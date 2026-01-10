XAU Intelligence EA
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
XAU Intelligence EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der für den Handel auf Märkten mit erhöhter Volatilität (XAUUSD) entwickelt wurde.
Der Advisor verwendet Multi-Timeframe-Marktbewertung, adaptive ATR-Stops und ein strenges Risikomanagement-System.
Der Roboter wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen neuer MT5-Builds entwickelt und ist für einen stabilen Langzeitbetrieb ohne Ressourcenlecks optimiert.
Funktionsweise
Der Advisor analysiert den Markt gleichzeitig auf mehreren Zeitrahmen (H4, H1, M15) und generiert ein AI-Signal-Rating (0-10) basierend auf:
-
Trendrichtung (EMA)
-
der aktuellen Volatilität (ATR)
-
Konsistenz der Zeitrahmen
Trades werden nur dann eröffnet , wenn ein ausreichendes Maß an Vertrauen vorhanden ist, wodurch schwache und zufällige Einstiege herausgefiltert werden können.
Intelligente AI-Bewertung
-
Analyse mehrerer Zeitrahmen (H4/H1/M15)
-
Unabhängige Bewertung von BUY- und SELL-Szenarien
-
Fester Bewertungsbereich (0-10)
-
Anpassbare Einstiegsschwelle
-
Keine Martingale, Grids oder Mittelwertbildung
Risiko-Management
-
Automatische Lot-Berechnung auf Basis des Kontostandes
-
Stop-Loss und Trailing auf Basis der ATR
-
Kontrolle des minimal und maximal zulässigen Volumens
-
Handelsbeschränkungen aufgrund eines unzureichenden Kontostandes
-
Eine Position pro Zeichen (kein Überengagement)
ATR-Nachlaufstopp (intelligent)
-
Korrekter Betrieb bei 5-stelligen Kursen
-
Stop-Loss wird nicht sofort auf dem Markt platziert
-
Der Stop schützt zunächst den Handel und folgt dann nahtlos dem Preis.
-
Passt sich vollständig an die aktuelle Volatilität an
Handelsregime
Der Advisor unterstützt drei logische Modi:
Der Modus wirkt sich auf die KI-Bewertungsschwellen und die Parameter des Risikomanagements aus.
🖥 Informationsfenster
Das Diagramm zeigt an:
-
aktueller Saldo
-
Bewertung des AI-Signals
-
Stand des Handels
Die minimalistische Schnittstelle macht das Diagramm nicht unübersichtlich.
Empfohlene Parameter
-
Zeitrahmen: M15 - H1
-
Symbole: XAUUSD, beliebig volatil
-
Risiko pro Transaktion: 0.5-1%
-
VPS: Empfohlen für 24/7-Betrieb
Wichtig
-
Der Advisor verwendet keine:
-
Martingal
-
Raster
-
Mittelwertbildung
-
versteckte Füße
-
-
Der Handel auf den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
-
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.
Bevor Sie ihn auf einem echten Konto verwenden , sollten Sie den Berater im Strategy Tester testen.