CandleMaster PRO



Professional Next-Generation Trading Expert Advisor



CandleMaster Pro ist eine einzigartige Lösung im Bereich des automatisierten Handels. Unter Verwendung fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologien identifiziert der Advisor japanische Candlestick-Muster mit hoher Genauigkeit und kombiniert Markteintrittskontrolle mit integrierten technischen Indikatoren. Dieser Expert Advisor verkörpert jahrelange erfolgreiche Handelserfahrung, die in einen präzisen mathematischen Algorithmus umgesetzt wurde.



Einer der Hauptvorteile dieses Expert Advisors ist der Handel in Richtung der erwarteten Marktbewegung. In Fällen, in denen der Einstieg zur Unzeit erfolgte, erstellt der Berater ein Raster von Limit-Orders mit der Möglichkeit zur Feinabstimmung für jeden Zeitrahmen und jedes Handelspaar.



Hauptvorteile:



1. Umfassende Marktanalyse

- Tiefgreifende Analyse von Candlestick-Mustern unter Berücksichtigung ihrer Struktur und Beziehungen

- Integration von technischen Indikatoren zur Signalbestätigung

- Mehrstufiges Filtersystem für falsche Signale

- Adaptiver Ansatz zur Analyse der Marktbedingungen



2. Professionelles Risikomanagement-System

- Intelligenter Aufbau des Orderrasters mit dynamischem Schritt

- Progressive Erhöhung des Positionsvolumens mit einstellbarem Multiplikator

- Gemeinsamer Take Profit für das gesamte Raster mit automatischer Anpassung

- Kontrolle des maximalen Drawdowns in der Einzahlungswährung

- Automatische Schließung aller Positionen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind



3. Einzigartiges Mustererkennungssystem

- Präzise Identifizierung von 10 klassischen Candlestick-Mustern

- Flexible Einstellung der Musterparameter

- Berücksichtigung von Kerzenkörpergrößen und -schatten

- Analyse der relativen Kerzenpositionen

- Trendüberprüfung vor der Musterbildung



4. Intelligente Signalfilterung

- Verwendung des stochastischen Oszillators zur Bestätigung des Einstiegspunktes

- Anwendung des gleitenden Durchschnitts zur Trendbestimmung

- Kombinierte Analyse mehrerer technischer Indikatoren

- Berücksichtigung der Marktvolatilität bei der Entscheidungsfindung



Expert Advisor Operation Features:



1. Markteintrittsalgorithmus

- Identifizierung von Candlestick-Mustern gemäß den eingestellten Parametern

- Überprüfung der Bestätigungssignale von technischen Indikatoren

- Analyse der Marktbedingungen (Spreas, Volatilität)

- Berechnung optimaler Einstiegspunkte unter Berücksichtigung des Mindestabstands, mit der Möglichkeit, den Offset des Einstiegspunkts anzupassen

- Markteintritt über Buy/Sell Stop-Order in Richtung der erwarteten Marktbewegung

- Aktivierung des Limit-Order-Gitters, wenn sich der Preis gegen die Position des Händlers bewegt



2. Positionsmanagement

- Dynamischer Aufbau des Orderrasters nach Aktivierung der ersten Stop-Order

- Automatische Volumenberechnung für jede Rasterstufe

- Ständige Überwachung des gesamten Rasterstatus

- Rechtzeitige Anpassung von Take Profit und Stop Loss

- Virtuelle Break-Even-Einstellungsfunktion

- Möglichkeit der dynamischen Parameteränderung für das Grid-Management während des aktiven Handelszyklus



3. Sicherheitssystem

- Kontrolle der freien Marge vor der Eröffnung jeder Position

- Überprüfung der ausreichenden Mittel für den gesamten Netzaufbau

- Begrenzung des maximalen Drawdowns

- Schutz vor Verbindungsausfällen und technischen Problemen



Optimale Betriebsbedingungen:

- Empfohlene Zeitrahmen: M15 bis D1

- Wichtige Währungspaare

- Empfohlene Mindesteinlage: ab 200 Basiswährungseinheiten

- Optimale Betriebszeit: Haupthandelssitzungen



Nutzungsvorteile:

- Vollständig automatisierter Handel

- Keine Notwendigkeit einer ständigen Marktbeobachtung

- Flexible Anpassung an jeden Handelsstil

- Professionelles Risikomanagement

- Detaillierte Dokumentation und Betriebsprotokollierung



Einzigartige technische Lösungen:

- Optimierter Code für schnelle Operationsausführung

- Minimale CPU-Belastung

- Unempfindlichkeit gegenüber Netzwerkverzögerungen

- Automatische Wiederherstellung nach Ausfällen

- Schutz vor zufälligen Kursschwankungen



CandleMaster Pro v2.56 ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und des Testens verschiedener Handelsstrategien. Der Advisor kombiniert die Zuverlässigkeit der klassischen technischen Analyse mit modernen algorithmischen Handelsmethoden. Dank seiner vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten kann er an jeden Handelsstil und jede Marktlage angepasst werden.



