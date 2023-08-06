TPS Gold Scalper Ea

TPS Gold Scalper EA - Hoch-Risiko-Edition: Ergreifen Sie Gold-Handelsmöglichkeiten mit aggressiver Präzision

Mindest-Eigenkapital :- 1000 $

Handelszeitrahmen :- H1

Empfohlenes Paar :- XAUUSD


Erleben Sie die nächste Stufe des Goldhandels mit dem TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Dieser fortschrittliche Handelsroboter wurde für Händler entwickelt, die sich für Strategien mit hohem Risiko und hohen Gewinnen begeistern. Er ist Ihre Eintrittskarte, um schnelle Preisbewegungen auf dem Goldmarkt zu nutzen.

Aggressiver Scalping-Algorithmus: Der TPS Gold Scalper EA ist so programmiert, dass er von blitzschnellen Preisschwankungen auf dem Goldmarkt profitiert. Sein aggressiver Scalping-Algorithmus zielt darauf ab, schnell Gewinne aus untertägigen Preisbewegungen zu ziehen.

Hochriskantes Profil: Diese Sonderausgabe des TPS Gold Scalper EA ist für Händler mit einer hohen Risikobereitschaft zugeschnitten. Wenn Sie bereit sind, sich auf kühne Handelsstrategien einzulassen, ist dieser EA Ihr Partner bei der Verfolgung von bedeutenden Gewinnen.

Erhöhte Handelshäufigkeit: Schöpfen Sie das Potenzial für eine erhöhte Handelsfrequenz aus und nutzen Sie zahlreiche Handelsmöglichkeiten innerhalb kurzer Zeiträume. Ideal für Händler, die eine actiongeladene Handelsumgebung bevorzugen.

Dynamische Lot-Größe: Der EA passt die Losgrößen dynamisch an, basierend auf Ihrem vordefinierten Risikoprozentsatz, und optimiert so die Positionsgrößen für jeden Handel bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos.

Integriertes Risikomanagement: Nutzen Sie die Vorteile der integrierten Risikomanagementfunktionen, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Schützen Sie Ihr Kapital mit strategischen Risikokontrollen selbst in Szenarien mit hoher Volatilität.

Überwachung in Echtzeit: Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Handelsaktivitäten mit Echtzeitüberwachung von Trades, Kontostand und Eigenkapital. Verfolgen Sie die Leistung des EA, während er sich auf dem dynamischen Goldmarkt bewegt.

Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die Einstellungen des EA an Ihre Risikotoleranz und Handelspräferenzen an. Passen Sie die Parameter so an, dass sie mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmen, um Flexibilität und Anpassung zu ermöglichen.

Markterprobte Leistung: Der TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition wurde strengen Tests unterzogen, um seine Leistung und Zuverlässigkeit unter schwierigen Marktbedingungen sicherzustellen.

Ergreifen Sie die Gelegenheit, Gold mit einem mutigen Ansatz zu handeln. Erhöhen Sie Ihre Handelsreise und genießen Sie die Aufregung des risikoreichen Handels mit dem TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Nehmen Sie Ihr Schicksal im Goldhandel selbst in die Hand und begeben Sie sich auf einen Weg mit potenziell hohen Renditen."


#forex #Aktienmarkt #Handel

https://www.mql5.com/en/signals/2349773?source=Site+Signale+Mein

Haftungsausschluss :-.

Meine Videos, Präsentationen und Schriften sind ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt und sollten nicht als Anlageberatung angesehen werden. Ich kann nicht für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen garantieren. Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Ich übernehme keine Verantwortung für finanzielle Verluste oder negative Ergebnisse, die sich aus der Nutzung dieses Gold Scalper Ea ergeben. Bitte lassen Sie Vorsicht walten und suchen Sie professionellen Rat für eine persönliche Beratung. Historische Statistiken können keine Rentabilität in der Zukunft garantieren. #tradingpublicschool

