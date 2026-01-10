XAU Intelligence EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der für den Handel auf Märkten mit erhöhter Volatilität (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der Advisor verwendet Multi-Timeframe-Marktbewertung, adaptive ATR-Stops und ein strenges Risikomanagement-System.

Der Roboter wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen neuer MT5-Builds entwickelt und ist für einen stabilen Langzeitbetrieb ohne Ressourcenlecks optimiert.

Funktionsweise

Der Advisor analysiert den Markt gleichzeitig auf mehreren Zeitrahmen (H4, H1, M15) und generiert ein AI-Signal-Rating (0-10) basierend auf:

Trendrichtung (EMA)

der aktuellen Volatilität (ATR)

Konsistenz der Zeitrahmen

Trades werden nur dann eröffnet , wenn ein ausreichendes Maß an Vertrauen vorhanden ist, wodurch schwache und zufällige Einstiege herausgefiltert werden können.

Intelligente AI-Bewertung

Analyse mehrerer Zeitrahmen (H4/H1/M15)

Unabhängige Bewertung von BUY- und SELL-Szenarien

Fester Bewertungsbereich (0-10)

Anpassbare Einstiegsschwelle

Keine Martingale, Grids oder Mittelwertbildung

Risiko-Management

Automatische Lot-Berechnung auf Basis des Kontostandes

Stop-Loss und Trailing auf Basis der ATR

Kontrolle des minimal und maximal zulässigen Volumens

Handelsbeschränkungen aufgrund eines unzureichenden Kontostandes

Eine Position pro Zeichen (kein Überengagement)

ATR-Nachlaufstopp (intelligent)

Korrekter Betrieb bei 5-stelligen Kursen

Stop-Loss wird nicht sofort auf dem Markt platziert

Der Stop schützt zunächst den Handel und folgt dann nahtlos dem Preis.

Passt sich vollständig an die aktuelle Volatilität an

Handelsregime

Der Advisor unterstützt drei logische Modi:

Der Modus wirkt sich auf die KI-Bewertungsschwellen und die Parameter des Risikomanagements aus.

🖥 Informationsfenster

Das Diagramm zeigt an:

aktueller Saldo

Bewertung des AI-Signals

Stand des Handels

Die minimalistische Schnittstelle macht das Diagramm nicht unübersichtlich.

Empfohlene Parameter

Zeitrahmen: M15 - H1

Symbole: XAUUSD, beliebig volatil

Risiko pro Transaktion: 0.5-1%

VPS: Empfohlen für 24/7-Betrieb

Wichtig

Der Advisor verwendet keine : Martingal Raster Mittelwertbildung versteckte Füße

Der Handel auf den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Bevor Sie ihn auf einem echten Konto verwenden , sollten Sie den Berater im Strategy Tester testen.