Besonderes Augenmerk wird auf die Sicherheit beim Handel gelegt: Alle Operationen werden vor der Ausführung mehrstufig überprüft, und das eingebaute Risikomanagement schützt vor übermäßigen Verlusten. Der Advisor eignet sich sowohl für Anfänger, die ihren Handel automatisieren möchten, als auch für Profis, die ihre Handelsabläufe optimieren wollen.



Konfigurierbare Parameter von CandleMaster Pro v2.56:



1. Grundlegende Handelsparameter:

- SetName - Set-Name. Ermöglicht die Angabe des Set-Namens zur einfacheren Bedienung.

- TradeBuy = (true) - Erlaubt den Kaufhandel

- TradeSell = (true) - Erlaubt den Verkaufshandel

Hinweis: Wenn der Handel in eine der beiden Richtungen während des aktiven Handels verboten ist, schließt der Berater normalerweise den Handelszyklus ab und wendet dann die Änderungen an. Wenn beide Parameter deaktiviert sind, handelt der Advisor bis zur nächsten Aktivierung nicht. Kann als "weiches" Handelsverbot verwendet werden, ohne den Advisor aus dem Chart zu entfernen.

- MaxSpread - Der maximale Spread wird in alten Punkten festgelegt. Er wird nur berücksichtigt, wenn versucht wird, die erste Order des Zyklus zu eröffnen.

- MaxPriceAdjustment - Maximale Preisanpassung (0 - deaktiviert). Wenn eine Anpassung aufgrund hoher Volatilität erforderlich ist, kann der Einstiegspreis innerhalb der angegebenen Werte angepasst werden.

- ForceCloseEnabled = false - Erzwingt den Abschluss des Handelszyklus. Wenn aktiviert, wird der Handelszyklus sofort abgeschlossen: alle aktiven Orders werden zum aktuellen Preis entfernt, alle Limit-Orders werden entfernt.

- LotSize (0.01) - Basis-Handelsvolumen

- Timeframe (PERIOD_H4) - Auswahl des Analyse-Zeitrahmens

- MagicNumber (123456) - Magische Nummer zur Identifizierung der Order

- TradeComment ("CandleTrade") - Trade-Kommentar

Der Trade-Kommentar enthält die Order-Sequenznummer, wobei die erste Buy/Sell Stop-Order als Null gezählt wird. Die erste Grid-Order wird als erste Limit-Order betrachtet.

- MaxCandleLife (3) - Pending orders lifetime in candles



2. Grid-Order-Parameter:

- GridOrderCount (3) - Anzahl der Limit-Orders im Grid

- GridMultiplier (1.5) - Volumenmultiplikator für Limit-Orders

- StartMultiplierFromOrder (2) - Ab welcher Grid-Order der Multiplikator angewendet werden soll (1 - sofort)

Die erste Grid-Order gilt als erste Limit-Order.

- MaxLotMultiplier (0) - Maximaler Volumenmultiplikator (0 - keine Limits)

Wie oft das Basislosvolumen für die nächste Rasterorder erhöht werden kann. Beispiel: Basisvolumen = 0,01, maximaler Multiplikator = 13, dann maximales Volumen, mit dem der Advisor eine Limit-Order setzt = 0,01*13 = 0,13 Lot. Bei Erreichen dieser Grenze werden alle nachfolgenden Limit-Orders mit 0,13 Lot Volumen gesetzt.

- GridStep (5.0) - Grid Step in alten Punkten

- GridTP (0.0) - Grid Take-Profit in alten Punkten

Wenn "0" - schließt der Advisor die Orders zum Break-Even. Take-Profit-Werte können während des aktiven Handelszyklus geändert werden, auch kann GridTP = 0 während des aktiven Handelszyklus gesetzt werden, wenn alle Orders zum gewichteten durchschnittlichen Einstiegspreis geschlossen werden sollen und der Markt so schnell wie möglich verlassen werden soll.

- GridSL (0.0) - Grid Stop-Loss in alten Punkten

Stop-Loss wird immer von der letzten möglichen Order im Grid gesetzt, d.h. der letzte Orderpreis gemäß GridOrderCount + angegebener Stop-Loss-Wert. Wenn "0" - kein Stop-Loss

- MaxLossInCurrency (0.0) - Maximaler Drawdown in der Einzahlungswährung (0 - deaktiviert)

Wenn der Drawdown den Wert von MaxLossInCurrency erreicht, beendet der Advisor den Handelszyklus und entfernt alle aktiven und Limit-Orders.