TPS Gbp And Eur Scalper Pro
Gopal Goswami
Experten
TPS GBP & EUR Scalper Pro EA: Entfesseln Sie die Kraft des Präzisions-Scalpings Erleben Sie den neuesten Stand der Scalping-Technologie mit dem TPS GBP & EUR Scalper Pro EA. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um aus den kleinsten Marktbewegungen der Währungspaare GBP und EUR Kapital zu schlagen und bietet Ihnen unvergleichliche Präzision und Rentabilität beim Handel. Ultra-schnelle Ausführung: Der TPS GBP & EUR Scalper Pro EA arbeitet blitzschnell und führt Trades im Handumdre
TPS Auto Tp Sl Tsl
Gopal Goswami
5 (1)
Utilitys
#Forex #Aktienmarkt #Handel Haftungsausschluss :- Meine Videos, Präsentationen und Schriften dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und sollten nicht als Anlageberatung angesehen werden. Ich kann nicht für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen garantieren. Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor Sie irgendwelche Investitionsentscheidungen treffen. Ich übernehme keine Verantwortung für finanzielle Ve
FREE
TPS Fibo Trendline Indicator
Gopal Goswami
5 (2)
Indikatoren
Empfohlen für M15 und höhere Zeitrahmen Sendet Alarme und Benachrichtigungen, wenn die Zone erstellt wird Sendet Alarme und Benachrichtigungen, wenn die Zonen erneut getestet werden Sie werden die Handelszonen sehen und die profitabelsten Punkte zum Eröffnen von Positionen identifizieren. Der Indikator markiert die Angebots- und Nachfragezonen. Mit dieser Anzeige können Sie jetzt profitable Trades tätigen, die die Trends bestimmen. Zeigt alle Unterstützungs- und Widerstandszonen an. Kann
FREE
TPS Trade Panel
Gopal Goswami
Utilitys
"TPS Trade Panel: Ihr Tor zum mühelosen Handel Wir stellen Ihnen das TPS Trade Panel vor - das ultimative Werkzeug, um Ihre Handelserfahrung auf den Finanzmärkten zu rationalisieren und zu verbessern. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieses funktionsreiche Panel ermöglicht es Ihnen, Trades schnell auszuführen und informierte Entscheidungen mit Leichtigkeit zu treffen. Effiziente Order-Ausführung: Führen Sie Trades für mehrere Finanzinstrumente aus, ohne durch komple
FREE
TPS MT4 Trade Copier
Gopal Goswami
Utilitys
Hauptmerkmale: Trade Copy MT4 zu MT4 . #forex #Aktienmarkt #Handel Haftungsausschluss :- Meine Videos, Präsentationen und Schriften dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und sollten nicht als Anlageberatung angesehen werden. Ich kann nicht für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen garantieren. Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor Sie irgendwelche Investitionsentscheidungen treffen. Ich übernehme
FREE
TPS Trend Line
Gopal Goswami
Utilitys
#Forex #Aktienmarkt #Handel Haftungsausschluss :- Meine Videos, Präsentationen und Schriften dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und sollten nicht als Anlageberatung angesehen werden. Ich kann nicht für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen garantieren. Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor Sie irgendwelche Investitionsentscheidungen treffen. Ich übernehme keine Verantwortung für finanzielle Ve
FREE
TPS Golden Cross EA
Gopal Goswami
Experten
Golden Cross EA ist eine automatisierte Handelslösung, die entwickelt wurde, um das "Golden Cross"-Muster zu nutzen, ein starkes Aufwärtssignal, das entsteht, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Dieser Expert Advisor identifiziert diese günstige Marktbedingung und handelt danach, indem er Kaufgeschäfte ausführt, um das Aufwärtsmomentum des Preises zu nutzen. Der EA verfügt über eine anpassbare Losgröße, einen Stop-Loss und e
TPS SmartTrade Pro
Gopal Goswami
Experten
"TPS Smart Trade Pro EA ist ein hochentwickeltes und vielseitiges Handelswerkzeug, das sorgfältig entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern. Dieser Expert Advisor bietet eine breite Palette fortschrittlicher Funktionen, einschließlich intelligenter Handelsein- und -ausstiegsstrategien, dynamischer Losgrößen, anpassbarer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Option, einen Trailing-Stop für ein optimales Risikomanagement einzusetzen. Der von den Handelsexperten der Trading Publi
