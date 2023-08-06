TPS Gold Scalper EA - Hoch-Risiko-Edition: Ergreifen Sie Gold-Handelsmöglichkeiten mit aggressiver Präzision Mindest-Eigenkapital :- 1000 $ Handelszeitrahmen :- H1 Empfohlenes Paar :- XAUUSD





Erleben Sie die nächste Stufe des Goldhandels mit dem TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Dieser fortschrittliche Handelsroboter wurde für Händler entwickelt, die sich für Strategien mit hohem Risiko und hohen Gewinnen begeistern. Er ist Ihre Eintrittskarte, um schnelle Preisbewegungen auf dem Goldmarkt zu nutzen.





Aggressiver Scalping-Algorithmus: Der TPS Gold Scalper EA ist so programmiert, dass er von blitzschnellen Preisschwankungen auf dem Goldmarkt profitiert. Sein aggressiver Scalping-Algorithmus zielt darauf ab, schnell Gewinne aus untertägigen Preisbewegungen zu ziehen.





Hochriskantes Profil: Diese Sonderausgabe des TPS Gold Scalper EA ist für Händler mit einer hohen Risikobereitschaft zugeschnitten. Wenn Sie bereit sind, sich auf kühne Handelsstrategien einzulassen, ist dieser EA Ihr Partner bei der Verfolgung von bedeutenden Gewinnen.





Erhöhte Handelshäufigkeit: Schöpfen Sie das Potenzial für eine erhöhte Handelsfrequenz aus und nutzen Sie zahlreiche Handelsmöglichkeiten innerhalb kurzer Zeiträume. Ideal für Händler, die eine actiongeladene Handelsumgebung bevorzugen.





Dynamische Lot-Größe: Der EA passt die Losgrößen dynamisch an, basierend auf Ihrem vordefinierten Risikoprozentsatz, und optimiert so die Positionsgrößen für jeden Handel bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos.





Integriertes Risikomanagement: Nutzen Sie die Vorteile der integrierten Risikomanagementfunktionen, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Schützen Sie Ihr Kapital mit strategischen Risikokontrollen selbst in Szenarien mit hoher Volatilität.





Überwachung in Echtzeit: Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Handelsaktivitäten mit Echtzeitüberwachung von Trades, Kontostand und Eigenkapital. Verfolgen Sie die Leistung des EA, während er sich auf dem dynamischen Goldmarkt bewegt.





Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die Einstellungen des EA an Ihre Risikotoleranz und Handelspräferenzen an. Passen Sie die Parameter so an, dass sie mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmen, um Flexibilität und Anpassung zu ermöglichen.





Markterprobte Leistung: Der TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition wurde strengen Tests unterzogen, um seine Leistung und Zuverlässigkeit unter schwierigen Marktbedingungen sicherzustellen.