- StopAfterMaxLoss = false - Der Advisor stoppt den Handel nach Erreichen von MaxLossInCurrency. Der Advisor handelt bis zum Neustart nicht mehr.

- VirtualBEPercent = 0 - Aktivierung des virtuellen Breakeven, nachdem der Preis den angegebenen Prozentsatz des Abstands zum TP überschritten hat (0 - deaktiviert)

Anmerkung des Autors: Die ständige Verwendung der Funktion des virtuellen Breakeven wird wahrscheinlich zu geringeren Gewinnen führen, aber diese Funktion kann sehr nützlich sein, wenn der Benutzer den Einstieg für extrem gut hält, z.B. beim Verkauf auf historischen Höchstständen. In einem solchen Fall könnte der Wunsch bestehen, den Take-Profit zu vervielfachen, aber um die Position zu sichern, kann zusätzlich der virtuelle Breakeven aktiviert werden. Praktisches Beispiel: Der Berater ist beim 5-Jahres-Maximum zum Verkauf eingestiegen, Sie erwarten eine deutliche Kurskorrektur nach unten. Ihr GridTP = 20, aber Sie glauben, dass Sie sicher 100 Punkte Gewinn erzielen können. Ändern Sie dazu GridTP = 100, VirtualBEPercent = sagen wir 50. Wenn der Kurs dann 50 % des neuen Take-Profits überschreitet, wird der virtuelle Breakeven aktiviert. Aber für den Fall, dass der Preis z.B. nach der Aktivierung der virtuellen Gewinnschwelle wieder zu steigen beginnt und Sie einen Gewinn erzielen wollen, geben Sie in VirtualBEPoints = z.B. 20 (Ihr anfänglicher Take-Profit) ein, so dass Sie nach der Aktivierung der virtuellen Gewinnschwelle entweder Ihren Standardgewinn von 20 Punkten erhalten oder der Preis ausreichend sinkt und Sie ein Vielfaches an Gewinn erzielen.

- VirtualBEPoints = 0 - Fügen Sie alte Punkte zum Gewinnschwellenwert hinzu (0 - "reiner" Gewinnschwellenwert)



3. Musterparameter:

- UseBullishEngulfing (true) - Verwendet das Muster "Bullish Engulfing"

- UseBearishEngulfing (true) - Verwendet das Muster "Bearish Engulfing"

- MinBodySizeEngulfing (1.0) - Minimale Körpergröße der ersten Kerze für Engulfing-Muster

- UseHammer (true) - Verwendet das Muster "Hammer"

- HammerLowerShadowMultiplier (2.0) - Multiplikator für den unteren Schatten des Hammers

- HammerUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Maximaler Prozentsatz des oberen Schattens für den Hammer

- UseInvertedHammer (true) - Verwendet das Muster "Inverted Hammer"

- InvertedHammerUpperShadowMultiplier (2.0) - Multiplikator für den oberen Schatten des invertierten Hammers

- InvertedHammerLowerShadowMaxPercentage (25.0) - Maximaler Prozentsatz des unteren Schattens für den umgekehrten Hammer

- UseDarkCloudCover (true) - Verwendet das Muster "Dark Cloud Cover"

- MinBodySizeDarkCloud (1.0) - Mindestkörpergröße der ersten Kerze für "Dunkle Wolkendecke"

- UsePiercingPattern (true) - Verwende "Piercing-Muster"

- MinBodySizePiercing (1.0) - Minimale Körpergröße der ersten Kerze für "Piercing Pattern"

- UseMorningStar (true) - Verwende "Morning Star" Muster

- UseEveningStar (true) - Verwende "Evening Star" Muster

- MinBodySizeStarPatterns (1.0) - Minimale Körpergröße der ersten Kerze für Sternmuster

- UseHaramiCross (true) - Verwende "Harami Cross" Muster

- MinBodyLengthPrev (0.1) - Minimale Körperlänge der vorherigen Kerze

- MaxBodyLengthPrev (1.0) - Maximale Körperlänge der vorherigen Kerze

- MinBodyLengthCurrent (0.0) - Minimale Körperlänge der aktuellen Kerze (Doji)

- MaxBodyLengthCurrent (0.1) - Maximale Körperlänge der aktuellen Kerze (Doji)

- UseHangingMan (true) - Verwendet das Muster "Hanging Man"

- HangingManLowerShadowMultiplier (2.0) - Multiplikator für den unteren Schatten des Hanging Man

- HangingManUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Maximaler Prozentsatz des oberen Schattens des Hanging Man



4. Stochastische Parameter:

- UseStochasticControl (true) - Aktiviert die Eintrittskontrolle mittels Stochastik