TPS Zero Scalper Ea
Gopal Goswami
Experten
TPS Zero Scalper EA ist eine hochleistungsfähige automatisierte Handelslösung, die sorgfältig entwickelt wurde, um in schnelllebigen Marktbedingungen zu glänzen. Dieser EA wurde von den Experten der Trading Public School speziell für Scalper entwickelt, die Präzision und Geschwindigkeit in ihren Handelsstrategien suchen. Mit dem TPS Zero Scalper EA erhalten Sie Zugang zu einem leistungsstarken Algorithmus, der Mikro-Markttrends und Preisunterschiede schnell erkennt. Die blitzschnelle Ausführun
TPS Bengal Tiger
Gopal Goswami
Experten
Der TPS Bengal Tiger EA: Entfesseln Sie die wilde Kraft des Marktes Stürzen Sie sich in die Welt des Devisenhandels mit dem TPS Bengal Tiger EA, Ihrem ultimativen Begleiter für die Eroberung der Finanzmärkte. Genau wie der majestätische bengalische Tiger wurde dieser Expert Advisor entwickelt, um mit Präzision und Stärke durch die Handelslandschaft zu streifen. Wilde Leistung: Der TPS Bengal Tiger EA kombiniert hochmoderne Algorithmen mit dem Instinkt eines Raubtiers und navigiert schnell dur
TPS Manual Auto Trading Ea
Gopal Goswami
Utilitys
"TPS Manual & Auto Trading EA: Ihr ultimativer Handelspartner Dies ist Plug on Play zu genießen Manual Trading Management , Mobile Trading :- installieren auf vps nach Verwenden Sie diese ea Arbeit mit mobilen . Bringen Sie Ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe mit dem TPS Manual & Auto Trading EA - die perfekte Mischung aus menschlicher Expertise und automatisierter Präzision. Nahtlose Übergänge: Wechseln Sie nahtlos zwischen manuellem und automatischem Handelsmodus, um Ihren bevorzu
TPS Gold Scalper Pro
Gopal Goswami
1 (1)
Experten
TPS Gold Scalper Pro EA - Ihre ultimative Scalping-Lösung Wir stellen Ihnen den TPS Gold Scalper Pro EA vor, Ihr fortschrittliches und leistungsstarkes Werkzeug für erfolgreiches Scalping auf dem Forex-Markt. Der TPS Gold Scalper Pro EA wurde entwickelt, um kurzfristige Kursschwankungen auszunutzen und bringt Präzision und Effizienz in Ihre Handelsstrategie. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, dieser Expert Advisor kann Ihnen durch seine innovativen Funktionen und
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experten
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionierung des Devisenhandels mit KI-Präzision Erschließen Sie die Zukunft des Devisenhandels mit dem TPS DynamicFX Pro EA, einem bahnbrechenden Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Genauigkeit und Effizienz zu navigieren. Dieser EA nutzt die Leistung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und ist das ultimative Werkzeug sowohl für Anfänger, die beständige Gewinne anstreben, als auch für erfahrene
TPS Pair Hedging EA
Gopal Goswami
Experten
Wir stellen Ihnen den TPS Pair Hedging EA vor - Ihre ultimative Lösung für präzise Pair Trading-Strategien! Möchten Sie sich in der komplizierten Welt des Forex-Paarhandels mit Finesse und Effizienz bewegen? Dann ist der TPS Pair Hedging EA genau das Richtige für Sie. Er ist Ihr fortschrittlicher Handelsbegleiter, der entwickelt wurde, um unter dynamischen Marktbedingungen zu glänzen. Der TPS Pair Hedging EA gibt Händlern einen innovativen Algorithmus an die Hand, der nahtlos korrelierte Bewegun
TPS AI Gold Scalper
Gopal Goswami
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Goldhandel mit TPS AI Gold Scalper Mindest-Eigenkapital :- 1000 $ Handelszeitrahmen :- H1 Empfohlenes Paar :- XAUUSD Manuelle Losgrößenberechnungsformel :- 1000 $ = 0.01 Lot & Erhöhung der Losgröße alle 2000$ = 0.01 ( Gemäß der Flow Proper Risk Management Formel ) Haftungsausschluss :- TPS AI Gold Scalper, Präsentationen und Schriften sind ausschließlich für Bildungszwecke und sollten nicht als Anlageberatung angesehen werden. Ich kann nicht für die Richtigkeit der ber
