Instrumenten reduzieren Sie die Abhängigkeit von der Volatilität eines einzelnen Marktes. Wenn Gold unbeständig ist, kann PropShark immer noch Chancen auf EURUSD, GBPJPY oder Indizes finden.

Zentralisierte Finanzierungslogik : Alle Anforderungen an die Finanzierung Ihres Kontos (maximaler Drawdown, tägliche Verluststopps, Gewinnsperren, Break-even/Trailing-Regeln) gelten gleichermaßen für Ihr gesamtes Multiwährungsportfolio . Sie müssen nicht mit separaten EAs oder manuellen Overlays jonglieren - PropShark erledigt das nahtlos.

Einfaches FTMO (und darüber hinaus) Onboarding: Mit einer einzigen EA-Datei können Sie die von Ihnen bevorzugten Instrumente aktivieren/deaktivieren. Wenn sich die Regeln von FTMO ändern oder Sie zu einer anderen Prop-Firma wechseln, passen Sie einfach die Eingabeparameter an - eine Überarbeitung des Codes ist nicht erforderlich.

Schnellstart (Multi-Währungs-Setup)

PropShark an einen Chart anhängen Loggen Sie sich in MetaTrader 5 in Ihr FTMO-Demo ein (oder in ein beliebiges finanziertes Konto).

Ziehen Sie die Datei "PropShark.ex5" auf einen M15 (15-Minuten) Chart - es spielt keine Rolle, welchen Chart Sie für das Symbol wählen. Im Einstellungsfenster von PropShark können Sie mehrere Symbole (z.B. XAUUSD, EURUSD, GBPJPY) gleichzeitig aktivieren. Aktivieren und konfigurieren Sie Ihre Instrumente Aktivieren Sie auf der Registerkarte Eingaben die Kästchen neben Trade_XAUUSD, Trade_GBPJPY, Trade_EURUSD usw. Sie können auch benutzerdefinierte Symbole (US30, NAS100) hinzufügen, indem Sie einfach den genauen Namen (und bei Bedarf das Suffix) eingeben.

Legen Sie einen einzelnen RiskPerTradePercent fest (z.B. 1%). PropShark skaliert seine Losgrößen pro Symbol entsprechend.

Definieren Sie Ihren MaxDailyLoss %, MaxTotalDrawdown % und DailyProfitTarget % - alles an einem Ort. Diese Grenzen gelten für den aggregierten P/L und Drawdown für alle ausgewählten Instrumente. Anpassen der Break-Even- und Trailing-Parameter Beispiel:

- BreakEvenTrigger = 20 Pips bei FX-Paaren / 200 Punkte bei Gold (PropShark übersetzt automatisch die ATR-basierten Punkte für jedes Symbol).

- TrailingStart = 30 Pips bei Währungspaaren / 300 Punkte bei Gold.

- TrailingDistance = 10 Pips bei Devisen / 100 Punkte bei Gold. Algo-Trading zulassen & starten Stellen Sie sicher, dass AlgoTrading aktiviert ist. Beobachten Sie, wie sich das Multi-Symbol-Dashboard in Echtzeit aktualisiert: Sie sehen das kombinierte Eigenkapital, den Gesamtgewinn (P/L) und die Anzahl der offenen Trades über mehrere Märkte verteilt.

Haftungsausschluss

PropShark (Multi-Currency Edition) ist für die Einhaltung der Vorschriften für finanzierte Konten optimiert, aber es bleibt ein Werkzeug und keinemagische Gewinngarantie. Führen Sie immer ein paar Wochen auf der FTMO-Demo (oder der Demo der von Ihnen gewählten Prop-Firma) durch, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Symbole, Risikostufen und Sitzungsfenster mit dem Regelwerk der Firma übereinstimmen. Durch die Diversifizierung über mehrere Paare wird das Risiko eines einzelnen Marktes reduziert, aber die Benutzer müssen sich trotzdem an die besten Praktiken halten (z. B. Überwachung der Margin-Nutzung, Sicherstellung der korrekten Symbolbenennung, Überprüfung der Verbindungsstabilität).

Durch die Kombination einer bewährten Logik für finanzierte Konten mit der Flexibilität mehrerer Währungen ermöglicht PropShark Händlern die Nutzung von FTMO, MyForexFunds, The5ers und anderen Programmen über eine einzige, einheitliche Benutzeroberfläche - ohne die proprietäre Formel preiszugeben, die den Erfolg des Programms ausmacht.