- KPeriod (14) - %K Periode

- DPeriod (3) - %D-Periode

- Slowing (3) - Verlangsamung

- MA_Method (MODE_SMA) - Methode des gleitenden Durchschnitts

- BullishStochasticLevel (20.0) - Stochastic-Level für bullische Signale

Für ein Kaufsignal muss der Kurs unter dem Stochastic-Level liegen

- BearishStochasticLevel (80.0) - Stochastic-Level für bärische Signale

Für ein Verkaufssignal muss der Kurs über dem Stochastic-Level liegen



5. Gleitender Durchschnitt Parameter:

- UseMAControl (true) - Aktiviert die Einstiegskontrolle durch den gleitenden Durchschnitt

- MAPeriod (14) - Zeitraum des gleitenden Durchschnitts

- MAApplyToPrice (PRICE_CLOSE) - MA auf Preis anwenden

- MATimeframe (PERIOD_H4) - Zeitrahmen für MA-Berechnung

- MACheckMode - MA-Prüfmodus. Markieren Sie "Nach Kerzenkörper", markieren Sie "Nach ganzer Kerze"

Die MA-Eingabekontrolle prüft: für Bullish-Signale - die Signalkerze muss unter dem MA-Niveau liegen, für Bearish-Signale - die Signalkerze muss über dem MA-Niveau liegen.



6. Einschränkungen für den Neujahrshandel

- DaysBeforeNewYear = 0 - Handelsverbot für eine bestimmte Anzahl von Tagen vor Neujahr (0 - deaktiviert). Wenn der Wert größer als Null ist, wird das komplette Handelsverbot für die angegebene Anzahl von Tagen aktiviert. Wenn es einen aktiven Handelszyklus gibt, wird der Berater diesen normalerweise bis zum Abschluss verwalten.

- DaysAfterNewYear = 0 - Handelsverbot nach Neujahr für die angegebene Anzahl von Tagen (0 - deaktiviert).



Jeder Parameter wurde sorgfältig ausgewählt, um maximale Flexibilität bei der Anpassung des Beraters an individuelle Handelspräferenzen und Marktbedingungen zu gewährleisten. Die Werte in Klammern sind Beispiele, die vom Benutzer je nach Handelsstrategie geändert werden können.

Für Hammer-, InvertedHammer- und HangingMan-Muster werden der Schattenmultiplikator und der maximale Schattenprozentsatz relativ zum Kerzenkörper überprüft.



Zusätzliche Kommentare:

1. Das Gitter für Limit-Orders wird nur nach der Aktivierung der Buy/Sell-Stop-Order erstellt.

2. Während des aktiven Handelszyklus (mit offenen Orders) ist es möglich, bestimmte Risikomanagement-Parameter zu ändern:

GridOrderCount - Anzahl der Orders im Raster (kann erhöht oder verringert werden)

GridTP - Raster Take-Profit

GridSL - Raster Stop-Loss

GridStep - Raster Step

VirtualBEPercent - virtueller Breakeven

VirtualBEPoints - virtuelle Breakeven-Anpassung

Bei Änderung dieser Parameter:

- Bei Erhöhung von GridOrderCount - werden neue Aufträge hinzugefügt

- Bei Verringerung von GridOrderCount - werden überschüssige Aufträge entfernt, beginnend mit dem letzten

- Bei Änderung von GridTP oder GridSL - werden die entsprechenden Levels für alle Aufträge aktualisiert

- Bei Änderung von GridStep - werden die Auftragspreise neu berechnet und aktualisiert

- Bei Aktivierung von VirtualBEPercent - wird der virtuelle Breakeven eingestellt.

3Die manuelle Schließung einer aktiven Order führt zur sofortigen Beendigung des Handelszyklus und zur Entfernung aller bestehenden Orders.

4. Der Advisor arbeitet Tick für Tick, es wird jedoch empfohlen, den Advisor auf einem Chart zu installieren, dessen Zeitrahmen in den Advisor-Einstellungen festgelegt ist. Es wird nicht empfohlen, den TF des Fensters, in dem der Advisor installiert ist, zu ändern. Wenn ein größerer oder kleinerer TF benötigt wird, sollte ein zweites Chart-Fenster geöffnet werden.

5. Alle Werte werden in alten Punkten eingestellt. Durch den Dezimalpunkt können neue Punkte präzise gesetzt werden, bis zur 5. und 3. Beispiel: GridTP = 10 - bedeutet 10 alte Punkte oder 100 neue Punkte, 10.7 = 10.7 alte Punkte oder 107 neue Punkte usw.



Bevor Sie CandleMaster Pro Advisor benutzen, empfehlen wir Ihnen, ihn in der Historie zu testen, auf Ihrem Konto. Auch wenn der Autor umfassende Tests mit Kursen mit 99,99% Modellierungsqualität durchführt - verschiedene Broker und Kontotypen können unterschiedliche Handelsausführung, Spread und sogar Kerzen haben.

Проверить мои достижения: .





